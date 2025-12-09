Mfg Smart Signal Detector
- Göstergeler
- Tendekai Ngundu Maposa
- Sürüm: 2.39
- Etkinleştirmeler: 5
MFG Smart Signal Detector - MT5 Indicator
**Professional Range Breakout Analysis Tool for MetaTrader 5**
The MFG Smart Signal Detector is a sophisticated technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform, providing comprehensive range breakout analysis for traders implementing session-based trading strategies.
**Core Functionality**
**Range Analysis System**
- Calculates precise daily trading ranges based on configurable session boundaries
- Analyzes historical range patterns with adjustable lookback periods (5-100 days)
- Displays current and average range statistics in pips
- Implements automatic timezone-aware session detection
**Trading Level Calculation Engine**
- Computes buy/sell trigger levels using customizable range fractions
- Generates multiple take-profit targets (TP1, TP2, TP3) with coefficient-based calculations
- Calculates partial take-profit level (75% of TP1 distance)
- Provides dual stop-loss systems: standard range boundary and aggressive scalp SL
- Implements advanced canvas-based rendering for enhanced visual clarity
**Signal Management Framework**
- Persistent signal tracking maintains TP1/SL hit status across price movements
- Directional state management (buy/sell/none) with session-based reset
- Breakout period countdown timer with configurable expiration hours
- Integrated canvas-based graphical user interface
**Risk Assessment Module**
- Historical performance analysis with win/loss statistics
- Automated risk classification based on range characteristics and success rates
- Comparative analysis of current range versus historical averages
- Trade setup quality assessment with visual risk indicators **Technical Specifications**
**Platform & Compatibility**
- Platform: MetaTrader 5 (build 2000+)
- Supported Markets: Forex, Indices, Commodities, Cryptocurrencies
- Timeframes: M1 to H1 (optimized performance on M5-H1)
- Chart Integration: Single chart window with multi-buffer support
**Input Parameters Configuration**
- Session Management: Customizable open/close times with overnight session support
- Analysis Period: Adjustable historical depth (1-100 days)
- Trigger Calculations: BuyTriggerFraction (0.1-0.9), SellTriggerFraction (0.1-0.9)
- Target Multipliers: TP1, TP2, TP3 coefficients (0.1-5.0)
- Visual Parameters: Full color, style, and width customization
- Panel Configuration: Position, size, and display preferences
**Technical Architecture**
- Indicator Buffers: 2 main buffers for high/low range tracking
- Canvas Integration: Advanced CCanvas-based graphical rendering
- Timer Events: Second-precision updates via EventSetTimer()
- Object Management: Comprehensive graphical object creation and management
- Activation System: Account-based licensing with embedded validation
**Performance Features**
- Non-repainting calculations for reliable signal generation
- Optimized memory usage with array series management
- Efficient graphical object handling with selective updates
- Multi-currency symbol support with automatic digit adjustment
**User Interface Components**
**Graphical Display Elements**
- Range boxes with semi-transparent fill colors
- Horizontal price levels (triggers, TP, SL) with customizable styles
- Vertical session boundary markers
- Canvas-based information panel with real-time updates
- Wingdings-based status indicators (TP1 dot, SL X symbols)
- Countdown timer display with color-coded expiration states
**Information Panel Features**
- Real-time server synchronization with formatted datetime display
- Symbol information and current session status
- Complete buy/sell setup levels with price precision
- Range statistics (current/average in pips)
- Signal status tracking with persistent state display
- Historical performance metrics (win/loss ratios)
- Automated risk assessment with context-based commentary
**Visual Customization**
- Complete color scheme control for all graphical elements
- Adjustable line styles (solid, dash, dot, dashdot)
- Configurable line widths (1-5 pixels)
- Panel positioning (four corners with distance offsets)
- Font size and style adjustments
## **Trading Applications**
**Primary Trading Methodologies**
- Daily range breakout strategies with defined session boundaries
- Support/resistance trading using calculated trigger levels
- Multi-target position management with partial profit taking
- Risk-adjusted position sizing based on range characteristics
- Session transition analysis and timing optimization
**Risk Management Integration**
- Historical success rate analysis for probability assessment
- Range size comparison for volatility evaluation
- Automated trade classification (Normal/Medium/High Risk)
- Multiple stop-loss options for different trading styles
- Statistical edge calculation based on lookback period
**Market Analysis Capabilities**
- Range expansion/contraction pattern recognition
- Session overlap analysis for optimal entry timing
- Volatility assessment through range size comparison
- Trend confirmation through breakout validation
- Support/resistance cluster identification
## **Installation & System Requirements**
**System Prerequisites**
- MetaTrader 5 platform (latest version recommended)
- Standard account with charting privileges
- Internet connection for time synchronization
- Sufficient system resources for graphical rendering
**Installation Process**
1. Copy MFG_Smart_Signal_Detector.ex5 to MT5\MQL5\Indicators\
2. Restart MT5 or refresh Navigator window
3. Drag indicator from Navigator onto desired chart
4. Configure session parameters in settings dialog
5. Apply customization preferences
6. Enable alerts if required
**Performance Optimization**
- Recommended for timeframes M5-H1 for optimal performance
- Adjust DaysBack parameter based on system capabilities
- Consider disabling historical objects for older systems
- Use appropriate PanelCorner settings for screen real estate management
## **Technical Support & Documentation**
**Included Resources**
- Embedded parameter descriptions with tooltips
- Context-sensitive visual feedback
- Error handling with descriptive messages
- Activation status display
**Operational Notes**
- Requires accurate broker server time for session calculations
- Supports all symbol types with automatic pip calculation adjustment
- Includes built-in expiration management for licensing compliance
- Compatible with MT5's native alert and notification systems
The MFG Smart Signal Detector provides institutional-grade range analysis capabilities within the MetaTrader 5 environment, combining advanced mathematical calculations with professional visualization tools for systematic trading decision support.