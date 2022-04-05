SmartTrailManager

🤖 Descripción de asesor experto (EA) de comercio profesional para MetaTrader 4
🚀 Título cautivador: SmartStop & Trail Pro: EA automatizado de gestión de riesgos y protección de beneficios para MT4
✍️ Descripción completa del producto:
Está buscando una poderosa herramienta para automatizar completamente la gestión de riesgos y protección de beneficios para sus operaciones en MetaTrader 4?
SmartStop & Trail Pro es un Asesor Experto (EA) avanzado diseñado para hacerse cargo de la gestión de operaciones inmediatamente después de que se abra cualquier posición (ya sea manualmente o por otro EA). Ejecuta de forma precisa y automática tres fases cruciales de riesgo y recompensa:
1. Activación instantánea del Stop Loss
Riesgo bajo control: En cuanto se abre una posición, el EA establece automáticamente el Stop Loss (SL) inicial en función de los pips o el valor monetario definidos por el usuario. Ninguna operación quedará desprotegida.
2. Bloqueo automático del punto de equilibrio y de los beneficios
Protección del capital: Una vez que la operación alcanza el umbral de beneficios (en pips o valor monetario) que usted configure, el Stop Loss (SL) se desplaza de forma inteligente hasta el punto de Break-Even o ligeramente por encima. Esto asegura que incluso si el precio se invierte, no incurrirá en pérdidas o bloqueará una pequeña ganancia.
3. Seguimiento dinámico del precio con Trailing Stop
Maximiza los beneficios: Al alcanzar un punto de referencia de mayor rentabilidad, se activa la función de Trailing Stop Dinámico. El Stop Loss seguirá activamente al precio a una distancia fija que usted especifique. Este mecanismo le permite capturar el máximo beneficio posible durante las tendencias fuertes, al tiempo que se protege de los retrocesos repentinos del mercado.
Características principales de SmartStop & Trail Pro:
100% Compatible con MetaTrader 4.
Gestión de riesgos totalmente automatizada: Fácil de instalar y ejecutar.
Configuración flexible: Los usuarios pueden personalizar completamente la distancia inicial del SL, el umbral de activación del Break-Even y la distancia del Trailing Stop.
Ejecución rápida y sin retrasos: Garantiza una ejecución precisa de los parámetros de gestión de riesgos en milisegundos.
Apto para cualquier estrategia: Funciona como una potente herramienta auxiliar para el trading manual o en conjunción con otros EAs de trading.
🎁 ¿Por qué elegir SmartStop & Trail Pro?
Esta herramienta está diseñada para traders que quieren eliminar las emociones de su trading y dejar que un sistema gestione sus operaciones en lugar de los sentimientos. Con este EA, puede operar con mayor tranquilidad, sabiendo que su riesgo está controlado y sus ganancias están protegidas de forma inteligente.
El control automatizado de las operaciones significa más libertad para el operador.
⚙️ Parámetros clave de entrada:
Initial_StopLoss_Pips: (Distancia inicial del Stop Loss en pips)
BreakEven_Profit_Pips: (Beneficio requerido para mover el SL al Break-Even, en pips)
TrailingStop_Pips: (Distancia para que el Stop Loss siga al precio, en pips)
