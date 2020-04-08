- Por favor, pruebe el producto en el Probador de Estrategias antes de comprarlo para entender cómo funciona.

Echo Skip es un indicador técnico de ingeniería de precisión diseñado para MetaTrader 5. Proporciona un método limpio y visual para identificar entradas de tendencia de alta probabilidad mientras filtra el ruido del mercado. A diferencia de los indicadores de cruce estándar que a menudo generan señales falsas durante la consolidación, Echo Skip emplea una lógica de confirmación "Triple EMA" combinada con un filtro de retardo de tiempo patentado. Esto garantiza que sólo verá señales cuando se alineen las condiciones específicas de impulso y tendencia, ayudándole a mantener sus gráficos limpios y su enfoque nítido.

Lógica y estrategia de negociación

El algoritmo central de Echo Skip se basa en una metodología verificada de seguimiento de tendencias que utiliza tres medias móviles exponenciales (EMA) distintas. La lógica se divide en dos fases: Confirmación de Tendencia y Entrada de Momento.

Filtro de Tendencia (El Horizonte Largo) El indicador analiza primero la EMA Larga (por defecto de 50 periodos). Esta línea de base determina la dirección general del mercado. No se generan señales en contra de esta tendencia primaria, asegurando que siempre se está operando con el flujo del mercado, no en su contra. Una vez establecida la tendencia, el indicador espera una interacción específica entre la EMA corta (por defecto de 10 periodos) y la EMA media (por defecto de 20 periodos).

Señal de compra: Se genera sólo cuando la EMA Corta cruza por encima de la EMA Media, Y la EMA Media ya está posicionada por encima de la EMA Larga.

Señal de venta: Se genera sólo cuando la EMA corta cruza por debajo de la EMA media, Y la EMA media ya está posicionada por debajo de la EMA larga.

El Mecanismo de "Salto" (Control de Señales) Lo que hace única a esta herramienta es su lógica incorporada de "Retraso de Barra". Durante los mercados agitados, la acción del precio a menudo parpadea, haciendo que los indicadores repintan o señales de spam. Echo Skip impone un periodo obligatorio de "enfriamiento" (personalizable) entre señales. Si se produce un cruce válido inmediatamente después de una señal anterior, el indicador la "salta" para evitar el exceso de operaciones y la agrupación de señales. El resultado es un menor número de señales de entrada, pero de mayor calidad.

Características principales

Precisión visual: muestra flechas claras y codificadas por colores (lima para comprar, rojo para vender) exactamente en los puntos de entrada, desplazadas de las velas de precios para una mejor visibilidad.

Triple Confirmación: Utiliza las EMAs Corta, Media y Larga para validar cada entrada.

Filtrado Inteligente: Incluye una función ajustable de "Retraso de Barras" para evitar el spam de señales durante la alta volatilidad.

Uso eficiente de los recursos: La estructura optimizada del código garantiza un impacto nulo en el rendimiento del terminal, incluso cuando se ejecuta en varios gráficos.

Registro profesional: Dispone de un sofisticado sistema de registro que rastrea las señales y gestiona automáticamente el tamaño de los archivos de registro para ahorrar espacio en disco.

Parámetros de entrada

Periodo EMA corto: Ajustes para la media de movimiento rápido (Predeterminado: 10).

Periodo EMA Medio: Ajustes para la media de confirmación de la línea base (Por defecto: 20).

Periodo EMA largo: Ajustes para la media de filtro de tendencia (Predeterminado: 50).

Desplazamiento de señal: Distancia en puntos desde la vela a la flecha, permitiendo la personalización visual.

Usar retardo de barra: Alternar para activar/desactivar el mecanismo de filtro de tiempo.

Retraso de Barras: El número mínimo de velas a esperar antes de generar una nueva señal.

Configuración de registro: Controles avanzados para el registro de archivos, útiles principalmente para depuración o análisis de estrategias.

¿Por qué elegir Echo Skip?

Muchos operadores tienen problemas con los "whipsaws", falsas rupturas que se producen en los mercados laterales. Echo Skip aborda este problema exigiendo que se establezca la tendencia a medio plazo (a través de la EMA larga) antes de considerar cualquier cruce a corto plazo. Al combinar esta estricta lógica jerárquica con el filtro de retardo temporal, Echo Skip ofrece un enfoque disciplinado y mecánico de la negociación de tendencias. Es estrictamente un indicador que no se repite una vez que la vela se ha cerrado.

