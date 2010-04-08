StrikeZone X Pro 는 높은 변동성을 활용하여 강한 수익을 목표로 하는 하이리스크 전략입니다.

폭발적인 가격 움직임을 포착하기 위해 ATR 기반 변동성 엔진 + 다중 필터 + 브레이크아웃 로직을 결합하여 설계되었습니다.

주요 기능

하이리스크 / 하이리턴 전략 – 빠른 시장 움직임에 특화

ATR 기반 변동성 진입 시스템

강한 모멘텀 브레이크아웃 로직

동적 손절 + 트레일링 스탑으로 이익 보호

나스닥 / US100 / 지수 종목 최적화

완전 자동 — 설치 후 바로 작동

추천 사용자

높은 변동성과 빠른 수익을 선호하는 트레이더

리스크 관리 경험이 있는 알고트레이더

트렌드가 강한 시장에서 계좌 성장률을 노리는 사용자

주의사항

이 전략은 공격적이고 변동성이 매우 크기 때문에

큰 변동폭과 높은 리스크를 감수할 수 있는 사용자에게만 적합합니다.