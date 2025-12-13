VSA Pulse System

Sistema VSA Pulse



Deje de comerciar con formas. Empiece a operar con energía. El avanzado motor lógico VSA + Price Action.

Descripción:



La mayoría de los indicadores le muestran la historia (retraso). El sistema VSA Pulse le muestra la realidad (física).

Este indicador decodifica la "Energía" detrás de cada vela. Va más allá de las simples etiquetas "Alcista" o "Bajista" e identifica la intencióndel Dinero Inteligente.

Responde a las tres preguntas más críticas en el trading:

¿Es real este movimiento? ( Impulso de energía) ¿Es una trampa? ( Fakeout/Churn) ¿Estamos planeando? ( Facilidad de movimiento)

Características clave:



Zero Lag: Analiza la física de la barra actual (Rango, Volumen, Ubicación de Cierre).

Detección de Fakeout : Identifica barras "Azul Pizarra" donde el precio se está moviendo pero falta volumen (Trampas).

Churn Warning: Identifica barras "Oro" donde el Volumen es alto pero el Precio está atascado (Reversión/Absorción).

Lógica de Flujo: Distingue entre "Movimientos de Potencia" agresivos y "Deslizamiento de Tendencia" de bajo volumen.

Personalización Completa : Todos los colores y umbrales son ajustables.

Alertas:Notificaciones Push y Pop-ups para señales de Power, Rechazo y Churn.

Cómo funciona (la lógica):



El indicador utiliza Volumen, Rango y Ubicación del Precio para categorizar cada barra en uno de 10 estados:

Impulso de Poder (Lima/Rojo): Alto Volumen + Amplio Rango. Agresión institucional. Acción: ENTRAR. Flujo/Tendencia (SeaGreen/IndianRed): Bajo Volumen + Breakout. Precio deslizándose sin resistencia . Acción: MANTENER. Churn (Gold):Volumen alto + Indecisión. Se está librando una batalla. Acción: SALIR. Rechazo (Aqua/Rosa):Volumen alto + Pinbar. Reversión inmediata. Acción: REVERTIR. Fakeout (Azul Pizarra): Bajo Volumen + Rango (Ruido Interior). Una trampa para los operadores minoristas. Acción: IGNORAR.

Modo de empleo (Guía de interpretación)

1. La señal de entrada (potencia y rechazo)

Busque barras de color lima brillante o rojo brillanteque salgan de una consolidación. Esto confirma que el dinero inteligente está impulsando el movimiento. Alternativamente, busque barras Aqua (Martillo) o Pink (Estrella fugaz) en niveles clave de soporte/resistencia.

2. 2 . La señal de "mantener" (flujo)

Si está en una operación y ve barras verde pálido/rojo pálido, NO CIERRE. Esto indica "Facilidad de Movimiento". El precio está derivando en su dirección porque no hay presión contraria. No se mueva.

3. La señal de "Peligro" (Churn)

Si ve una barra Dorada, preste atención. Significa "Alto Esfuerzo, Sin Resultado". Alguien está absorbiendo órdenes. Si está en ganancias, ajuste su stop o tome parciales.

4. La Señal de "Trampa" (Fakeout)

Si ve barras azules pizarra, no se deje engañar por el rango. El volumen no está ahí para apoyar el movimiento. Es probable que sea un stop-hunt o un vacío que se llenará.