Gann Square of 9 Levels Advanced

🎯 S ilentTrader Pro - Gann Square of 9 (v2.02)
Professionelle dynamische Gann-Levels mit revolutionärer 10x-Abstandskontrolle

Verwandeln Sie Ihre technische Analyse mit der fortschrittlichsten Implementierung von W.D. Ganns berühmtem "Square of 9"-Tool. SilentTrader Pro ist nicht nur ein weiterer statischer Indikator - es ist ein vollständig interaktiver, dynamischer Handelsassistent, der für Präzision, Flexibilität und umsetzbare Markteinblicke entwickelt wurde.

KERNINNOVATION: 10x SPACING POWER CONTROL
- Multiplizieren oder dividieren Sie alle Gann-Levels mit einem einzigen Klick mit dem Faktor 10 (×10 / ÷10 Schaltflächen).
- Passen Sie sich nahtlos an jedes Asset und jeden Zeitrahmen an, vom Scalping (enge Abstände) bis hin zum langfristigen Investieren (weite Abstände).
- Visuelle Anzeige im Power-of-10-Format (z.B. 10^2, 10^-3) für mathematische Klarheit.


- Drag & Drop Basispunkt: Klicken Sie auf den Ankerpunkt und ziehen Sie ihn auf ein beliebiges Kursniveau im Diagramm, um Echtzeit-Neuberechnungen durchzuführen.
- Umschalten zwischen Hoch- und Tiefstkurs:Schalten Sie die Berechnungsbasis sofort zwischen dem Hoch- oder Tiefstkurs des letzten Balkens um.
- Smart Memory: Erinnert sich an Ihre manuell eingestellte Position, auch wenn Sie den Modus wechseln.
-Vollständige Anpassung: Steuern Sie die Farben (0°/90°/180° vs. 45°/135°/225°), die Liniendichte, die Schriftgröße und den Projektionsabstand.
- Automatische JPY-Paaranpassung:Verarbeitet intern korrekt die japanischen Yen-Paare (USDJPY, EURJPY, etc.) intern.
- Saubere, nicht übermalende Anzeige: Alle Niveaus werden als vorwärts projizierte Strahlen für klare zukünftige Unterstützung/Widerstand gezeichnet.

🎯 IDENTIFIZIEREN KRITISCHE WENDEPUNKTE: THE GANN "DANGER ZONE"
Beherrschen Sie die Kunst, große Umschwünge vorauszusehen. SilentTrader Pro hebt diewichtige Gann "Gefahrenzone"visuell hervor, die dem Abschluss eines bedeutenden Winkelzyklus entspricht.

  • Primäre Gefahrenzone (1 voller Zyklus): Sie befindet sich zwischen den Ebenen 315° und 360°. Diese Zone markiert den Punkt, an dem das Diagramm eine volle 360-Grad-Winkeldrehung vom Basispunkt aus vollendet hat. Der Preis findet hier oft starken Widerstand oder Unterstützung, was zu starken Umkehrungen oder Konsolidierungen führt.

  • Sekundäre Gefahrenzone (2 volle Zyklen): Sie befindet sich zwischen den Niveaus 630° und 720°, was zwei vollen Umdrehungen entspricht. Die Reaktionen können hier noch heftiger ausfallen. Diese Zonen sindoptimale Bereiche für die Suche nach hochwahrscheinlichen Handelseinstiegen ( zum Kauf oder Verkauf), da der Kurs statistisch gesehen mit größerer Wahrscheinlichkeit eine Trendumkehr oder -unterbrechung vollzieht.

🔧 PRÄZISE HANDELSMANAGEMENT
Die projizierten Gann-Levels bieten ein natürliches und mathematisch fundiertes Raster für die Planung Ihrer Trades.

  • Stop-Loss (SL) festlegen: Platzieren Sie Ihre Stop-Loss-Orderknapp über einem wichtigen Gann-Level ( z. B. über der 360°- oder 720°-Gefahrenzone), um dem Handel Raum zum Atmen zu geben und gleichzeitig Ihr Kapital vor einem echten Ausbruch zu schützen.

  • Take-Profit (TP) festlegen: Verwenden Sie dienächsten wichtigen Gann-Niveaus als Ihre primären Gewinnziele. Nehmen Sie zum Beispiel Teilgewinne bei 45°, 90° oder 180° mit, indem Sie aussteigen, wenn der Kurs diese wichtigen Eckpunkte erreicht.

🎨 INTUITIVES BEDIENFELD:
Einkompaktes, integriertes Bedienfeld bietet Ihnen sofortigen Zugriff auf alle wichtigen Funktionen, ohne Ihren Bildschirm zu überladen. Mit einem Klick auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.

Perfekt für:
- Identifizierung potenzieller Unterstützungs- und Widerstandszonen.
- Aufspüren von Bereichen mit hoher Umkehrwahrscheinlichkeit (Gefahrenzonen).
- Vorhersage von Preiswinkeln und Zeit-/Kursquadraten.
- Festlegen logischer Stop-Loss- und Take-Profit-Levels.
- Verbesserung des Zusammenspiels mit anderen Handelssystemen.
- Händler von Devisen, Aktien, Indizes und Rohstoffen.

Indikator-Einstellungen:

  • Initial_Spacing : Multiplikator für die Startabstände.

  • Levels_To : Anzahl der zu projizierenden Gann-Levels (auf 720+ setzen, um die vollen Gefahrenzonen zu sehen).

  • Lines_Every : Zeichnet eine Linie alle X Grad (z.B. 45° für optimale Klarheit).

  • Future_Distance : Wie weit die Linien in die Zukunft projiziert werden sollen.

Handeln Sie mit Präzision. Handeln Sie mit Einsicht.

