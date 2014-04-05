Gann Square of 9 Levels Advanced

🎯 S ilentTrader Pro - Cuadrado de Gann de 9 (v2.02)
Niveles de Gann dinámicos profesionales con un revolucionario control de espaciado de 10x.

Transforme su análisis técnico con la implementación más avanzada de la famosa herramienta "Cuadrado de 9" de W.D. Gann. SilentTrader Pro no es sólo otro indicador estático - es un asistente de trading totalmente interactivo y dinámico diseñado para ofrecer precisión, flexibilidad y una visión procesable del mercado.

INNOVACIÓN CENTRAL: CONTROL DE LA POTENCIA DE ESPACIADO 10x
- Multiplique o divida instantáneamente todos los niveles de Gann por un factor de 10 con un solo clic (botones ×10 / ÷10).
- Adáptese sin problemas a cualquier activo y marco temporal, desde scalping (espaciado estrecho) hasta inversión a largo plazo (espaciado amplio).
- Visualización en formato de potencia de 10 (por ejemplo, 10^2, 10^-3) para mayor claridad matemática.

🛠 CARACTERÍSTICAS CLAVE:
- Arrastre y suelte el punto base: Haga clic y arrastre el punto de anclaje a cualquier nivel de precios del gráfico para realizar recálculos en tiempo real.
- Conmutación entre preciosmáximos y mínimos: Cambie instantáneamente la base de cálculo entre el precio máximo o mínimo de la última barra.
- Memoria inteligente: Recuerda la posición ajustada manualmente incluso al cambiar de modo.
-Personalización total: Controle los colores (0°/90°/180° vs 45°/135°/225°), la densidad de las líneas, el tamaño de la fuente y la distancia de proyección.
- Ajuste automático del par JPY:Maneja correctamente los pares de yenes japoneses (USDJPY, EURJPY, etc.) de forma interna.) internamente.
- Visualización limpia, sin repintado: Todos los niveles se dibujan como rayos proyectados hacia adelante para un claro soporte/resistencia futuros.

🎯 IDENTIFICAN PUNTOS DE GIRO CRÍTICOS: LA "ZONA DE PELIGRO" DE GANN
Domine el arte de anticiparse a los grandes retrocesos. SilentTrader Pro destaca visualmente la"Zona de Peligro" clave de Gann, que corresponde a la finalización de un ciclo angular significativo.

  • Zona de Peligro Primaria (1 Ciclo Completo): Situada entre los niveles 315° y 360°. Esta zona marca donde el gráfico completa una rotación angular completa de 360 grados desde el punto base. El precio a menudo encuentra una fuerte resistencia o soporte aquí, dando lugar a fuertes retrocesos o consolidaciones.

  • Zona de peligro secundaria (2 ciclos completos): Situada entre los niveles de 630° y 720°, representa dos rotaciones completas. Las reacciones aquí pueden ser aún más contundentes. Estas zonas sonáreas óptimas para buscar entradas comerciales de alta probabilidad ( para comprar o vender), ya que el precio es estadísticamente más probable que revierta o haga una pausa en su tendencia.

🔧 GESTIÓN PRECISADE OPERACIONES
Los niveles de Gann proyectados proporcionan una cuadrícula natural y matemáticamente sólida para planificar sus operaciones.

  • Defina el Stop-Loss (SL): Coloque su orden de stop-lossjusto por encima de un nivel clave de Gann ( por ejemplo, más allá de la Zona de Peligro de 360° o 720°) para dar a la operación espacio para respirar y, al mismo tiempo, proteger su capital de una verdadera ruptura.

  • Establecer Take-Profit (TP): Utilice lossiguientes niveles principales de Gann como objetivos principales de beneficios. Por ejemplo, tome beneficios parciales a 45°, 90° o 180°, escalando a medida que el precio alcanza estos hitos angulares significativos.

🎨 PANEL DE CONTROL INTUITIVO:
Unpanel compacto e integrado le ofrece acceso instantáneo a todas las funciones principales sin saturar la pantalla. Restablece los valores predeterminados con un solo clic.

Perfecto para:
- Identificar potenciales zonas de soporte y resistencia.
- Localizar áreas de reversión de alta probabilidad (Zonas de Peligro).
- Pronosticar ángulos de precios y cuadraturas tiempo/precio.
- Establecer niveles lógicos de Stop-Loss y Take-Profit.
- Mejorar la confluencia con otros sistemas de trading.
- Traders de Forex, Acciones, Índices y Materias Primas.

Configuración del indicador:

  • Initial_Spacing : Multiplicador del espaciado inicial.

  • Levels_To : Número de niveles de Gann a proyectar (ajustar a 720+ para ver las Zonas de Peligro completas).

  • Lines_Every : Dibuja una línea cada X grados (por ejemplo, 45° para una claridad óptima).

  • Distancia_Futura : Qué tan lejos en el futuro proyectar las líneas.

Opere con precisión. Opere con perspicacia.

