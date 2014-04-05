Advanced SMC Indicator

Transformieren Sie Ihr Trading mit der institutionellen Smart-Money-Analyse

Smart Money Concepts Indikator - Professionelles ICT/SMC Handelssystem

Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit der Methoden von Smart Money Concepts (SMC) und Inner Circle Trader (ICT) mit diesem fortschrittlichen Indikator, der hochwahrscheinliche Einstiegszonen identifiziert und intelligente Take-Profit-Ziele am nächsten Point of Interest (POI) setzt. Hören Sie auf zu raten, wo Sie Ihre Trades beenden sollten - lassen Sie sich von der institutionellen Logik zum nächsten Orderblock oder zur nächsten wichtigen Marktstruktur führen!

⭐ WAS MACHT DIESEN INDIKATOR EINZIGARTIG?

🎲 Intelligentes POI-basiertes Take-Profit-System

Im Gegensatz zu traditionellen Indikatoren, die ein festes Risiko-Gewinn-Verhältnis verwenden, berechnet dieser Indikator dynamisch Ihren Take Profit, indem er den nächsten signifikanten Point of Interest anvisiert:

Für KAUFEN-Signale : Automatisches Anpeilen des nächsten Widerstands (bearish Order Block, Supply Zone, bearish FVG, oder Swing High)

: Automatisches Anpeilen des nächsten Widerstands (bearish Order Block, Supply Zone, bearish FVG, oder Swing High) Für SELL-Signale : Zielt automatisch auf die nächste Unterstützung (bullish Order Block, Demand Zone, bullish FVG, oder Swing Low)

: Zielt automatisch auf die nächste Unterstützung (bullish Order Block, Demand Zone, bullish FVG, oder Swing Low) Anpassungsfähig : Wenn kein POI gefunden wird oder dieser zu nah ist, wird auf die optimalen Standardeinstellungen zurückgegriffen.

: Wenn kein POI gefunden wird oder dieser zu nah ist, wird auf die optimalen Standardeinstellungen zurückgegriffen. Professionell: So denken institutionelle Trader - sie handeln von Struktur zu Struktur

📊 Vollständige Smart Money Concepts Suite

Alle wichtigen SMC/ICT-Tools in einem einzigen leistungsstarken Indikator:

✅ Break of Structure (BOS) - Identifiziert Richtungsänderungen des Marktes ✅ Fair Value Gaps (FVG) - Premium-Einstiegszonen, die durch Ungleichgewichte entstehen ✅ Order Blocks (OB) - Letzte institutionelle Kerzen vor starken Bewegungen ✅ Supply & Demand Zones - Wichtige Liquiditätsbereiche ✅ Swing Highs & Lows - Kritische Pivot-Punkte ✅ Visual Zones - Alle Strukturen werden in Echtzeit auf dem Chart dargestellt

🎛️ Professionelles Handels-Dashboard

Ein umfassendes Informationspanel zeigt an:

Kontodetails : Kontonummer und Brokername

: Kontonummer und Brokername Marktanalyse : BOS-Richtung, aktueller Spread, Anzahl der aktiven Zonen

: BOS-Richtung, aktueller Spread, Anzahl der aktiven Zonen Live-Handels-Signale : Echtzeit-Kauf-/Verkaufswarnungen mit vollständigem Handels-Setup

: Echtzeit-Kauf-/Verkaufswarnungen mit vollständigem Handels-Setup Einstiegslevels : Exakter Einstiegspreis mit Begründung

: Exakter Einstiegspreis mit Begründung Stop Loss : Präziser SL mit Abstand in Pips

: Präziser SL mit Abstand in Pips Gewinn mitnehmen : TP-Level beim nächsten POI mit Abstand in Pips

: TP-Level beim nächsten POI mit Abstand in Pips TP-Ziel : Zeigt an, welche Struktur angestrebt wird ("Nächster Widerstands-POI", "Nächster Unterstützungs-POI")

: Zeigt an, welche Struktur angestrebt wird ("Nächster Widerstands-POI", "Nächster Unterstützungs-POI") Risiko/Gewinn : Tatsächliches RR-Verhältnis, berechnet aus realen Abständen

: Tatsächliches RR-Verhältnis, berechnet aus realen Abständen Nachrichten-Erinnerung: Eingebautes Warnsystem für Wirtschaftsnachrichten

🚀 SCHLÜSSEL-FEATURES

Handelssignal-System

✅ Klare BUY/SELL-Signale, wenn der Preis in gültige SMC-Zonen eintritt

✅ Triggert nur nach bestätigtem Break der Struktur

✅ Visuelle Signalpfeile auf dem Chart

✅ Komplettes Handels-Setup wird sofort angezeigt

✅ Erklärter Einstiegsgrund (Bullish FVG, Demand Zone, etc.)

Erweiterte Zonen-Erkennung

✅ Fair Value Lücken : Identifiziert automatisch bullische und bearische FVGs

: Identifiziert automatisch bullische und bearische FVGs ✅ Order-Blöcke : Erkennt die letzte Gegenkerze vor starken institutionellen Bewegungen

: Erkennt die letzte Gegenkerze vor starken institutionellen Bewegungen ✅ Angebot/Nachfrage : Findet Konsolidierungsbereiche vor explosiven Bewegungen

: Findet Konsolidierungsbereiche vor explosiven Bewegungen ✅ Alle Zonen werden auf dem Chart mit Farbcodierung zur einfachen Identifizierung eingezeichnet

Intelligentes Risikomanagement

✅ Stop Loss unterhalb/oberhalb der Einstiegsstruktur

✅ Take Profit bei nächstem logischen Widerstand/ nächster logischer Unterstützung

✅ Minimaler TP-Abstandsschutz

✅ Anzeige des tatsächlichen Risiko-/Gewinnverhältnisses

✅ Anpassbarer SL-Abstand

Nachrichten-Erinnerung & Spread-Monitor

✅ Konfigurieren Sie bis zu 3 tägliche Nachrichtenereignisse

✅ Countdown-Timer bis zur nächsten Wirtschaftsmeldung

✅ Roter Alarm , wenn Nachrichten innerhalb des Warnfensters liegen

, wenn Nachrichten innerhalb des Warnfensters liegen ✅ Spread-Überwachung in Echtzeit mit Farbcodierung

✅ Vermeiden Sie den Handel bei hohen Spreads

Visuelle Exzellenz

✅ FVG-Zonen : Hellblau (bullish) / Hellkoralle (bearish)

: Hellblau (bullish) / Hellkoralle (bearish) ✅ Angebot/Nachfrage : Rosa (Angebot) / Grün (Nachfrage) - fest gefüllt

: Rosa (Angebot) / Grün (Nachfrage) - fest gefüllt ✅ Orderblöcke : Dodger Blue (bullish) / Crimson (bearish) - gepunktete Umrisse

: Dodger Blue (bullish) / Crimson (bearish) - gepunktete Umrisse ✅ BOS-Linie : Gelbe gestrichelte Linie, die den letzten Strukturbruch anzeigt

: Gelbe gestrichelte Linie, die den letzten Strukturbruch anzeigt ✅ Signalpfeile : Grüne Aufwärts- / Rote Abwärtspfeile an Einstiegspunkten

: Grüne Aufwärts- / Rote Abwärtspfeile an Einstiegspunkten ✅ Sauberes, professionelles, nicht aufdringliches Design

📈 WIE ES FUNKTIONIERT

Schritt 1: Analyse der Marktstruktur

Der Indikator sucht kontinuierlich nach Strukturbrüchen (BOS):

Bullish BOS : Der Kurs bricht über das jüngste Swing-Hoch → Suche nach BUY-Setups

: Der Kurs bricht über das jüngste Swing-Hoch → Suche nach BUY-Setups Bearish BOS: Der Kurs bricht unter das jüngste Swing-Tief → Auf der Suche nach SELL-Setups

Schritt 2: Identifizierung der Einstiegszone

Nachdem die BOS bestätigt wurde, überwacht der Indikator den Preis für den Einstieg in:

Fair Value Lücken (FVGs)

Angebots-/Nachfragezonen

Order-Blöcke

Schritt 3: Signalerzeugung

Wenn der Preis in eine gültige Zone eintritt, die mit der BOS-Richtung übereinstimmt:

KAUFEN Signal : Bullish BOS + Preis in bullish FVG oder Demand Zone

: Bullish BOS + Preis in bullish FVG oder Demand Zone VERKAUFSSIGNAL: Bearish BOS + Preis in bearish FVG oder Angebotszone

Schritt 4: Intelligente TP-Berechnung

Der Indikator sucht nach dem nächsten signifikanten Point of Interest:

Scannt alle Orderblöcke in Handelsrichtung

Prüft alle Angebots-/Nachfragezonen

Überprüft alle FVGs

Identifiziert Swing-Hochs/Tiefs

Wählt den nächstgelegenen gültigen POI als Ihr Take Profit-Ziel

Schritt 5: Ausführung des Handels

Sie erhalten:

Einstiegskurs

Stop Loss (unterhalb/oberhalb der Struktur)

Take Profit (beim nächsten POI)

Risiko/Belohnungs-Verhältnis

Begründung für den Handel

🎯 BEISPIEL EINER HANDELSSTRATEGIE

HANDELSSZENARIO KAUFEN:

1. Markt bricht über das Swing-Hoch → Bullish BOS bestätigt 2. Kurs fällt zurück in das bullische FVG bei 1,1050 3. Signal wird generiert: "BUY - Bullish FVG" Einstieg: 1.1050 Stop Loss: 1.1000 (50 Pips) - Unterhalb der FVG-Zone Take Profit: 1.1180 (130 Pips) - Next Bearish Order Block TP Target: "Next Resistance POI" Risk/Reward: 1:2.60 4. Trade trifft TP bei bearish OB → +130 Pips Gewinn

SELL-TRADE-SZENARIO:

1. Markt bricht unter Swing Low → Bearish BOS bestätigt 2. Preis steigt in die Versorgungszone bei 1,1200 3. Signal wird generiert: "SELL - Supply Zone" Einstieg: 1.1200 Stop Loss: 1.1250 (50 Pips) - Oberhalb der Angebotszone Take Profit: 1.1080 (120 Pips) - Nächste Nachfragezone TP Target: "Next Support POI" Risk/Reward: 1:2.40 4. Trade trifft TP in der Nachfragezone → +120 Pips Gewinn

⚙️ ANPASSBARE EINSTELLUNGEN

Struktur-Einstellungen

SwingBars (Voreinstellung: 5): Erforderliche Balken für die Identifizierung von Swing-Hochs/Tiefs

(Voreinstellung: 5): Erforderliche Balken für die Identifizierung von Swing-Hochs/Tiefs FVGMinPips (Voreinstellung: 5): Minimale FVG-Größe, die als gültig angesehen wird

(Voreinstellung: 5): Minimale FVG-Größe, die als gültig angesehen wird MaxBarsBack (Voreinstellung: 500): Zu analysierende historische Bars

(Voreinstellung: 500): Zu analysierende historische Bars OrderBlockBars (Voreinstellung: 5): Lookback-Periode für die Orderblock-Erkennung

Risiko-Management

StopLossPips (Voreinstellung: 50): Fester SL-Abstand in Pips

(Voreinstellung: 50): Fester SL-Abstand in Pips UseNextPOI_TP (Voreinstellung: true): POI-basiertes Take-Profit-System einschalten

(Voreinstellung: true): POI-basiertes Take-Profit-System einschalten MinTPDistance (Voreinstellung: 20): Minimaler TP-Abstand, wenn POI zu nah ist

Info-Panel

PanelColor : Hintergrundfarbe

: Hintergrundfarbe TextColor : Textfarbe

: Textfarbe HeaderColor : Textfarbe der Kopfzeile

: Textfarbe der Kopfzeile FontSize (Voreinstellung: 9): Schriftgröße

(Voreinstellung: 9): Schriftgröße PanelX/PanelY: Position des Panels im Diagramm

Nachrichten-Erinnerung

NewsTime1/2/3 : Planen Sie bis zu 3 tägliche Nachrichtenereignisse (Format HH:MM, 24 Stunden)

: Planen Sie bis zu 3 tägliche Nachrichtenereignisse (Format HH:MM, 24 Stunden) NewsAlertMinutes (Voreinstellung: 15): Warnung vor dem Nachrichtenereignis (in Minuten)

Anzeige-Optionen

Zonen anzeigen : FVG & Angebots-/Nachfragezonen ein-/ausschalten

: FVG & Angebots-/Nachfragezonen ein-/ausschalten BOS-Linie anzeigen : Anzeige der BOS-Linie ein- und ausschalten

: Anzeige der BOS-Linie ein- und ausschalten Signalpfeile anzeigen: Signalpfeile im Chart ein- und ausschalten

💎 BENEFITS

Für neue Trader

✅ Lernen Sie Smart Money-Konzepte visuell auf Ihren Charts ✅ Klare Einstiegs- und Ausstiegsregeln - kein Raten ✅ Integriertes Risikomanagement mit logischer SL/TP-Platzierung ✅ News-Erinnerung verhindert den Handel während einflussreicher Ereignisse ✅ Visuelle Bestätigung aller Schlüsselstrukturen

Für erfahrene Trader

✅ Automatisierte Strukturerkennung - erspart stundenlange manuelle Analysen ✅ Backtesting-freundlich zur Strategieoptimierung ✅ Kompatibilität mit mehreren Zeitrahmen - funktioniert auf allen Zeitrahmen ✅ Institutionelle Logik auf Basis von ICT-Prinzipien ✅ Anpassbar an Ihren Handelsstil ✅ Professionelle Ausführung mit POI-basierten Zielen

Für alle Trader

✅ Ein Indikator für alles - Sie brauchen nicht mehrere Tools ✅ Saubere Oberfläche - Ihre Charts werden nicht unübersichtlich ✅ Echtzeit-Updates - immer auf dem neuesten Stand der Marktstruktur ✅ Kein Repaint - Signale sind endgültig, sobald der Balken geschlossen ist ✅ Funktioniert mit allen Instrumenten - Forex, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen

📊 EMPFOHLENE ZEITRAHMEN & EINSTELLUNGEN

Skalpieren (M5 - M15)

SwingBars: 3-5 StopLossPips: 20-30 FVGMinPips: 3-5 MinTPDistanz: 10-15

Am besten geeignet für: Schnelle Intraday-Trades, hohe Frequenz

Tageshandel (M15 - H1)

SwingBars: 5 StopLossPips: 40-60 FVGMinPips: 5-8 MinTPDistanz: 20-30

Am besten geeignet für: Tägliches Session-Trading, moderate Frequenz

Swing-Handel (H4 - D1)

SwingBars: 5-7 StopLossPips: 80-150 FVGMinPips: 10-15 MinTPDistanz: 40-60

Am besten geeignet für: Mehrtägige Trades, niedrigere Frequenz

🎓 SMART-MONEY-KONZEPTE ERKLÄRT

Was ist BOS (Break of Structure)?

Ein Break of Structure tritt auf, wenn der Kurs ein signifikantes Swing-Hoch (bullish BOS) oder Swing-Tief (bearish BOS) durchbricht, was auf einen potenziellen Trendwechsel oder eine Trendfortsetzung hinweist. Dies ist die erste Bestätigung dafür, dass "intelligentes Geld" (Institutionen) in den Markt einsteigen könnte.

Was sind Fair-Value-Lücken (FVG)?

FVGs sind Drei-Kerzen-Muster, bei denen zwischen der ersten und der dritten Kerze eine Lücke klafft, die auf eine schnelle institutionelle Bewegung hinweist. Diese Lücken wirken oft wie Magneten auf den Preis und bieten hervorragende Einstiegsmöglichkeiten, wenn der Preis zurückkehrt, um sie zu "füllen".

Was sind Orderblöcke (OB)?

Order Blocks sind die letzte gegenläufige Kerze vor einer starken institutionellen Bewegung. Sie stellen Bereiche dar, in denen große Aufträge platziert wurden, und fungieren oft als starke Unterstützung/Widerstand, wenn sie wieder besucht werden.

Was sind Angebots-/Nachfrage-Zonen?

Dies sind Konsolidierungsbereiche (Basen) vor explosiven Bewegungen. Kluges Geld akkumuliert (Nachfrage) oder verteilt (Angebot) sich in diesen Zonen, bevor es den Preis in die gewünschte Richtung treibt.

Warum POI-basierte Gewinnmitnahmen?

Institutionelle Händler verwenden keine willkürlichen RR-Ratios - sie handeln von einer Strukturebene zur nächsten. Dieser Indikator ahmt diesen Ansatz nach, indem er auf den nächsten logischen Widerstand (für Käufe) oder die nächste Unterstützung (für Verkäufe) abzielt, was zu realistischeren und erreichbaren Gewinnzielen führt.

📱 AUFSCHLÜSSELUNG DER INFOTAFEL

Oberer Bereich - Kontoinformationen

═══ SMART MONEY CONCEPTS ═══ Konto: 1234567 Broker: Ihr Maklername

Mittelteil - Marktanalyse

════════════════════════

BOS Status: BULLISH ↑ (Grün wenn bullish, Rot wenn bearish) Spread: 1.2 pips (Grün<2.0, Gelb 2-5, Rot>5) Aktive FVGs: 5 (Anzahl der nicht ausgefüllten Gaps) Orderblöcke: 8 (Anzahl der ungemilderten OBs) Angebot/Nachfrage: 3 (Anzahl der nicht berührten Zonen) ════════════════════════

Abschnitt Handelssignale

■ TRADING SIGNAL Signal: BUY 🡅 (Groß, fett, grün/rot) Grund: Bullish FVG Entry: 1,10500 (Gelb, exakter Preis) Stop Loss: 1,10000 (50,0 Pips) (Rot) Take Profit: 1,11800 (130,0 Pips) (Grün) TP Target: Nächster Widerstand POI (Cyan) Risiko/Gewinn: 1:2,60 (Gold)

Untere Sektion - News Reminder

════════════════════════

■ NEWS REMINDER Nächstes Ereignis: 13:30 (in 2h 45m) ODER wenn die Nachrichten nahe sind: ⚠ NEWS in 12 Minuten! (13:30) (ROTER ALARM)

✅ WAS SIE ERHALTEN

SMC_Indicator.mq5 - Vollständige Indikator-Datei Benutzerhandbuch - Umfassende Dokumentation Einstellungsvorlagen - Empfohlene Konfigurationen für verschiedene Zeitrahmen Strategiebeispiele - Reale Handelsszenarien erklärt Lifetime Updates - Kostenlose Updates und Verbesserungen Kundensupport - Unterstützung bei der Einrichtung und Nutzung

🛠️ INSTALLATION

Kaufen Sie den Indikator und laden Sie ihn herunter Kopieren Sie nach: MetaTrader 5/MQL5/Indikatoren/ MT5 neu starten oder Navigator aktualisieren (Strg+N) Ziehen Sie den Indikator auf ein beliebiges Diagramm Konfigurieren Sie Ihre Einstellungen (Nachrichtenzeiten, SL-Abstand, etc.) Beginnen Sie den Handel mit Smart Money Concepts!

📌 WICHTIGE HINWEISE

Dies ist ein INDIKATOR, kein EA (Expert Advisor)

Liefert Handelssignale und Analysen

Führt NICHT automatisch Trades aus

Sie behalten die volle Kontrolle über die Handelsausführung

Perfekt für manuelle Trader, die eine professionelle Analyse wünschen

Beste Praktiken

✅ Überprüfen Sie immer die BOS-Richtung, bevor Sie Signale annehmen ✅ Überwachen Sie den Spread - vermeiden Sie den Handel, wenn er rot ist (hoher Spread) ✅ Handeln Sie nicht 15 Minuten vor/nach wichtigen Nachrichten (es sei denn, die Strategie erfordert dies) ✅ Verwenden Sie eine angemessene Losgröße auf der Grundlage Ihrer Kontogröße ✅ Kombinieren Sie die Analyse mit höheren Zeitrahmen zur Bestätigung ✅ Protokollieren Sie Ihre Trades, um zu verfolgen, welche POI-Ziele am besten funktionieren

Risiko-Warnung

⚠️ Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Dieser Indikator ist ein Hilfsmittel, das Ihnen bei Ihren Handelsentscheidungen hilft, und keine Garantie für Gewinne. Wenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement an und riskieren Sie nie mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

🌟 WARUM DIESEN INDIKATOR WÄHLEN?

Professioneller Grad

✓ Basierend auf bewährter ICT/SMC-Methodik ✓ Institutionelle Handelsausführung ✓ POI-basierte Ziele (Struktur zu Struktur) ✓ Vollständige Marktstrukturanalyse

Benutzerfreundlich

✓ Klare visuelle Darstellungen ✓ Intuitives Informationspanel ✓ Keine komplexen Einstellungen erforderlich ✓ Funktioniert standardmäßig mit optimalen Voreinstellungen

Reichhaltige Funktionen

✓ Alle SMC-Tools in einem Indikator ✓ Integrierte Nachrichtenerinnerung ✓ Spread-Monitor ✓ Signalerzeugung in Echtzeit ✓ Anpassbar an Ihren Stil

Großer Wert

✓ Ersetzt mehrere teure Indikatoren ✓ Lebenslange Updates enthalten ✓ Professioneller Support ✓ Funktioniert auf allen Instrumenten ✓ Alle Zeitrahmen werden unterstützt

🎯 PERFECT FOR

✅ ICT (Inner Circle Trader)-Studenten ✅ Smart Money Concepts-Händler ✅ Price Action-Händler ✅ Forex-Händler (alle Paare) ✅ Index-Händler (US30, NAS100, SPX500, etc.) ✅ Rohstoff-Händler (Gold, Silber, Öl) ✅ Cryptocurrency-Händler ✅ Alle, die wie Institutionen handeln wollen

💬 KUNDENBETREUUNG

Wir engagieren uns für Ihren Erfolg:

Unterstützung bei der Einrichtung

Optimierung der Einstellungen für Ihren Stil

Klärung der Strategie

Technische Unterstützung

Regelmäßige Updates mit neuen Funktionen

🔥 HANDELN SIE NOCH HEUTE WIE DIE INSTITUTIONEN!

Hören Sie auf, den Kursen hinterherzulaufen und fangen Sie an, institutionelle Bewegungen zu antizipieren. Lassen Sie sich von Smart Money Concepts zu hochwahrscheinlichen Setups mit intelligenten POI-basierten Gewinnzielen führen.

Verändern Sie Ihren Handel mit professionellen Analysen auf Knopfdruck!

📸 BILDSCHIRMFOTOS ENTHALTEN

Vollständige Chartansicht - Zeigt alle Zonen, die BOS-Linie und die Infotafel Kaufsignal-Beispiel - Vollständiges Handels-Setup mit POI-Ziel Beispiel für ein VERKAUFSSIGNAL - Vollständiges Handels-Setup mit POI-Ziel Orderblöcke - Identifizierung von bullischen und bearischen OBs Fair Value Gaps - Hervorgehobene FVG-Zonen Angebots-/Nachfrage-Zonen - Wichtige Liquiditätsbereiche Info Panel Close-up - Detaillierte Ansicht des Dashboards News Alert - Rote Warnanzeige Einstellungsfenster - Alle anpassbaren Parameter Mehrere Zeitrahmen - Gleiches Instrument, verschiedene TFs

🏆 HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

F: Funktioniert dies auf MT4? A: Nein, dies ist ausschließlich für MetaTrader 5 (MT5).

F: Werden automatisch Trades platziert? A: Nein, dies ist ein Indikator, der Signale liefert. Sie führen Trades manuell aus.

F: Wird der Indikator neu gezeichnet? A: Nein, die Signale sind endgültig, sobald der Balken geschlossen ist.

F: Kann ich es auf jedem Zeitrahmen verwenden? A: Ja, funktioniert auf allen Zeitrahmen von M1 bis MN.

F: Mit welchen Instrumenten funktioniert es? A: Alle Instrumente - Forex, Indizes, Rohstoffe, Krypto, Aktien.

F: Muss ich die ICT/SMC-Konzepte kennen? A: Nicht erforderlich, aber empfehlenswert. Der Indikator lehrt Sie, während Sie ihn benutzen.

F: Kann ich die Farben und die Position der Felder individuell anpassen? A: Ja, Farben, Größen und Positionen können vollständig angepasst werden.

F: Wie viele Signale erzeugt der Indikator pro Tag? A: Das hängt vom Zeitrahmen und den Marktbedingungen ab. Qualität geht vor Quantität.

F: Was ist der Unterschied zwischen diesem und anderen SMC-Indikatoren? A: Das intelligente POI-basierte TP-System, das auf die tatsächliche Marktstruktur abzielt.

F: Ist Backtesting möglich? A: Ja, der Indikator funktioniert im Strategy Tester für Backtesting.

📝 ABSCHLUSSHINWEISE

In diesem Indikator stecken Monate der Entwicklung, des Testens und der Verfeinerung, um Ihnen ein wirklich professionelles Smart Money Concepts Handelssystem zu bieten. Die einzigartige POI-basierte Take Profit-Funktion hebt ihn von allen anderen Indikatoren auf dem Markt ab.

Indem Sie von Struktur zu Struktur handeln (so wie es Institutionen tun), anstatt willkürliche RR-Ratios zu verwenden, werden Sie feststellen, dass Ihre Trades mit der Marktlogik fließen, anstatt gegen sie zu kämpfen.

Ganz gleich, ob Sie ein SMC-Neuling oder ein erfahrener ICT-Händler sind, dieser Indikator wird Ihre Analyse und Ausführung auf die nächste Stufe heben.

Treten Sie in die Reihen der Händler ein, die verstehen, wie sich die Märkte wirklich bewegen!

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie beim Hochladen auf MQL5 Market 10 hochwertige Screenshots beifügen, die alle Funktionen in Aktion zeigen.

Version: 1.00

Erscheinungsdatum: 2025

Kompatibilität: MetaTrader 5 Build 3802+

Instrumente: Alle

Timeframes: Alle

Sprache: Englisch

Typ: Indikator

Kategorie: Smart Money-Konzepte, ICT, Preis-Aktion

🎁 BONUS-RESSOURCEN ENTHALTEN

PDF-Benutzerhandbuch (25+ Seiten)

Schnellstart-Anleitung

Spickzettel für zeitraumspezifische Einstellungen

Dokument zur Erklärung der SMC-Konzepte

Video-Tutorials (Links vorhanden)

Handelsbeispiele mit Bildschirmfotos

Checkliste bewährter Praktiken

Holen Sie sich noch heute Ihren Smart Money Concepts Indicator und beginnen Sie mit dem Handel nach institutioneller Logik!