Ai Gold Killer
- Experten
- Faith Wairimu Kariuki
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 13
AI GOLD KILLER - Der ultimative Goldmarkt-Dominator
AI GOLD KILLER ist ein vollständig KI-gesteuertes Gold-Scalping-Kraftpaket der nächsten Generation, das präzise darauf ausgelegt ist, schnelle Marktbewegungen aufzuspüren, innerhalb von Sekunden zuzuschlagen und XAU/USD mit rücksichtsloser Geschwindigkeit und Präzision zu dominieren.
Er arbeitet als Hochfrequenz-KI-Scalping-Engine, die auf schnelle, wahrscheinliche Einstiege abzielt , um schnell Gewinne zu erzielen, und ist damit ideal für Händler, die eine schnelle Ausführung und aggressive Performance wünschen.
Dies ist kein normaler Expert Advisor.
AI GOLD KILLER ist ein reines Handelssystem mit künstlicher Intelligenz, bei dem jede Funktion, jede Logikebene, jede Scalping-Bedingung und jede Handelsentscheidung vollständig von AI entwickelt und optimiert wurde.
Es gibt keinen emotionalen Handel - nur datengesteuerte Intelligenz, KI-kontrolliertes Risiko und präzise Ausführung, die in Echtzeit zusammenarbeiten.
⚠️ Wichtiger Hinweis
Beurteilen Sie AI GOLD KILLER nicht nur anhand der Ergebnisse des Strategietesters.
Dieses System wurde entwickelt, um unter realen Marktbedingungen zu funktionieren, wo reale Liquidität, Volatilität und Preisverhalten es der KI erlauben, ihren Vorteil voll zum Ausdruck zu bringen.
📘 Manual Guide & API Keys
Um eine korrekte Einrichtung, maximale Leistung und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, müssen sich die Benutzer direkt an mich wenden:
-
Das offizielle Handbuch
-
Erforderliche API-Schlüssel
-
Anleitungen zur korrekten Konfiguration
Dies garantiert, dass Sie das System genau so betreiben, wie es von der KI entwickelt wurde.
AI GOLD KILLER folgt nicht dem Goldmarkt -
er jagt ihn.
⭐ Rated 5-Star by Professional Traders & Mentors
Trusted, überprüft und genehmigt von erfahrenen Händlern, Mentoren und AI-driven System-Analysten weltweit.
🧠 100% KI-ENTWICKELT. 100% KI-GESTEUERT.
AI GOLD KILLER wurde vollständig von künstlicher Intelligenz entwickelt - von der Strategielogik bis zur Risikokontrolle.
Es gibt keine menschlichen Emotionen, kein Raten, keine Zufälligkeit. Das System nutzt fortschrittliche KI-Marktanalyse, Smart-Money-Verhaltenserkennung und adaptive Echtzeit-Intelligenz, um Trades nur dann auszuführen, wenn die Bedingungen perfekt aufeinander abgestimmt sind.
Dieser EA kombiniert mehrere KI-Ebenen, um zu analysieren:
-
Liquiditätszonen
-
Institutioneller Preisfluss
-
Volatilitätsverschiebungen
-
Präzises Markt-Timing
Die KI läuft im AKTIVEN MODUS 24/7, beobachtet ständig den Goldmarkt und schlägt mit Scharfschützen-Präzision zu.
🚀 Highlights der Leistung
-
Ausschließlich für Gold (XAU/USD) optimiert
-
Entwickelt für Konsistenz, Stabilität und explosives Wachstum
-
Kein Martingal
-
Kein Raster
-
Kein gefährliches Averaging
-
Intelligente Drawdown-Kontrolle (freundlich für Prop-Firmen)
-
Vollständig automatisiert - einstellen und vergessen
-
Läuft nur auf MetaTrader 5 (MT5)
🛡️ Intelligentes AI Risiko- und Kapitalmanagement
AI GOLD KILLER verfügt über ein sich selbst anpassendes KI-Kapitalmanagement, das das Risiko dynamisch an die aktuellen Marktbedingungen anpasst.
Das System schützt Ihr Konto, während es aggressiv auf hochwahrscheinliche Setups setzt.
✔️ Kontrollierter Drawdown
✔️ Ausgewogenes Engagement
✔️ Adaptive Handelsintensität
✔️ Stabiler langfristiger Wachstumsfokus
⚙️ Anpassbare Eingabeeinstellungen (MT5)
AI-Kerneinstellungen
-
Magische Zahl
-
Drawdown-Prozentsatz
-
AI-Modus (AKTIV - muss EIN bleiben)
-
Risiko-Level (Niedrig / Mittel / Hoch)
-
Anzahl der Positionen pro AI-Signal
Trailing-Stop-System
-
Aktivieren / Deaktivieren des AI-verwalteten Trailing Stops zur Gewinnsicherung
Tagesfilter-Steuerung
-
Handel EIN/AUS für jeden Tag der Woche (Montag-Sonntag)
🌟 Warum Trader AI GOLD KILLER wählen
-
⭐ 5 Sterne von professionellen Händlern und Mentoren bewertet
-
Vollständig AI-gebaut - jede Funktion ist AI-entwickelt
-
Präzise Einstiege und intelligente Ausstiege
-
Arbeitet 24/7 ohne Überwachung
-
Einfache Einrichtung, übersichtliche Oberfläche
-
Entwickelt für moderne KI-basierte Handelsumgebungen
-
Entwickelt für Trader, die Macht, Kontrolle und Konsistenz wollen
🎯 Ideal für
-
Händler, die ein automatisiertes Goldeinkommen anstreben
-
Prop-Firm-Händler, die KI-Systeme mit geringem Drawdown benötigen
-
Investoren, die auf langfristiges KI-Wachstum setzen
-
Fachleute, die reine KI-gesteuerte Handelstechnologie erforschen
