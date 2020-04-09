SmartT AI Levels

SmartT AI Levels (MT5) ist ein professionelles Dienstprogramm, das Handelslevels anzeigt, die von SmartTs autonomen AI Traders generiert werden - völlig unabhängige algorithmische Modelle, jedes mit seinem eigenen einzigartigen Handelsverhalten, seiner Logik und seinem Risikomuster.

Jeder KI-Trader bewertet den Markt separat und erzeugt seine eigenen Entry-, SL- und TP-Levels.
Dieses Tool führt keine Modelle zusammen oder kombiniert sie. Es ruft einfach den Output des ausgewählten AI Traders ab und zeigt dessen exakte Levels auf Ihrem MT5-Chart an.

Dieses Tool ist nicht kostenlos und erfordert eine Registrierung auf der SmartT AI Copy-Trading-Plattform.


Weitere Informationen über das SmartT Handelsökosystem finden Sie unter: SmartT - AI-Powered Copy Trading Platform

