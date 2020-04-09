Trades Manager Buy and Sell Close MT5


Gestor de Operaciones Comprar y Vender Cerrar MT5


El Asesor Experto de Compra y Venta Close es un EA gratuito que ayuda a los operadores a gestionar las operaciones fácilmente, especialmente en un entorno de mercado volátil.

Características:

  • Ayuda a cerrar rápidamente las operaciones, ya sea con ganancias o pérdidas.
  • Cerrar sólo para compra por separado
  • Cerrar sólo para vender por separado
  • Cierra tanto para Compra como para Venta
  • La Caja de Control puede ser minimizada, cerrada o movida del gráfico.
Compruebe la MT4 aquí

Funciona para todas las operaciones abiertas en el terminal.

Póngase en contacto conmigo para su tarea de codificación específica.
