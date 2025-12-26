DAQ Capital Visual Trading Position Tool

DAQ Capital - Visuelles Positionswerkzeug





Hören Sie auf, Ihre Losgrößen zu erraten. Planen Sie Trades wie ein Profi mit der visuellen Präzision von TradingView, jetzt in MetaTrader 5.





Dieses von DAQ Capital entwickelte Tool löst das größte Problem für Händler: die Berechnung der richtigen Losgröße für einen bestimmten Risikobetrag, während man versucht, schnell zu handeln.





SCHLÜSSEL-EIGENSCHAFTEN

✅ Ziehen und Ablegen von Levels

Ziehen Sie Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Linien direkt auf Ihr Diagramm. Das Tool führt die Berechnungen sofort aus.





✅ Intelligente Lot-Berechnung

Geben Sie Ihr Dollar-Risiko ein (z.B. $100), und das Tool berechnet automatisch die exakte Lot-Größe, die Sie benötigen. Keine manuellen Berechnungen mehr.





✅ Visuelles Risiko/Ertrag (R:R)

Sehen Sie, wie sich Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis in Echtzeit aktualisiert, während Sie Ihr Gewinnziel verschieben. Stellen Sie sicher, dass jeder Handel Ihre Kriterien erfüllt, bevor Sie ihn eingehen.





✅ Professionelles Dashboard

Ein übersichtliches Panel im dunklen Modus, das sich perfekt in moderne Trading-Setups einfügt.

- Ein-Klick-Long/Short-Setup

- "Ausblenden"-Modus, um die Übersichtlichkeit des Charts zu erhöhen

- P/L-Projektion in Echtzeit





🛠 WIE ES FUNKTIONIERT

1. Geben Sie Ihren Risikobetrag in das Feld ein.

2. Klicken Sie auf "Long" oder "Short".

3. Verschieben Sie die SL/TP-Linien auf Ihre technischen Niveaus.

4. Lesen Sie die korrekte Lotgröße aus dem Panel ab und platzieren Sie Ihren Handel.





[ Kategorie: Utility | Risikomanagement ]