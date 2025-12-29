Breve descripción

Fox Wave Account Nexus es un tablero profesional para el monitoreo en tiempo real de múltiples cuentas MetaTrader 5 a través de diferentes terminales desde un solo gráfico.

🔷 Descripción completa

🔥 Fox Wave Account Nexus

Cuadro de mandos profesional de monitorización de múltiples cuentas para MetaTrader 5

Fox Wave Account Nexus es un potente cuadro de mandos visual diseñado para traders que operan varias cuentas MT5 simultáneamente y necesitan un control instantáneo y centralizado.

El indicador recoge datos en directo de todos los terminales MetaTrader 5 conectados y los muestra en un panel limpio y de alto contraste.

Sin servidores externos.

Sin nube.

Sólo sus terminales y archivos locales.

Características principales

✔ Monitoreo en tiempo real de múltiples cuentas MT5

✔ Soporta múltiples terminales y corredores

✔ Balance de la cuenta, la equidad y la visión general de beneficios

✔ Por cuenta y por moneda resúmenes

✔ Indicadores visuales claros de ganancias / pérdidas

✔ Sincronización automática de datos a través de archivos comunes

✔ Funciona en segundo plano utilizando actualizaciones basadas en temporizador

✔ Optimizado para 24/7 configuraciones de monitoreo

✔ Diseñado para los operadores profesionales y gestores de carteras.

🧠 ¿Para quién es este indicador?

Los comerciantes que ejecutan múltiples cuentas financiadas o personales

Gestores de carteras y de dinero

Traders de firmas de props

Los comerciantes que utilizan varios terminales MT5 a la vez

Cualquier persona que necesite un centro de mando, no otro indicador

Cómo funciona

Adjunte Fox Wave Account Nexus a cualquier gráfico en cada terminal MT5 Cada terminal escribe automáticamente los datos de la cuenta en una carpeta compartida Un terminal (monitor principal) lee todos los datos y muestra el cuadro de mandos Todas las actualizaciones se sincronizan en tiempo real

Sin quebraderos de cabeza de configuración.

Sin exportación manual.

Basta con conectar y monitorizar.

⚙️ Notas técnicas

Utiliza el sistema de archivos comunes de MetaTrader 5

Sin DLLs

Sin conexiones externas

Seguro y conforme a las reglas del mercado MQL5

Ligero y de bajo rendimiento

💎 Recomendación de licencia

Alquiler mensual es ideal para pruebas.

Licencia ilimitada se recomienda para los comerciantes que ejecutan configuraciones multicuenta a largo plazo, ahorrando dinero después de unos meses de uso.

📌 Nota final

Fox Wave Account Nexus no es una señal de trading.

Es un panel de control profesional para traders serios de MT5.

Si opera con más de una cuenta, esta herramienta se convierte rápidamente en esencial.