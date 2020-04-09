Trades Manager Buy and Sell Close MT5
- Utilidades
- Oladimeji Ogunseye
- Versión: 1.0
Gestor de Operaciones Comprar y Vender Cerrar MT5
El Asesor Experto de Compra y Venta Close es un EA gratuito que ayuda a los operadores a gestionar las operaciones fácilmente, especialmente en un entorno de mercado volátil.
Características:
- Ayuda a cerrar rápidamente las operaciones, ya sea con ganancias o pérdidas.
- Cerrar sólo para compra por separado
- Cerrar sólo para vender por separado
- Cierra tanto para Compra como para Venta
- La Caja de Control puede ser minimizada, cerrada o movida del gráfico.
Funciona para todas las operaciones abiertas en el terminal.
Póngase en contacto conmigo para su tarea de codificación específica.