Trades Manager Buy and Sell Close MT5
- Utilitys
- Oladimeji Ogunseye
- Version: 1.0
Trades Manager Kaufen und Verkaufen Schließen MT5
Der Close Buy and Sell Expert Advisor ist ein kostenloser EA, der Händlern hilft, Trades einfach zu managen, besonders in volatilen Marktsituationen.
Features:
- Er hilft dabei, Trades schnell zu schließen, entweder mit Gewinn oder Verlust.
- Schließen nur bei separatem Kauf
- Schließen Sie nur für separate Verkäufe
- Schließen für sowohl Buy als auch Sell Only
- Die Control Box kann minimiert, geschlossen oder aus dem Chart verschoben werden.
Es funktioniert für alle offenen Trades auf dem Terminal geöffnet.
Kontaktieren Sie mich für Ihre spezifische Kodierung Aufgabe.