One Mint EMA Higher Frame Scalper
- Asesores Expertos
- Parminder Kumar Hardial Chand
- Versión: 1.0
One Mint EMA Higher Trend Scalper es un bot de trading MT5 rápido y flexible diseñado para entradas rápidas mientras sigue la tendencia más fuerte del marco de tiempo superior. Utiliza un cruce limpio de EMA en el gráfico principal y confirma la dirección con un filtro de tendencia superior para evitar operaciones contra tendencia y mejorar la consistencia.
Entradas clave
-
Tamaño del Lote
-
Toma de beneficios
-
Stop Loss
-
Tope dinámico
-
Límite máximo de operación
-
Opción de cerrar la operación contraria
Características principales
-
Estrategia de entrada basada en EMA para scalping simple y rápido
-
Filtro de tendencia de marco temporal superior para alinear las operaciones con una tendencia más fuerte
-
Cierre automático de posiciones opuestas cuando cambia la tendencia
-
Negociación multisímbolo para pares de divisas, oro, índices o criptomonedas
-
Gestión monetaria limpia con TP, SL y trailing stop en ajustes sencillos
-
Reduce el ruido en los plazos inferiores siguiendo la dirección de la tendencia superior
Este bot está diseñado para los operadores que quieren entradas rápidas M1/M5 con la seguridad de la confirmación HTF, parámetros simples y la capacidad de operar con múltiples símbolos al mismo tiempo.
El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración