Ai Gold Killer
- Asesores Expertos
- Faith Wairimu Kariuki
- Versión: 1.1
- Activaciones: 13
AI GOLD KILLER - El mejor dominador del mercado del oro
AI GOLD KILLER es un motor de scalping de oro de nueva generación, totalmente diseñado con IA, construido con precisión para cazar movimientos rápidos del mercado, atacar en cuestión de segundos y dominar el XAU/USD con una velocidad y precisión implacables.
Funciona como un motor de scalping AI de alta frecuencia, con el objetivo de entradas rápidas, de alta probabilidad diseñados para la captura rápida de beneficios, por lo que es ideal para los comerciantes que quieren una ejecución rápida y un rendimiento agresivo.
Esto no es un Asesor Experto normal.
AI GOLD KILLER es un sistema de trading de inteligencia artificial pura, donde cada característica, cada capa lógica, cada condición de scalping, y cada decisión comercial está totalmente diseñada y optimizada por la IA.
No hay comercio emocional - sólo la inteligencia basada en datos, el riesgo controlado por la IA, y la ejecución de precisión trabajando juntos en tiempo real.
⚠️ Aviso importante
No juzgue AI GOLD KILLER basándose únicamente en los resultados del Probador de Estrategias.
Este sistema está diseñado para funcionar en condiciones de mercado reales, donde la liquidez, la volatilidad y el comportamiento de los precios permiten a la IA expresar plenamente su ventaja.
📘 Guía Manual y Claves API
Para asegurar una correcta configuración, el máximo rendimiento y un funcionamiento seguro, los usuarios deben ponerse en contacto conmigo directamente para:
-
La guía manual oficial
-
Claves API necesarias
-
Instrucciones de configuración adecuadas
Esto le garantiza ejecutar el sistema exactamente como fue diseñado por la IA.
AI GOLD KILLER no sigue el mercado del oro -
lo caza.
⭐ Calificado con 5 estrellas por traders y mentores profesionales
De confianza, revisado y aprobado por traders experimentados, mentores y analistas de sistemas basados en IA de todo el mundo.
🧠 100% DISEÑADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL. 100% DIRIGIDO POR IA.
AI GOLD KILLER está enteramente diseñado por inteligencia artificial - desde la lógica de la estrategia hasta el control del riesgo.
No hay emociones humanas, ni adivinanzas, ni aleatoriedad. El sistema utiliza análisis avanzados de mercado de IA, detección de comportamiento de dinero inteligente e inteligencia adaptativa en tiempo real para ejecutar operaciones sólo cuando las condiciones están perfectamente alineadas.
Este EA combina múltiples capas de IA para analizar
-
Zonas de liquidez
-
Flujo de precios institucionales
-
Cambios de volatilidad
-
Precisión de sincronización del mercado
La IA funciona en MODO ACTIVO 24/7, vigilando constantemente el mercado del oro y golpeando con precisión de francotirador.
Rendimiento destacado
-
Optimizado exclusivamente para el oro (XAU/USD)
-
Diseñado para la consistencia, la estabilidad y el crecimiento explosivo
-
Sin martingala
-
Sin rejilla
-
Sin promedios peligrosos
-
Control inteligente del drawdown (apto para empresas de capital riesgo)
-
Totalmente automatizado - configure y olvídese
-
Sólo funciona en MetaTrader 5 (MT5)
🛡️ Gestión inteligente del riesgo y del capital
AI GOLD KILLER cuenta con un motor de gestión de capital AI autoajustable que adapta dinámicamente el riesgo en función de las condiciones del mercado en tiempo real.
El sistema protege su cuenta a la vez que capitaliza de forma agresiva las configuraciones de alta probabilidad.
✔️ Drawdown controlado
✔️ Exposición equilibrada
✔️ Intensidad de negociación adaptable
✔️ Enfoque de crecimiento estable a largo plazo
⚙️ Ajustes de entrada personalizables (MT5)
Ajustes AI Core
-
Número Mágico
-
Porcentaje de reducción
-
Modo AI (ACTIVO - debe permanecer ON)
-
Nivel de Riesgo (Bajo / Medio / Alto)
-
Número de posiciones por señal AI
Sistema Trailing Stop
-
Activar / Desactivar trailing stop gestionado por AI para bloqueo de beneficios
Control de filtro diario
-
Comercio ON/OFF para cada día de la semana (lunes a domingo)
Por qué los operadores eligen AI GOLD KILLER
-
Calificado con 5 estrellas por traders profesionales y mentores
-
Totalmente AI-construido - cada característica es AI-diseñado
-
Entradas de precisión y salidas inteligentes
-
Funciona 24/7 sin supervisión
-
Fácil configuración, interfaz limpia
-
Diseñado para entornos de trading modernos basados en IA
-
Construido para los comerciantes que quieren poder, control y consistencia
Ideal para
-
Traders que buscan ingresos de oro automatizados
-
Operadores de Prop-firm que necesitan sistemas de IA de bajo drawdown
-
Inversores centrados en el crecimiento de la IA a largo plazo
-
Profesionales que exploran la tecnología de trading basada en IA pura
