DAQ Capital Visual Trading Position Tool
- Utilitys
- Andreas Per David Bergstrom
- Version: 1.50
- Aktivierungen: 5
DAQ Capital - Visuelles Positionswerkzeug
Hören Sie auf, Ihre Losgrößen zu erraten. Planen Sie Trades wie ein Profi mit der visuellen Präzision von TradingView, jetzt in MetaTrader 5.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💎 Holen Sie sich dieses Tool kostenlos
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Sichern Sie sich lebenslangen Zugriff auf dieses Tool (und vieles mehr), indem Sie der DAQ Capital-Community beitreten!
👉 Werden Sie hier Mitglied: https://daqcapital.pro/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Dieses von DAQ Capital entwickelte Tool löst das größte Problem für Händler: die Berechnung der richtigen Losgröße für einen bestimmten Risikobetrag, während man versucht, schnell zu handeln.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
SCHLÜSSEL-EIGENSCHAFTEN
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
✅ Ziehen und Ablegen von Levels
Ziehen Sie Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Linien direkt auf Ihr Diagramm. Das Tool führt die Berechnungen sofort aus.
✅ Intelligente Lot-Berechnung
Geben Sie Ihr Dollar-Risiko ein (z.B. $100), und das Tool berechnet automatisch die exakte Lot-Größe, die Sie benötigen. Keine manuellen Berechnungen mehr.
✅ Visuelles Risiko/Ertrag (R:R)
Sehen Sie, wie sich Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis in Echtzeit aktualisiert, während Sie Ihr Gewinnziel verschieben. Stellen Sie sicher, dass jeder Handel Ihre Kriterien erfüllt, bevor Sie ihn eingehen.
✅ Professionelles Dashboard
Ein übersichtliches Panel im dunklen Modus, das sich perfekt in moderne Trading-Setups einfügt.
- Ein-Klick-Long/Short-Setup
- "Ausblenden"-Modus, um die Übersichtlichkeit des Charts zu erhöhen
- P/L-Projektion in Echtzeit
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🛠 WIE ES FUNKTIONIERT
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. Geben Sie Ihren Risikobetrag in das Feld ein.
2. Klicken Sie auf "Long" oder "Short".
3. Verschieben Sie die SL/TP-Linien auf Ihre technischen Niveaus.
4. Lesen Sie die korrekte Lotgröße aus dem Panel ab und platzieren Sie Ihren Handel.
[ Kategorie: Utility | Risikomanagement ]