SympleAssist for MT5
- Utilitys
- Alvaro Bernardo Becerra Acevedo
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 16 Dezember 2025
SympleAssist ist ein intelligentes Risiko- und Handelspanel für MetaTrader 5.
Es generiert keine Signale oder "magische Einträge". Es hilft Ihnen, Ihre eigene Strategie mit strenger Risikokontrolle auszuführen:
-
Legen Sie Ihre Kontogröße fest (COUNT).
-
Legen Sie Ihren Stop-Loss-Preis fest.
-
Geben Sie ein, wie viel USD Sie riskieren wollen.
-
SympleAssist berechnet die Losgröße, zeichnet die SL-Linie auf dem Chart und ermöglicht Ihnen mit einem Klick KAUFEN / VERKAUFEN / SCHLIESSEN.
Wichtigste Merkmale
-
Risiko pro Handel in USD
-
Sie geben das Risiko in USD ein, SympleAssist berechnet die Positionsgröße basierend auf SL-Abstand, Tickgröße und Tickwert.
-
Das Risiko wird automatisch durch eine Max Risk % Eingabe begrenzt (Standard 5% des Kontos).
-
-
COUNT (Kontogröße) als Eingabe
-
Sie können Ihren eigenen Kontowert eingeben (z. B. ein Prop-Firm-Konto oder das Anfangskapital).
-
Wenn Sie dieses Feld leer lassen, verwendet das Panel den aktuellen Kontostand als Basis.
-
-
Automatisch % des Kontos
-
Das Panel zeigt "% Konto" an: wie viel von Ihrem Konto Sie bei diesem Handel riskieren.
-
-
SL-Linie im Diagramm
-
Wenn Sie einen SL-Preis eingeben, zeichnet SympleAssist eine horizontale SL-Linie auf dem Chart.
-
Die Linie bewegt sich, wenn Sie die SL-Eingabe ändern.
-
Nachdem ein Auftrag ausgeführt wurde, wird die SL-Linie automatisch entfernt.
-
-
Intelligente BUY / SELL Aktivierung
-
Die Schaltfläche BUY wird nur aktiviert, wenn SL < Bid.
-
Die Schaltfläche VERKAUFEN ist nur aktiviert, wenn SL > Ask.
-
Die Farben der Schaltflächen ändern sich bei Aktivierung/Deaktivierung.
-
-
Schutz für eine Position pro Symbol
-
Wenn es bereits eine offene Position für das aktuelle Symbol gibt:
-
BUY und SELL sind deaktiviert.
-
Eine große Schaltfläche POSITION SCHLIESSEN wird aktiv.
-
-
Dies hilft, zu viel Handel und versehentliche Doppeleingaben zu vermeiden.
-
-
Schaltfläche Position schließen
-
Große Schaltfläche POSITION SCHLIESSEN unter KAUFEN/VERKAUFEN.
-
Schließt die aktuelle Position für dieses Symbol mit einem Klick.
-
-
Bewegliches Panel
-
Das gesamte Panel ist ein Chart-Objekt - Sie können es ziehen und überall im Chart platzieren.
-
Wie man es benutzt
-
Verbinden Sie SympleAssist mit einem beliebigen MT5-Chart (erlauben Sie Algo Trading).
-
(Optional) Geben Sie in COUNT (USD) Ihre Kontogröße oder Prop-Kontogröße ein.
-
Geben Sie Ihren Stop-Loss-Preis ein.
-
Geben Sie Ihr Risiko in USD ein.
-
Prüfen Sie:
-
COUNT (USD) und BALANCE Etiketten.
-
% Kontowert.
-
-
Wenn SL < Bid → Schaltfläche BUY wird aktiv.
Wenn SL > Ask → Schaltfläche SELL wird aktiv.
-
Klicken Sie auf BUY oder SELL, um einen Handel mit der berechneten Lotgröße zu eröffnen.
-
Verwenden Sie CLOSE POSITION, um die offene Position für dieses Symbol zu schließen.
Eingaben
-
InpMaxRiskPct - Maximal zulässiges Risiko pro Handel (Prozentsatz des Kontos).
-
Voreinstellung: 5.0
-
Das Panel begrenzt das USD-Risiko so, dass es diesen Prozentsatz von COUNT/BALANCE nicht überschreitet.
-
(Alle anderen Einstellungen werden direkt über das Chart-Panel vorgenommen).
Anmerkungen
-
SympleAssist ist ein Risiko- und Ausführungstool, kein Strategie- oder Signalanbieter.
-
Sie sind für Ihre eigenen Eingaben, SL-Levels und TP-Levels verantwortlich.
-
Der algorithmische MT5-Handel muss aktiviert sein und das Symbol muss handelbar sein.
-
Entwickelt, um mit einer offenen Position pro Symbol zu arbeiten (Netting-ähnliches Verhalten auch bei Hedging-Konten)
Änderungsliste
v1.0 - Erste Version
-
Risikopanel mit COUNT, BALANCE, USD-Eingabe und SL-Preis.
-
Automatisches % Risiko des Kontos.
-
SL-Linie wird auf dem Chart gezeichnet und nach der Eingabe entfernt.
-
Intelligentes Aktivieren/Deaktivieren von KAUFEN/VERKAUFEN basierend auf SL vs. Preis.
-
Schutz für eine Position pro Symbol.
-
Große Schaltfläche POSITION SCHLIESSEN.
-
Bewegliches On-Chart-Panel UI.
Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen