SympleAssist for MT5
- Utilidades
- Alvaro Bernardo Becerra Acevedo
- Versión: 1.1
- Actualizado: 16 diciembre 2025
Descripción (Español)
SympleAssist es un panel inteligente de riesgo y ejecución para MetaTrader 5.
No genera señales ni “entradas mágicas”. Está pensado para que ejecutes tu propia estrategia con disciplina:
-
Defines el tamaño de cuenta (COUNT).
-
Escribes el precio de Stop Loss.
-
Indicas cuántos USD quieres arriesgar.
-
SympleAssist calcula el lotaje, dibuja la línea de SL en la gráfica y te da botones de BUY / SELL / CLOSE de un solo clic.
Funciones principales
-
Riesgo por operación en USD
-
Introduces el riesgo en dólares y el panel calcula el tamaño de la posición según la distancia al SL, el tick size y el tick value.
-
El riesgo se limita automáticamente con un porcentaje máximo de riesgo (por defecto 5% de la cuenta).
-
-
COUNT (tamaño de cuenta) como input
-
Puedes escribir el valor de cuenta que quieras usar (por ejemplo, cuenta de prop o capital inicial).
-
Si lo dejas vacío, el panel usa el Balance actual como base.
-
-
Cálculo automático del % de cuenta
-
Muestra “% Account”: qué porcentaje de tu cuenta estás arriesgando en esa operación.
-
-
Línea de Stop Loss en la gráfica
-
Al escribir el precio de SL, SympleAssist dibuja una línea horizontal en el gráfico.
-
La línea se mueve cuando cambias el valor del SL.
-
Cuando se ejecuta la operación, la línea de SL se elimina automáticamente.
-
-
Activación inteligente de BUY / SELL
-
BUY solo se habilita cuando el SL está por debajo del Bid.
-
SELL solo se habilita cuando el SL está por encima del Ask.
-
El color de los botones cambia cuando están activos o deshabilitados.
-
-
Protección: una sola posición por símbolo
-
Si ya existe una posición abierta en el símbolo actual:
-
BUY y SELL se deshabilitan.
-
Se activa un botón grande de CLOSE POSITION.
-
-
Esto evita sobreoperar o abrir posiciones duplicadas por error.
-
-
Botón de cierre de posición
-
Botón grande CLOSE POSITION debajo de BUY/SELL.
-
Cierra la posición abierta en ese símbolo con un solo clic.
-
-
Panel movible
-
Todo el panel es un objeto de gráfico; puedes arrastrarlo y ubicarlo donde te resulte más cómodo.
-
Cómo usarlo
-
Adjunta SympleAssist a cualquier gráfico en MT5 (habilita el trading algorítmico).
-
(Opcional) En COUNT (USD) escribe el tamaño de cuenta que quieres usar.
-
Escribe el precio del Stop Loss.
-
Escribe el riesgo en USD.
-
Revisa:
-
Las etiquetas COUNT (USD) y BALANCE.
-
El valor de % Account.
-
-
Si SL < Bid → se habilita BUY.
Si SL > Ask → se habilita SELL.
-
Pulsa BUY o SELL para abrir la operación con el lotaje calculado.
-
Usa CLOSE POSITION para cerrar la posición abierta en ese símbolo.
Parámetros de entrada
-
InpMaxRiskPct – Porcentaje máximo de riesgo permitido por operación.
-
Valor por defecto: 5.0
-
El panel limitará el riesgo en USD para que nunca supere ese porcentaje de tu COUNT/BALANCE.
-
(El resto de ajustes se manejan directamente desde el panel en la gráfica.)
Notas
-
SympleAssist es una herramienta de gestión de riesgo y ejecución, no una estrategia automática.
-
Tú decides la dirección, el SL y el TP; el panel se encarga del cálculo de lotaje y de la disciplina.
-
MT5 debe tener permitido el trading algorítmico y el símbolo debe ser operable.
-
Diseñado para trabajar con una sola posición por símbolo, incluso en cuentas de cobertura.
Changelog
v1.0 – Versión inicial
-
Panel de riesgo con COUNT, BALANCE, inputs de USD y SL.
-
Cálculo automático del % de cuenta arriesgado.
-
Línea de SL dibujada en la gráfica y eliminada al abrir la operación.
-
Activación inteligente de botones BUY / SELL según la posición del SL.
-
Protección para evitar más de una posición por símbolo.
-
Botón grande de CLOSE POSITION.
-
Panel movible dentro del gráfico.
