Smart Elliot Wave

Smart Elliott Wave ist ein hochentwickelter technischer Indikator, der automatisch Elliott-Wellenmuster mit vollständigen 5-Wellen-Impulsstrukturen (1-2-3-4-5) erkennt und ABC-Korrekturmuster für Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit validiert. Dieser Indikator macht die manuelle Wellenzählung überflüssig und liefert klare visuelle Signale mit Vertrauensbewertung.

Wichtigste Merkmale

Automatische Erkennung von Wellen

  • Erkennt automatisch vollständige Elliott-Wellen-5-Wellen-Impulsmuster
  • Identifiziert ABC-Korrekturmuster für optimale Einstiegspunkte
  • Mustervalidierung in Echtzeit anhand strenger Elliott-Wellen-Regeln
  • Kompatibilität mit mehreren Zeitrahmen

Erweiterte Analyse

  • Validierung der Unterwellenstruktur: Analysiert die interne Wellenstruktur (3-Wellen- oder 5-Wellen-Unterteilung)
  • Alternations-Prinzip: Validiert die Alternation von Welle 2 und Welle 4 (scharf vs. seitwärts)
  • Bewertung der Musterqualität: Bewertet Muster anhand mehrerer Kriterien (Vertrauen, Qualität der Teilwellen, Wechsel)
  • Überlappungs-Erkennung: Entfernt automatisch überlappende Muster und behält nur die qualitativ besten Setups

ABC-Musterklassifizierung

  • Zickzack-Korrektur
  • Flache Korrektur
  • Erweiterte Flat-Korrektur
  • Fibonacci-Ratio-Validierung für jeden ABC-Typ

Visuelle Werkzeuge

  • Fibonacci-Retracement-Levels (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%, 100%, 161,8%)
  • Wellenverbindende Trendlinien mit farbkodierten bullish/bearish Signalen
  • Wellennummern mit Indikatoren für die Anzahl der Unterwellen
  • ABC-Etiketten mit Identifizierung des Mustertyps
  • Einstiegssignalpfeile am Punkt C Abschluss

Intelligente Filterung

  • Entfernung von Musterüberschneidungen mit qualitätsbasierter Auswahl
  • Zonenbasierte Musterbegrenzungen zur Vermeidung von Unordnung im Chart
  • Filterung von Konfidenzschwellen
  • Aktualitätsgewichtung für aktuelle Marktrelevanz

Warnungssystem

  • Popup-Warnungen für neue Mustervervollständigungen
  • Konfigurierbare Abklingzeit für Alarme zur Vermeidung von Spam
  • Musterdetails in Warnmeldungen (Konfidenzwerte, Mustertyp, Rang)

Wie funktioniert es?

1. Wellenerkennungsphase Der Indikator scannt das Kursgeschehen mithilfe einer fraktalbasierten Schwingungspunkterkennung innerhalb konfigurierbarer Zeitzonen. Er identifiziert potenzielle 5-Wellen-Sequenzen, die sich zwischen hohen und niedrigen Schwungpunkten abwechseln.

2. Mustervalidierung Jede erkannte Sequenz wird anhand strenger Elliott-Wellen-Regeln validiert:

  • Welle 2 kann nicht über Welle 0 hinaus zurückgehen
  • Welle 3 kann nicht die kürzeste Impulswelle sein
  • Welle 4 darf sich nicht mit dem Preisgebiet der Welle 1 überschneiden
  • Die Fibonacci-Beziehungen zwischen den Wellen müssen innerhalb akzeptabler Bereiche liegen.

3. Subwave Analysis (Optional) Wenn aktiviert, überprüft der Indikator die internen Wellenstrukturen:

  • Impulswellen (1, 3, 5) sollten 5 Unterteilungen enthalten
  • Korrigierende Wellen (2, 4) sollten 3 Unterteilungen enthalten
  • Qualitätsbewertung auf der Grundlage der Klarheit der Unterteilung und der Fibonacci-Proportionen

4. Alternationsanalyse (fakultativ) Bestätigt das Prinzip, dass die Wellen 2 und 4 sich im Charakter abwechseln sollten:

  • Sharp (steiler, schneller Rückzug) vs. Sideways (flache, komplexe Korrektur)
  • Unterschiede in der Zeitdauer
  • Unterschiede in der strukturellen Komplexität
  • Stärkt das Vertrauen, wenn die Alternation bestätigt wird

5. Erkennung von ABC-Mustern Nach Abschluss von Welle 5 schaut der Indikator nach vorne, um ABC-Korrekturmuster zu erkennen:

  • Punkt A: Erste Korrektur von Welle 5
  • Punkt B: Retracement der Welle A
  • Punkt C: Endgültiger Korrekturpunkt (optimaler Einstieg)
  • Überprüft die Fibonacci-Verhältnisse und klassifiziert den ABC-Typ
  • Erzeugt einen Einstiegssignalpfeil am Punkt C

6. Pattern Ranking & Filtering Mehrere Patterns werden nach folgenden Kriterien bewertet und eingestuft:

  • Basisvertrauen (Einhaltung der Elliott-Regeln)
  • Qualität der Subwave-Struktur
  • Alternationsbewertung
  • ABC-Muster-Konfidenz
  • Häufigkeit von Mustern

Überlappende Muster werden herausgefiltert, wobei nur die hochwertigsten Setups pro Zone erhalten bleiben.

