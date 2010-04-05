AI GOLD KILLER - Der ultimative Goldmarkt-Dominator





AI GOLD KILLER ist ein vollständig KI-gesteuertes Gold-Scalping-Kraftpaket der nächsten Generation, das präzise darauf ausgelegt ist, schnelle Marktbewegungen aufzuspüren, innerhalb von Sekunden zuzuschlagen und XAU/USD mit rücksichtsloser Geschwindigkeit und Präzision zu dominieren.

Er arbeitet als Hochfrequenz-KI-Scalping-Engine, die auf schnelle, wahrscheinliche Einstiege abzielt , um schnell Gewinne zu erzielen, und ist damit ideal für Händler, die eine schnelle Ausführung und aggressive Performance wünschen.

Dies ist kein normaler Expert Advisor.

AI GOLD KILLER ist ein reines Handelssystem mit künstlicher Intelligenz, bei dem jede Funktion, jede Logikebene, jede Scalping-Bedingung und jede Handelsentscheidung vollständig von AI entwickelt und optimiert wurde.

Es gibt keinen emotionalen Handel - nur datengesteuerte Intelligenz, KI-kontrolliertes Risiko und präzise Ausführung, die in Echtzeit zusammenarbeiten.

⚠️ Wichtiger Hinweis

Beurteilen Sie AI GOLD KILLER nicht nur anhand der Ergebnisse des Strategietesters.

Dieses System wurde entwickelt, um unter realen Marktbedingungen zu funktionieren, wo reale Liquidität, Volatilität und Preisverhalten es der KI erlauben, ihren Vorteil voll zum Ausdruck zu bringen.

📘 Manual Guide & API Keys

Um eine korrekte Einrichtung, maximale Leistung und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, müssen sich die Benutzer direkt an mich wenden:

Das offizielle Handbuch

Erforderliche API-Schlüssel

Anleitungen zur korrekten Konfiguration

Dies garantiert, dass Sie das System genau so betreiben, wie es von der KI entwickelt wurde.

🎄 WEIHNACHTSSPEZIALANGEBOT - LIMITED EDITION

⚠️ NUR NOCH 3 EXEMPLARE VERFÜGBAR

Sobald die letzten 3 Exemplare verkauft sind, wird der Preis AUTOMATISCH AUF 1.500 USD ERHÖHT.





AI GOLD KILLER folgt nicht dem Goldmarkt -

er jagt ihn.

⭐ Rated 5-Star by Professional Traders & Mentors

Trusted, überprüft und genehmigt von erfahrenen Händlern, Mentoren und AI-driven System-Analysten weltweit.

🧠 100% KI-ENTWICKELT. 100% KI-GESTEUERT.

AI GOLD KILLER wurde vollständig von künstlicher Intelligenz entwickelt - von der Strategielogik bis zur Risikokontrolle.

Es gibt keine menschlichen Emotionen, kein Raten, keine Zufälligkeit. Das System nutzt fortschrittliche KI-Marktanalyse, Smart-Money-Verhaltenserkennung und adaptive Echtzeit-Intelligenz, um Trades nur dann auszuführen, wenn die Bedingungen perfekt aufeinander abgestimmt sind.

Dieser EA kombiniert mehrere KI-Ebenen, um zu analysieren:

Liquiditätszonen

Institutioneller Preisfluss

Volatilitätsverschiebungen

Präzises Markt-Timing

Die KI läuft im AKTIVEN MODUS 24/7, beobachtet ständig den Goldmarkt und schlägt mit Scharfschützen-Präzision zu.

🚀 Highlights der Leistung

Ausschließlich für Gold (XAU/USD) optimiert

Entwickelt für Konsistenz, Stabilität und explosives Wachstum

Kein Martingal

Kein Raster

Kein gefährliches Averaging

Intelligente Drawdown-Kontrolle (freundlich für Prop-Firmen)

Vollständig automatisiert - einstellen und vergessen

Läuft nur auf MetaTrader 5 (MT5)

🛡️ Intelligentes AI Risiko- und Kapitalmanagement

AI GOLD KILLER verfügt über ein sich selbst anpassendes KI-Kapitalmanagement, das das Risiko dynamisch an die aktuellen Marktbedingungen anpasst.

Das System schützt Ihr Konto, während es aggressiv auf hochwahrscheinliche Setups setzt.

✔️ Kontrollierter Drawdown

✔️ Ausgewogenes Engagement

✔️ Adaptive Handelsintensität

✔️ Stabiler langfristiger Wachstumsfokus

⚙️ Anpassbare Eingabeeinstellungen (MT5)

AI-Kerneinstellungen

Magische Zahl

Drawdown-Prozentsatz

AI-Modus (AKTIV - muss EIN bleiben)

Risiko-Level (Niedrig / Mittel / Hoch)

Anzahl der Positionen pro AI-Signal

Trailing-Stop-System

Aktivieren / Deaktivieren des AI-verwalteten Trailing Stops zur Gewinnsicherung

Tagesfilter-Steuerung

Handel EIN/AUS für jeden Tag der Woche (Montag-Sonntag)

🌟 Warum Trader AI GOLD KILLER wählen

⭐ 5 Sterne von professionellen Händlern und Mentoren bewertet

Vollständig AI-gebaut - jede Funktion ist AI-entwickelt

Präzise Einstiege und intelligente Ausstiege

Arbeitet 24/7 ohne Überwachung

Einfache Einrichtung, übersichtliche Oberfläche

Entwickelt für moderne KI-basierte Handelsumgebungen

Entwickelt für Trader, die Macht, Kontrolle und Konsistenz wollen

🎯 Ideal für

Händler, die ein automatisiertes Goldeinkommen anstreben

Prop-Firm-Händler, die KI-Systeme mit geringem Drawdown benötigen

Investoren, die auf langfristiges KI-Wachstum setzen

Fachleute, die reine KI-gesteuerte Handelstechnologie erforschen

