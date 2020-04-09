SmartT AI Levels (MT5) es una utilidad profesional que muestra los niveles de trading generados por los AI Traders autónomos de SmartT - modelos algorítmicos totalmente independientes, cada uno con su propio comportamiento de trading, lógica y patrón de riesgo.

Cada AI Trader evalúa el mercado por separado y produce sus propios niveles de Entrada, SL y TP.

Esta herramienta no fusiona ni combina modelos. Simplemente recupera la salida del AI Trader seleccionado y muestra sus niveles exactos en su gráfico MT5.





Para más información sobre el ecosistema de trading de SmartT, visite: SmartT - AI-Powered Copy Trading Platform