TIMECANDLE
Indicador profissional desenvolvido para traders que precisam controle absoluto sobre o tempo restante de cada candle em qualquer time frame.
Com uma interface moderna, limpa e altamente visível, ele exibe um temporizador preciso no gráfico, permitindo decisões rápidas e inteligentes em operações de scalp, day trade ou swing trade.
Principais Recursos
⏱ Contagem regressiva precisa do candle atual.
📊 Compatível com todos os time frames, incluindo customizados.
🎯 Ideal para estratégias sensíveis ao tempo: rompimentos, pullbacks, entradas milimétricas.
🖥 Design otimizado para MQL5 Market: leve, rápido e não interfere no gráfico.
⚙ Totalmente configurável: tamanho, cor, posição e estilo.
Para quem é indicado
Traders de scalping que precisam saber o instante exato do fechamento do candle.
Traders que operam fluxo, rompimentos e movimentos rápidos.
Usuários que buscam mais precisão, mais controle e mais eficiência no gráfico.
Destaque competitivo
O TIMEFRAME entrega o que muitos traders procuram e poucos indicadores realmente fazem:
um temporizador claro, confiável e de alta performance, sem travamentos e sem poluir seu gráfico.
Simples, objetivo e extremamente útil.
A ferramenta perfeita para elevar seu operacional.