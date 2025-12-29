Calculadora instantánea de Riesgo/Recompensa.

Haga clic con el botón central y arrastre para medir en tiempo real los beneficios/pérdidas en la divisa de su cuenta.





Deje de adivinar su riesgo. Mídalo al instante.

La Smart PnL Ruler Pro trae el intuitivo estilo de medición "Click & Drag" a MetaTrader 5. Está diseñado para los revendedores y los comerciantes manuales que necesitan saber exactamente cuánto dinero está en la línea antes de colocar un comercio.

Cómo funciona:

Mantenga pulsado el botón central del ratón en cualquier parte del gráfico. Arrastre el ratón hasta el precio objetivo. Vea instantáneamente la diferencia potencial de Ganancias/Pérdidas, Ticks y Puntos.

Características principales:

Cálculo de PnL en tiempo real: Muestra la ganancia o pérdida potencial en la divisa exacta de su cuenta (gestiona automáticamente las conversiones de pares cruzados como GBPJPY a USD).

Panel de Volumen en el Gráfico: Ajuste rápidamente la simulación del "Tamaño del Lote" utilizando un panel flotante directamente en el gráfico para ver cómo afecta el volumen a su riesgo.

Precisión de Ticks: Muestra la diferencia de precios en bruto, los Puntos estándar y los Ticks.

Sensación nativa: Oculta automáticamente la retícula estándar de MT5 mientras está activo para una experiencia limpia y profesional.

Totalmente personalizable: Cambie los colores, tamaños de fuente y estilos de línea para que coincida con su tema oscuro o claro.

Entradas y Ajustes:

Ajustes de cálculo: Establezca su tamaño de lote por defecto y los incrementos de paso.

Ajustes visuales: Personalice el color de la línea de la regla, el precio inicial, la cruz y el texto.

Opciones de visualización: Alterna entre puntos estándar y puntos terminales.

¿Por qué usar Smart PnL Ruler Pro? Las retículas estándar de MT5 sólo muestran puntos, obligándole a calcular el valor monetario en su cabeza. Esta herramienta hace los cálculos por usted al instante, ayudándole a tomar decisiones más rápidas e inteligentes.