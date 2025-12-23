Echo Skip

Echo Skip ist ein präzisionsgefertigter technischer Indikator für MetaTrader 5. Er bietet eine saubere, visuelle Methode zur Identifizierung von hochwahrscheinlichen Trendeingängen und filtert gleichzeitig das Marktrauschen heraus. Im Gegensatz zu Standard-Crossover-Indikatoren, die während der Konsolidierung oft falsche Signale erzeugen, verwendet Echo Skip eine "Triple EMA"-Bestätigungslogik in Kombination mit einem proprietären Zeitverzögerungsfilter. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie nur dann Signale sehen, wenn bestimmte Momentum- und Trendbedingungen zusammentreffen, was Ihnen hilft, Ihre Charts sauber zu halten und Ihren Fokus scharf zu halten.

Handelslogik und Strategie

Der Kernalgorithmus von Echo Skip basiert auf einer verifizierten Trendfolgemethode, die drei verschiedene Exponential Moving Averages (EMAs) verwendet. Die Logik ist in zwei Phasen unterteilt: Trendbestätigung und Momentum Entry.

  1. Trendfilter (Der lange Horizont) Der Indikator analysiert zunächst den langen EMA (standardmäßig 50 Perioden). Diese Basislinie bestimmt die allgemeine Marktrichtung. Es werden keine Signale gegen diesen primären Trend generiert, um sicherzustellen, dass Sie immer mit dem Marktfluss und nicht gegen ihn handeln.

  2. Momentum Trigger (The Crossover) Sobald der Trend etabliert ist, wartet der Indikator auf eine bestimmte Interaktion zwischen dem kurzen EMA (Standardwert: 10 Perioden) und dem mittleren EMA (Standardwert: 20 Perioden).

  • Kaufsignal: Wird nur generiert, wenn der kurze EMA über den mittleren EMA kreuzt UND der mittlere EMA bereits über dem langen EMA steht.

  • Verkaufssignal: Wird nur generiert, wenn der kurze EMA unter dem mittleren EMA kreuzt UND der mittlere EMA bereits unter dem langen EMA positioniert ist.

  1. Der "Skip"-Mechanismus (Signalsteuerung) Was dieses Tool einzigartig macht, ist seine eingebaute "Bar Delay"-Logik. Während unruhiger Märkte flackern die Kurse oft, was dazu führt, dass die Indikatoren ihre Signale wiederholen oder spammen. Echo Skip erzwingt eine obligatorische "Cool Down"-Periode (anpassbar) zwischen den Signalen. Wenn ein gültiger Crossover unmittelbar nach einem vorherigen Signal auftritt, überspringt der Indikator dieses, um Over-Trading und eine Häufung von Signalen zu verhindern. Dies führt zu weniger, aber qualitativ hochwertigeren Einstiegssignalen.

Wichtigste Merkmale

  • Visuelle Präzision: zeigt klare, farbcodierte Pfeile (Lime für Kaufen, Rot für Verkaufen) genau an den Einstiegspunkten an, die zur besseren Sichtbarkeit von den Preiskerzen abgesetzt sind.

  • Dreifach-Bestätigung: Verwendet kurze, mittlere und lange EMAs, um jeden Einstieg zu validieren.

  • Intelligente Filterung: Enthält eine einstellbare "Bars Delay"-Funktion, um Signal-Spamming bei hoher Volatilität zu verhindern.

  • Ressourceneffizient: Die optimierte Codestruktur stellt sicher, dass die Leistung des Terminals nicht beeinträchtigt wird, selbst wenn mehrere Charts ausgeführt werden.

  • Professionelle Protokollierung: Verfügt über ein ausgeklügeltes Protokollierungssystem, das Signale verfolgt und die Größe der Protokolldateien automatisch verwaltet, um Speicherplatz zu sparen.

Eingabe-Parameter

  • Kurze EMA-Periode: Einstellungen für den sich schnell bewegenden Durchschnitt (Standard: 10).

  • Mittlere EMA-Periode: Einstellungen für den Bestätigungsdurchschnitt der Basislinie (Standardwert: 20).

  • Lange EMA-Periode: Einstellungen für den Trendfilter-Durchschnitt (Standardwert: 50).

  • Signal-Offset: Abstand in Punkten zwischen der Kerze und dem Pfeil, der eine visuelle Anpassung ermöglicht.

  • Balkenverzögerung verwenden: Aktivieren/deaktivieren Sie den Zeitfiltermechanismus.

  • Balken-Verzögerung: Die Mindestanzahl der Kerzen, die gewartet werden müssen, bevor ein neues Signal erzeugt wird.

  • Logging-Einstellungen: Erweiterte Steuerelemente für die Dateiprotokollierung, die in erster Linie für die Fehlersuche oder Strategieanalyse nützlich sind.

Warum Echo Skip wählen?

Viele Händler haben Probleme mit "Whipsaws" - falschen Ausbrüchen, die in seitwärts tendierenden Märkten auftreten. Echo Skip geht dieses Problem an, indem es verlangt, dass der mittelfristige Trend etabliert ist (über den Long EMA), bevor kurzfristige Crossovers berücksichtigt werden. Durch die Kombination dieser strikten hierarchischen Logik mit dem Time-Delay-Filter bietet Echo Skip einen disziplinierten, mechanischen Ansatz für den Trendhandel. Es handelt sich um einen Indikator, der sich nach dem Schließen der Kerze nicht neu malt.

Kaufen Sie noch heute für $33 und verbessern Sie Ihre Trendanalyse.


