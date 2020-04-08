SMC FVG iFVG Source Code

Este indicador detecta y marca automáticamente las brechas de valor razonable (FVG) y las brechas de valor razonable inversas (iFVG) en tiempo real.
Analiza la acción de los precios para identificar los desequilibrios creados por los fuertes movimientos del mercado, destacando las posibles áreas de interés para el reequilibrio de los precios, la continuación o la inversión.
El indicador se actualiza dinámicamente a medida que se forman nuevas velas, proporcionando una visualización clara y objetiva de las zonas FVG e iFVG válidas sin necesidad de análisis manual.
Es muy adecuado para los Smart Money Concepts (SMC), las estrategias basadas en las TIC y los operadores de precio-acción que buscan una identificación precisa de los desequilibrios.

Tras la compra del indicador, se proporciona el código fuente completo, y a través de los búferes del indicador se puede integrar fácilmente en sus Expert Advisors (EAs) para estrategias de trading automatizadas.

Smart Market Structure Concepts MT5
Jing Bo Wu
4.63 (79)
Indicadores
ICT, SMC, SMART MONEY CONCEPTS, SMART MONEY, Smart Money Concept, Support and Resistance, Trend Analysis, Price Action, Market Structure, Order Blocks, BOS/CHoCH,   Breaker Blocks ,  Momentum Shift,   Supply&Demand Zone/Order Blocks , Strong Imbalance,   HH/LL/HL/LH,    Fair Value Gap, FVG,  Premium  &   Discount   Zones, Fibonacci Retracement, OTE, Buy Side Liquidity, Sell Side Liquidity, BSL/SSL Taken, Equal Highs & Lows, MTF Dashboard, Multiple Time Frame, BigBar, HTF OB, HTF Market Structure
Smart Market Structure Concepts MT4
Jing Bo Wu
4.87 (63)
Indicadores
ICT, SMC, SMART MONEY CONCEPTS, SMART MONEY, Smart Money Concept, Support and Resistance, Trend Analysis, Price Action, Market Structure, Order Blocks, BOS/CHoCH,   Breaker Blocks ,  Momentum Shift,   Supply&Demand Zone/Order Blocks , Strong Imbalance, HH/LL/HL/LH,    Fair Value Gap, FVG,  Premium  &   Discount   Zones, Fibonacci Retracement, OTE, Buy Side Liquidity, Sell Side Liquidity, BSL/SSL Taken, Equal Highs & Lows, MTF Dashboard, Multiple Time Frame, BigBar, HTF OB, HTF Market Structure, 
ZhuQue S1 MT5
Jing Bo Wu
5 (1)
Asesores Expertos
Un sistema de negociación algorítmica especializado diseñado exclusivamente para el par de divisas GBP/USD. Aprovechando sofisticadas estrategias de negociación y algoritmos dinámicos de dimensionamiento de posiciones, ofrece una excepcional rentabilidad ajustada al riesgo, manteniendo al mismo tiempo bajos niveles de drawdown. Este sistema da prioridad a la preservación del capital a través de controles de riesgo inteligentes, logrando una rentabilidad constante en los volátiles mercados de di
Squeeze Momentum Indicator by Giles
Jing Bo Wu
4.67 (6)
Indicadores
Este es un derivado del indicador de volatilidad "TTM Squeeze" de John Carter, como se discute en su libro "Mastering the Trade" (capítulo 11). El punto gris en la línea media muestra que el mercado acaba de entrar en un squeeze (las Bandas de Bollinger están dentro del Canal de Keltner). Esto significa baja volatilidad, el mercado se prepara para un movimiento explosivo (hacia arriba o hacia abajo). El punto azul significa "Squeeze release". Mr.Carter sugiere esperar hasta el primer punto a
FREE
Trade History for MT4
Jing Bo Wu
Indicadores
Historial de Operaciones para MT4 Este indicador está especialmente desarrollado para que los comerciantes quieren mostrar sus operaciones en los gráficos. Muestra el historial y las operaciones actuales en el gráfico. Las operaciones se muestran en el gráfico con una línea de puntos, y el beneficio se mostrará en tiempo real. Las operaciones de compra se muestran en color alcista y las de venta en color bajista. Consejo: La orden histórica mostrada por el indicador está asociada con el "Histo
FREE
ExpertSMC
Jing Bo Wu
4.2 (10)
Asesores Expertos
ICT, SMC, SMART MONEY CONCEPTS, SMART MONEY, Concepto de Dinero Inteligente, Soporte y Resistencia, Análisis de Tendencias, Acción del Precio, Estructura del Mercado, Bloques de Orden, BOS/CHoCH, Bloques Rompedores , Momentum Shift, Oferta y Demanda , Zona de Oferta y Demanda/Bloques de Orden , Desequilibrio Fuerte, HH/LL/HL/LH , Fair Value Gap, FVG, Inversion FVG, IFVG, Premium& Discount Zones, Fibonacci Retracement, OTE, Buy Side Liquidity, Sell Side Liquidity, BSL/SSL Taken, Equal Highs & Lo
BaiHu S1
Jing Bo Wu
Asesores Expertos
Este EA combina el análisis de la estructura del mercado con el análisis de patrones de velas para identificar puntos de entrada de alta probabilidad en los mercados que oscilan. Analiza de forma inteligente los máximos y mínimos de los rangos de consolidación basándose en la estructura del mercado y entra en el mercado cuando aparecen patrones de velas de inversión. El EA también incluye una lógica inteligente de asignación de riesgos que ajusta el tamaño de los lotes según la fuerza de la ten
ZhuQue S7
Jing Bo Wu
5 (1)
Asesores Expertos
Especialmente diseñado para operar con oro (XAUUSD) , este EA identifica niveles de precios críticos basados en soportes/resistencias históricos, zonas de volumen y grupos de volatilidad. Una vez validados estos niveles, establece órdenes Buy Stop y Sell Stop para capitalizar el impulso de ruptura. El sistema está optimizado para operar durante las noticias de alto impacto y las aperturas de sesión, cuando los movimientos de ruptura tienden a ser más fuertes. Gracias a su naturaleza basada en e
ZhuQue S8
Jing Bo Wu
5 (1)
Asesores Expertos
Este EA está diseñado en torno a los principios clásicos de swing trading , centrándose en la identificación de condiciones de sobrecompra y sobreventa utilizando osciladores personalizados y filtros de acción de precios. El objetivo es capturar retrocesos a corto plazo dentro de tendencias de mercado más amplias. No persigue el impulso ciegamente, sino que espera a que el mercado retroceda a niveles favorables antes de entrar en una operación. El EA también incluye filtros de tiempo y volatili
ZhuQue S2
Jing Bo Wu
5 (1)
Asesores Expertos
Presentamos ZHUQUE S2 , nuestro Asesor Experto (EA) de última generación diseñado para operar con el par de divisas EURUSD. Este EA aprovecha los niveles de Liquidez del Lado Comprador (BSL) y Liquidez del Lado Vendedor (SSL) como señales primarias de trading, identificando zonas clave de liquidez donde es probable que se produzcan reversiones de precios. Mediante la integración de algoritmos dinámicos de gestión de posiciones con técnicas avanzadas de Smart Trailing, ZHUQUE S2 garantiza una re
ZhuQue S3
Jing Bo Wu
5 (1)
Asesores Expertos
Este EA combina el análisis de la estructura del mercado con las zonas de retroceso de Fibonacci para identificar puntos de entrada de alta probabilidad durante los mercados en tendencia. Traza de forma inteligente los máximos y mínimos de las oscilaciones y evalúa la fuerza de una tendencia antes de colocar las entradas en los niveles óptimos de retroceso, normalmente el 38,2%, el 50% y el 61,8%. Al operar en la dirección de la tendencia principal , esta estrategia ofrece un equilibrio entre p
SMC FiboRe Source Code
Jing Bo Wu
Indicadores
Este indicador identifica automáticamente la estructura del mercado y traza los niveles de retroceso de Fibonacci en tiempo real. Detecta máximos y mínimos de oscilación clave para marcar puntos estructurales como máximos más altos, mínimos más altos, máximos más bajos y mínimos más bajos, lo que ayuda a los operadores a comprender rápidamente la dirección de la tendencia y los cambios estructurales. Basándose en la estructura detectada, el indicador traza dinámicamente los niveles de Fibonacc
