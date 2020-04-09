Trades Manager Buy and Sell Close MT5


Trades Manager Kaufen und Verkaufen Schließen MT5


Der Close Buy and Sell Expert Advisor ist ein kostenloser EA, der Händlern hilft, Trades einfach zu managen, besonders in volatilen Marktsituationen.

Features:

  • Er hilft dabei, Trades schnell zu schließen, entweder mit Gewinn oder Verlust.
  • Schließen nur bei separatem Kauf
  • Schließen Sie nur für separate Verkäufe
  • Schließen für sowohl Buy als auch Sell Only
  • Die Control Box kann minimiert, geschlossen oder aus dem Chart verschoben werden.
Überprüfen Sie die MT4 hier

Es funktioniert für alle offenen Trades auf dem Terminal geöffnet.

Kontaktieren Sie mich für Ihre spezifische Kodierung Aufgabe.
Trades Manager Buy and Sell Close
Oladimeji Ogunseye
Utilitys
Trades Manager Buy and Sell Close Der Close Buy and Sell Expert Advisor ist ein kostenloser EA, der Händlern hilft, ihre Trades einfach zu verwalten, insbesondere in einem volatilen Marktumfeld. Features: Er hilft dabei, Trades schnell zu schließen, entweder mit Gewinn oder Verlust. Schließen nur bei separatem Kauf Schließen Sie nur für separate Verkäufe Schließen sowohl für Buy als auch Sell Only Die Control Box kann minimiert, geschlossen oder aus dem Chart verschoben werden. Es funktionie
FREE
Symbol Changer Custom Indicator
Oladimeji Ogunseye
Indikatoren
Symbol Changer (Custom) Indikator Dies ist ein einfacher, aber intuitiver Indikator. Und er ist kostenlos. Der Indikator bietet eine einfache Navigation durch verschiedene Symbole und verschiedene Zeitrahmen in einem Chart. Die Schaltflächen werden im Hauptchart angezeigt. Er ist flexibel und einfach zu bedienen und reagiert schnell. FEATURES UniqueID : Sie identifiziert die Paare für jeden Chart Benutzerdefinierte Paare verwenden : Wenn diese Option auf true gesetzt ist, werden alle
FREE
Symbol Changer Indicator
Oladimeji Ogunseye
Indikatoren
Symbol Changer Indicator Dies ist ein einfacher, aber intuitiver Indikator. Der Indikator bietet eine einfache Navigation durch verschiedene Symbole und verschiedene Zeitrahmen in einem Chart. Die Schaltflächen werden im Hauptchart angezeigt. Er ist flexibel und einfach zu bedienen und reagiert schnell. FEATURES Benutzerdefinierte Paare verwenden : Wenn diese Option auf true gesetzt ist, werden alle verfügbaren Symbole im Market Watch geladen. Nein bedeutet, es werden die unten ausgew
