One Mint EMA Higher Frame Scalper

One Mint EMA Higher Trend Scalper es un bot de trading MT5 rápido y flexible diseñado para entradas rápidas mientras sigue la tendencia más fuerte del marco de tiempo superior. Utiliza un cruce limpio de EMA en el gráfico principal y confirma la dirección con un filtro de tendencia superior para evitar operaciones contra tendencia y mejorar la consistencia.

Entradas clave

  • Tamaño del Lote

  • Toma de beneficios

  • Stop Loss

  • Tope dinámico

  • Límite máximo de operación

  • Opción de cerrar la operación contraria

Características principales

  • Estrategia de entrada basada en EMA para scalping simple y rápido

  • Filtro de tendencia de marco temporal superior para alinear las operaciones con una tendencia más fuerte

  • Cierre automático de posiciones opuestas cuando cambia la tendencia

  • Negociación multisímbolo para pares de divisas, oro, índices o criptomonedas

  • Gestión monetaria limpia con TP, SL y trailing stop en ajustes sencillos

  • Reduce el ruido en los plazos inferiores siguiendo la dirección de la tendencia superior

Este bot está diseñado para los operadores que quieren entradas rápidas M1/M5 con la seguridad de la confirmación HTF, parámetros simples y la capacidad de operar con múltiples símbolos al mismo tiempo.


Productos recomendados
LoneWolf Mt5
Dmitriy Prigodich
4.5 (6)
Asesores Expertos
Asesor Experto basado en las señales del Índice de Fuerza Relativa (RSI) y el indicador estocástico en la zona de sobrecompra - vender, en sobreventa - comprar. Recomiendo el uso de este Asesor Experto sólo en VPS. Añadir como amigo, enviar sus estrategias interesantes. Tal vez después de discutir todos los matices voy a escribir un EA de forma gratuita. Parámetros: "_Slippage" - Deslizamiento ; "_ Magic " - ID de la orden; "_ Lot " - Volumen; " _ StopLoss " - Stop; "_ DynLos " - Cierre por sald
FREE
Expert Alligator
MetaQuotes Ltd.
3.17 (6)
Asesores Expertos
La estrategia está basada en la intersección de las líneas del indicador técnico Alligator descrito en el libro B. Williams titulado "Trading chaos". Este sistema representa la combinación de tres medias móviles desplazadas (líneas Lips, Teeth y Jaw) y osciladores construidos sobre su base. Las líneas del indicador Alligator generan la señal para abrir la posición cuando se cruzan en un punto y salen de él colocándose de acuerdo con sus períodos. Cuando el mercado se mueve hacia arriba, la media
FREE
UsdJpy RangeBot Pro
Kwaku Appenteng Wiredu
Asesores Expertos
UsdJpy RangeBot Pro - Asesor Experto para Operaciones de Ruptura UsdJpy RangeBot Pro es un Asesor Experto basado en la ruptura desarrollado para el par USDJPY. Identifica oportunidades de trading durante las primeras horas de la sesión de Londres analizando un rango definido y ejecutando órdenes pendientes por encima o por debajo del mismo. El EA aplica una lógica fija, elementos visuales claros y controles de riesgo incorporados. Esta herramienta está diseñada para la negociación disciplina
FREE
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Asesores Expertos
Presentamos GridWeaverFX - Un EA Grid/Martingale para XAUUSD | ¡Descarga gratuita! ¡Hola, compañeros traders de la comunidad MQL5! Estoy muy emocionado de compartir un Asesor Experto (EA) que he desarrollado y refinado, y lo estoy poniendo a disposición de todos para su uso y construcción. Se llama GridWeaverFX , y lo más importante, ¡es completamente GRATIS! Este EA fue diseñado para gestionar las condiciones volátiles del mercado utilizando una estrategia bien conocida, pero con característic
FREE
FxS RSI EA
Churchill Sipho Mashinini
5 (4)
Asesores Expertos
EA multiestrategia RSI gratuito para MT5 Visión general Este Asesor Experto (EA) gratuito para MT5 está diseñado para operar automáticamente utilizando seis potentes estrategias basadas en el RSI. Tanto si prefiere estrategias de seguimiento de tendencia, de ruptura, de scalping o contra tendencia, este EA le proporciona flexibilidad y adaptabilidad a las diferentes condiciones del mercado. Características y estrategias El EA incluye seis estrategias de trading RSI: RSI Sobrecompra y Sobreve
FREE
SaTo EA
Mr Nattapon Chanchanakan
Asesores Expertos
SaTo EA simple gratis. 1. Doble indicador MA para la señal de entrada 2. RSI para el filtro de tendencia (Uptrend: Valor RSI mayor que el nivel RSI, Tendencia a la baja: Valor RSI menor que el nivel RSI ) 3. MACD para el filtro de tendencia (Tendencia alcista: MACD mayor que la señal , Tendencia bajista: MACD menor que la señal ) Señal de compra: MA rápida mayor que MA lenta, valor de RSI mayor que el nivel de RSI, MACD mayor que la señal. Señal de venta: MA rápida menor que MA lenta, valor RSI
FREE
TEMA trend following
Sergio Tiscar Ortega
Asesores Expertos
¡Presentamos nuestro avanzado Expert Advisor (EA) diseñado para capitalizar las señales de cruce generadas por las medias móviles exponenciales doble (DEMA) y triple (TEMA)! Esta combinación dinámica ofrece una estrategia sólida para identificar posibles puntos de entrada y salida en el mercado de divisas. El DEMA y TEMA son indicadores avanzados de medias móviles que proporcionan señales más suaves y receptivas en comparación con las medias móviles tradicionales. Al aprovechar las señales de cr
FREE
Candle Cross DCR
Kaloyan Ivanov
Asesores Expertos
Descripción del Asesor Experto: Candle Cross DCR Candle Cross DCR es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 5 que genera señales de trading precisas cuando una vela cruza una media móvil exponencial (EMA), lo que representa una señal técnica clásica y poderosa de tendencia. Además, puede confirmar dichas señales utilizando el filtro DCR, compuesto por tres indicadores técnicos: DeMarker, CCI y RSI. Este EA es altamente configurable y se adapta tanto a estrategias de scalping
FREE
MustForex Bollinger Bands v1
Saulius Adomaitis
Asesores Expertos
Muchas gracias por su interés en nuestro producto. MustForex Bandas de Bollinger V1 Premium Asesor Experto Sigue una estrategia Swing determinada. Opera siguiendo y analizando el indicador de las Bandas de Bollinger para determinar los puntos de entrada y salida. Los beneficios pueden ser bloqueados por las entradas ajustables de trailing stop/Break Even. Cada operación está protegida por un stop loss dinámico automático y un take profit dinámico automático para proteger su cuenta. Dado que la
FREE
MA Crossover ADX
MetaQuotes Ltd.
4 (13)
Asesores Expertos
El Asesor Experto tradea usando la estrategia de tendencia basada en el cruzamiento del precio con la media móvil con la confirmación a través del indicador ADX. Generalidades de la estrategia: Compra: el precio de cierre de la barra terminada es superior a la media móvil; además, la media móvil crece en la barra anterior y actual. Venta: el precio de cierre de la barra terminada es inferior a la media móvil; además, la media móvil decrece en la barra anterior y actual. Está implementada complem
FREE
Symbiosis
Jose Ramon Rosaenz Carmona
Asesores Expertos
Asesor experto basado en  una estrategia de acción de precio y un filtro  ampliamente testeada El AE ya incorpora en su programación todas las variables, es suficiente con dejarlo correr en el gráfico EUR/USD con los valores que incorpora por defecto.     DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA La acción del precio en trading analiza el rendimiento de una divisa para predecir lo que podría hacer en el futuro.  Este AE analiza una serie de patrones característicos que se utilizan para identificar la tenden
FREE
PZ Flexible Breakout EA MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (2)
Asesores Expertos
Opere con breakouts donchianos con total libertad. Este EA puede operar en cualquier periodo de ruptura, en cualquier marco temporal, con órdenes pendientes o a mercado -según se desee- e implementa muchas otras características útiles para el trader exigente, como sesiones de trading y días de la semana personalizables, un modo martingala y un modo martingala inversa [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Fácil de usar y supervisar Di
FREE
Fibo Trader FREE MT5
Grzegorz Korycki
3 (3)
Asesores Expertos
Fibo Trader es un asesor experto que le permite crear preajustes automatizados para patrones de oscilación en referencia a los valores de los retrocesos de Fibonacci utilizando una cuadrícula totalmente automatizada y creada dinámicamente. El proceso se logra optimizando primero el EA, y luego ejecutándolo en modo automatizado. EA le permite cambiar entre el modo automático y manual. Cuando está en modo manual el usuario utilizará un panel gráfico que permite gestionar las condiciones actuales d
FREE
Bollinger Band Elmex
Olesia Lukian
5 (1)
Asesores Expertos
Asesor Experto en Bandas de Bollinger con ATR, Trailing Stop y Multi-Symbol Trading Introducción: Aprovechamiento de la volatilidad estadística Las Bandas de Bollinger, desarrolladas por John Bollinger en la década de 1980, se han convertido en uno de los indicadores técnicos más versátiles para identificar la volatilidad del mercado y los posibles puntos de reversión. El indicador utiliza desviaciones estándar para ajustar dinámicamente la anchura de la banda en función de la evolución reciente
FREE
Triple Indicator Pro
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Asesores Expertos
Triple Indicador Pro: Experto en ADX, BB y MA Desbloquee las operaciones de precisión con Triple Indicator Pro, un Asesor Experto avanzado diseñado para maximizar su ventaja en el mercado. Combinando el poder del ADX (fuerza de la tendencia), las Bandas de Bollinger (volatilidad del mercado) y la Media Móvil (dirección de la tendencia), este EA abre operaciones sólo cuando los tres indicadores se alinean. 1 - Indicador ADX (Average Directional Index) - Este indicador mide la fuerza de la tend
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Asesores Expertos
Nuestro innovador Expert Advisor (EA) está diseñado para aprovechar las oportunidades de pullback en el mercado de divisas, con el respaldo del indicador de Rango Medio Verdadero (ATR). Esta estrategia se centra en identificar momentos en los que el precio retrocede temporalmente dentro de una tendencia dominante, ofreciendo posibles puntos de entrada con un riesgo controlado. El ATR es un indicador de volatilidad que mide la amplitud de los movimientos de precios en un determinado período de ti
FREE
PZ CCI Trader EA MT5
PZ TRADING SLU
3.25 (8)
Asesores Expertos
Este EA opera con el indicador CCI. Ofrece muchos escenarios de negociación y ajustes flexibles de gestión de posiciones, además de muchas características útiles como sesiones de negociación personalizables, un modo de martingala y martingala inversa. [ Guía de Instalación | Guía de Actualización | Solución de Problemas | FAQ | Todos los Productos ] Fácil de usar y supervisar Implementa tres estrategias de entrada diferentes Punto de equilibrio, SL, TP y trailing-stop personalizables Funciona p
FREE
Extert Adviser 2TF
Yury Smagin
Asesores Expertos
El asesor se desarrolló de acuerdo con la estrategia 2TF para EURUSD y GBPUSD. Indicadores utilizados: EMA (5), EMA (10), ADX (28), MACD (5; 10; 4). Reglas para órdenes de compra EMA (Rápido) cruzó EMA (Lento) de abajo hacia arriba. ADX + DI (azul) arriba –DI (rojo). MACD está por encima de cero. Reglas para órdenes de venta EMA (Rápido) cruzó EMA (Lento) de arriba a abajo. ADX + DI (azul) debajo de –DI (rojo). MACD está por debajo de cero. En los parámetros del asesor, puede camb
FREE
ForceBB Expert
Nikolaos Pantzos
Asesores Expertos
ForceBB_Expert está estructurado en base a dos indicadores específicos de análisis técnico ( Bandas de Bollinger e Índice de Fuerza ). Dispone de numerosos parámetros para que cada usuario pueda encontrar la configuración adecuada que se adapte a su perfil inversor. Puede trabajar sobre 28 pares diferentes. La configuración de los parámetros por defecto es orientativa, Recomiendo que cada usuario experimente para encontrar sus propios ajustes.
FREE
PZ Stochastic EA MT5
PZ TRADING SLU
2.6 (5)
Asesores Expertos
Este EA opera utilizando el indicador estocástico. Ofrece muchos escenarios de negociación y ajustes flexibles de gestión de posiciones, además de muchas características útiles como sesiones de negociación personalizables, un modo de martingala y martingala inversa. [ Guía de Instalación | Guía de Actualización | Solución de Problemas | FAQ | Todos los Productos ] Fácil de usar y supervisar Implementa tres estrategias de entrada diferentes Punto de equilibrio, SL, TP y trailing-stop personalizab
FREE
Bolligerband RSI ADX advance auto trade
Minh Truong Pham
2.5 (2)
Asesores Expertos
Este es un Forex Scalping Trading Sytem basado en las Bandas de Bollinger. Pares:Major Marco temporal: 1M o superior. Spread max:0,0001. Indicadores (sólo sugerencia) Bandas de Bollinger (20, 2); ADX (14 periodo); RSI (7 periodos). Sólo debe operar con este sistema entre las 2am y las 5am EST, de 8am a 12am EST y de 7.30pm a 10pm EST. No haga scalping 30 minutos antes de una noticia naranja o roja y no durante una hora después. Setup :es que el precio se mueva por encima de las bandas de Bollin
FREE
Gold Bulls Power Trader
Tomas Vanek
Asesores Expertos
El XU_H4_910440109_S_PS_CF_SQX es una estrategia de negociación algorítmica para MetaTrader, probado en XAUUSD (Oro) utilizando el marco de tiempo H4 a partir de abril 1, 2004, a abril 24, 2024 . No hay necesidad de configurar los parámetros, todos los ajustes ya están optimizados y ajustados. Broker recomendado RoboForex debido a la zona horaria EET. Usted puede encontrar el código fuente de la estrategia para StrategyQuant en el enlace: https: //quantmonitor.net/gold-bulls-power-trader/ Los
FREE
PZ Fractal Trader EA MT5
PZ TRADING SLU
3.25 (4)
Asesores Expertos
Este EA negocia fractales no probados utilizando órdenes pendientes. Ofrece muchos comportamientos de negociación y ajustes flexibles de gestión de posiciones, además de muchas características útiles como sesiones de negociación personalizables y un modo de martingala. [ Guía de Instalación | Guía de Actualización | Solución de Problemas | FAQ | Todos los Productos ] Fácil de usar y supervisar Implementa 4 comportamientos de negociación diferentes Punto de equilibrio, SL, TP y trailing-stop per
FREE
Range Breakout EA PRO
Kabelo Frans Mampa
Asesores Expertos
Probar antes de usar... En el mercado de divisas, un rango se refiere a un periodo de tiempo durante el cual el precio de un par de divisas permanece relativamente estable, fluctuando dentro de una banda estrecha. Esto se puede contrastar con una tendencia, que se refiere a un movimiento sostenido en el precio de un par de divisas en una dirección particular. Durante un rango, el precio del par de divisas puede moverse hacia arriba y hacia abajo dentro de un rango definido, pero no está tendiend
FREE
EV Divergence Sniper
Enrique Valeros Muriana
Asesores Expertos
EV Divergence Sniper es un Asesor Experto orientado a la precisión, diseñado para identificar inversiones de mercado de alta probabilidad a través de divergencias de precios reales confirmadas por el RSI y el Estocástico. El sistema se centra en las condiciones estructurales del mercado y entra sólo cuando el precio y el impulso muestran un claro desequilibrio, reduciendo significativamente las entradas falsas y mejorando la calidad de la señal. El EA utiliza un stop loss estructural situado más
FREE
Macd STO Forex by Gerega
Illia Hereha
5 (1)
Asesores Expertos
El   Asesor Experto (EA) Dual MACD & Stochastic   es un sistema de trading automatizado que combina   dos indicadores MACD (Media Móvil de Convergencia/Divergencia)   con el   Oscilador Estocástico   para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. Gracias a la confirmación de tendencias de MACD y al análisis de momentum del Estocástico, este EA proporciona señales precisas de entrada y salida. Características principales: •   Estrategia de doble MACD   – Utiliza dos MACD con co
FREE
MT5 iMA For Buy And Candlestick Chart For Sell
Wei Xin Hong
4 (1)
Asesores Expertos
Esta es la realización automática de más de una sola y el cierre de la EA, bienvenido a usar.Ha pasado varias pruebas de datos históricos antes de subir al estante.Aquí está el principio de cierre múltiple de EA: 1, a través de dos medias generadas por el tenedor de oro para realizar automáticamente múltiples compras simples, los ciclos de las dos medias pueden ser establecidos por sí mismos, el valor predeterminado de la media móvil de ciclo pequeño es 5, el valor predeterminado de la media mó
FREE
Classic v1
Sergio Tiscar Ortega
Asesores Expertos
Presentamos nuestro avanzado Expert Advisor (EA) meticulosamente diseñado para navegar el mercado de divisas utilizando dos indicadores técnicos prominentes: el Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) y el Índice de Fuerza Relativa (RSI). El MACD es un indicador de impulso versátil que sigue la tendencia, destacando cambios en la fuerza, dirección, impulso y duración de una tendencia. Mientras tanto, el RSI es un oscilador popular que mide la velocidad y el cambio de los movimientos de
FREE
FxS Moving Average EA
Churchill Sipho Mashinini
Asesores Expertos
FxS Moving Average EA  Un asesor experto de medias móviles multiestrategia para MetaTrader 5       Descripción general El Asesor Experto de Medias Móviles FxS es un potente y fácil de usar que integra seis estrategias de medias móviles probadas en un sistema de trading flexible. Diseñado para traders que valoran la simplicidad, el rendimiento y la personalización, este Asesor Experto le ofrece control total sobre su enfoque de trading preferido, parámetros de riesgo y filtros de tie
FREE
LVL RSI mt5
LVL Invest
Asesores Expertos
Utilice este asesor experto cuya estrategia se basa esencialmente en el indicador Índice de Fuerza Relativa (RSI), así como un toque personal. Otros asesores expertos gratuitos están disponibles en mi espacio personal así como señales, no dudes en visitarme y dejar un comentario, me hará feliz y me dará ganas de ofrecer contenidos. Asesores expertos disponibles actualmente: LVL Creator LVL Creador Pro LVL Bandas de Bollinger El trading no es una solución mágica, así que antes de utilizar este
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
EMA Trade Crossover to Crossover
Parminder Kumar Hardial Chand
5 (1)
Asesores Expertos
1. Estrategia de cruce de EMA: Este bot observa dos líneas móviles llamadas EMAs (como carreras de amigos rápidas y lentas). Cuando la rápida cruza por encima de la lenta, compra (como diciendo "¡sube!"). Cuando cruza por debajo, vende (como diciendo "¡baja!"). Espera a que termine la vela (como una barra de tiempo) para asegurarse de que es real. 2. Dos Formas de Jugar: - Modo TP/SL Fijo : Establece un "objetivo de ganancia" (Take Profit) y un "stop de seguridad" (Stop Loss) basado en cuánto q
FREE
Filtro:
MT5
77
MT5 2025.12.10 20:39 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario