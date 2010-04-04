Smart Elliot Wave
- Indikatoren
- Thanh Lam Pham
- Version: 6.10
Smart Elliott Wave ist ein hochentwickelter technischer Indikator, der automatisch Elliott-Wellenmuster mit vollständigen 5-Wellen-Impulsstrukturen (1-2-3-4-5) erkennt und ABC-Korrekturmuster für Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit validiert. Dieser Indikator macht die manuelle Wellenzählung überflüssig und liefert klare visuelle Signale mit Vertrauensbewertung.
Wichtigste Merkmale
Automatische Erkennung von Wellen
- Erkennt automatisch vollständige Elliott-Wellen-5-Wellen-Impulsmuster
- Identifiziert ABC-Korrekturmuster für optimale Einstiegspunkte
- Mustervalidierung in Echtzeit anhand strenger Elliott-Wellen-Regeln
- Kompatibilität mit mehreren Zeitrahmen
Erweiterte Analyse
- Validierung der Unterwellenstruktur: Analysiert die interne Wellenstruktur (3-Wellen- oder 5-Wellen-Unterteilung)
- Alternations-Prinzip: Validiert die Alternation von Welle 2 und Welle 4 (scharf vs. seitwärts)
- Bewertung der Musterqualität: Bewertet Muster anhand mehrerer Kriterien (Vertrauen, Qualität der Teilwellen, Wechsel)
- Überlappungs-Erkennung: Entfernt automatisch überlappende Muster und behält nur die qualitativ besten Setups
ABC-Musterklassifizierung
- Zickzack-Korrektur
- Flache Korrektur
- Erweiterte Flat-Korrektur
- Fibonacci-Ratio-Validierung für jeden ABC-Typ
Visuelle Werkzeuge
- Fibonacci-Retracement-Levels (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%, 100%, 161,8%)
- Wellenverbindende Trendlinien mit farbkodierten bullish/bearish Signalen
- Wellennummern mit Indikatoren für die Anzahl der Unterwellen
- ABC-Etiketten mit Identifizierung des Mustertyps
- Einstiegssignalpfeile am Punkt C Abschluss
Intelligente Filterung
- Entfernung von Musterüberschneidungen mit qualitätsbasierter Auswahl
- Zonenbasierte Musterbegrenzungen zur Vermeidung von Unordnung im Chart
- Filterung von Konfidenzschwellen
- Aktualitätsgewichtung für aktuelle Marktrelevanz
Warnungssystem
- Popup-Warnungen für neue Mustervervollständigungen
- Konfigurierbare Abklingzeit für Alarme zur Vermeidung von Spam
- Musterdetails in Warnmeldungen (Konfidenzwerte, Mustertyp, Rang)
Wie funktioniert es?
1. Wellenerkennungsphase Der Indikator scannt das Kursgeschehen mithilfe einer fraktalbasierten Schwingungspunkterkennung innerhalb konfigurierbarer Zeitzonen. Er identifiziert potenzielle 5-Wellen-Sequenzen, die sich zwischen hohen und niedrigen Schwungpunkten abwechseln.
2. Mustervalidierung Jede erkannte Sequenz wird anhand strenger Elliott-Wellen-Regeln validiert:
- Welle 2 kann nicht über Welle 0 hinaus zurückgehen
- Welle 3 kann nicht die kürzeste Impulswelle sein
- Welle 4 darf sich nicht mit dem Preisgebiet der Welle 1 überschneiden
- Die Fibonacci-Beziehungen zwischen den Wellen müssen innerhalb akzeptabler Bereiche liegen.
3. Subwave Analysis (Optional) Wenn aktiviert, überprüft der Indikator die internen Wellenstrukturen:
- Impulswellen (1, 3, 5) sollten 5 Unterteilungen enthalten
- Korrigierende Wellen (2, 4) sollten 3 Unterteilungen enthalten
- Qualitätsbewertung auf der Grundlage der Klarheit der Unterteilung und der Fibonacci-Proportionen
4. Alternationsanalyse (fakultativ) Bestätigt das Prinzip, dass die Wellen 2 und 4 sich im Charakter abwechseln sollten:
- Sharp (steiler, schneller Rückzug) vs. Sideways (flache, komplexe Korrektur)
- Unterschiede in der Zeitdauer
- Unterschiede in der strukturellen Komplexität
- Stärkt das Vertrauen, wenn die Alternation bestätigt wird
5. Erkennung von ABC-Mustern Nach Abschluss von Welle 5 schaut der Indikator nach vorne, um ABC-Korrekturmuster zu erkennen:
- Punkt A: Erste Korrektur von Welle 5
- Punkt B: Retracement der Welle A
- Punkt C: Endgültiger Korrekturpunkt (optimaler Einstieg)
- Überprüft die Fibonacci-Verhältnisse und klassifiziert den ABC-Typ
- Erzeugt einen Einstiegssignalpfeil am Punkt C
6. Pattern Ranking & Filtering Mehrere Patterns werden nach folgenden Kriterien bewertet und eingestuft:
- Basisvertrauen (Einhaltung der Elliott-Regeln)
- Qualität der Subwave-Struktur
- Alternationsbewertung
- ABC-Muster-Konfidenz
- Häufigkeit von Mustern
Überlappende Muster werden herausgefiltert, wobei nur die hochwertigsten Setups pro Zone erhalten bleiben.