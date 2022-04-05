RiskAnalyzerMT4
- Utilitys
- Tolga Duyen
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
=== RISK ANALYZER MT4 ===
Professioneller Positionsgrößen- und Margin-Rechner für ernsthafte Trader.
HAUPTFUNKTIONEN:
- LOSGRÖSSEN-KALKULATOR - Berechnen Sie die optimale Positionsgröße auf der Grundlage Ihres Risikos
- MARGENKALKULATOR - Anzeige der erforderlichen Marge, der freien Marge und der Margenhöhe VOR dem Handel
- HANDELSSTATISTIK - Gewinnrate, Gewinnfaktor, erwartete Auszahlungsanalyse
- DRAWDOWN MONITORING - Verfolgen Sie den absoluten und maximalen Drawdown
- RISIKOANALYSE IN ECHTZEIT - Alle Metriken werden automatisch aktualisiert
BERECHNEN, BEVOR SIE HANDELN:
- Punktwert in Kontowährung
- Kontraktgröße und Lot-Limits (min/max)
- Erforderliche Margin für eine neue Position
- Neue Gesamtmargin nach Handelseröffnung
- Neue verbleibende freie Marge
- Neuer Margin-Level in Prozent
- Risiko einer Nachschussforderung
HANDELSSTATISTIK-PANEL:
- Gewinnrate in Prozent
- Berechnung des Gewinnfaktors
- Erwartete Auszahlung pro Handel
- Maximaler Drawdown
- Absoluter Drawdown
- Anpassbarer Statistikzeitraum
ANPASSUNGSOPTIONEN:
- Einstellbare Losgröße für Berechnungen
- Benutzerdefinierter Statistik-Zeitrahmen
- Farben und Aussehen des Panels
- Position im Diagramm
- Schriftgröße und -stil
PERFEKT FÜR:
✓ Forex-Händler (alle Paare)
✓ Indizes Handel
✓ Commodities
✓ Krypto CFDs
✓ Gold, Silber, Öl Trader
✓ Scalping und Daytrading
✓ Swing Trading
✓ Positionshandel
WARUM TRADER DIES NUTZEN:
- Margin Calls vermeiden
- Handelskonto schützen
- Professionelles Geldmanagement
- Risiko-Ertrags-Optimierung
- Bessere Handelsplanung
- Kontrolle des Kontoverlusts
KEYWORDS: Risikomanagement, Positionsgrößenbestimmung, Lot-Rechner, Margin-Rechner,
Geldmanagement, Forex-Rechner, Handelsstatistiken, Gewinnfaktor,
Drawdown-Analyse, Kontoschutz, MetaTrader Dashboard