VWAP Weekly Band

Wöchentliche VWAP-Bänder

VWAP-Bänder sind eine Erweiterung des VWAP-Indikators, die dazu dienen, Unterstützungs- und Widerstandszonen um den volumengewichteten Durchschnittspreis zu identifizieren.

Die zentrale Linie ist der VWAP selbst, der den volumengewichteten Durchschnittspreis darstellt.
Die oberen und unteren Bänder werden durch Addition und Subtraktion einer bestimmten Anzahl von Standardabweichungen vom VWAP berechnet. Diese Bänder bilden eine Preisspanne, innerhalb derer sich der Markt tendenziell bewegt.

Die oberen und unteren Bänder dienen als Widerstands- und Unterstützungszonen:

  • Wenn sich der Kurs dem oberen Band nähert, kann dies auf einen potenziellen Verkaufsbereich (Widerstand) hindeuten.

  • Nähert sich der Kurs dem unteren Band, kann er auf einen potenziellen Kaufbereich (Unterstützung) hinweisen.

Die Richtung und Neigung der Bänder kann helfen, die Stärke und Richtung eines Trends zu erkennen:

  • Nach oben verlaufende Bänder deuten auf einen Aufwärtstrend hin.

  • Abwärts geneigte Bänder deuten auf einen Abwärtstrend hin.

VWAP-Bänder können auf verschiedene Zeitrahmen angewandt werden und passen sich an verschiedene Handelsstile an, vom Day-Trading bis zum Swing-Trading.

⚙️ Eingaben (Parameter)

🔹 Preis-Typ

Legt fest, welcher Preis für die VWAP-Berechnungen verwendet werden soll.
Die Standardoption ist der typische Preis (HLC/3).

Verfügbare Optionen:

  1. Close - Schlusskurs

  2. Open - Eröffnungspreis

  3. Hoch - Höchstpreis

  4. Low - Niedriger Preis

  5. HL / 2 - Medianpreis (arithmetisches Mittel von Hoch und Tief)

  6. HLC / 3 - Typischer Preis (Arithmetisches Mittel aus Hoch, Tief und Schluss)

  7. OHLC / 4 - Mittlerer Preis (arithmetisches Mittel von Open, High, Low und Close)

📌 Hinweis:
Der typische Preis (HLC/3) ist der Standardpreis, der für VWAP-Berechnungen in den Plattformen Profit und BlackArrow (Nelogica) verwendet wird.

🔹 Volumen-Typ

Legt fest, welches Volumen für die VWAP-Berechnungen verwendet werden soll.
Die Standardoption ist Tick-Volumen.

Verfügbare Optionen:

  1. Tick-Volumen - Tick-basiertes Volumen

  2. Real Volume - Tatsächlich gehandeltes Volumen

👁️ Aktivieren oder Deaktivieren von VWAP und Bändern

  • VWAP Daily - Aktivieren oder Deaktivieren

  • VWAP Wöchentlich - Aktivieren oder Deaktivieren

  • VWAP Monthly - Aktivieren oder Deaktivieren

📉 VWAP Weekly Bands - Anzeigeoptionen

  • VWAP Wöchentliches erstes Band - Aktivieren oder deaktivieren

  • VWAP Wöchentlich Zweites Band - Aktivieren oder Deaktivieren

  • VWAP Wöchentliches drittes Band - Aktivieren oder Deaktivieren

  • VWAP Wöchentliches viertes Band - Aktivieren oder Deaktivieren

  • VWAP Wöchentliches fünftes Band - Aktivieren oder Deaktivieren

📐 Abweichungsmultiplikator

Definiert den Abstand jedes Bandes vom VWAP, basierend auf Standardabweichungen:

  • Erster Abweichungsmultiplikator - 0,5 (Standard)

  • Zweiter Abweichungsmultiplikator - 1,0 (Standardwert)

  • Dritter Abweichungsmultiplikator - 1,5 (Standardwert)

  • Vierter Abweichungsmultiplikator - 2,0 (Standardwert)

  • Fünfter Abweichungsmultiplikator - 2,5 (Standard)

🔄 Verfügbare Versionen

  • VWAP-Indikator - MT5

📞 Unterstützung und Hilfe

Wenn Sie Fragen haben oder zusätzliche Hilfe benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden.
Wir sind bereit, Sie zu unterstützen.


