Ai Gold Killer

AI GOLD KILLER - Der ultimative Goldmarkt-Dominator

AI GOLD KILLER ist ein vollständig KI-gesteuertes Gold-Scalping-Kraftpaket der nächsten Generation, das präzise darauf ausgelegt ist, schnelle Marktbewegungen aufzuspüren, innerhalb von Sekunden zuzuschlagen und XAU/USD mit rücksichtsloser Geschwindigkeit und Präzision zu dominieren.
Er arbeitet als Hochfrequenz-KI-Scalping-Engine, die auf schnelle, wahrscheinliche Einstiege abzielt , um schnell Gewinne zu erzielen, und ist damit ideal für Händler, die eine schnelle Ausführung und aggressive Performance wünschen.

Dies ist kein normaler Expert Advisor.
AI GOLD KILLER ist ein reines Handelssystem mit künstlicher Intelligenz, bei dem jede Funktion, jede Logikebene, jede Scalping-Bedingung und jede Handelsentscheidung vollständig von AI entwickelt und optimiert wurde.
Es gibt keinen emotionalen Handel - nur datengesteuerte Intelligenz, KI-kontrolliertes Risiko und präzise Ausführung, die in Echtzeit zusammenarbeiten.

⚠️ Wichtiger Hinweis
Beurteilen Sie AI GOLD KILLER nicht nur anhand der Ergebnisse des Strategietesters.
Dieses System wurde entwickelt, um unter realen Marktbedingungen zu funktionieren, wo reale Liquidität, Volatilität und Preisverhalten es der KI erlauben, ihren Vorteil voll zum Ausdruck zu bringen.

📘 Manual Guide & API Keys
Um eine korrekte Einrichtung, maximale Leistung und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, müssen sich die Benutzer direkt an mich wenden:

  • Das offizielle Handbuch

  • Erforderliche API-Schlüssel

  • Anleitungen zur korrekten Konfiguration

Dies garantiert, dass Sie das System genau so betreiben, wie es von der KI entwickelt wurde.

🎄 WEIHNACHTSSPEZIALANGEBOT - LIMITED EDITION
⚠️ NUR NOCH 3 EXEMPLARE VERFÜGBAR
Sobald die letzten 3 Exemplare verkauft sind, wird der Preis AUTOMATISCH AUF 1.500 USD ERHÖHT.

⚠️ WARNUNG VOR BEGRENZTER VERFÜGBARKEIT

🔥 NUR NOCH 3 EXEMPLARE VERFÜGBAR
💰 Preis steigt auf 1.500 USD, sobald 3 Exemplare verkauft sind
🎄 Weihnachtsangebot - Einmal weg, immer weg

AI GOLD KILLER folgt nicht dem Goldmarkt -
er jagt ihn.

Rated 5-Star by Professional Traders & Mentors
Trusted, überprüft und genehmigt von erfahrenen Händlern, Mentoren und AI-driven System-Analysten weltweit.

🧠 100% KI-ENTWICKELT. 100% KI-GESTEUERT.

AI GOLD KILLER wurde vollständig von künstlicher Intelligenz entwickelt - von der Strategielogik bis zur Risikokontrolle.
Es gibt keine menschlichen Emotionen, kein Raten, keine Zufälligkeit. Das System nutzt fortschrittliche KI-Marktanalyse, Smart-Money-Verhaltenserkennung und adaptive Echtzeit-Intelligenz, um Trades nur dann auszuführen, wenn die Bedingungen perfekt aufeinander abgestimmt sind.

Dieser EA kombiniert mehrere KI-Ebenen, um zu analysieren:

  • Liquiditätszonen

  • Institutioneller Preisfluss

  • Volatilitätsverschiebungen

  • Präzises Markt-Timing

Die KI läuft im AKTIVEN MODUS 24/7, beobachtet ständig den Goldmarkt und schlägt mit Scharfschützen-Präzision zu.

🚀 Highlights der Leistung

  • Ausschließlich für Gold (XAU/USD) optimiert

  • Entwickelt für Konsistenz, Stabilität und explosives Wachstum

  • Kein Martingal

  • Kein Raster

  • Kein gefährliches Averaging

  • Intelligente Drawdown-Kontrolle (freundlich für Prop-Firmen)

  • Vollständig automatisiert - einstellen und vergessen

  • Läuft nur auf MetaTrader 5 (MT5)

🛡️ Intelligentes AI Risiko- und Kapitalmanagement

AI GOLD KILLER verfügt über ein sich selbst anpassendes KI-Kapitalmanagement, das das Risiko dynamisch an die aktuellen Marktbedingungen anpasst.
Das System schützt Ihr Konto, während es aggressiv auf hochwahrscheinliche Setups setzt.

✔️ Kontrollierter Drawdown
✔️ Ausgewogenes Engagement
✔️ Adaptive Handelsintensität
✔️ Stabiler langfristiger Wachstumsfokus

⚙️ Anpassbare Eingabeeinstellungen (MT5)

AI-Kerneinstellungen

  • Magische Zahl

  • Drawdown-Prozentsatz

  • AI-Modus (AKTIV - muss EIN bleiben)

  • Risiko-Level (Niedrig / Mittel / Hoch)

  • Anzahl der Positionen pro AI-Signal

Trailing-Stop-System

  • Aktivieren / Deaktivieren des AI-verwalteten Trailing Stops zur Gewinnsicherung

Tagesfilter-Steuerung

  • Handel EIN/AUS für jeden Tag der Woche (Montag-Sonntag)

🌟 Warum Trader AI GOLD KILLER wählen

  • ⭐ 5 Sterne von professionellen Händlern und Mentoren bewertet

  • Vollständig AI-gebaut - jede Funktion ist AI-entwickelt

  • Präzise Einstiege und intelligente Ausstiege

  • Arbeitet 24/7 ohne Überwachung

  • Einfache Einrichtung, übersichtliche Oberfläche

  • Entwickelt für moderne KI-basierte Handelsumgebungen

  • Entwickelt für Trader, die Macht, Kontrolle und Konsistenz wollen

🎯 Ideal für

  • Händler, die ein automatisiertes Goldeinkommen anstreben

  • Prop-Firm-Händler, die KI-Systeme mit geringem Drawdown benötigen

  • Investoren, die auf langfristiges KI-Wachstum setzen

  • Fachleute, die reine KI-gesteuerte Handelstechnologie erforschen

⚠️ WARNUNG VOR BEGRENZTER VERFÜGBARKEIT

🔥 NUR NOCH 3 EXEMPLARE VERFÜGBAR
💰 Preis steigt auf 1,500 USD nachdem 3 Exemplare verkauft wurden
🎄 Weihnachtsangebot - Einmal weg, ist weg

AI GOLD KILLER folgt nicht dem Goldmarkt -
er jagt ihn.


Empfohlene Produkte
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren, um eine andere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Empfehlungen: Zeitrahmen: H1 ( Jeder Zeitrahmen) Unterstützte Währung
GoldTrend ExpertAI
Napat Petchsrikul
Experten
Willkommen bei GoldTrend ExpertAI, Ihrer Lösung für den erfolgreichen Handel mit dem XAUUSD-Paar (GOLD) unter Verwendung modernster Techniken der künstlichen Intelligenz in Verbindung mit einer Vielzahl von Indikatoren wie ADX, gleitende Durchschnitte und Price Action-Erkennung. GoldTrend ExpertAI wurde von einem erfahrenen Team mit mehr als einem Jahrzehnt Handelserfahrung entwickelt und verfügt über eine einzigartige Strategie, die auf die Optimierung des Risikomanagements zugeschnitten ist un
Ea grandmaster gold
Yousseff Sarmiento Pedrozo
Experten
Ein spezialisierter Bot für den XAUUSD, GOLD Markt (BACKTEST "EVERY TICK" 196M TICKS MODELED IN DARWINEX BROKER) Es basiert auf Markttrends, ist vollständig optimiert und verwaltet automatisch die Zuteilung von Positionen auf der Grundlage von Kapital. Sie können das Risiko pro Operation in Prozent% ändern, sein Kapitalmanagement basiert auf Zinseszins, wenn er in eine negative Phase eintritt, beginnt die Lotage zu sinken, bis er in eine positive Phase zurückkehrt, in der er wieder das ursp
EA Gold Reaper MT5
Amazing Traders
Experten
Dieser Super-EA nutzt die neueste, fortschrittlichste gold-spezifische künstliche Intelligenz mit unübertroffener Genauigkeit, um Kauf- und Verkaufspunkte zu identifizieren. Er stellt einen revolutionären Fortschritt im Goldhandel auf dem Forex-Markt dar. Zusammen mit einigen Indikatoren, einem Filter, einer Rasterabdeckung und einer Nachanalyse eliminiert er falsche Signale und erkennt Supereinstiege. Der EA verwendet einen adaptiven Trailing-Stop.
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Experten
Wir stellen unseren innovativen Expert Advisor (EA) vor, der mit Unterstützung des Average True Range (ATR)-Indikators entwickelt wurde, um von Pullback-Gelegenheiten auf dem Forex-Markt zu profitieren. Diese Strategie konzentriert sich auf die Identifizierung von Momenten, in denen der Preis vorübergehend innerhalb eines vorherrschenden Trends zurückgeht und bietet potenzielle Einstiegspunkte mit kontrolliertem Risiko. Der ATR-Indikator ist ein Volatilitätsindikator, der die Amplitude der Kursb
FREE
Gold Queen
Souvik Sarkar
Experten
Gold Queen ist ein automatisiertes Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, potenzielle Handelsmöglichkeiten auf Grundlage der Trendrichtung und der Preisentwicklung zu erkennen. Es verwendet technische Indikatoren, um die Marktbedingungen zu bewerten und Ein- und Ausstiege systematisch zu verwalten. Gold Queen ist für Händler gedacht, die eine automatisierte Lösung bevorzugen, die vordefinierten Regeln folgt. Bitte beachten Sie, dass die Leistung jedes Handelssystems je nach Marktbedingungen
FREE
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experten
Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experten
Die EA-Strategie : Er verfügt über einen eingebauten Indikator, der auf der Anordnung der japanischen Kerzen basiert, um die Signale zu bestimmen, und hat verschiedene Eingänge für Short- und Long-Positionen, um seine Präzision zu verbessern; Sie sollten diesen EA kaufen, weil : er seit langem getestet wurde; Sein Indikator wurde stark verbessert und optimiert; das Programm frei von Bugs ist; es sicher ist, weil seine Effizienz etwa 70% der Durchsetzungskraft beträgt; es ist mit der Trailing St
TS Trade
Carlos Reis Dos Santos
Experten
BESCHREIBUNG TS Trade ist ein Roboter, der von Fachleuten mit umfangreicher Erfahrung auf dem Finanzmarkt entwickelt wurde. Er basiert auf fortschrittlichen Handelsalgorithmen. Sein Hauptmerkmal ist ein striktes Risikomanagement. Er ist perfekt für alle, die nach einem effektiven Werkzeug zur Automatisierung ihres Handels suchen. Installieren Sie den Roboter und lassen Sie ihn die ganze Arbeit für Sie machen. METHODE TS Trade verwendet einen Algorithmus, der es ermöglicht, einen Markttrend anha
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Experten
Wir stellen vor: GridWeaverFX - Ein Grid/Martingale EA für XAUUSD | Kostenloser Download! Hallo, liebe Trader der MQL5-Community! Ich freue mich, Ihnen einen Expert Advisor (EA) vorzustellen, den ich entwickelt und verfeinert habe, und ich stelle ihn jedem zur Verfügung, der ihn nutzen und darauf aufbauen möchte. Er heißt GridWeaverFX und, was am wichtigsten ist, er ist völlig KOSTENLOS! Dieser EA wurde entwickelt, um mit volatilen Marktbedingungen umzugehen, indem er eine bekannte Strategie ve
FREE
Momentum Shift EA
Daniel Naranjo Morales
Experten
Momentum Shift EA Der   Momentum Shift EA   ist ein automatisiertes Handelssystem, das speziell für das Währungspaar   USDJPY   im   H1-Zeitrahmen   entwickelt wurde. Seine Kernstrategie basiert darauf, potenzielle Marktwendepunkte zu identifizieren und von Momentum-Verschiebungen zu profitieren. Der EA ist als Counter-Trend-System konzipiert und zielt darauf ab, Trades zu eröffnen, wenn die aktuelle Marktrichtung Anzeichen einer Erschöpfung zeigt. Durch die Analyse einer Kombination klassischer
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Experten
" Outro " ist ein Experte für den automatisierten "Multi-Symbol "-Handel, bei dem der Händler das Paar seiner Wahl testen und die Eingaben nach seinen Vorstellungen ändern muss. Dieser Expert Advisor wurde mit nicht optimierten Eingaben entwickelt und verwendet ein Martingale-System für das Risikomanagement. Es ist sehr wichtig, den Blogbeitrag zu lesen , bevor Sie beginnen. Treten Sie der privaten Gruppe bei. Outro verwendet zwei Hauptindikatoren, den Relative Strength Index und den Stochastic
FREE
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Experten
FDow - Algorithmische Einfachheit mit Robustheit auf Profi-Niveau FDow ist ein Expert Advisor (EA) , der speziell für den Handel mit dem Dow Jones (US30) entwickelt wurde und ein minimalistisches, aber höchst effektives Regelwerk verwendet. Dieses System basiert auf nur zwei der zuverlässigsten technischen Indikatoren - dem SMA (Simple Moving Average) und dem ATR (Average True Range) - und generiert saubere, transparente und leicht zu interpretierende Handelssignale. Im Gegensatz zu komplexen un
Sydney MT5
Ruben Octavio Gonzalez Aviles
3.26 (19)
Experten
Sydney ist ein komplexer und neuartiger Algorithmus, der künstliche Intelligenz in Kombination mit traditioneller technischer Analyse einsetzt, um künftige Marktbewegungen der Symbole GBPUSD und USDJPY vorherzusagen. Dieser Expert Advisor nutzt rekurrente neuronale Netze, insbesondere Long-Short-Term-Memory-Zellen, die mit Daten von Indikatoren der technischen Analyse trainiert werden. Durch diese Methode ist der EA in der Lage zu lernen, welche Indikatoren für künftige Kursbewegungen am relevan
Open Season
Philipp Shvetsov
Experten
Open Season ist ein vollautomatischer Expert Adviser, der es "aktiven" und "einstellbaren" Händlern ermöglicht, hochwahrscheinliche EURUSD H1-Preisaktionsausbrüche zu handeln. Er erkennt Preis-Action-Setups vor der Londoner Eröffnung und handelt Ausbrüche. Der EA macht sich die menschliche Psychologie zunutze, um hochwahrscheinliche Short-Positionen zu handeln. Jeder Handel ist durch einen Stop-Loss geschützt Eingebauter Zeitfilter Drei Techniken zur Positionsgrößenbestimmung, um Ihrem Handelsst
Argo Master MT5
Encho Enev
Experten
Willkommen in der Welt der neuesten innovativen Devisenhandelstechnologie, die auf einem tiefgreifenden mathematischen Modell basiert. Beliebte Indikatoren werden verwendet, die angemessene Informationen über die Bewegung des rollenden Paares geben. ARGO MASTER MT5 ist für den Handel auf dem EURUSD-Zeitrahmen von 30 Minuten optimiert. Ich empfehle, nicht mehr als 5 offene Positionen zu verwenden. Sie können den Filter mit Werten von 1-5% je nach Ihrem Broker optimieren. In den angehängten Bilder
Cls PRO
Marco Aurelio Santos Costa
Experten
Mit CLS werden Sie NICHT verlieren, solange Sie ein professionelles Kapitalmanagement haben. Es ist unmöglich, mit CLS einen Verlust zu machen, warum ? Es funktioniert durch den Kauf und Verkauf zweier positiv korrelierter Währungspaare. Das bedeutet, dass wenn PAR 1 steigt, steigt auch PAR 2, aber es gibt etwas, das auf dem Markt passiert, nämlich die Verzerrung des Preisverhältnisses. Das heißt, wenn PAR 1 steigt und PAR 2 fällt, dann steigen wir ein, indem wir PAR 2 kaufen und PAR 1 verka
BTC Scalper AI EA MT5
Ankitbhai Radadiya
Experten
BTC Scalper AI EA MT5 ist ein Scalping-Roboter der nächsten Generation, der von einem sehr erfahrenen Team für Handel und Programmierung entwickelt wurde. Es ist für Scalping auf einem der beliebtesten Krypto-Paar BTCUSD konzipiert. Erschließen Sie die Möglichkeiten des automatisierten Handels mit diesem fortschrittlichen BTC Scalper EA , der speziell für das Paar BTCUSD entwickelt wurde. Egal, ob Sie auf dem 1-Minuten- oder 4-Stunden-Chart handeln, dieser Bot passt sich an jeden Zeitrahmen an u
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Experten
GER40 NovaAI - Die Handels-KI jenseits menschlicher Emotionen "Zweifel", "Angst" und "Gier" werden eliminiert. Es beginnt eine neue Ära, die von reiner Logik und Präzision bestimmt wird. GER40 NovaAI ist eine völlig autonome Handels-KI, die exklusiv für den DAX40 (GER40) entwickelt wurde. Nach tausenden von Optimierungsstunden filtert sie das Marktrauschen heraus und zielt nur auf den Kern der Profitabilität. Lassen Sie die KI die Entscheidungen treffen und vermehren Sie Ihr Kapital mit Vernunf
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Willain72ATM
He Ping Qing
Experten
Diese Strategie ist hauptsächlich für audcad, audnzd, audcad, audusd (Best) und andere Währungen geeignet. Sie verwendet Batch-Closing und Hedging-Strategien, mit einer maximalen Position von 9 Aufträgen. 10 Jahre lang beträgt der maximale gleitende Verlust etwa 1.000$, und die durchschnittliche monatliche Rendite beträgt etwa 5-10%. Es wird empfohlen, 2-3 Währungen mit 3000usd zu handeln. Beschreibung der Parameter: Clots: anfängliche Einzelmenge; NoTrade1: Keine Handelszeit 1, es wird empfohl
Price Impulse Reversal
Mohamed Chadlioui Ezzamouri
Experten
Price Impulse Reversal EA  ist ein automatisiertes Handelssystem, das mit Price Action ohne Indikatoren arbeitet. Entwickelt für automatisierten Handel. Merkmale: Price Action-basierte Strategie Automatisiertes 24/5-System Risikomanagement mit Stop Loss und Take Profit Spread-Filter für spezifische Bedingungen Entwickelt für 4 Währungspaare Einstellbare Parameter: Losgröße Maximal zulässiger Spread Identifikationsnummer Kompatible Paare: EURUSD, EURCAD, AUDCAD, AUDJPY Hinweis zur Testperiode:
Harmonizer EA MT5
Amir Hossein Moharreri
4.5 (10)
Experten
Dieser EA ist ein leistungsstarkes Grid-Trading-Tool, das einen ausgeklügelten Algorithmus verwendet, um Einstiegspositionen für jeden einzelnen Trade zu berechnen. Er ist nicht überangepasst an historische Daten, sondern nutzt die Marktvolatilität zur Optimierung. Durch die Verwendung der Marktvolatilität kann der Algorithmus schnell und effizient auf Veränderungen im Markt reagieren. Dadurch ist er in der Lage, Marktchancen zu nutzen und gleichzeitig das Risiko durch Einhaltung vordefinierter
The Range Gold EA
Kevin Steve Ruebenach
Experten
The Gold Range EA: Beherrschen Sie den Goldmarkt mit Präzision und Sicherheit Schluss mit unberechenbaren Strategien!   Der Goldmarkt (XAUUSD) ist für seine hohe Volatilität bekannt – eine riesige Chance für diejenigen, die wissen, wie man sie nutzt. The Gold Range EA wurde entwickelt, um genau das zu tun: eine klare, regelbasierte und bewährte Strategie zu liefern, die auf Stabilität und langfristigen Erfolg ausgelegt ist. Dieser EA ist   keine   Blackbox. Er basiert auf einer transparenten un
Gold Crowd Density Flip
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Experten
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor ist ein leistungsstarkes, marktreifes Handelssystem, das exklusiv für XAUUSD (Gold) auf dem 15-Minuten-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA wurde mit Präzisionslogik und fortschrittlichen Filtern entwickelt, um explosive Ausbruchschancen in Zeiten der Marktkompression zu nutzen und gleichzeitig ein strenges Risikomanagement und eine professionelle Handelsausführung zu gewährleisten. Gold ist eines der volatilsten und liquidesten Instrumente auf den Fina
FREE
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experten
Dieser Algorithmus gedeiht unter extremen Volatilitätsbedingungen. Er bewertet die Bedingungen vor Marktschluss, geht eine Position ein und steigt aus, wenn der Markt zu Ihren Gunsten extrem schwankt. Der Algorithmus verwendet keine technischen Indikatoren, sondern nur einfache mathematische Berechnungen. Er funktioniert sehr gut auf nicht direktionalen Märkten, insbesondere auf FOREX, die kurzfristig sehr unruhig sind. Sie können die Regel auch auf andere Anlageklassen anwenden. 20 Jahre Backte
Smart Range Breakout EA
Botond Doczy Rossler
1 (1)
Experten
Smart Range Breakout EA ist eine vollautomatische Time-Range-Breakout-Strategie, die berechnete Trailing-Stop-Loss verwendet, um Bewegungen mit hohem Volumen auf dem Markt zu handeln. Die Strategie kommt mit nicht übermäßig optimierten Standardeinstellungen, aber es kann mit experimentiert werden. Dieser Expert Advisor verwendet keine Martingale-, Grid- oder ähnliche Techniken, daher gibt es keine Spitzen im relativen Equity Drawdown. LIVE-PERFORMANCE: https: //www.mql5.com/en/signals/1823580 Di
Aurus Pivot XAU
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
AURUS PIVOT XAU PRO ist ein professioneller Handelsberater für XAUUSD, der auf der Arbeit mit wichtigen Marktzonen und bestätigtem Kursverhalten basiert. Der Roboter analysiert die Marktstruktur, bewertet die Stärke der Niveaus und eröffnet Trades nur, wenn mehrere Faktoren zusammenfallen. Der Advisor ist nicht bestrebt, ständig auf dem Markt zu sein und vermeidet den Handel unter ungünstigen Bedingungen, sondern konzentriert sich auf präzise Einstiege und Risikokontrolle. Wichtigste Merkmale Ha
Pro Trader EA
Igor Widiger
Experten
Als erfahrener Trader ist es entscheidend, die richtigen Tools und Ressourcen zu haben, um erfolgreich am Markt zu agieren. Pro Trader EA bietet eine professionelle und effiziente Handelslösung. Mit unserer innovativen Software können Sie Handelsstrategien automatisieren, präzise Handelssignale erhalten und Emotionen eliminieren. Pro Trader EA ermöglicht das Handeln verschiedener Assetklassen, bietet Echtzeit-Analysen und eine benutzerfreundliche Oberfläche. Unser Support-Team steht zur Verfügun
Gold Scalper Beta
Gabriel Katao Silwamba
Experten
Der Katsil Scalper ist ein innovativer Ansatz für den Finanzmarkt, der in jahrelanger, sorgfältiger Forschung und Entwicklung entwickelt wurde. Diese Strategie verkörpert die Essenz der kultigen Marke Katsil, die für ihre Mischung aus Raffinesse, Exzellenz und Liebe zum Detail bekannt ist. Mit Hilfe modernster Technologie soll der Katsil Scalper denjenigen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, die eine Führungsposition auf dem Finanzmarkt anstreben. Die Methode zeichnet sich durch ihre Fähigkei
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
META i9
Meta Sophie Agapova
5 (4)
Experten
META i9 – Quantenadaptiver Trading-Engine  -  Technische Referenz META i9 ist ein vollständig autonomer Expert Advisor, der auf einer dreischichtigen Architektur basiert: Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Neuro-Fractal Engine (NFE) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) Beim Kauf von META i9 erhalten Sie META i7 kostenlos dazu! (Dieses Angebot ist limitiert und nur eine Woche verfügbar) Während META i7 zwei kooperative neuronale Netzwerke verwendet, geht META i9 einen Schritt weiter: Die ne
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.78 (9)
Experten
Einführung von Weltrix – Die ultimative Gold-Trading-Lösung (XAUUSD) $499 – SPÄTER -> $1999 USD WICHTIG: VERWENDEN SIE DEN EA NUR MIT DIESER SET-DATEI:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  Live-Signal  USER GUIDE Sieben bewährte Strategien. Ein leistungsstarker EA. Konstante Performance. Hohe Handelsaktivität. Was Sie in diesem EA NICHT finden werden: Langfristige offene Positionen Grid-System Martingale Überoptimierte Strategien Manipulierte Backtests Durch die Kombination von sechs unabhäng
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
Vega Bot
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Experten
WICHTIGER HINWEIS: Nur eine begrenzte Anzahl von Exemplaren ist zum aktuellen Preis verfügbar. Der Preis wird bald auf $1999.99 erhöht. Download Setfiles Detail Guide VEGA BOT – Der ultimative Multi-Strategie Trendfolge-EA Willkommen bei Vega BOT , einem leistungsstarken Expert Advisor, der mehrere professionelle Trendfolge-Methoden in einem flexiblen und hochgradig anpassbaren System vereint. Egal, ob Sie ein neuer Trader oder ein erfahrener algorithmischer Nutzer sind – Vega BOT ermöglicht Ih
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experten
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
Weitere Produkte dieses Autors
TfG
Faith Wairimu Kariuki
Experten
TfG Expert Advisor - Benutzerhandbuch/ Beschreibung TfG ist ein auf Präzision ausgerichteter Expert Advisor (EA), der für MetaTrader entwickelt wurde und hauptsächlich für den Goldhandel optimiert ist. TfG wurde mit Blick auf die Einfachheit entwickelt, erfordert nur minimale Benutzereingaben und ist ideal für Anfänger und erfahrene Händler, die ein automatisches Ausführungswerkzeug suchen. Erste Schritte Um TfG zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor: Verbinden Sie den EA mit einem Gold-Chart (XA
QfG
Faith Wairimu Kariuki
Experten
QfG ist hoch riskant, sei klug Hergestellt aus chatgpt über 1000 Mal für zweieinhalb Jahre getestet. Nur eine Person machte dies nicht ein Team von Experten. Der Preis ist seinen Wert nicht wert Seien Sie vorsichtig mit Verlusten gemacht. Funktioniert nicht über Strategie-Tester Abgaben an viele ai enthaltene Materialien Bester professioneller Ausblick Am besten für schnelle schnelle Schema bekommen Fröhliches Handeln Kumpels QfG Expert Advisor - Anleitung zur Einrichtung und Verwendung QfG ist
FundPass Pro
Faith Wairimu Kariuki
5 (1)
Experten
5-Sterne-bewerteter Expert Advisor — FundPass Pro Vorstellung von FundPass Pro: Das ultimative KI-Trading-System für alle Kontotypen und Prop-Firm-Challenges ️ Wichtiger Hinweis : Um die Kompatibilität mit allen Kontotypen (einschließlich persönlichen Konten und Prop-Firm-Bewertungskonten) sicherzustellen, muss der Benutzer in den Einstellungen den Modus „Prop Firm Mode“ aktivieren . Wird diese Option nicht aktiviert, kann es zu Regelverstößen bei Bewertungsfirmen kommen. Übersicht: FundP
Scaltrix
Faith Wairimu Kariuki
Experten
Scaltrix - Der ultimative Expert Advisor für die Chartanzeige Scaltrix ist ein leistungsfähiger Expert Advisor zur Verbesserung der Chartdarstellung, der von erstklassigen Trading-Mentoren auf der ganzen Welt geschätzt wird. Scaltrix wurde für Trader entwickelt, die Wert auf Präzision, Klarheit und Effizienz legen. Es verwandelt Ihren MT5-Chart in ein dynamisches Kontrollzentrum, indem es alle wichtigen Kontoinformationen in einem schlanken, gut organisierten Format anzeigt. Mit Scaltrix handel
Goldora
Faith Wairimu Kariuki
Experten
Goldora EA ist ein präzises Handelssystem, das exklusiv für XAU/USD (Gold) entwickelt wurde und die Leistung intelligenter Automatisierung, Echtzeitanalyse und adaptiver Handelsausführung kombiniert. Goldora wurde für Händler entwickelt, die Beständigkeit und Kontrolle verlangen, und erkennt auf intelligente Weise hochwahrscheinliche Scalping- und Swing-Gelegenheiten mithilfe fortschrittlicher Algorithmen, die auf die einzigartige Volatilität von Gold abgestimmt sind. Es passt sich dynamisch an
AuX
Faith Wairimu Kariuki
Experten
AuX - Präzisions-Gold-EA mit luxuriöser Technik AuX ist ein ausgeklügeltes Handelssystem, das speziell für XAUUSD entwickelt wurde. AuX wurde für Händler entwickelt, die sowohl Präzision als auch Raffinesse schätzen, und kombiniert adaptive algorithmische Logik mit reaktionsschneller Ausführung, die auf das dynamische Verhalten von Gold zugeschnitten ist. Inspiriert von der Geschwindigkeit und Eleganz eines Rolls-Royce, bewegt sich AuX mit Intelligenz - es analysiert Marktstrukturen, reagiert
Volta Spike
Faith Wairimu Kariuki
Experten
[WICHTIGER HINWEIS - ZUERST LESEN] DIESE EA STÜTZT SICH AUF LIVE AI INTEGRATION DURCH API KEYS DIE KORREKTE KI-INTEGRATION WIRD AUFGRUND IHRER KOMPLEXITÄT 7 TAGE NACH DEM KAUF GELIEFERT DIESE EA IST IN DER MENGE BEGRENZT UND FUNKTIONIERT AUF EINER FIRST-COME, FIRST-SERVE BASIS VOLTA SPIKE Einführung VOLTA SPIKE ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der für erfahrene algorithmische Händler entwickelt wurde, die ein System suchen, das sich an hochvolatile, dat
Nano Edge
Faith Wairimu Kariuki
Experten
WICHTIGE INFORMATIONEN VOR DEM KAUF Das Beste vom Besten DIESE EA STÜTZT SICH AUF LIVE AI INTEGRATION DURCH API SCHLÜSSEL DIE KORREKTE KI-INTEGRATION WIRD AUFGRUND IHRER KOMPLEXITÄT ERST 7 TAGE NACH DEM KAUF GELIEFERT DIESE EA IST IN DER MENGE BEGRENZT UND FUNKTIONIERT AUF EINER FIRST-COME, FIRST-SERVE BASIS NANO EDGE - Multi-Layered AI-Powered Expert Advisor für fortschrittliche Marktausführung Einführung Nano Edge ist ein Expert Advisor (EA) in institutioneller Qualität, der für
ArcaneX
Faith Wairimu Kariuki
Experten
WICHTIGE INFORMATIONEN VOR DEM KAUF DIESE EA BASIERT AUF LIVE AI INTEGRATION DURCH API KEYS DIE KORREKTE KI-INTEGRATION WIRD AUFGRUND IHRER KOMPLEXITÄT 7 TAGE NACH DEM KAUF GELIEFERT DIESE EA IST IN DER MENGE BEGRENZT UND FUNKTIONIERT AUF EINER FIRST-COME, FIRST-SERVE BASIS ArcaneX - Quantum-Grade Expert Advisor für Echtzeit-Marktausführung Einführung ArcaneX ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der für fortgeschrittene Händler und Institutionen entwickelt wurde, die ei
Revivalist
Faith Wairimu Kariuki
Experten
Revivalist - Gold Breakout EA Übersicht Revivalist ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Revivalist wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Fokus wünschen, und führt Breakout-basierte Strategien mit fortschrittlicher Risiko- und Positionsmanagement-Logik aus. Wichtige Fakten (MQL5-kompatibel) Vollständig an die MQL5-Marktregeln angepasst - keine Gewinnversprechen oder garantierte Ergebnisse. Warnung vor hohem Risiko:
Bolt
Faith Wairimu Kariuki
Experten
BOLT - Das Goldhandels-Kraftpaket BOLT ist ein KI-gesteuerter Goldhandelsroboter der nächsten Generation, der auf Präzision, Konsistenz und explosive Rentabilität ausgelegt ist. BOLT basiert auf dem GPT-TURBO-Kern und ist nicht einfach nur ein weiterer Expert Advisor - er ist ein intelligentes Handelssystem, das den XAU/USD-Markt mit unübertroffener Genauigkeit dominiert. Seit seiner Einführung im Jahr 2024 hat BOLT bemerkenswerte Ergebnisse erzielt - aus anfänglichen 1.000 USD wurden mehr als 1
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension