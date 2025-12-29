Sofortiger Risiko/Ertrags-Rechner.

Klicken Sie mit der Mitte und ziehen Sie, um Gewinn/Verlust in Ihrer Kontowährung zu messen.





Hören Sie auf, Ihr Risiko zu erraten. Messen Sie es sofort.

Der Smart PnL Ruler Pro bringt den intuitiven "Click & Drag" Messstil in den MetaTrader 5. Es wurde für Scalper und manuelle Händler entwickelt, die genau wissen müssen, wie viel Geld auf dem Spiel steht, bevor sie einen Handel platzieren.

Wie es funktioniert:

Halten Sie die mittlere Maustaste irgendwo auf dem Chart gedrückt. Ziehen Sie Ihre Maus auf Ihren Zielkurs. Sie sehen sofort den möglichen Gewinn/Verlust, die Ticks und die Punktedifferenz.

Hauptmerkmale:

Live PnL-Berechnung: Zeigt den potenziellen Gewinn oder Verlust in Ihrer exakten Kontowährung an (behandelt automatisch Cross-Pair-Umrechnungen wie GBPJPY zu USD).

On-Chart Volumen-Panel: Passen Sie die Simulation der "Losgröße" schnell an, indem Sie ein schwebendes Panel direkt auf dem Chart verwenden, um zu sehen, wie das Volumen Ihr Risiko beeinflusst.

Tick-Präzision: Zeigt Rohpreisdifferenz, Standardpunkte und Ticks an.

Native Feel: Blendet automatisch das Standard-MT5-Fadenkreuz aus, wenn es aktiv ist, um eine saubere, professionelle Darstellung zu gewährleisten.

Vollständig anpassbar: Ändern Sie Farben, Schriftgrößen und Linienstile, um sie an Ihr dunkles oder helles Thema anzupassen.

Eingaben und Einstellungen:

Berechnungseinstellungen: Legen Sie Ihre Standard-Lotgröße und Schrittweiten fest.

Visuelle Einstellungen: Passen Sie die Farbe der Lineallinie, des Startpreises, des Fadenkreuzes und des Textes an.

Anzeigeoptionen: Schalten Sie zwischen Standardpunkten und Endpunkten um.

Warum Smart PnL Ruler Pro verwenden? Standard MT5 Fadenkreuze zeigen nur Punkte an und zwingen Sie dazu, den Geldwert im Kopf zu berechnen. Dieses Tool erledigt die Berechnungen sofort für Sie und hilft Ihnen, schnellere und intelligentere Handelsentscheidungen zu treffen.