SmartTrailManager

🤖 Professioneller Trading Expert Advisor (EA) Beschreibung für MetaTrader 4
🚀 Fesselnder Titel: SmartStop & Trail Pro: Automatisiertes Risikomanagement und Gewinnsicherung EA für MT4
✍️ Vollständige Produktbeschreibung:
Sind Sie auf der Suche nach einem leistungsstarken Tool, um Risikomanagement und Gewinnabsicherung für Ihre Trades auf dem MetaTrader 4 vollständig zu automatisieren?
SmartStop & Trail Pro ist ein fortschrittlicher Expert Advisor (EA), der das Handelsmanagement sofort übernimmt, nachdem eine Position eröffnet wurde (entweder manuell oder durch einen anderen EA). Er führt drei entscheidende Risiko- und Ertragsphasen präzise und automatisch aus:
1. Sofortige Stop-Loss-Aktivierung
Risiko unter Kontrolle: Sobald eine Position eröffnet wird, setzt der EA automatisch den anfänglichen Stop Loss (SL) auf der Grundlage der vom Benutzer definierten Pips oder des Geldwerts. Kein Handel wird jemals ungeschützt bleiben.
2. Automatisches Break-Even & Gewinn-Locking
Kapitalschutz: Sobald der Handel die von Ihnen konfigurierte Gewinnschwelle (in Pips oder Geldwert) erreicht, wird der Stop Loss (SL) auf intelligente Weise auf den Break-Even-Punkt oder leicht darüber verschoben. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie auch bei einer Kursumkehr entweder keinen Verlust erleiden oder einen kleinen Gewinn einfahren können.
3. Dynamische Kursverfolgung mit Trailing Stop
Gewinne maximieren: Bei Erreichen einer höheren Rentabilitätskennzahl wird die dynamische Trailing-Stop-Funktion aktiviert. Der Stop Loss folgt dem Kurs aktiv in einem von Ihnen festgelegten Abstand. Dieser Mechanismus ermöglicht es Ihnen, während starker Trends den maximal möglichen Gewinn zu erzielen und gleichzeitig vor plötzlichen Marktumkehrungen geschützt zu sein.
✨ Hauptmerkmale von SmartStop & Trail Pro:
100% kompatibel mit MetaTrader 4.
Vollständig automatisiertes Risikomanagement: Einfach zu installieren und auszuführen.
Flexible Einstellungen: Benutzer können den anfänglichen SL-Abstand, die Break-Even-Aktivierungsschwelle und den Trailing Stop-Abstand vollständig anpassen.
Schnelle und verzögerungsfreie Ausführung: Garantiert eine präzise Ausführung der Risikomanagement-Parameter in Millisekunden.
Geeignet für jede Strategie: Funktioniert als leistungsfähiges Hilfswerkzeug für den manuellen Handel oder in Verbindung mit anderen Handels-EAs.
🎁 Warum SmartStop & Trail Pro wählen?
Dieses Tool wurde für Trader entwickelt, die ihre Emotionen aus dem Handel entfernen und ihre Trades von einem System statt von Gefühlen steuern lassen möchten. Mit diesem EA können Sie mit größerer Gelassenheit handeln, da Sie wissen, dass Ihr Risiko kontrolliert wird und Ihre Gewinne auf intelligente Weise geschützt sind.
Automatisierte Handelskontrolle bedeutet mehr Freiheit für den Trader!
⚙️ Wichtige Eingabeparameter:
Initial_StopLoss_Pips: (Anfänglicher Stop-Loss-Abstand in Pips)
BreakEven_Profit_Pips: (Erforderlicher Gewinn, um SL auf Break-Even zu verschieben, in Pips)
NachlaufendeStop_Pips: (Abstand des Stop Loss zum Kurs, in Pips)
