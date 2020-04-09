TimeCandle

VELA DE TIEMPO
TIMEFRAME es un indicador profesional desarrollado para operadores que necesitan un control absoluto sobre el tiempo restante de cada vela en cualquier marco temporal.

Con una interfaz moderna, limpia y muy visible, muestra un temporizador preciso en el gráfico, lo que permite tomar decisiones rápidas e inteligentes en scalping, day trading o swing trading.

Características principales.
⏱ Cuenta atrás precisa de la vela actual.

📊 Compatible con todos los marcos temporales, incluidos los personalizados.

🎯 Ideal para estrategias sensibles al tiempo: breakouts, pullbacks, entradas milimétricas.

🖥 Diseño optimizado para MQL5 Market: ligero, rápido y no interfiere en el gráfico.

⚙ Totalmente configurable: tamaño, color, posición y estilo.

¿A quién va dirigido?
Traders de scalping que necesitan saber el momento exacto del cierre de la vela.

Traders que operan con flujos, rupturas y movimientos rápidos.

Usuarios que buscan más precisión, más control y más eficacia en el gráfico. Lo más destacado de la competencia

TIMEFRAME ofrece lo que muchos operadores buscan y pocos indicadores consiguen: un temporizador claro, fiable y de alto rendimiento, sin fallos ni sobrecargas en el gráfico.

Simple, objetivo y extremadamente útil.

La herramienta perfecta para mejorar sus operaciones.
