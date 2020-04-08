AROS Adaptive Robust OneSided Smoother

AROS (Adaptive Robust One-Sided Smoother)



es un indicador de tendencia sin repintado diseñado para operar en tiempo real.

Traza una línea de tendencia adaptativa suave directamente en la ventana del gráfico principal, ayudando a los operadores a:

Identificar la tendencia actual del mercado ,

reducir el ruido y las señales falsas durante los mercados laterales,

adaptarse automáticamente a los cambios de volatilidad.

A diferencia de las medias móviles clásicas, AROS:

Reacciona más rápido durante las tendencias fuertes ,

se vuelve más estable durante los mercados agitados o con oscilaciones ,

nunca utiliza datos futuros (totalmente causal).

Cómo leer la línea de tendencia en el gráfico

La línea de tendencia representa la dirección subyacente estimada del mercado:

Precio por encima de la línea de tendencia

→ sesgo alcista, se favorecen las configuraciones largas de seguimiento de tendencia.

Precio por debajo de la línea detendencia

→ sesgo bajista, se favorecen las configuraciones cortas que siguen la tendencia.

Debido a que el suavizado es adaptativo:

durante movimientos direccionales fuertes, la línea sigue al precio más de cerca,

durante los periodos de oscilación o de ruido, la línea se suaviza y se vuelve más estable.

El color de la línea de tendencia indica el régimen del mercado:

Rojo = Régimen de tendencia (condiciones de seguimiento de la tendencia)

Azul = Régimen de rango (condiciones de oscilación; tenga cuidado con las señales de tendencia)

Ideas sencillas para operar (ejemplos)

Seguimiento de la tendencia

Opere en la dirección de la línea de tendencia.

Utilice los retrocesos hacia la línea de tendencia como posibles zonas de entrada.

Evite las operaciones contra tendencia cuando el mercado sea claramente tendencial.

Rango / reversión de la media

Cuando el mercado oscila, el precio suele oscilar en torno a la línea de tendencia.

En tales condiciones, las desviaciones de la línea de tendencia tienden a revertir.

(Los usuarios avanzados pueden automatizar estas ideas utilizando los búferes proporcionados - véase la Sección 2.)

Idea de cruce AROS rápido/lento

Aplique AROS dos veces con diferente capacidad de respuesta (ventanas más pequeñas frente a ventanas más grandes). Los cruces entre las dos líneas de tendencia AROS se pueden utilizar de forma similar a las señales cruzadas de media móvil rápida/lenta. El ejemplo de configuración se encuentra en el capítulo 2.9.



Explicación sencilla del algoritmo (no técnica)

AROS funciona en tres pasos principales:

Medición del ruido

El indicador estima el ruido actual del mercado utilizando una medida de volatilidad robusta (MAD), que es menos sensible a los picos y a las noticias. Estimación de la fuerza de la tendencia

Mide la fuerza con la que el precio se mueve en una dirección (pendiente). Suavizado adaptativo

Si la fuerza de la tendencia es alta en comparación con el ruido → la tendencia reacciona más rápido.

Si domina el ruido → la tendencia se suaviza con más fuerza.

Este comportamiento adaptativo ocurre automáticamente en cada barra.

Parámetros de entrada

=== Ventanas Lookback ===

VolatilityMADWindow

Ventana Lookback (en barras) utilizada para estimar el ruido del mercado con una volatilidad MAD robusta.

Valores más altos → tendencia más estable, reacción más lenta.

Valores más bajos → tendencia más reactiva, más sensible al ruido.

SlopeWindow

Ventana Lookback (en barras) utilizada para estimar la fuerza de la tendencia (pendiente).

Valores altos → detección de tendencia más suave y lenta.

Valores más bajos → reacción más rápida a movimientos a corto plazo.

=== Factores de suavizado ===

AlphaMin

Factor de suavizado mínimo.

Define lo lenta y suave que puede llegar a ser la tendencia en mercados ruidosos o con oscilaciones.

AlphaMax

Factor de suavizado máximo.

Define lo rápido que puede reaccionar la tendencia durante un movimiento direccional fuerte.

AlphaEMAFactor

Factor EMA utilizado para suavizar el propio parámetro de suavizado adaptativo.

Valores más altos → cambios más rápidos en la capacidad de reacción de la tendencia.

Valores más bajos → comportamiento más suave y estable de la tendencia.

SNRScale

Constante de escala que controla la rapidez con la que el indicador cambia entre suavizado lento y rápido en función de la fuerza de la tendencia.

=== Umbrales de régimen ===

Usado para evaluar las banderas de régimen de mercado (Tendencia/Rango) guardadas en el RegimeBuffer usado en la integración EA.

TrendRegimeOnSNR

Umbral para entrar en régimen de tendencia.

Valores más altos → menos señales de tendencia pero más fuertes.

TrendRegimeOffSNR

Umbral para salir del régimen Tendencia y volver al régimen Rango.

Crea histéresis para evitar el cambio frecuente de régimen.





2. Avanzado / Quant sección - Algoritmo y EA integración

2.1 Modelo conceptual

El precio se modela como:

Precio = Tendencia + Ruido

El objetivo de AROS es estimar el componente de Tendencia en tiempo real, sin repintar, a la vez que proporciona información sobre Ruido y Régimen de Mercado.

2.2 Estimación robusta de la volatilidad

Los rendimientos de los precios se calculan como:

ΔPrecio = Precio(t) - Precio(t-1)

La volatilidad se estima utilizando la MAD (desviación absoluta media):

Volatilidad = 1,4826 × mediana( |ΔPrecio - mediana(ΔPrecio)| )

Este enfoque es robusto frente a picos y valores atípicos y se controla mediante el parámetro VolatilityMADWindow .

2.3 Estimación de la fuerza de la tendencia

La fuerza de la tendencia se aproxima mediante la variación media absoluta del precio:

Pendiente = ( 1 / K) × Σ |Precio(t) - Precio(t-k)| , k = 1 ..K

donde K = parámetro SlopeWindow.

2.4 Parámetro de suavizado adaptativo (Alpha)

Se calcula la relación señal/ruido:

SNR = Pendiente / Volatilidad

A continuación, el factor de suavizado adaptativo se asigna al intervalo:

Alpha = AlphaMin + (AlphaMax - AlphaMin) × (SNR / (SNR + SNRScale))

Para evitar la inestabilidad, Alpha se suaviza aún más utilizando un EMA:

AlphaSmooth = AlphaEMAFactor × Alpha + (1 - AlphaEMAFactor) × AlphaSmooth(anterior) AlphaMin, AlphaMax, SNRScale, AlphaEMAFactor son parámetros de entrada.



2.5 Ecuación de actualización de la tendencia

La tendencia final se actualiza recursivamente:

Tendencia(t) = AlphaSmooth × Precio (t) + ( 1 - AlphaSmooth) × Tendencia ( t-1 )

Esta formulación es

totalmente causal,

O(1) por barra,

sin repintado.

2.6 Buffer de ruido (integración EA)

El búfer de ruido contiene el residuo normalizado:

Ruido = (Precio - Tendencia) / Volatilidad

(como se describe en los apartados 2.2 y 2.5)

Representa la desviación a corto plazo de la tendencia y es útil para:

estrategias de reversión a la media,

detección de sobrecompra / sobreventa,

construcción de canales.

2.7 Indicador de régimen de tendencia/rango

Utilizando la misma medida SNR:

Si SNR ≥ TrendRegimeOnSNR → Tendencia régimen (1) Si SNR ≤ TrendRegimeOffSNR → Rango régimen (0) Else → mantener régimen anterior

Esta detección de régimen basada en histéresis evita la conmutación frecuente y proporciona una señal de estado limpia para los Asesores Expertos.

TrendRegimeOnSNR, TrendRegimeOffSNR son parámetros de entrada.



2.8 Búferes disponibles para la integración de EA

El indicador proporciona tres buffers:

0 - TrendBuffer

Valor de tendencia adaptativo suavizado (como se describe en la sección 2.5 ) Visible en la ventana del gráfico principal como línea de tendencia.

1 - RegimeBuffer

Indicador de régimen de mercado: 1 = Tendencia, 0 = Rango (sección 2.7 ). Visible en la ventana del gráfico principal como clasificación de color de la línea de tendencia.

2 - NoiseBuffer

Residuo normalizado (Precio - Tendencia) / Volatilidad (ver sección 2.6).

Estos buffers permiten un uso directo y eficiente en Asesores Expertos a través de iCustom.





2.9 Configuraciones recomendadas

FX (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

Plazos recomendados: M5 - H1

VolatilityMADWindow = 20, SlopeWindow = 10, AlphaMin = 0.02, AlphaMax = 0.35, AlphaEMAFactor = 0.30, SNRScale = 1.0, TrendRegimeOnSNR = 1.5, TrendRegimeOffSNR = 1. 0

Cripto (BTCUSD, ETHUSD)

Plazos recomendados: M1 - M15

VolatilityMADWindow = 30, SlopeWindow = 12, AlphaMin = 0.03, AlphaMax = 0.45, AlphaEMAFactor = 0.25, SNRScale = 1.2, TrendRegimeOnSNR = 1.8, TrendRegimeOffSNR = 1. 2

Idea de cruce AROS rápido/lento AROS rápido (más reactivo) VolatilityMADWindow más pequeña

SlopeWindow más pequeña

mayor AlphaMax

AlphaEMAFactor ligeramente superior (para que alpha se adapte más rápido) Ejemplo: VolatilityMADWindow = 15, SlopeWindow = 7, AlphaMin = 0,03, AlphaMax = 0,50, AlphaEMAFactor = 0,40, SNRScale = 1,0 AROS lento (más estable) VolatilityMADWindow más grande

SlopeWindow más grande

AlphaMax más bajo

AlphaEMAFactor ligeramente inferior Ejemplo: VolatilityMADWindow = 35, SlopeWindow = 15, AlphaMin = 0,015, AlphaMax = 0,25, AlphaEMAFactor = 0,25, SNRScale = 1,0 Definición de la señal (simple) Cruce alcista : TrendFast cruza por encima de TrendSlow

Cruce bajista: TrendFast cruza por debajo de TrendSlow Esto se comporta de forma muy similar a los cruces rápidos/lentos de MA, pero con capacidad de respuesta adaptativa.

Notas finales