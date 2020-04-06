Gold Avatrade Long Only EA

Gold Long Only EA- GOLD (AvaTrade) H4 ONLY

Gold Long Only EA es un Asesor Experto de largo plazo diseñado específicamente para el símbolo GOLD de AvaTrade en el marco de tiempo H4.

⚠️ IMPORTANTE - Aviso de compatibilidad

Este EA está diseñado SÓLO para el símbolo "GOLD" de AvaTrade y SÓLO en el gráfico 4H (H4).

No está pensado y no fue probado para XAUUSD o símbolos de Oro en otros brokers.

✅ Broker: AvaTrade

✅ Símbolo: ORO

✅ Timeframe: H4

✅ Sólo largos (no operaciones en corto)

✅ Una sola posición a la vez

❌ Sin cuadrícula

❌ Sin martingala

❌ Sin cobertura.

Visión general de la estrategia (explicación sencilla)

Este EA se basa en un concepto de ruptura de continuación alcista. Busca una base apretada / compresión alcista donde los retrocesos no logran crear nuevos mínimos significativos (a menudo visto durante las oscilaciones de impulso-retroceso). Entra sólo después de la confirmación de la fuerza a través de una ruptura por encima de un nivel de activación definido.

Pruebas (Probador de Estrategias)

Durante el desarrollo, los parámetros se optimizaron con datos históricos(2000-2024) y produjeron una tasa de ganancias del 88% en el Probador de Estrategias.

A continuación, la estrategia se validó con datos históricos fuera de la muestra (2024-2025) y obtuvo aproximadamente un 93% de porcentaje de ganancias en el Probador de Estrategias.

Aspectos destacados de la prueba retrospectiva (del informe):

Tasa de ganancias en operaciones largas: ~92 ,95% (369 victorias / 397 operaciones totales )

Factor de beneficio: 2,68

Ratio de Sharpe : 3,73

Reducción máxima del saldo (relativa): ~16 .17%

Reducción máxima del capital (relativa): ~22 .02%

Total de operaciones: 397 (aproximadamente 2 años)

Nota: Las pruebas retrospectivas no garantizan resultados futuros. La operativa real depende de las condiciones del broker (spread, ejecución, deslizamiento) y del régimen de mercado.

Tamaño de lote y configuración de riesgo

Lote automático (UseDynamicLots = true)

LotSize = Saldo / 100.000, redondeado a 2 decimales, limitado al lote mín./máx. del broker.

Ejemplo: Saldo 10.000 $ → Lote ≈ 0,10

✅ Saldo sugerido para Lote automático: 10.000 $ (comportamiento de dimensionamiento más estable).

Lote manual (UseDynamicLots = false)

Si está desactivado, puede establecer Lotes manualmente.

Sugerencia para principiantes (sólo ejemplo):

Comience con un saldo de $300 y un lote de 0.01

Deje que el EA se ejecute durante ~30 operaciones para entender el comportamiento y la reducción

Aumentar el tamaño del lote aumenta tanto el rendimiento potencial como el riesgo de drawdown

Acerca de las pérdidas (Lea esto)

Este EA utiliza una estructura en la que las operaciones perdedoras pueden ser mayores que las ganadoras, por lo que se esperan pérdidas ocasionalmente mayores. Esto no indica necesariamente un mal funcionamiento. Utilice siempre el control de riesgo y elija un tamaño de lote que se ajuste a su cuenta.

Características adicionales

Trailing Stop (recomendado): Ayuda a proteger el beneficio abierto y puede ayudar a bloquear las ganancias. En mis experimentos con el Probador de Estrategias, la activación del trailing stop produjo mejores resultados en comparación con la ejecución sin trailing (los resultados pueden variar según el broker y las condiciones del mercado). Nota: el trailing stop puede reducir el tamaño medio de las ganancias porque las operaciones pueden salir antes.

Registros: Registro opcional para ayudar a entender las acciones del EA y solucionar problemas de configuración.

Notificaciones de Telegram: Envía actualizaciones de operaciones/cuenta (apertura/cierre, información de saldo, etc.) a Telegram. Debes crear tu propio bot de Telegram a través de BotFather e introducir tu token/chat ID.

Configuración recomendada

Broker: AvaTrade

Símbolo: ORO

Timeframe: H4

Precio Introductorio

Lanzamiento con una renta introductoria:

✅ $30 por 3 meses (≈ $10 por mes) - el precio más bajo permitido en el Mercado.

El precio podrá ajustarse posteriormente en función de la demanda y las actualizaciones del producto.