SmartT AI Levels (MT5) ist ein professionelles Dienstprogramm, das Handelslevels anzeigt, die von SmartTs autonomen AI Traders generiert werden - völlig unabhängige algorithmische Modelle, jedes mit seinem eigenen einzigartigen Handelsverhalten, seiner Logik und seinem Risikomuster.

Jeder KI-Trader bewertet den Markt separat und erzeugt seine eigenen Entry-, SL- und TP-Levels.

Dieses Tool führt keine Modelle zusammen oder kombiniert sie. Es ruft einfach den Output des ausgewählten AI Traders ab und zeigt dessen exakte Levels auf Ihrem MT5-Chart an.





Weitere Informationen über das SmartT Handelsökosystem finden Sie unter: SmartT - AI-Powered Copy Trading Platform