TimeCandle

TIMEFRAME ist ein professioneller Indikator, der für Händler entwickelt wurde, die absolute Kontrolle über die verbleibende Zeit jeder Kerze in jedem Zeitrahmen benötigen.

Mit einer modernen, übersichtlichen und gut sichtbaren Oberfläche zeigt er einen präzisen Timer auf dem Chart an und ermöglicht so schnelle und intelligente Entscheidungen beim Scalping, Daytrading oder Swingtrading.

Hauptmerkmale
⏱ Präziser Countdown der aktuellen Kerze.

📊 Kompatibel mit allen Zeitrahmen, einschließlich benutzerdefinierter Zeitrahmen.

🎯 Ideal für zeitkritische Strategien: Ausbrüche, Pullbacks, Millimeter-Einstiege.

🖥 Optimiertes Design für MQL5 Market: leichtgewichtig, schnell und ohne Beeinträchtigung des Charts.

⚙ Vollständig konfigurierbar: Größe, Farbe, Position und Stil.

Für wen ist es geeignet?
Scalping-Händler, die den genauen Zeitpunkt des Kerzenschlusses kennen müssen.

Händler, die Flow, Breakouts und schnelle Bewegungen handeln.

Anwender, die mehr Präzision, mehr Kontrolle und mehr Effizienz auf dem Chart suchen. Wettbewerbliches Highlight

TIMEFRAME bietet das, was viele Trader suchen und nur wenige Indikatoren wirklich leisten: einen klaren, zuverlässigen und leistungsstarken Timer, ohne Abstürze und ohne Ihr Chart zu überladen.

Einfach, objektiv und äußerst nützlich.

Das perfekte Werkzeug, um Ihr Trading zu verbessern.
