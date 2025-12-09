SympleAssist for MT5

Descripción (Español)

SympleAssist es un panel inteligente de riesgo y ejecución para MetaTrader 5.
No genera señales ni “entradas mágicas”. Está pensado para que ejecutes tu propia estrategia con disciplina:

  • Defines el tamaño de cuenta (COUNT).

  • Escribes el precio de Stop Loss.

  • Indicas cuántos USD quieres arriesgar.

  • SympleAssist calcula el lotaje, dibuja la línea de SL en la gráfica y te da botones de BUY / SELL / CLOSE de un solo clic.

Funciones principales

  • Riesgo por operación en USD

    • Introduces el riesgo en dólares y el panel calcula el tamaño de la posición según la distancia al SL, el tick size y el tick value.

    • El riesgo se limita automáticamente con un porcentaje máximo de riesgo (por defecto 5% de la cuenta).

  • COUNT (tamaño de cuenta) como input

    • Puedes escribir el valor de cuenta que quieras usar (por ejemplo, cuenta de prop o capital inicial).

    • Si lo dejas vacío, el panel usa el Balance actual como base.

  • Cálculo automático del % de cuenta

    • Muestra “% Account”: qué porcentaje de tu cuenta estás arriesgando en esa operación.

  • Línea de Stop Loss en la gráfica

    • Al escribir el precio de SL, SympleAssist dibuja una línea horizontal en el gráfico.

    • La línea se mueve cuando cambias el valor del SL.

    • Cuando se ejecuta la operación, la línea de SL se elimina automáticamente.

  • Activación inteligente de BUY / SELL

    • BUY solo se habilita cuando el SL está por debajo del Bid.

    • SELL solo se habilita cuando el SL está por encima del Ask.

    • El color de los botones cambia cuando están activos o deshabilitados.

  • Protección: una sola posición por símbolo

    • Si ya existe una posición abierta en el símbolo actual:

      • BUY y SELL se deshabilitan.

      • Se activa un botón grande de CLOSE POSITION.

    • Esto evita sobreoperar o abrir posiciones duplicadas por error.

  • Botón de cierre de posición

    • Botón grande CLOSE POSITION debajo de BUY/SELL.

    • Cierra la posición abierta en ese símbolo con un solo clic.

  • Panel movible

    • Todo el panel es un objeto de gráfico; puedes arrastrarlo y ubicarlo donde te resulte más cómodo.

Cómo usarlo

  1. Adjunta SympleAssist a cualquier gráfico en MT5 (habilita el trading algorítmico).

  2. (Opcional) En COUNT (USD) escribe el tamaño de cuenta que quieres usar.

  3. Escribe el precio del Stop Loss.

  4. Escribe el riesgo en USD.

  5. Revisa:

    • Las etiquetas COUNT (USD) y BALANCE.

    • El valor de % Account.

  6. Si SL < Bid → se habilita BUY.
    Si SL > Ask → se habilita SELL.

  7. Pulsa BUY o SELL para abrir la operación con el lotaje calculado.

  8. Usa CLOSE POSITION para cerrar la posición abierta en ese símbolo.

Parámetros de entrada

  • InpMaxRiskPct – Porcentaje máximo de riesgo permitido por operación.

    • Valor por defecto: 5.0

    • El panel limitará el riesgo en USD para que nunca supere ese porcentaje de tu COUNT/BALANCE.

(El resto de ajustes se manejan directamente desde el panel en la gráfica.)

Notas

  • SympleAssist es una herramienta de gestión de riesgo y ejecución, no una estrategia automática.

  • Tú decides la dirección, el SL y el TP; el panel se encarga del cálculo de lotaje y de la disciplina.

  • MT5 debe tener permitido el trading algorítmico y el símbolo debe ser operable.

  • Diseñado para trabajar con una sola posición por símbolo, incluso en cuentas de cobertura.

Changelog

v1.0 – Versión inicial

  • Panel de riesgo con COUNT, BALANCE, inputs de USD y SL.

  • Cálculo automático del % de cuenta arriesgado.

  • Línea de SL dibujada en la gráfica y eliminada al abrir la operación.

  • Activación inteligente de botones BUY / SELL según la posición del SL.

  • Protección para evitar más de una posición por símbolo.

  • Botón grande de CLOSE POSITION.

  • Panel movible dentro del gráfico.


Filtro:
zjoha210
14
zjoha210 2025.12.10 16:20 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

