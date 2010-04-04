Smart Elliot Wave

Smart Elliott Wave es un sofisticado indicador técnico que detecta automáticamente patrones de Onda de Elliott con estructuras completas de impulso de 5 ondas (1-2-3-4-5) y valida patrones correctivos ABC para configuraciones de trading de alta probabilidad. Este indicador elimina el recuento manual de ondas y proporciona señales visuales claras con puntuación de confianza.

Características principales

Detección automática de ondas

  • Detecta automáticamente patrones completos de impulsos de 5 ondas de Elliott.
  • Identifica patrones correctivos ABC para puntos de entrada óptimos
  • Validación de patrones en tiempo real utilizando las estrictas reglas de las ondas de Elliott
  • Compatibilidad con múltiples marcos temporales

Análisis avanzado

  • Validación de estructura de subondas: Analiza la estructura interna de las ondas (subdivisiones en 3 ó 5 ondas)
  • Principio de alternancia: Valida la alternancia de las ondas 2 y 4 (aguda vs lateral)
  • Puntuación de la calidad del patrón: Clasifica los patrones en función de múltiples criterios (confianza, calidad de la subonda, alternancia)
  • Detección de solapamientos: Elimina automáticamente los patrones superpuestos, conservando sólo las configuraciones de mejor calidad.

Clasificación de patrones ABC

  • Corrección en zigzag
  • Corrección plana
  • Corrección plana ampliada
  • Validación del ratio Fibonacci para cada tipo ABC

Herramientas visuales

  • Niveles de retroceso de Fibonacci (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%, 100%, 161,8%)
  • Líneas de tendencia de conexión de ondas con señales alcistas/bajistas codificadas por colores
  • Etiquetas de número de onda con indicadores de recuento de subondas
  • Etiquetas ABC con identificación del tipo de patrón
  • Flechas de señal de entrada en la finalización del punto C

Filtrado inteligente

  • Eliminación de solapamiento de patrones con selección basada en la calidad
  • Límites de patrón basados en zonas para evitar el desorden del gráfico
  • Filtrado de umbral de confianza
  • Ponderación de recurrencia para la relevancia actual del mercado

Sistema de alertas

  • Alertas emergentes para completar nuevos patrones
  • Enfriamiento de alertas configurable para evitar el spam
  • Detalles del patrón en los mensajes de alerta (puntuaciones de confianza, tipo de patrón, rango)

Funcionamiento

1. Fase de Detección de Ondas El indicador escanea la acción del precio utilizando la detección de puntos de giro basada en fractales dentro de zonas horarias configurables. Identifica secuencias potenciales de 5 ondas que alternan entre puntos de oscilación altos y bajos.

2. Cada secuencia detectada sevalida según las estrictas reglas de las ondas de Elliott:

  • La onda 2 no puede retroceder más allá de la onda 0
  • La onda 3 no puede ser la onda de impulso más corta.
  • La onda 4 no puede solaparse con el territorio de precios de la onda 1.
  • Las relaciones de Fibonacci entre las ondas deben estar dentro de rangos aceptables.

3. Análisis de subondas (Opcional) Cuando está activado, el indicador valida las estructuras internas de las ondas:

  • Las ondas de impulso (1, 3, 5) deben contener 5 subdivisiones
  • Las ondas correctivas (2, 4) deben contener 3 subdivisiones
  • Puntuación de calidad basada en la claridad de las subdivisiones y las proporciones de Fibonacci

4. Análisis de alternancia (opcional) Valida el principio de que las ondas 2 y 4 deben alternar su carácter:

  • Agudo (retroceso pronunciado y rápido) vs Lateral (corrección plana y compleja)
  • Diferencias de duración
  • Diferencias de complejidad estructural
  • Aumenta la confianza cuando se confirma la alternancia

5. Detección de patrones ABC Tras la finalización de la onda 5, el indicador busca identificar patrones correctivos ABC:

  • Punto A: Primera corrección de la onda 5
  • Punto B: Retroceso de la onda A
  • Punto C: Punto de corrección final (entrada óptima)
  • Valida las relaciones de Fibonacci y clasifica el tipo ABC
  • Genera flecha de señal de entrada en el punto C

6. Clasificación y filtrado de patrones Se puntúan y clasifican múltiples patrones en función de:

  • Confianza de la base (cumplimiento de las reglas de Elliott)
  • Calidad de la estructura de la subonda
  • Puntuación de alternancia
  • Confianza del patrón ABC
  • Recencia de la pauta

Se filtran las pautas que se solapan, manteniendo sólo las configuraciones de mayor calidad por zona.

