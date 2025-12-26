DAQ Capital Visual Trading Position Tool

DAQ Capital - Visuelles Positionswerkzeug

Hören Sie auf, Ihre Losgrößen zu erraten. Planen Sie Trades wie ein Profi mit der visuellen Präzision von TradingView, jetzt in MetaTrader 5.

💎 Holen Sie sich dieses Tool kostenlos
Sichern Sie sich lebenslangen Zugriff auf dieses Tool (und vieles mehr), indem Sie der DAQ Capital-Community beitreten!

👉 Werden Sie hier Mitglied: https://daqcapital.pro/
Dieses von DAQ Capital entwickelte Tool löst das größte Problem für Händler: die Berechnung der richtigen Losgröße für einen bestimmten Risikobetrag, während man versucht, schnell zu handeln.

SCHLÜSSEL-EIGENSCHAFTEN
✅ Ziehen und Ablegen von Levels
Ziehen Sie Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Linien direkt auf Ihr Diagramm. Das Tool führt die Berechnungen sofort aus.

✅ Intelligente Lot-Berechnung
Geben Sie Ihr Dollar-Risiko ein (z.B. $100), und das Tool berechnet automatisch die exakte Lot-Größe, die Sie benötigen. Keine manuellen Berechnungen mehr.

✅ Visuelles Risiko/Ertrag (R:R)
Sehen Sie, wie sich Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis in Echtzeit aktualisiert, während Sie Ihr Gewinnziel verschieben. Stellen Sie sicher, dass jeder Handel Ihre Kriterien erfüllt, bevor Sie ihn eingehen.

✅ Professionelles Dashboard
Ein übersichtliches Panel im dunklen Modus, das sich perfekt in moderne Trading-Setups einfügt.
- Ein-Klick-Long/Short-Setup
- "Ausblenden"-Modus, um die Übersichtlichkeit des Charts zu erhöhen
- P/L-Projektion in Echtzeit

🛠 WIE ES FUNKTIONIERT
1. Geben Sie Ihren Risikobetrag in das Feld ein.
2. Klicken Sie auf "Long" oder "Short".
3. Verschieben Sie die SL/TP-Linien auf Ihre technischen Niveaus.
4. Lesen Sie die korrekte Lotgröße aus dem Panel ab und platzieren Sie Ihren Handel.

[ Kategorie: Utility | Risikomanagement ]
