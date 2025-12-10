One Mint EMA Higher Frame Scalper

Der One Mint EMA Higher Trend Scalper ist ein schneller und flexibler MT5-Handelsroboter, der für schnelle Einstiege entwickelt wurde, während er dem stärkeren Trend im höheren Zeitrahmen folgt. Er verwendet einen sauberen EMA-Crossover auf dem Hauptchart und bestätigt die Richtung mit einem Higher-Frame-Trendfilter, um Gegen-Trend-Trades zu vermeiden und die Konsistenz zu verbessern.

Wichtigste Eingaben

  • Losgröße

  • Gewinnmitnahme

  • Stop-Loss

  • Nachlaufender Stop

  • Maximales Handelslimit

  • Gegenläufige Handelsoption schließen

Hauptmerkmale

  • EMA-basierte Einstiegsstrategie für einfaches und schnelles Scalping

  • Trendfilter mit höherem Zeitrahmen, um Trades auf einen stärkeren Trend auszurichten

  • Automatisches Schließen von gegenläufigen Positionen bei Trendwechsel

  • Multi-Symbol-Handel für Devisenpaare, Gold, Indizes oder Kryptowährungen

  • Sauberes Money Management mit TP, SL und Trailing Stop in einfachen Einstellungen

  • Reduziert das Rauschen auf niedrigeren Zeitrahmen, indem es die Richtung des übergeordneten Trends verfolgt

Dieser Bot wurde für Händler entwickelt, die schnelle M1/M5-Einträge mit der Sicherheit einer HTF-Bestätigung, einfachen Parametern und der Möglichkeit, mehrere Symbole gleichzeitig zu handeln, wünschen.


MT5 2025.12.10 20:39 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

