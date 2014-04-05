# Smart Fair Value Zones - Indicador Profesional Fair Value Gap para MetaTrader 5





## Detección avanzada de FVG con eliminación automática inteligente





Smart Fair Value Zones es un sofisticado y automatizado indicador Fair Value Gap (FVG) diseñado específicamente para MetaTrader 5. Esta herramienta de trading profesional identifica los desequilibrios del mercado con precisión e incluye la funcionalidad de auto-eliminación inteligente que elimina los FVGs inmediatamente cuando el precio los toca - porque **cada FVG sólo debe utilizarse una vez**.





## Características principales:





### 🎯 **Sistema inteligente de eliminación automática**.

- **Lógica de un solo uso**: Las FVG se eliminan automáticamente en cuanto el precio las toca

- Detección en tiempo real**: Reconocimiento instantáneo cuando se llenan las FVGs

- Gestión limpia de gráficos**: No hay desorden de FVGs obsoletos o inválidos





### Detección automática de FVGs

- Identifica FVGs de compra y venta automáticamente

- Utiliza el método estándar de detección de FVG de 3 velas

- Funciona en todos los plazos e instrumentos de negociación

- No requiere dibujo manual





### 🎨 **Pantalla totalmente personalizable**

- Elija colores personalizados para FVGs de Compra y Venta

- Alterne la visibilidad de las FVG de Compra/Venta de forma independiente

- Opción de extender las FVGs a la derecha para una mejor visibilidad

- Control del número máximo de FVGs mostrados





## Por qué este indicador es esencial:





### **Implementación profesional de FVGs**

Los Fair Value Gaps representan desequilibrios del mercado en los que el flujo de órdenes institucionales crea vacíos de precios. Estas zonas a menudo actúan como imanes de precios, pero **sólo son válidas hasta que se llenan**. Una vez que el precio toca un FVG, el desequilibrio se resuelve y la zona pierde su importancia.





### **Cómo Funciona:**

1. **Detección**: El indicador busca FVGs utilizando el patrón estándar de 3 velas:

- Comprar FVG: mínimo de la vela actual > máximo de la vela 2

- Vender FVG: Máximo de la vela actual < Mínimo de la vela 2





2. **Visualización**: Los FVG identificados se muestran como rectángulos de color en su gráfico





3. **Eliminación automática**: Cuando el precio entra en una zona FVG, el indicador la elimina inmediatamente del gráfico





4. **Seguimiento continuo**: Seguimiento en tiempo real de todos los FVGs activos.





## Aplicaciones de Trading:





### **Zonas de imán de precios**

- Identificar zonas donde es probable que el precio vuelva

- Utilizar los FVGs no rellenados como zonas potenciales de entrada

- Combinar con otros factores de confluencia para operaciones de alta probabilidad





### Gestión del riesgo

- Establezca stop losses más allá de las zonas FVG

- Utilizar los bordes de los FVG como puntos precisos de entrada/salida

- Identificar cuándo cambia la estructura del mercado





### Análisis de la estructura del mercado

- Detectar desequilibrios en el flujo de órdenes institucionales

- Identificar las ineficiencias del mercado

- Entender dónde debería estar el "valor razonable





## Parámetros de entrada:





- **BuyColor**: Color de las zonas FVG de compra (Predeterminado: Verde)

- Color de venta**: Color de las zonas FVG de venta (predeterminado: rojo)

- MaxFVGs**: Máximo de FVGs a mostrar (Por defecto: 200)

- MostrarVFVGCompra**: Mostrar FVGs de compra (Por defecto: Verdadero)

- MostrarVFVGVenta**: Mostrar FVGs de Venta (Por defecto: True)

- Extender a la derecha**: Extender zonas al borde derecho (Por defecto: True)





## ¿Por qué elegir zonas inteligentes de valor razonable?





### ✅ **Exacto y fiable**

- Algoritmo de detección FVG preciso

- Sin repintado - las zonas permanecen fijas

- Rendimiento estable en todas las condiciones de mercado





### ✅ **Limpio y profesional**

- Limpieza automática de FVG rellenos

- Sin desorden en los gráficos

- Presentación visual profesional





### ✅ **Valor educativo**

- Perfecto para aprender los conceptos de FVG

- Vea cómo se forman y rellenan los FVG en tiempo real

- Comprender la microestructura del mercado





### ✅ **Ahorro de tiempo**

- No es necesario dibujar manualmente los FVG

- Céntrese en las decisiones de negociación, no en el análisis de gráficos

- Flujo de trabajo optimizado





## Instalación y soporte:





1. Descargue el archivo `Smart Fair Value Zones.mq5`.

2. Colóquelo en su carpeta de Indicadores MT5

3. Reinicie MT5 o actualice Navigator

4. Arrastrar a cualquier gráfico

5. 5. Configure los ajustes deseados





**Compatible con:** Todos los brokers MT5, todos los plazos, todos los instrumentos de negociación





## Nota Importante:





Este indicador es una herramienta para identificar posibles oportunidades de trading. Debe ser utilizado como parte de una estrategia de negociación integral con una gestión adecuada del riesgo. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Siempre pruebe nuevas estrategias en una cuenta demo primero.





**Smart Fair Value Zones - Porque cada FVG sólo tiene una oportunidad**





Automatice sus operaciones FVG con detección de nivel profesional y gestión inteligente de zonas. Perfecto para traders que siguen ICT, Smart Money Concepts, o cualquier estrategia que utilice Fair Value Gaps.





📈 **Comercio más inteligente. Comercia más limpio. Opere con precisión.