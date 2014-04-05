「スプレッドの急拡大で狩られる」のは、もう終わりにしましょう。

Pro Smart Spread Timer (Pro SST) は、日本のスキャルパーが開発した「設定不要」の次世代スプレッド監視ツールです。

最大の特徴は「オート・キャリブレーション（自動調整）」機能です。

チャートに適用した瞬間、過去のデータを分析して「その通貨ペアの平均スプレッド」を算出。その数値を元に、危険な拡大が発生した時だけピンポイントで警告します。

✅ Pro SSTの強み:

設定不要: EURUSDでも、ゴールドでも、ビットコインでも、チャートに入れるだけで最適な閾値を自動設定します。

スマート予測機能: スプレッドの状態を色で直感的に伝えます。 ⚪ 白/銀: 安定（エントリー推奨） 🟡 金: 注意（少し広い） 🔴 赤: 危険（急拡大中・エントリー回避）

重ならないUI: 画面のピクセル数を計算し、価格レートや他のインジケーターと文字が被らないよう自動調整します。

CSVログ保存: スプレッドの履歴を自動で保存し、後でブローカーの品質を分析できます。

機能一覧:

残り時間表示: ローソク足の確定時間を秒単位で正確に表示。 マルチ通知: アラート音、ポップアップ、スマホへのプッシュ通知に対応。 軽量設計: 複数のチャートに入れても重くなりません。

【色のテスト方法】

相場が動いていない時でも、以下の設定で警告色（金・赤）を確認できます。