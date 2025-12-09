SympleAssist for MT5

SympleAssist ist ein intelligentes Risiko- und Handelspanel für MetaTrader 5.



Es generiert keine Signale oder "magische Einträge". Es hilft Ihnen, Ihre eigene Strategie mit strenger Risikokontrolle auszuführen:

Legen Sie Ihre Kontogröße fest (COUNT) .

Legen Sie Ihren Stop-Loss-Preis fest.

Geben Sie ein, wie viel USD Sie riskieren wollen .

SympleAssist berechnet die Losgröße, zeichnet die SL-Linie auf dem Chart und ermöglicht Ihnen mit einem Klick KAUFEN / VERKAUFEN / SCHLIESSEN.



Wichtigste Merkmale Risiko pro Handel in USD Sie geben das Risiko in USD ein, SympleAssist berechnet die Positionsgröße basierend auf SL-Abstand, Tickgröße und Tickwert. Das Risiko wird automatisch durch eine Max Risk % Eingabe begrenzt (Standard 5% des Kontos).

COUNT (Kontogröße) als Eingabe Sie können Ihren eigenen Kontowert eingeben (z. B. ein Prop-Firm-Konto oder das Anfangskapital). Wenn Sie dieses Feld leer lassen, verwendet das Panel den aktuellen Kontostand als Basis.

Automatisch % des Kontos Das Panel zeigt "% Konto" an: wie viel von Ihrem Konto Sie bei diesem Handel riskieren.

SL-Linie im Diagramm Wenn Sie einen SL-Preis eingeben, zeichnet SympleAssist eine horizontale SL-Linie auf dem Chart. Die Linie bewegt sich, wenn Sie die SL-Eingabe ändern. Nachdem ein Auftrag ausgeführt wurde, wird die SL-Linie automatisch entfernt.

Intelligente BUY / SELL Aktivierung Die Schaltfläche BUY wird nur aktiviert, wenn SL < Bid . Die Schaltfläche VERKAUFEN ist nur aktiviert, wenn SL > Ask . Die Farben der Schaltflächen ändern sich bei Aktivierung/Deaktivierung.

Schutz für eine Position pro Symbol Wenn es bereits eine offene Position für das aktuelle Symbol gibt: BUY und SELL sind deaktiviert . Eine große Schaltfläche POSITION SCHLIESSEN wird aktiv. Dies hilft, zu viel Handel und versehentliche Doppeleingaben zu vermeiden.

Schaltfläche Position schließen Große Schaltfläche POSITION SCHLIESSEN unter KAUFEN/VERKAUFEN. Schließt die aktuelle Position für dieses Symbol mit einem Klick.

Bewegliches Panel Das gesamte Panel ist ein Chart-Objekt - Sie können es ziehen und überall im Chart platzieren.



Wie man es benutzt Verbinden Sie SympleAssist mit einem beliebigen MT5-Chart (erlauben Sie Algo Trading). (Optional) Geben Sie in COUNT (USD) Ihre Kontogröße oder Prop-Kontogröße ein. Geben Sie Ihren Stop-Loss-Preis ein. Geben Sie Ihr Risiko in USD ein. Prüfen Sie: COUNT (USD) und BALANCE Etiketten.

% Kontowert. Wenn SL < Bid → Schaltfläche BUY wird aktiv.

Wenn SL > Ask → Schaltfläche SELL wird aktiv. Klicken Sie auf BUY oder SELL, um einen Handel mit der berechneten Lotgröße zu eröffnen. Verwenden Sie CLOSE POSITION, um die offene Position für dieses Symbol zu schließen.



Eingaben

InpMaxRiskPct - Maximal zulässiges Risiko pro Handel (Prozentsatz des Kontos). Voreinstellung: 5.0 Das Panel begrenzt das USD-Risiko so, dass es diesen Prozentsatz von COUNT/BALANCE nicht überschreitet.



(Alle anderen Einstellungen werden direkt über das Chart-Panel vorgenommen).





Anmerkungen

SympleAssist ist ein Risiko- und Ausführungstool , kein Strategie- oder Signalanbieter.

Sie sind für Ihre eigenen Eingaben, SL-Levels und TP-Levels verantwortlich.

Der algorithmische MT5-Handel muss aktiviert sein und das Symbol muss handelbar sein.

Entwickelt, um mit einer offenen Position pro Symbol zu arbeiten (Netting-ähnliches Verhalten auch bei Hedging-Konten)