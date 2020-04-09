TIMECANDLE





Indicador profissional desenvolvido para traders que precisam controle absoluto sobre o tempo restante de cada candle em qualquer time frame.

Com uma interface moderna, limpa e altamente visível, ele exibe um temporizador preciso no gráfico, permitindo decisões rápidas e inteligentes em operações de scalp, day trade ou swing trade.





Principais Recursos

⏱ Contagem regressiva precisa do candle atual.





📊 Compatível com todos os time frames, incluindo customizados.





🎯 Ideal para estratégias sensíveis ao tempo: rompimentos, pullbacks, entradas milimétricas.





🖥 Design otimizado para MQL5 Market: leve, rápido e não interfere no gráfico.





⚙ Totalmente configurável: tamanho, cor, posição e estilo.





Para quem é indicado

Traders de scalping que precisam saber o instante exato do fechamento do candle.





Traders que operam fluxo, rompimentos e movimentos rápidos.





Usuários que buscam mais precisão, mais controle e mais eficiência no gráfico.





Destaque competitivo

O TIMEFRAME entrega o que muitos traders procuram e poucos indicadores realmente fazem:

um temporizador claro, confiável e de alta performance, sem travamentos e sem poluir seu gráfico.





Simples, objetivo e extremamente útil.

A ferramenta perfeita para elevar seu operacional.



