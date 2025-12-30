SMC Engine Premium
- Indicadores
- Syamsurizal Dimjati
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
RITZ Quantum Detección de la Estructura del Mercado
Adaptive ZigZag + SMC Engine Gunakan Bersama Indikator : Equilibrium Matrix
RITZ Quantum Market Structure Detection es un generador de indicadores que incluyeAdaptive ZigZag,Fractal Logic,RSI Strength Panel, ySmart HH/HL/LH/LL Detection para mostrar la estructura del mercado en tiempo real.
Dirancang untuk trader SMC, scalper, intraday, maupun swing trader yang membutuhkanmarket mapping yang akurat, ringan, dan real-time.
Este indicador no sólo muestra el swing, sino también la estructura, el comportamiento del mercado (CHOCH), la ruptura de la estructura (BOS), el equilibrio y la zona de prima/descuento.Destacado
-
ZigZag Adaptativo + Inteligencia Fractal
Swing tidak lagging dan menyesuaikan volatilitas ATR.
-
Smart HH/HL/LH/LL Engine
Deteksi struktur terkonfirmasi, bukan hanya titik swing acak.
-
Detección de BOS & CHOCH en tiempo real
Alerta defalsos disparos en barras fijas.
-
Panel de Fuerza RSI
Menampilkan kekuatan tren, momentum, dan tekanan buyer/seller.
-
Sistema de Transición de Zonas
Notifique cuando suba/baje en Premium, Descuento o Equilibrio.
-
Push Notification, Alert Popup, dan Log Intelligent Filter
Notifikasi tidak spam dan hanya muncul pada event valid.
-
Dibujo Ultra Ligero y Antiparpadeo
Stabil untuk M1-H1 meskipun multitimescale aktif.
Membaca Struktur Pasar Secara Otomatis
Indikator mengidentifikasi:
-
Alto Superior (HH)
-
Alto Bajo (HL)
-
Bajo alto (LH)
-
Bajo inferior (LL)
Struktur ditampilkan jelashingga Anda langsung tahu fase:
-
Tendencia a la baja
-
Tendencia a la baja
-
Potencial de reversión
-
Perubahan karakter (CHOCH)
Deteksi BOS / CHOCH Dengan Validasi Candlestick
BOS/CHOCH hanya muncul padabar yang sudah fixed - bukan saat sedang bergerak.
Hasilnya:
tidak repaint
tidak muncul berulang
tidak men-trigger alert palsu
lebih akurat saat swing berbalik
Motor de fuerza RSI
Panel RSI memberikan:
-
Trenes de carga y descarga
-
Zona ekstrem (OB/OS)
-
Momentum comprador vs vendedor
-
Barra de fuerza
Cocok dipadukan dengan struktur pasar untuk:
-
Confirmar la entrada
-
Mantener la divergencia
-
Menilai kekuatan retest
Equilibrio y Zona de Prima/Descuento
Indikator otomatis mengidentifikasi:
-
Zona Premium (zona de venta)
-
Zona de descuento (zona de compra)
-
Equilibrio (50%)
Sertai dengan notifikasi:
-
Masuk ke zona
-
Keluar dari zona
-
Equilibrio cruzado
-
Potencial de tendencia
Notifikasi Pintar Tanpa Spam
Sistema dememoria de última alerta:
-
Las notificaciones se envían una vez por evento.
-
Las notificaciones push, popup y el registro de impresión se pueden imprimir
-
Modo "Transición de Zona" para la transmisión de alertas en cualquier zona.
✔ Tidak repaint
✔ Tidak berat meski banyak objek
✔ Struktur SMC real-time
✔ Panel RSI built-in
✔ Smart fractal + swing validation
✔ BOS/CHOCH bar valid only
✔ Pengaturan notifikasi lengkap
✔ Cocok untuk Scalper, Day Trader, Swing Trader
General
-
MostrarEstructura
-
MostrarZigZag
-
MostrarRSIPanel
-
MostrarEtiquetasSwing
Motor de zona
-
ActivarZonaPremium
-
ActivarZonaDescuento
-
ZoneTransitionMode
Notificaciones
-
EnableAlerts
-
EnablePushNotif
-
EnableZoneNotification
Configuración de Swing y Fractal
-
Periodo_fractal
-
Filtro_ATR
-
Distancia_Swing_mínima
Hay varios parámetros que se pueden desactivar cuando se trata de una posición barata, pero también cuando se trata de una posición profesional.Cómo utilizar la estrategia
-
Concepto de Dinero Inteligente (SMC)
-
Romper / Mitigar / Agarrar Liquidez
-
Seguimiento de Tendencias
-
Estructura de Scalping
-
Poder de Tres (PO3)
-
Mapeo de Mercados
-
Confirmación de Swings
-
Momentum + Structure Trading
Gunakan indikator ini sebagai:
-
Mapa de la estructura del mercado
-
Confirmar el rango M1-M15
-
Identificación del swing en H1
-
Validasi BOS + CHOCH saat retest
-
Pemetaan Premium/Discount sebelum entry
RITZ Quantum Market Structure Detection es una herramienta que le ayudará a entrar en el mercado:
-
Membaca struktur dengan lebih cepat
-
Entrada más rápida
-
Menilai arah pasar dengan keyakinan
-
Reducir el ruido y las señales falsas
DETECCIÓN CUÁNTICA DE LA ESTRUCTURA DEL MERCADO
Donde la ciencia del mercado se une al arte del trading
Decodifique el ADN del mercado.
Opere con la estructura.
Domine el campo cuántico.