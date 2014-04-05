Pro Smart Spread Timer
- インディケータ
- Daiki Watanabe
- バージョン: 6.1
- アップデート済み: 11 12月 2025
- アクティベーション: 5
「スプレッドの急拡大で狩られる」のは、もう終わりにしましょう。
Pro Smart Spread Timer (Pro SST) は、日本のスキャルパーが開発した「設定不要」の次世代スプレッド監視ツールです。
最大の特徴は「オート・キャリブレーション（自動調整）」機能です。
チャートに適用した瞬間、過去のデータを分析して「その通貨ペアの平均スプレッド」を算出。その数値を元に、危険な拡大が発生した時だけピンポイントで警告します。
✅ Pro SSTの強み:
-
設定不要: EURUSDでも、ゴールドでも、ビットコインでも、チャートに入れるだけで最適な閾値を自動設定します。
-
スマート予測機能: スプレッドの状態を色で直感的に伝えます。
-
⚪ 白/銀: 安定（エントリー推奨）
-
🟡 金: 注意（少し広い）
-
🔴 赤: 危険（急拡大中・エントリー回避）
-
-
重ならないUI: 画面のピクセル数を計算し、価格レートや他のインジケーターと文字が被らないよう自動調整します。
-
CSVログ保存: スプレッドの履歴を自動で保存し、後でブローカーの品質を分析できます。
機能一覧:
-
残り時間表示: ローソク足の確定時間を秒単位で正確に表示。
-
マルチ通知: アラート音、ポップアップ、スマホへのプッシュ通知に対応。
-
軽量設計: 複数のチャートに入れても重くなりません。
【色のテスト方法】
相場が動いていない時でも、以下の設定で警告色（金・赤）を確認できます。
-
設定（パラメーター入力）を開く。
-
「2. Prediction Sensitivity」 の項目を探す。
-
'Caution Multiplier' を 0.5 に変更 → 文字が 金色 になります。
-
'Danger Multiplier' を 0.5 に変更 → 文字が 赤色 になります。