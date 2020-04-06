Gold Avatrade Long Only EA

Gold Long Only EA - GOLD (AvaTrade) H4 ONLY

Gold Long Only EA ist ein Long-Only Expert Advisor, der speziell für das AvaTrade-Symbol GOLD auf dem H4-Zeitrahmen entwickelt wurde.

⚠️ WICHTIG - Kompatibilitätshinweis

Dieser EA wurde NUR für das AvaTrade-Symbol "GOLD" und NUR auf dem 4H-Chart (H4) entwickelt.

Er ist nicht für XAUUSD oder Gold-Symbole bei anderen Brokern gedacht und wurde nicht getestet.

✅ Broker: AvaTrade

✅ Symbol: GOLD

✅ Zeitrahmen: H4

✅ Nur Long (kein Short-Handel)

✅ Jeweils nur eine Position

❌ Kein Raster

❌ Kein Martingal

❌ Kein Hedging

Strategieübersicht (einfache Erklärung)

Dieser EA basiert auf einem bullischen Continuation Breakout-Konzept. Er sucht nach einer engen Basis / bullischen Kompression, bei der Pullbacks keine bedeutenden neuen Tiefs erzeugen (oft während Impuls-Retracement-Schwüngen zu sehen). Der Einstieg erfolgt erst nach Bestätigung der Stärke durch einen Ausbruch über ein definiertes Trigger-Level.

Testen (Strategietester)

Während der Entwicklung wurden die Parameter anhand historischer Daten(2000-2024) optimiert und ergaben im Strategy Tester eine Gewinnrate von etwa 88 %.

Die Strategie wurde dann anhand von historischen Daten außerhalb der Stichprobe (2024-2025) validiert und erzielte im Strategy Tester eine Gewinnrate von etwa 93 %.

Backtest-Highlights (aus dem Bericht):

Gewinnrate bei Long-Trades: ~92 ,95% (369 Gewinne / 397 Trades insgesamt )

Gewinn-Faktor: 2,68

Sharpe-Ratio: 3,73

Maximaler Balance Drawdown (relativ): ~16 .17%

Maximaler Aktien-Drawdown (relativ): ~22 .02%

Gesamte Trades: 397 (über 2 Jahre)

Hinweis: Backtests sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der reale Handel hängt von den Bedingungen des Brokers (Spread, Ausführung, Slippage) und dem Marktregime ab.

Lot-Größe & Risiko-Einstellungen

Auto Lot (UseDynamicLots = true)

LotSize = Balance / 100.000, gerundet auf 2 Dezimalstellen, begrenzt auf Broker Min/Max Lot.

Beispiel: Saldo $10.000 → Lot ≈ 0,10

✅ Empfohlener Saldo für Auto Lot: $10.000 (stabileres Sizing-Verhalten)

Manuelles Lot (UseDynamicLots = false)

Wenn deaktiviert, können Sie Lots manuell festlegen.

✅ Vorschlag für Anfänger (nur Beispiel):

Beginnen Sie mit $300 Guthaben und 0,01 Lot

Lassen Sie den EA für ~30 Trades laufen, um das Verhalten und den Drawdown zu verstehen

Eine Erhöhung der Losgröße erhöht sowohl die potenzielle Rendite als auch das Drawdown-Risiko.

Über Verluste (Lesen Sie dies)

Dieser EA verwendet eine Struktur, bei der die Verlusttrades größer sein können als die Gewinntrades, so dass gelegentlich größere Verluste zu erwarten sind. Dies ist nicht unbedingt ein Hinweis auf eine Fehlfunktion. Verwenden Sie immer eine Risikokontrolle und wählen Sie eine Losgröße, die zu Ihrem Konto passt.

Zusätzliche Merkmale

Trailing Stop (empfohlen): Hilft, den offenen Gewinn zu schützen und kann helfen, Gewinne zu sichern. In meinen Strategie-Tester-Experimenten führte die Aktivierung des Trailing-Stopps zu besseren Gesamtergebnissen im Vergleich zur Ausführung ohne Trailing (die Ergebnisse können je nach Broker und Marktbedingungen variieren). Hinweis: Der Trailing-Stop kann die durchschnittliche Gewinngröße verringern, da Trades früher beendet werden können.

Journal-Protokolle: Optionale Protokollierung zum besseren Verständnis der EA-Aktionen und zur Fehlersuche bei der Einrichtung.

Telegramm-Benachrichtigungen: Sendet Handels-/Konto-Updates (Eröffnung/Schließung, Kontostand usw.) an Telegram. Sie müssen Ihren eigenen Telegram-Bot über BotFather erstellen und Ihren Token/Chat-ID eingeben.

Empfohlene Einrichtung

Broker: AvaTrade

Symbol: GOLD

Zeitrahmen: H4

Einführungspreis

Wir starten mit einer Einführungsmiete:

✅ $30 für 3 Monate (≈ $10 pro Monat) - der niedrigste erlaubte Preis auf dem Markt.

Die Preise können später je nach Nachfrage und Produktaktualisierung angepasst werden.