BaiHu S1
- Experten
- Jing Bo Wu
- Version: 2.6
- Aktivierungen: 10
Dieser EA kombiniert die Analyse der Marktstruktur mit der Analyse von Candlestick-Mustern, um wahrscheinliche Einstiegspunkte in schwankenden Märkten zu identifizieren. Er analysiert auf intelligente Weise die Hochs und Tiefs von Konsolidierungsbereichen auf Basis der Marktstruktur und steigt in den Markt ein, wenn Umkehrkerzenmuster erscheinen. Der EA enthält auch eine intelligente Risikoallokationslogik, die die Losgrößen entsprechend der Trendstärke und der jüngsten Kursentwicklung anpasst.
Der Preis erhöht sich um $50 bei jeweils 10 Käufen. Endpreis $1999
Empfehlungen:
- Währungspaar: AUDUSD
- Zeitrahmen: M15
- Mindesteinlage: $500
- Konto-Typ: ECN, Raw oder Razor mit sehr niedrigen Spreads.
- Makler :IC Markets, Pepperstone mit Raw und Razor Konten für niedrigste Spreads
- WICHTIG: Es ist sehr wichtig, LOW SPREAD Konten für beste Ergebnisse zu verwenden!
- Leverage - mindestens 1:100, 1:500 empfohlen
- Konto-Typ: Absicherung
Spezifikationen:
- AUDUSD handeln
- Autolot-Funktion integriert
- Sehr einfach zu installieren, erfordert keine Änderungen an den Einstellungen
- Verwenden Sie einen VPS, damit der EA 24/7 arbeiten kann (sehr empfohlen)
Before starting to run EA, be sure to set the Start EA in the settings to True, otherwise EA will not actually run.