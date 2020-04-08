SMC FVG iFVG Source Code

Este indicador detecta y marca automáticamente las brechas de valor razonable (FVG) y las brechas de valor razonable inversas (iFVG) en tiempo real.

Analiza la acción de los precios para identificar los desequilibrios creados por los fuertes movimientos del mercado, destacando las posibles áreas de interés para el reequilibrio de los precios, la continuación o la inversión.

El indicador se actualiza dinámicamente a medida que se forman nuevas velas, proporcionando una visualización clara y objetiva de las zonas FVG e iFVG válidas sin necesidad de análisis manual.

Es muy adecuado para los Smart Money Concepts (SMC), las estrategias basadas en las TIC y los operadores de precio-acción que buscan una identificación precisa de los desequilibrios.

Tras la compra del indicador, se proporciona el código fuente completo, y a través de los búferes del indicador se puede integrar fácilmente en sus Expert Advisors (EAs) para estrategias de trading automatizadas.