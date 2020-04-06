Golden Snow Trading System Bewertung

Golden Snow

ist ein spezialisierter Trading Advisor, der ausschließlich für den Handel mit

dem XAUUSD-Paar

auf dem Fünf-Minuten-Zeitrahmen (M5)

entwickelt wurde

. Die Entwickler haben sich darauf konzentriert, ein Tool zu schaffen, das Stabilität und hohe Effizienz gewährleistet und gleichzeitig das Risiko von Kapitalverlusten reduziert. Dank seiner einzigartigen Funktionalität und innovativen Algorithmen hebt sich dieses Handelssystem mit einer Reihe von Schlüsselfunktionen von der Konkurrenz ab.

Hauptmerkmale:

Der Royal Decision-Making-Mechanismus : Basierend auf einer umfassenden Analyse mehrerer Marktfaktoren, einschließlich fundamentaler Indikatoren, Preisdynamik und des technischen Bildes, ermöglicht dies ein präzises Ein- und Ausstiegs-Timing und erhöht die Wahrscheinlichkeit erfolgreicher Trades.

Signalbestätigung über mehrere Zeitrahmen hinweg : Verwendet die Erkennung von Candlestick-Mustern über mehrere Zeitrahmen hinweg, was die Genauigkeit der Handelssignale deutlich erhöht und falsch-positive Signale reduziert.

Dynamischer Stop- und Take-Profit-Mechanismus : Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus werden automatisch auf der Grundlage der Average True Range angepasst und bieten so Schutz vor erheblichen Verlusten und maximieren die Gewinne.

Einstellbarer Erholungsmodus : Bietet die Möglichkeit, das Risikoniveau und die Aggressivität der Erholungsstrategie nach Verlusten anzupassen und so ein Gleichgewicht zwischen Risiko und Wachstumschancen zu wahren.

Automatische oder feste Losgröße : Die flexible Anpassung der Positionsgröße ermöglicht die Anpassung an unterschiedliche Einlagengrößen und die Risikobereitschaft des Benutzers.

Technische Daten:

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: M5

Mindesteinlage: $500 ($1000+) ist der empfohlene Betrag für eine effektive Arbeit.

Hebelwirkung: mindestens 1:50

Kontotyp: ECN/RAW-Konten werden empfohlen

Empfohlener VPS: Ja

Vorteile der Nutzung von Golden Snow :

Ausgewogener Ansatz : Die Verwendung der technischen Analyse in Verbindung mit der Verfolgung der Preisentwicklung hilft Ihnen, zuverlässige Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu finden.

Schutz vor negativen Situationen : Das System schützt Ihr Kapital aktiv durch eingebaute Stop-Loss- und Gewinnanpassungsmechanismen.

Skalierbarkeit : Das System eignet sich sowohl für Einsteiger mit kleinen Einlagen als auch für große professionelle Marktteilnehmer.

Langfristige Nachhaltigkeit : Das System konzentriert sich auf eine stabile Rentabilität und vermeidet gleichzeitig übermäßige Spekulationen und das Risiko großer Kapitalschwankungen.

Kurze Zusammenfassung:

Für diejenigen, die eine zuverlässige Lösung zur Automatisierung ihres Goldhandels auf dem Devisenmarkt suchen, ist Golden Snow eine ausgezeichnete Wahl. Es kombiniert fortschrittliche Technologie, fundierte Marktkenntnisse und wirksame Kapitalschutzmaßnahmen und schafft so eine komfortable Umgebung für den erfolgreichen Handel, unabhängig von Erfahrung und Investitionsumfang.

Risiko-Warnung: Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Erträge. Verwenden Sie geeignete Risikomanagementtechniken, die Ihrem Anlageprofil entsprechen.