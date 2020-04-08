AROS Adaptive Robust OneSided Smoother

AROS (Adaptive Robust One-Sided Smoother)

es un indicador de tendencia sin repintado diseñado para operar en tiempo real.
Traza una línea de tendencia adaptativa suave directamente en la ventana del gráfico principal, ayudando a los operadores a:

  • Identificar la tendencia actual del mercado,

  • reducir el ruido y las señales falsas durante los mercados laterales,

  • adaptarse automáticamente a los cambios de volatilidad.

A diferencia de las medias móviles clásicas, AROS:

  • Reacciona más rápido durante las tendencias fuertes,

  • se vuelve más estable durante los mercados agitados o con oscilaciones,

  • nunca utiliza datos futuros (totalmente causal).

Cómo leer la línea de tendencia en el gráfico

La línea de tendencia representa la dirección subyacente estimada del mercado:

  • Precio por encima de la línea de tendencia
    → sesgo alcista, se favorecen las configuraciones largas de seguimiento de tendencia.

  • Precio por debajo de la línea detendencia
    → sesgo bajista, se favorecen las configuraciones cortas que siguen la tendencia.

Debido a que el suavizado es adaptativo:

  • durante movimientos direccionales fuertes, la línea sigue al precio más de cerca,

  • durante los periodos de oscilación o de ruido, la línea se suaviza y se vuelve más estable.

El color de la línea de tendencia indica el régimen del mercado:

  • Rojo = Régimen de tendencia (condiciones de seguimiento de la tendencia)

  • Azul = Régimen de rango (condiciones de oscilación; tenga cuidado con las señales de tendencia)


Ideas sencillas para operar (ejemplos)

Seguimiento de la tendencia

  • Opere en la dirección de la línea de tendencia.

  • Utilice los retrocesos hacia la línea de tendencia como posibles zonas de entrada.

  • Evite las operaciones contra tendencia cuando el mercado sea claramente tendencial.

Rango / reversión de la media

  • Cuando el mercado oscila, el precio suele oscilar en torno a la línea de tendencia.

  • En tales condiciones, las desviaciones de la línea de tendencia tienden a revertir.

(Los usuarios avanzados pueden automatizar estas ideas utilizando los búferes proporcionados - véase la Sección 2.)

Idea de cruce AROS rápido/lento

Aplique AROS dos veces con diferente capacidad de respuesta (ventanas más pequeñas frente a ventanas más grandes). Los cruces entre las dos líneas de tendencia AROS se pueden utilizar de forma similar a las señales cruzadas de media móvil rápida/lenta.

El ejemplo de configuración se encuentra en el capítulo 2.9.


Explicación sencilla del algoritmo (no técnica)

AROS funciona en tres pasos principales:

  1. Medición del ruido
    El indicador estima el ruido actual del mercado utilizando una medida de volatilidad robusta (MAD), que es menos sensible a los picos y a las noticias.

  2. Estimación de la fuerza de la tendencia
    Mide la fuerza con la que el precio se mueve en una dirección (pendiente).

  3. Suavizado adaptativo
    Si la fuerza de la tendencia es alta en comparación con el ruido → la tendencia reacciona más rápido.
    Si domina el ruido → la tendencia se suaviza con más fuerza.

Este comportamiento adaptativo ocurre automáticamente en cada barra.

Parámetros de entrada

=== Ventanas Lookback ===

VolatilityMADWindow
Ventana Lookback (en barras) utilizada para estimar el ruido del mercado con una volatilidad MAD robusta.
Valores más altos → tendencia más estable, reacción más lenta.
Valores más bajos → tendencia más reactiva, más sensible al ruido.

SlopeWindow
Ventana Lookback (en barras) utilizada para estimar la fuerza de la tendencia (pendiente).
Valores altos → detección de tendencia más suave y lenta.
Valores más bajos → reacción más rápida a movimientos a corto plazo.

=== Factores de suavizado ===

AlphaMin
Factor de suavizado mínimo.
Define lo lenta y suave que puede llegar a ser la tendencia en mercados ruidosos o con oscilaciones.

AlphaMax
Factor de suavizado máximo.
Define lo rápido que puede reaccionar la tendencia durante un movimiento direccional fuerte.

AlphaEMAFactor
Factor EMA utilizado para suavizar el propio parámetro de suavizado adaptativo.
Valores más altos → cambios más rápidos en la capacidad de reacción de la tendencia.
Valores más bajos → comportamiento más suave y estable de la tendencia.

SNRScale
Constante de escala que controla la rapidez con la que el indicador cambia entre suavizado lento y rápido en función de la fuerza de la tendencia.

=== Umbrales de régimen ===

Usado para evaluar las banderas de régimen de mercado (Tendencia/Rango) guardadas en el RegimeBuffer usado en la integración EA.

TrendRegimeOnSNR
Umbral para entrar en régimen de tendencia.
Valores más altos → menos señales de tendencia pero más fuertes.

TrendRegimeOffSNR
Umbral para salir del régimen Tendencia y volver al régimen Rango.
Crea histéresis para evitar el cambio frecuente de régimen.


2. Avanzado / Quant sección - Algoritmo y EA integración

2.1 Modelo conceptual

El precio se modela como:

Precio = Tendencia + Ruido

El objetivo de AROS es estimar el componente de Tendencia en tiempo real, sin repintar, a la vez que proporciona información sobre Ruido y Régimen de Mercado.

2.2 Estimación robusta de la volatilidad

Los rendimientos de los precios se calculan como:

ΔPrecio = Precio(t) - Precio(t-1)

La volatilidad se estima utilizando la MAD (desviación absoluta media):

Volatilidad = 1,4826 × mediana( |ΔPrecio - mediana(ΔPrecio)| )

Este enfoque es robusto frente a picos y valores atípicos y se controla mediante el parámetro VolatilityMADWindow .

2.3 Estimación de la fuerza de la tendencia

La fuerza de la tendencia se aproxima mediante la variación media absoluta del precio:

Pendiente = (1 / K) × Σ |Precio(t) - Precio(t-k)| , k = 1..K

donde K = parámetro SlopeWindow.

2.4 Parámetro de suavizado adaptativo (Alpha)

Se calcula la relación señal/ruido:

SNR = Pendiente / Volatilidad

A continuación, el factor de suavizado adaptativo se asigna al intervalo:

Alpha = AlphaMin + (AlphaMax - AlphaMin) × (SNR / (SNR + SNRScale))

Para evitar la inestabilidad, Alpha se suaviza aún más utilizando un EMA:

AlphaSmooth = AlphaEMAFactor × Alpha + (1 - AlphaEMAFactor) × AlphaSmooth(anterior)

AlphaMin, AlphaMax, SNRScale, AlphaEMAFactor son parámetros de entrada.

2.5 Ecuación de actualización de la tendencia

La tendencia final se actualiza recursivamente:

Tendencia(t) = AlphaSmooth × Precio(t) + (1 - AlphaSmooth) × Tendencia(t-1)

Esta formulación es

  • totalmente causal,

  • O(1) por barra,

  • sin repintado.

2.6 Buffer de ruido (integración EA)

El búfer de ruido contiene el residuo normalizado:

Ruido = (Precio - Tendencia) / Volatilidad

(como se describe en los apartados 2.2 y 2.5)

Representa la desviación a corto plazo de la tendencia y es útil para:

  • estrategias de reversión a la media,

  • detección de sobrecompra / sobreventa,

  • construcción de canales.

2.7 Indicador de régimen de tendencia/rango

Utilizando la misma medida SNR:

Si SNRTrendRegimeOnSNRTendencia régimen (1)

Si SNRTrendRegimeOffSNRRango régimen (0)

Elsemantener régimen anterior

Esta detección de régimen basada en histéresis evita la conmutación frecuente y proporciona una señal de estado limpia para los Asesores Expertos.

TrendRegimeOnSNR, TrendRegimeOffSNR son parámetros de entrada.

2.8 Búferes disponibles para la integración de EA

El indicador proporciona tres buffers:

  • 0 - TrendBuffer
    Valor de tendencia adaptativo suavizado (como se describe en la sección 2.5) Visible en la ventana del gráfico principal como línea de tendencia.

  • 1 - RegimeBuffer
    Indicador de régimen de mercado: 1 = Tendencia, 0 = Rango (sección 2.7). Visible en la ventana del gráfico principal como clasificación de color de la línea de tendencia.

  • 2 - NoiseBuffer
    Residuo normalizado (Precio - Tendencia) / Volatilidad (ver sección 2.6).

Estos buffers permiten un uso directo y eficiente en Asesores Expertos a través de iCustom.


2.9 Configuraciones recomendadas

FX (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

Plazos recomendados: M5 - H1

VolatilityMADWindow = 20, SlopeWindow = 10, AlphaMin = 0.02, AlphaMax = 0.35, AlphaEMAFactor = 0.30, SNRScale = 1.0, TrendRegimeOnSNR = 1.5, TrendRegimeOffSNR = 1. 0

Cripto (BTCUSD, ETHUSD)

Plazos recomendados: M1 - M15

VolatilityMADWindow = 30, SlopeWindow = 12, AlphaMin = 0.03, AlphaMax = 0.45, AlphaEMAFactor = 0.25, SNRScale = 1.2, TrendRegimeOnSNR = 1.8, TrendRegimeOffSNR = 1. 2


Idea de cruce AROS rápido/lento

AROS rápido (más reactivo)

  • VolatilityMADWindow más pequeña

  • SlopeWindow más pequeña

  • mayor AlphaMax

  • AlphaEMAFactor ligeramente superior (para que alpha se adapte más rápido)

Ejemplo:

VolatilityMADWindow = 15, SlopeWindow = 7, AlphaMin = 0,03, AlphaMax = 0,50, AlphaEMAFactor = 0,40, SNRScale = 1,0

AROS lento (más estable)

  • VolatilityMADWindow más grande

  • SlopeWindow más grande

  • AlphaMax más bajo

  • AlphaEMAFactor ligeramente inferior

Ejemplo:

VolatilityMADWindow = 35, SlopeWindow = 15, AlphaMin = 0,015, AlphaMax = 0,25, AlphaEMAFactor = 0,25, SNRScale = 1,0

Definición de la señal (simple)

  • Cruce alcista: TrendFast cruza por encima de TrendSlow

  • Cruce bajista: TrendFast cruza por debajo de TrendSlow

Esto se comporta de forma muy similar a los cruces rápidos/lentos de MA, pero con capacidad de respuesta adaptativa.


Notas finales

  • El indicador es totalmente no repintado y adecuado para el comercio en vivo.

  • Diseñado para el comercio manual y la integración EA.

  • Utiliza estadísticas robustas para manejar las condiciones reales del mercado.


Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descripción general Este indicador es una versión mejorada del Canal Donchian clásico, ampliada con funciones prácticas para el trading real. Además de las tres líneas estándar (máxima, mínima y central), el sistema detecta rupturas y las muestra visualmente con flechas en el gráfico, mostrando solo la línea opuesta a la dirección de la tendencia actual para una lectura más clara. El indicador incluye: Señales visuales : flechas de colores en las rupturas Notificaciones automáticas : ventana eme
FREE
HiLo Activator Plus
Rodrigo Galeote
5 (1)
Indicadores
HiLo Activator es uno de los indicadores más utilizados para determinar tendencia. Encuéntrelo aquí esta versión personalizada de Gekko con la capacidad de personalizar el período y los colores. Este indicador también traza flechas hacia arriba y hacia abajo cuando hay un cambio en la tendencia, lo que indica puntos de entrada y salida muy fuertes HiLo se adapta bien a diferentes tipos de períodos para la negociación intradiaro. Puedes entender fácilmente cuándo es el momento de comprar o vender
True Day
Aurthur Musendame
5 (1)
Indicadores
True Days es una herramienta diseñada específicamente para el operador que desea captar la volatilidad intradía en los gráficos de precios. True Day facilita al operador evitar operar en la zona muerta, un periodo de tiempo en el que los mercados se consideran muertos o no volátiles. El operador puede concentrarse en encontrar oportunidades sólo durante los periodos de movimientos profundos del mercado. Por defecto, el indicador le da un día real a partir de las 02:00 hasta las 19:00 horas GMT+2
FREE
TrendDetect
Pavel Gotkevitch
Indicadores
El indicador Trend Detect combina las características de los indicadores de tendencia y de los osciladores. Este indicador es una herramienta práctica para detectar ciclos de mercado a corto plazo e identificar niveles de sobrecompra y sobreventa. Se puede abrir una posición larga cuando el indicador empieza a salir de la zona de sobreventa y rompe el nivel cero desde abajo. Se puede abrir una posición corta cuando el indicador empieza a salir de la zona de sobrecompra y rompe el nivel cero po
Hull Moving Average or HMA for MT5
Rowan Stephan Buys
Indicadores
Hull Moving Average (HMA) para MT5 – Indicador de tendencia rápido, suave y sin retraso Hull Moving Average (HMA) es un indicador de tendencia de alto rendimiento para MT5 que ofrece señales ultra suaves y casi sin retraso. A diferencia de SMA, EMA o WMA, el HMA reacciona de inmediato a los cambios del mercado mientras filtra el ruido — perfecto para scalpers y traders intradía. Construido con un motor eficiente de medias móviles ponderadas, aplica la fórmula original de Alan Hull y genera una
FREE
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicadores
¡La tendencia es tu amiga! Fíjate en el color del indicador y opera en esa dirección. No se repinta. Después de que cada vela se cierra, ese es el color de la tendencia. Puedes centrarte en tendencias más cortas y rápidas o en tendencias mayores, sólo tienes que probar qué es lo más adecuado para el símbolo y el marco temporal en el que operas. Simplemente cambie el parámetro "Longitud" y el indicador se adaptará automáticamente. También puede cambiar el color, el grosor y el estilo de las lín
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicadores
Presentamos el VFI (Volume Flow Indicator), un indicador de negociación que analiza la relación entre el volumen y el movimiento de los precios para identificar las principales oportunidades de negociación. El indicador muestra la fuerza y la dirección del flujo de volumen, proporcionando señales claras sobre posibles puntos de entrada y salida. Las señales se forman a partir de cruces de la línea cero, cruces entre la línea VFI y su media móvil exponencial (EMA), y cuando el indicador sale de z
FREE
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Asesores Expertos
Sonic R Pro Enhanced EA - Versión 2025 ¡249$ solo para los primeros 5 compradores! Señal en vivo Comprueba el rendimiento en vivo de Sonic R Pro Enhanced: Estrategia de Trading Sonic R Pro Enhanced es una versión mejorada de la estrategia Sonic R, automatizando operaciones basadas en la Banda del Dragón (EMA 34 y EMA 89) e incorporando algoritmos avanzados para maximizar el rendimiento. Timeframes: M15, M30 Pares compatibles: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trad
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicadores
Auto Optimized RSI   es un indicador de flechas inteligente y fácil de usar, diseñado para ofrecer señales de trading precisas. Utiliza simulaciones de operaciones basadas en datos históricos para identificar automáticamente los niveles de compra y venta de RSI más efectivos para cada instrumento y marco temporal. Este indicador puede utilizarse como un sistema de trading independiente o como parte de tu estrategia actual. Es especialmente útil para traders intradía. A diferencia de los niveles
Apex V
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Apex V - Gold Advisor: Precisión y Eficiencia para MT5 La lista completa está disponible para su comodidad en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller En el vertiginoso mundo de la negociación de divisas, donde cada segundo y cada pip cuentan, Apex Gold destaca como una herramienta diseñada para garantizar entradas en el mercado de gran precisión. Diseñado específicamente para la plataforma MetaTrader 5 (MT5), este asesor experto es una potente solución para los operadores que buscan max
