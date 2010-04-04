Smart Elliot Wave

Smart Elliott Wave ist ein hochentwickelter technischer Indikator, der automatisch Elliott-Wellenmuster mit vollständigen 5-Wellen-Impulsstrukturen (1-2-3-4-5) erkennt und ABC-Korrekturmuster für Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit validiert. Dieser Indikator macht die manuelle Wellenzählung überflüssig und liefert klare visuelle Signale mit Vertrauensbewertung.

Wichtigste Merkmale

Automatische Erkennung von Wellen

Erkennt automatisch vollständige Elliott-Wellen-5-Wellen-Impulsmuster

Identifiziert ABC-Korrekturmuster für optimale Einstiegspunkte

Mustervalidierung in Echtzeit anhand strenger Elliott-Wellen-Regeln

Kompatibilität mit mehreren Zeitrahmen

Erweiterte Analyse

Validierung der Unterwellenstruktur : Analysiert die interne Wellenstruktur (3-Wellen- oder 5-Wellen-Unterteilung)

: Analysiert die interne Wellenstruktur (3-Wellen- oder 5-Wellen-Unterteilung) Alternations-Prinzip : Validiert die Alternation von Welle 2 und Welle 4 (scharf vs. seitwärts)

: Validiert die Alternation von Welle 2 und Welle 4 (scharf vs. seitwärts) Bewertung der Musterqualität : Bewertet Muster anhand mehrerer Kriterien (Vertrauen, Qualität der Teilwellen, Wechsel)

: Bewertet Muster anhand mehrerer Kriterien (Vertrauen, Qualität der Teilwellen, Wechsel) Überlappungs-Erkennung: Entfernt automatisch überlappende Muster und behält nur die qualitativ besten Setups

ABC-Musterklassifizierung

Zickzack-Korrektur

Flache Korrektur

Erweiterte Flat-Korrektur

Fibonacci-Ratio-Validierung für jeden ABC-Typ

Visuelle Werkzeuge

Fibonacci-Retracement-Levels (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%, 100%, 161,8%)

Wellenverbindende Trendlinien mit farbkodierten bullish/bearish Signalen

Wellennummern mit Indikatoren für die Anzahl der Unterwellen

ABC-Etiketten mit Identifizierung des Mustertyps

Einstiegssignalpfeile am Punkt C Abschluss

Intelligente Filterung

Entfernung von Musterüberschneidungen mit qualitätsbasierter Auswahl

Zonenbasierte Musterbegrenzungen zur Vermeidung von Unordnung im Chart

Filterung von Konfidenzschwellen

Aktualitätsgewichtung für aktuelle Marktrelevanz

Warnungssystem

Popup-Warnungen für neue Mustervervollständigungen

Konfigurierbare Abklingzeit für Alarme zur Vermeidung von Spam

Musterdetails in Warnmeldungen (Konfidenzwerte, Mustertyp, Rang)

Wie funktioniert es?

1. Wellenerkennungsphase Der Indikator scannt das Kursgeschehen mithilfe einer fraktalbasierten Schwingungspunkterkennung innerhalb konfigurierbarer Zeitzonen. Er identifiziert potenzielle 5-Wellen-Sequenzen, die sich zwischen hohen und niedrigen Schwungpunkten abwechseln.

2. Mustervalidierung Jede erkannte Sequenz wird anhand strenger Elliott-Wellen-Regeln validiert:

Welle 2 kann nicht über Welle 0 hinaus zurückgehen

Welle 3 kann nicht die kürzeste Impulswelle sein

Welle 4 darf sich nicht mit dem Preisgebiet der Welle 1 überschneiden

Die Fibonacci-Beziehungen zwischen den Wellen müssen innerhalb akzeptabler Bereiche liegen.

3. Subwave Analysis (Optional) Wenn aktiviert, überprüft der Indikator die internen Wellenstrukturen:

Impulswellen (1, 3, 5) sollten 5 Unterteilungen enthalten

Korrigierende Wellen (2, 4) sollten 3 Unterteilungen enthalten

Qualitätsbewertung auf der Grundlage der Klarheit der Unterteilung und der Fibonacci-Proportionen

4. Alternationsanalyse (fakultativ) Bestätigt das Prinzip, dass die Wellen 2 und 4 sich im Charakter abwechseln sollten:

Sharp (steiler, schneller Rückzug) vs. Sideways (flache, komplexe Korrektur)

Unterschiede in der Zeitdauer

Unterschiede in der strukturellen Komplexität

Stärkt das Vertrauen, wenn die Alternation bestätigt wird

5. Erkennung von ABC-Mustern Nach Abschluss von Welle 5 schaut der Indikator nach vorne, um ABC-Korrekturmuster zu erkennen:

Punkt A: Erste Korrektur von Welle 5

Punkt B: Retracement der Welle A

Punkt C: Endgültiger Korrekturpunkt (optimaler Einstieg)

Überprüft die Fibonacci-Verhältnisse und klassifiziert den ABC-Typ

Erzeugt einen Einstiegssignalpfeil am Punkt C

6. Pattern Ranking & Filtering Mehrere Patterns werden nach folgenden Kriterien bewertet und eingestuft:

Basisvertrauen (Einhaltung der Elliott-Regeln)

Qualität der Subwave-Struktur

Alternationsbewertung

ABC-Muster-Konfidenz

Häufigkeit von Mustern

Überlappende Muster werden herausgefiltert, wobei nur die hochwertigsten Setups pro Zone erhalten bleiben.