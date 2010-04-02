Simple MACD Expert Abraao Moreira 3 (1) Experten

MACD-Handelsstrategie Die MACD-Berechnung wird einmal pro Tick durchgeführt, und die letzten drei Ergebnisse werden zur Berechnung herangezogen, um die Durchquerung der Nulllinie zu analysieren, d.h. wenn das letzte Ergebnis größer als 0 ist und das vorletzte nicht, dann liegt eine Durchquerung nach oben vor und ebenso eine nach unten. Wenn eine Durchquerung festgestellt wird, wird der Status einer Steuervariablen von "falsch" auf "wahr" geändert, so dass eine Position eröffnet werden kann, wenn