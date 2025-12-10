One Mint EMA Higher Frame Scalper
- Experten
- Parminder Kumar Hardial Chand
- Version: 1.0
Der One Mint EMA Higher Trend Scalper ist ein schneller und flexibler MT5-Handelsroboter, der für schnelle Einstiege entwickelt wurde, während er dem stärkeren Trend im höheren Zeitrahmen folgt. Er verwendet einen sauberen EMA-Crossover auf dem Hauptchart und bestätigt die Richtung mit einem Higher-Frame-Trendfilter, um Gegen-Trend-Trades zu vermeiden und die Konsistenz zu verbessern.
Wichtigste Eingaben
-
Losgröße
-
Gewinnmitnahme
-
Stop-Loss
-
Nachlaufender Stop
-
Maximales Handelslimit
-
Gegenläufige Handelsoption schließen
Hauptmerkmale
-
EMA-basierte Einstiegsstrategie für einfaches und schnelles Scalping
-
Trendfilter mit höherem Zeitrahmen, um Trades auf einen stärkeren Trend auszurichten
-
Automatisches Schließen von gegenläufigen Positionen bei Trendwechsel
-
Multi-Symbol-Handel für Devisenpaare, Gold, Indizes oder Kryptowährungen
-
Sauberes Money Management mit TP, SL und Trailing Stop in einfachen Einstellungen
-
Reduziert das Rauschen auf niedrigeren Zeitrahmen, indem es die Richtung des übergeordneten Trends verfolgt
Dieser Bot wurde für Händler entwickelt, die schnelle M1/M5-Einträge mit der Sicherheit einer HTF-Bestätigung, einfachen Parametern und der Möglichkeit, mehrere Symbole gleichzeitig zu handeln, wünschen.
