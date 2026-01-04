VWAP Weekly Band

Bandas semanales VWAP

Lasbandas VWAP son una extensión del indicador VWAP diseñado para ayudar a identificar zonas de soporte y resistencia alrededor del precio medio ponderado por volumen.

La línea central es el propio VWAP, que representa el precio medio ponderado por volumen.
Las bandas superior e inferior se calculan sumando y restando un número definido de desviaciones estándar del VWAP. Estas bandas crean un rango de precios dentro del cual el mercado tiende a fluctuar.

Las bandas superior e inferior actúan como zonas de resistencia y soporte:

  • Cuando el precio se acerca a la banda superior, puede indicar una posible zona de venta (resistencia).

  • Cuando el precio se acerca a la banda inferior, puede indicar una posible zona de compra (soporte).

La dirección y la pendiente de las bandas pueden ayudar a identificar la fuerza y la dirección de una tendencia:

  • Las bandas ascendentes indican una tendencia alcista.

  • Las bandas descendentes sugieren una tendencia bajista.

Las bandas VWAP pueden aplicarse a diferentes marcos temporales y adaptarse a diversos estilos de negociación, desde el day trading hasta el swing trading.

⚙️ Entradas (Parámetros)

🔹 Tipo de Precio

Define qué precio se utilizará para los cálculos del VWAP.
La opción por defecto es el Precio Típico (HLC/3).

Opciones disponibles:

  1. Close - Precio de Cierre

  2. Open - Precio de apertura

  3. Alto - Precio Alto

  4. Low - Precio mínimo

  5. HL / 2 - Precio medio (media aritmética de máximos y mínimos)

  6. HLC / 3 - Precio Típico (Media aritmética de Máximo, Mínimo y Cierre)

  7. OHLC / 4 - Precio medio (media aritmética de apertura, máximo, mínimo y cierre)

📌 Nota:
El Precio Típico (HLC/3 ) es el precio estándar utilizado para los cálculos VWAP en las plataformas Profit y BlackArrow (Nelogica).

🔹 Tipo de Volumen

Define qué volumen se utilizará para los cálculos VWAP.
La opción por defecto es Tick Volume.

Opciones disponibles:

  1. Tick Volume - Volumen basado en ticks.

  2. Volumen Real - Volumen real negociado

👁️ Activar o desactivar VWAP y Bandas

  • VWAP Diario - Activar o desactivar

  • VWAP Semanal - Activar o desactivar

  • VWAP Mensual - Activar o desactivar

📉 VWAP Bandas Semanales - Opciones de Visualización

  • VWAP Semanal Primera Banda - Activar o desactivar

  • Segunda banda de VWAP semanal - Activar o desactivar

  • Tercera banda semanal VWAP - Activar o desactivar

  • VWAP Semanal Cuarta Banda - Habilitar o deshabilitar

  • VWAP Semanal Quinta Banda - Activar o desactivar

📐 Multiplicador de Desviación

Define la distancia de cada banda desde el VWAP, basado en desviaciones estándar:

  • Primer multiplicador de desviación - 0,5 (por defecto)

  • Segundo multiplicadorde desviación - 1.0 (por defecto)

  • Tercer multiplicador de desviación - 1,5 (por defecto)

  • Cuarto multiplicador de desviación - 2,0 (por defecto)

  • Quinto multiplicador de desviación - 2,5 (por defecto)

Versiones disponibles

  • Indicador VWAP - MT5

📞 Soporte y Asistencia

Si tiene alguna pregunta o necesita orientación adicional, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Estamos dispuestos a ayudarle.


Productos recomendados
Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart
Sergey Andreev
3.53 (19)
Indicadores
Este producto le ayudará a comprar con beneficio y usar dos productos más populares para el análisis de los volúmenes de las peticiones y operaciones en los mercados de equidad: Actual Depth of Market Chart Actual Tick Footprint Volume Chart Este producto ha integrado toda la potencia de cada uno de los indicadores y se ofrece como un archivo único. Las rebajas anticrisis. ¡Hoy el precio del producto está rebajado! ¡Dese prisa! Las capacidades funcionales del producto Actual COMBO Depth of Marke
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
Indicadores
El mercado es injusto aunque sólo sea porque el 10% de los participantes gestiona el 90% de los fondos. Un operador ordinario tiene pocos cambios para enfrentarse a estos "buitres". Este problema puede resolverse. Basta con estar entre ese 10%, aprender a predecir sus intenciones y moverse con ellos. El volumen es el único factor preventivo que funciona sin fallos en cualquier marco temporal y símbolo. Primero aparece el volumen y se acumula, y sólo entonces se mueve el precio. El precio se muev
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Initial Balance MT5
Ricardo Almeida Branco
Indicadores
El Saldo Inicial (Initial Balance / Balance Inicial) es un concepto relacionado con el estudio del volumen (para saber más, estudie sobre Perfil de Mercado y Teoría del Mercado de Subastas. Puede encontrar algunos vídeos en inglés buscando "Initial Balance Market Profile"). El IB define un rango en el que se negociaron los precios en la primera hora de negociación.La amplitud del rango es importante y la ruptura del rango definido por el Balance Inicial puede haberse producido debido al movimie
Profile Map MT5
Dmitriy Sapegin
5 (5)
Indicadores
Market Profile ayuda al operador a identificar el comportamiento de los principales actores del mercado y a definir las zonas de su interés. La característica clave es la clara visualización gráfica del rango de acción de los precios, en el que se realizaron el 70% de las operaciones. La comprensión de la ubicación de las zonas de acumulación de volumen puede ayudar a los operadores a aumentar la probabilidad de éxito. La herramienta puede utilizarse como sistema independiente, así como en combi
VWAP Weekly and Monthly Bands
Andre Gonzalez Falci
Indicadores
Bandas VWAP Las bandas VWAP son una extensión del indicador VWAP diseñada para ayudar a identificar zonas de soporte y resistencia en torno al precio medio ponderado por volumen. La línea central es el propio VWAP, que representa el precio medio ponderado por volumen. Las bandas superior e inferior se calculan sumando y restando un número definido de desviaciones estándar del VWAP. Estas bandas crean un rango de precios dentro del cual el mercado tiende a fluctuar. Las bandas superior e inferior
Clever Market Profile LVNs MT5
Carlos Forero
5 (1)
Indicadores
Descripción El indicador utiliza la teoría del perfil de mercado para mostrar diariamente las zonas de negociación más relevantes. Las zonas que se muestran son LVN (nodos de bajo volumen) y POC (punto de control). Una zona LVN es aquella que representa las áreas de precios con menos tiempo o volumen a lo largo del día. Normalmente, estas zonas indican una iniciativa de oferta o demanda y, en el futuro, pueden convertirse en importantes zonas de ruptura o retroceso. Una zona POC es aquella que r
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
VWAP Quarterly Bands
Andre Gonzalez Falci
Indicadores
Bandas trimestrales VWAP Las bandas VWAP son una extensión del indicador VWAP diseñada para ayudar a identificar zonas de soporte y resistencia en torno al precio medio ponderado por volumen. La línea central es el propio VWAP, que representa el precio medio ponderado por volumen. Las bandas superior e inferior se calculan sumando y restando un número definido de desviaciones estándar del VWAP. Estas bandas crean un rango de precios dentro del cual el mercado tiende a fluctuar. Las bandas superi
AW Candle Patterns
AW Trading Software Limited
Indicadores
El indicador de patrones de velas AW es una combinación de un indicador de tendencia avanzado combinado con un potente escáner de patrones de velas. Es una herramienta útil para reconocer y resaltar los treinta patrones de velas más fiables. Además, es un analizador de tendencias actual basado en barras de colores con un       panel de tendencias de múltiples marcos de tiempo que se puede cambiar de tamaño y posicionar. Una capacidad única para ajustar la visualización de patrones según el filtr
WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
Wissam Hussein
Indicadores
Bienvenido al indicador de reconocimiento Ultimate Harmonic Patterns Este indicador detecta el patrón de Gartley, el patrón de murciélago y el patrón de cifrado en función de HH y LL de la estructura de precios y los niveles de Fibonacci, y cuando se alcanzan ciertos niveles de fib, el indicador mostrará el patrón en el gráfico. Este indicador es una combinación de mis otros 3 indicadores que detecta patrones avanzados Características : Algoritmo avanzado para detectar el patrón con alta precisi
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3.25 (8)
Indicadores
El indicador VR Grid está diseñado para crear una cuadrícula gráfica con configuraciones definidas por el usuario. A diferencia de la cuadrícula estándar , VR Grid se utiliza para construir niveles circulares . Dependiendo de la elección del usuario, el paso entre los niveles de ronda puede ser arbitrario. Además, a diferencia de otros indicadores y utilidades, VR Grid mantiene la posición de la grilla incluso cuando cambia el período de tiempo o se reinicia el terminal. Las configuraciones, arc
FREE
CvdDeltaVolumes
Parasbhai N Patel
Indicadores
Velas Delta + CVD & CVD Indicador de flujo de órdenes que combina Delta (compra-venta), Delta de volumen acumulado (CVD) y un sistema único de velas sintéticas basado en CVD. Muestra la presión de compra/venta, la agresividad del volumen y los cambios de impulso con el histograma Delta opcional, la línea CVD y las velas combinadas CVD+Delta. Útil para scalping, trading intradía, detección de divergencias y comprensión del dominio comprador/vendedor. Visión general El indicador Delta + CVD y
Capital Manager
Pham Cong Chinh
Utilidades
EA de gestión de capital - Gestión inteligente del riesgo y optimización de beneficios para MT5 Toma el control de tu capital de trading con estrategias inteligentes y automatizadas - totalmente optimizadas para MetaTrader 5 (MT5). Buscando proteger su capital y maximizar los beneficios a través de estrategias automatizadas de gestión de dinero ? Capital Management EA es el Asesor Experto todo en uno para MetaTrader 5 (MT5) que le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. C
Market Structures Pro MT5
Andrei Novichkov
Indicadores
El indicador Market Structures Pro encuentra y muestra 5 (cinco) patrones del sistema Smart Money Concepts (SMC ) en el gráfico, a saber: Ruptura de estructuras (BoS ) Cambio de carácter (CHoCH) Máximos y mínimos iguales Zonas de Prima, Equilibrio y Descuento con cuadrícula de Fibo Extremos Alto-Alto, Bajo-Bajo, Alto-Bajo y Bajo-Alto Los patrones se muestran para dos modos - Swing e Interno y se distinguen fácilmente por el color en el gráfico. El modo Interno presenta colores de mayor contrast
Range profile
Mikhail Nazarenko
Indicadores
El indicador calcula automáticamente el nivel y el volumen real Punto de control, y también muestra el perfil de mercado para un conjunto de velas, dentro de los límites de un rectángulo . Si su estrategia se basa en la toma de beneficios en un rebote de las acumulaciones de precios, el indicador Perfil de mercado se convertirá en la herramienta principal en las operaciones de scalping. El punto de control se calcula basándose en el volumen total de las velas de cada tick o minuto, dependiendo d
Breakout Boxes with Volume Pressure
Israr Hussain Shah
Indicadores
Cajas de Ruptura con Presión de Volumen Este indicador automatiza la identificación de zonas clave de consolidación (Oferta y Demanda) basadas en Pivotes de Mercado y Volatilidad (ATR). A diferencia de las herramientas estándar de soporte/resistencia, este indicador proporciona un Análisis de Presión de Volumen único dentro de cada caja, dándole una visión de la batalla entre Compradores y Vendedores antes de que se produzca una ruptura. Características principales Zonas de Oferta y Demanda Auto
Smart SD Rectangle Tool
Liam Alex Thomas Webb
Indicadores
La Herramienta Indicadora de Rectángulo de Oferta y Demanda Inteligente es tu compañero definitivo para MT5, diseñada para visualizar instantáneamente datos clave de oferta y demanda justo donde los necesitas: en tus zonas, en tiempo real. Esta herramienta superpone automáticamente datos ricos y accionables sobre tus zonas, como la clasificación de la zona, la distancia en pips, la fuerza y el tamaño de la zona, posicionados de manera clara dentro de cada zona. Sin desorden, sin suposiciones,
Volume Profile Density v2
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Volume Profile Density V2.40 Muestra la distribución del volumen por nivel de precio, revelando zonas de interés institucional. A diferencia del volumen clásico (por tiempo), indica dónde se concentró realmente el volumen. Conceptos clave: Barras horizontales = volumen negociado por precio Barra más larga → mayor volumen Zonas rojas = soportes y resistencias importantes Usos principales: Identificar soportes/resistencias reales Determinar el POC (Point of Control) Definir la Área de Valor (70 %
FREE
Haven Fibonacci Volume Profiles
Maksim Tarutin
Indicadores
Haven Fibonacci Volume Profiles — Su Analista Automático de Rangos de Mercado Presentamos Haven Fibonacci Volume Profiles , una potente herramienta que lleva el análisis de mercado a un nuevo nivel. Este indicador identifica automáticamente rangos de precios clave construidos sobre puntos de pivote significativos y superpone en cada uno de ellos un Perfil de Volumen detallado junto con los niveles de Fibonacci. Esto permite a los traders ver instantáneamente dónde se concentra la liquidez y dónd
PivotWave
Jeffrey Quiatchon
Indicadores
Presentamos PivotWave : su compañero de trading definitivo que redefine la precisión y el análisis de mercado. Diseñado pensando en los operadores, PivotWave es más que un indicador: es una potente herramienta que capta el pulso del mercado, identificando los puntos de inflexión y las tendencias clave con una precisión milimétrica. PivotWave aprovecha algoritmos avanzados para proporcionar señales visuales claras de los puntos óptimos de entrada y salida, facilitando a los operadores la navegaci
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicadores
La nueva actualización convierte a este indicador en una completa herramienta de estudio, análisis y explotación de patrones probabilísticos. Incluye: Monitor porcentual multiactivo en gráfico. Martingalas configurables. Veintiún patrones preconfigurados, incluyendo patrones Mhi y C3. Un editor de patrones avanzado para almacenar hasta 5 patrones personalizados. Modo Backtest para comprobar los resultados con informes de pérdidas. Filtro de tendencias. Filtro de aciertos operativos. Opción de ci
Sigma Indicator
Ahmed Furqan
Indicadores
Sigma Indicador es utilizado por Sigma Expert advisor para el trazado de las zonas, pero ahora está disponible para los miembros a aplicar sus stratagies en Sigma niveles de oferta y demanda. Instrucciones: 1- No cambie los marcos de tiempo en lugar de ejecutar varios pares con diferentes marcos de tiempo con el indicador sigma 2- Para exness : Buscar zona más pequeña = True Para otros brokers mantenerlo False 3- Tamaño máximo de la zona = 0 4- Tamaño mínimo de la zona = 0 5 - Back candle
Heiken Ashi CE Filtered MT5
Mykola Khandus
Indicadores
Visión general Heiken Ashi CE Filtered MT5 es un indicador técnico para la plataforma MetaTrader 5. Integra gráficos de velas suavizadas con una estrategia de salida dinámica y un filtro de tendencia personalizable para ofrecer señales claras de compra y venta. El indicador está diseñado para mejorar la detección de tendencias y la fiabilidad de las señales reduciendo el ruido del mercado. Si desea ver más productos de alta calidad o encargar el desarrollo/conversión de sus propios productos, v
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicadores
El indicador de perfil de volumen del mercado + un oscilador inteligente. Funciona en casi todos los instrumentos-pares de divisas, acciones, futuros, criptomoneda, en los volúmenes reales y en los de garrapatas. Puede establecer tanto la definición automática del rango de perfil, por ejemplo, para una semana o un mes, etc, y establecer el rango manualmente moviendo los límites (dos líneas verticales de color rojo y azul). Se muestra como un histograma. La anchura del histograma en este nivel s
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Indicadores
Descripción :  nos complace presentar nuestro nuevo indicador gratuito basado en uno de los indicadores profesionales y populares en el mercado de divisas (PSAR). Este indicador es una nueva modificación del indicador Parabolic SAR original. En el indicador pro SAR puede ver el cruce entre puntos y el gráfico de precios. el cruce no es una señal, pero habla sobre el final del potencial de movimiento, puede comenzar a comprar con un nuevo punto azul y colocar un límite de pérdidas un atr antes
FREE
PZ 123 Pattern MT5
PZ TRADING SLU
Indicadores
El patrón 123 es uno de los patrones de gráficos más populares, potentes y flexibles. El patrón se compone de tres puntos de precio: un fondo, un pico o valle, y un retroceso de Fibonacci entre 38.2% y 71.8%. Un patrón se considera válido cuando el precio se rompe más allá del último pico o valle, momento en el que el indicador traza una flecha, levanta una alerta y se puede colocar el comercio. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ]
Z Score Standardized Normal Distribution
Florian Nuebling
Indicadores
Este indicador de puntuación z muestra la puntuación z correcta de un activo, ya que utiliza los datos de precios normalizados para el cálculo, que es la única forma correcta. La puntuación Z sólo es aplicable a datos de distribución normal, por lo que no se tiene en cuenta el precio real, sino los rendimientos normalizados, que se supone que siguen una distribución normal. Los rendimientos tienen una reversión a la media y se supone que siguen una distribución normal, por lo que el cálculo de
VolumeProfile MT5
Robert Hess
4.14 (7)
Indicadores
Descripción: El Perfil de Volumen muestra información detallada de las actividades de negociación históricas en determinados niveles de precios (Perfil de Mercado). Localice las zonas con los mejores precios del mercado y obtenga ventaja sobre otros participantes en el mercado. Características: Perfil de Mercado personalizable Muestra la Zona de Valor "justo" con el 70% de todo el Volumen Muestra las zonas críticas de bajo volumen Muestra los puntos VPOC, VAL y VAH Gestión integrada de recursos
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (57)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Zonas de Soporte y Resistencia con Precisión Excepcional para Todos los Mercados Resumen Rápido ¿Busca una manera confiable de identificar niveles de soporte y resistencia en cualquier mercado — ya sean divisas, índices, acciones o materias primas? FX Levels combina el método tradicional “Lighthouse” con un enfoque dinámico vanguardista, ofreciendo una precisión casi universal. Gracias a nuestra experiencia real con brokers y a las actualizaciones automáticas diarias más las de tiem
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles 3. Búsqueda de patrones de todos los t
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indicadores
Opciones y privilegios de los paquetes de alquiler/por vida Alquiler Mensual Seis meses Anual/De por vida Weis Wave con Speed con Alerta+Índice de velocidad x x x Manual x x x Vídeo de instalación rápida x x x Blog x x x Actualizaciones de por vida x x x Material de instalación y formación x x Canal de acceso Discord "Los comerciantes SI" x Herramienta de Alerta de Ruptura de Rectángulo x Cómo operar con ella: http: // www.tradethevolumewaves.com ** Si usted compra por favor póngase en cont
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicadores
Próxima generación de zonas de oferta y demanda automatizadas. Algoritmo nuevo e innovador que funciona en cualquier gráfico. Todas las zonas se crean dinámicamente de acuerdo con la acción del precio del mercado. DOS TIPOS DE ALERTAS --> 1)CUANDO EL PRECIO LLEGA A UNA ZONA 2)CUANDO SE FORMA UNA NUEVA ZONA No obtienes un indicador inútil más. Obtiene una estrategia comercial completa con resultados probados.     Nuevas características:     Alertas cuando el precio llega a la zona de ofert
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicadores
El indicador ACB Breakout Arrows proporciona una señal de entrada crucial en el mercado al detectar un patrón especial de ruptura. El indicador escanea constantemente el gráfico en busca de un impulso estable en una dirección y proporciona una señal precisa justo antes del movimiento principal. Obtén el escáner de múltiples símbolos y múltiples marcos de tiempo desde aquí - Escáner para ACB Breakout Arrows MT5 Características clave El indicador proporciona niveles de Stop Loss y Take Profit. I
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
El indicador Trend Forecaster utiliza un algoritmo exclusivo para determinar los puntos de entrada de una estrategia de ruptura. El indicador identifica grupos de precios, analiza el movimiento de los precios cerca de los niveles y proporciona una señal cuando el precio rompe un nivel. El indicador Trend Forecaster es adecuado para todos los activos financieros, incluyendo divisas (Forex), metales, acciones, índices y criptomonedas. También puede ajustar el indicador para que funcione en cualqu
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indicadores
TREND FLOW PRO ayuda a identificar dónde el mercado realmente cambia de dirección. El indicador resalta los giros de tendencia y las zonas donde los principales participantes del mercado vuelven a entrar. Las marcas BOS en el gráfico representan cambios reales de tendencia y niveles clave de marcos temporales superiores. Los datos del indicador no se redibujan y permanecen en el gráfico después del cierre de cada vela. Elementos principales del indicador: BOS FLOW – ondas de tendencia y cambios
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indicadores
Elliott Wave Trend fue diseñado para el conteo científico de ondas. Esta herramienta se centra en deshacerse de la vaguedad de la clásica Elliott Wave Counting utilizando la pauta de la plantilla y el enfoque patrón. Para ello, en primer lugar, Elliott Wave Trend ofrece la plantilla para el recuento de ondas. En segundo lugar, ofrece la puntuación estructural de la onda para ayudar a identificar la formación de la onda precisa. Ofrece tanto la puntuación estructural de la onda impulsiva como la
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Meravith Auto es una versión automatizada del sistema de trading Meravith. El indicador consiste en una línea de tendencia que cambia de color. Cuando es alcista es verde y cuando es bajista es roja. Esta es la línea de soporte de la tendencia. Una línea de liquidez, donde el volumen alcista es igual al volumen bajista. Una línea de desviación alcista triple. Una línea de desviación bajista triple. Puntos morados y azules que indican alto volumen. El punto morado indica un volumen superior al v
Otros productos de este autor
VWAP Daily Weekly and Monthly Indicator
Andre Gonzalez Falci
Indicadores
VWAP - Precio medio ponderado por volumen El VWAP (Volume-Weighted Average Price) es un indicador muy utilizado por operadores e inversores para identificar el precio medio de negociación de un activo durante un periodo determinado, teniendo en cuenta tanto el precio como el volumen negociado . A diferencia de las medias simples, el VWAP asigna un mayor peso a los precios en los que se ha producido un mayor volumen, lo que proporciona una visión más precisa del valor razonable del activo a lo l
FREE
VWAP Daily Weekly Monthly Quarterly and Yearly
Andre Gonzalez Falci
Indicadores
VWAP - Precio medio ponderado por volumen El VWAP (Volume-Weighted Average Price) es un indicador muy utilizado por operadores e inversores para identificar el precio medio de negociación de un activo durante un periodo determinado, teniendo en cuenta tanto el precio como el volumen negociado . A diferencia de las medias simples, el VWAP asigna un mayor peso a los precios en los que se ha producido un mayor volumen, lo que proporciona una visión más precisa del valor razonable del activo a lo l
VWAP Weekly and Monthly Bands
Andre Gonzalez Falci
Indicadores
Bandas VWAP Las bandas VWAP son una extensión del indicador VWAP diseñada para ayudar a identificar zonas de soporte y resistencia en torno al precio medio ponderado por volumen. La línea central es el propio VWAP, que representa el precio medio ponderado por volumen. Las bandas superior e inferior se calculan sumando y restando un número definido de desviaciones estándar del VWAP. Estas bandas crean un rango de precios dentro del cual el mercado tiende a fluctuar. Las bandas superior e inferior
VWAP Monthly Bands
Andre Gonzalez Falci
Indicadores
Bandas mensuales VWAP Las bandas VWAP son una extensión del indicador VWAP diseñada para ayudar a identificar zonas de soporte y resistencia en torno al precio medio ponderado por volumen. La línea central es el propio VWAP, que representa el precio medio ponderado por volumen. Las bandas superior e inferior se calculan sumando y restando un número definido de desviaciones estándar del VWAP. Estas bandas crean un rango de precios dentro del cual el mercado tiende a fluctuar. Las bandas superior
VWAP Quarterly Bands
Andre Gonzalez Falci
Indicadores
Bandas trimestrales VWAP Las bandas VWAP son una extensión del indicador VWAP diseñada para ayudar a identificar zonas de soporte y resistencia en torno al precio medio ponderado por volumen. La línea central es el propio VWAP, que representa el precio medio ponderado por volumen. Las bandas superior e inferior se calculan sumando y restando un número definido de desviaciones estándar del VWAP. Estas bandas crean un rango de precios dentro del cual el mercado tiende a fluctuar. Las bandas superi
VWAP Yearly Bands
Andre Gonzalez Falci
Indicadores
Bandas anuales VWAP Las bandas VWAP son una extensión del indicador VWAP diseñada para ayudar a identificar zonas de soporte y resistencia en torno al precio medio ponderado por volumen. La línea central es el propio VWAP, que representa el precio medio ponderado por volumen. Las bandas superior e inferior se calculan sumando y restando un número definido de desviaciones estándar del VWAP. Estas bandas crean un rango de precios dentro del cual el mercado tiende a fluctuar. Las bandas superior e
VWAP Quarterly and Yearly Bands
Andre Gonzalez Falci
Indicadores
Bandas VWAP Las bandas VWAP son una extensión del indicador VWAP diseñada para ayudar a identificar zonas de soporte y resistencia en torno al precio medio ponderado por volumen. La línea central es el propio VWAP, que representa el precio medio ponderado por volumen. Las bandas superior e inferior se calculan sumando y restando un número definido de desviaciones estándar del VWAP. Estas bandas crean un rango de precios dentro del cual el mercado tiende a fluctuar. Las bandas superior e inferior
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario