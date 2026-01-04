VWAP Weekly Band

VWAP Weekly Bands

As VWAP Bands são uma extensão do indicador VWAP, utilizadas para identificar zonas de suporte e resistência ao redor do preço médio ponderado pelo volume.

A linha central representa a própria VWAP, ou seja, o preço médio ponderado pelo volume.
As bandas superiores e inferiores são calculadas a partir da adição e subtração de um determinado número de desvios padrão em relação à VWAP, formando uma faixa dentro da qual o preço tende a oscilar.

Essas bandas atuam como zonas dinâmicas de resistência e suporte:

  • Quando o preço se aproxima da banda superior, pode indicar uma possível região de venda (resistência).

  • Quando o preço se aproxima da banda inferior, pode indicar uma possível região de compra (suporte).

A direção e a inclinação das bandas ajudam a identificar a força e o sentido da tendência:

  • Bandas inclinadas para cima sugerem uma tendência de alta;

  • Bandas inclinadas para baixo indicam uma tendência de baixa.

As VWAP Bands podem ser utilizadas em diferentes períodos de tempo, adaptando-se a diversos estilos de trading, desde o day trade até o swing trade.

⚙️ Inputs (Parâmetros)

🔹 Price Type (Tipo de Preço)

Define qual preço será utilizado no cálculo das VWAPs.
O padrão é o Preço Típico (HLC/3).

Opções disponíveis:

  1. Close – Preço de Fechamento

  2. Open – Preço de Abertura

  3. High – Preço Máximo

  4. Low – Preço Mínimo

  5. HL / 2Preço Mediano (média aritmética entre a Máxima e a Mínima)

  6. HLC / 3Preço Típico (média aritmética entre Máxima, Mínima e Fechamento)

  7. OHLC / 4Preço Médio (média aritmética entre Abertura, Máxima, Mínima e Fechamento)

📌 Observação:
O Preço Típico (HLC/3) é o padrão utilizado no cálculo das VWAPs das plataformas Profit e BlackArrow (Nelogica).

🔹 Volume Type (Tipo de Volume)

Define qual volume será utilizado no cálculo das VWAPs.
O padrão é o Tick Volume.

Opções disponíveis:

  1. Tick Volume – Volume por tick

  2. Real Volume – Volume real negociado

👁️ Habilitar ou Desabilitar VWAP e Bandas

  • VWAP Daily (Diário) – Ativar ou desativar

  • VWAP Weekly (Semanal) – Ativar ou desativar

  • VWAP Weekly Band Upper 1/2/3/4/5 - Ativar ou desativar

  • VWAP Weekly Band Lower 1/2/3/4/5 Ativar ou desativar

  • VWAP Monthly (Mensal) Ativar ou desativar

📐 Multiplicador de Desvio

Define a distância de cada banda em relação à VWAP, com base em desvios padrão:

  • Primeiro multiplicador de desvio – 0,5 (padrão)

  • Segundo multiplicador de desvio – 1,0 (padrão)

  • Terceiro multiplicador de desvio – 1,5 (padrão)

  • Quarto multiplicador de desvio – 2,0 (padrão)

  • Quinto multiplicador de desvio – 2,5 (padrão)

🔄 Versões Disponíveis

  • VWAP Indicator – MT5

📞 Suporte e Assistência

Em caso de dúvidas ou necessidade de qualquer orientação adicional, não hesite em entrar em contato.
Estamos prontos para ajudar você.


Mais do autor
VWAP Daily Weekly and Monthly Indicator
Andre Gonzalez Falci
Indicadores
VWAP – Volume-Weighted Average Price O   VWAP (Volume-Weighted Average Price) , ou   Preço Médio Ponderado pelo Volume , é um indicador amplamente utilizado por traders e investidores para identificar o preço médio de negociação de um ativo em um determinado período, considerando   preço e volume . Diferente de uma média simples, o VWAP dá mais peso aos preços onde houve maior volume negociado, oferecendo uma visão mais precisa do valor justo do ativo ao longo do tempo. Interpretação: Preço
FREE
VWAP Daily Weekly Monthly Quarterly and Yearly
Andre Gonzalez Falci
Indicadores
VWAP – Volume-Weighted Average Price O VWAP (Volume-Weighted Average Price) , ou Preço Médio Ponderado pelo Volume , é um indicador amplamente utilizado por traders e investidores para identificar o preço médio de negociação de um ativo em um determinado período, considerando preço e volume . Diferente de uma média simples, o VWAP dá mais peso aos preços onde houve maior volume negociado, oferecendo uma visão mais precisa do valor justo do ativo ao longo do tempo. Interpretação: Preço acima
VWAP Weekly and Monthly Bands
Andre Gonzalez Falci
Indicadores
VWAP Bands As VWAP Bands são uma extensão do indicador VWAP , utilizadas para identificar zonas de suporte e resistência ao redor do preço médio ponderado pelo volume. A linha central representa a própria VWAP, ou seja, o preço médio ponderado pelo volume. As bandas superiores e inferiores são calculadas a partir da adição e subtração de um determinado número de desvios padrão em relação à VWAP, formando uma faixa dentro da qual o preço tende a oscilar. Essas bandas atuam como zonas dinâmica
VWAP Monthly Bands
Andre Gonzalez Falci
Indicadores
VWAP Monthly Bands As   VWAP Bands   são uma extensão do indicador   VWAP , utilizadas para identificar   zonas de suporte e resistência   ao redor do preço médio ponderado pelo volume. A   linha central   representa a própria VWAP, ou seja, o preço médio ponderado pelo volume. As   bandas superiores e inferiores   são calculadas a partir da adição e subtração de um determinado número de   desvios padrão   em relação à VWAP, formando uma faixa dentro da qual o preço tende a oscilar. Essas bandas
VWAP Quarterly Bands
Andre Gonzalez Falci
Indicadores
VWAP Quarterly Bands As   VWAP Bands   são uma extensão do indicador   VWAP , utilizadas para identificar   zonas de suporte e resistência   ao redor do preço médio ponderado pelo volume. A   linha central   representa a própria VWAP, ou seja, o preço médio ponderado pelo volume. As   bandas superiores e inferiores   são calculadas a partir da adição e subtração de um determinado número de   desvios padrão   em relação à VWAP, formando uma faixa dentro da qual o preço tende a oscilar. Essas band
VWAP Yearly Bands
Andre Gonzalez Falci
Indicadores
VWAP Yearly Bands As   VWAP Bands   são uma extensão do indicador   VWAP , utilizadas para identificar   zonas de suporte e resistência   ao redor do preço médio ponderado pelo volume. A   linha central   representa a própria VWAP, ou seja, o preço médio ponderado pelo volume. As   bandas superiores e inferiores   são calculadas a partir da adição e subtração de um determinado número de   desvios padrão   em relação à VWAP, formando uma faixa dentro da qual o preço tende a oscilar. Essas bandas
VWAP Quarterly and Yearly Bands
Andre Gonzalez Falci
Indicadores
VWAP Bands As   VWAP Bands   são uma extensão do indicador   VWAP , utilizadas para identificar   zonas de suporte e resistência   ao redor do preço médio ponderado pelo volume. A   linha central   representa a própria VWAP, ou seja, o preço médio ponderado pelo volume. As   bandas superiores e inferiores   são calculadas a partir da adição e subtração de um determinado número de   desvios padrão   em relação à VWAP, formando uma faixa dentro da qual o preço tende a oscilar. Essas bandas atua
