RiskAnalyzerMT4

=== RISK ANALYZER MT4 ===





Professioneller Positionsgrößen- und Margin-Rechner für ernsthafte Trader.





HAUPTFUNKTIONEN:





- LOSGRÖSSEN-KALKULATOR - Berechnen Sie die optimale Positionsgröße auf der Grundlage Ihres Risikos

- MARGENKALKULATOR - Anzeige der erforderlichen Marge, der freien Marge und der Margenhöhe VOR dem Handel

- HANDELSSTATISTIK - Gewinnrate, Gewinnfaktor, erwartete Auszahlungsanalyse

- DRAWDOWN MONITORING - Verfolgen Sie den absoluten und maximalen Drawdown

- RISIKOANALYSE IN ECHTZEIT - Alle Metriken werden automatisch aktualisiert





BERECHNEN, BEVOR SIE HANDELN:

- Punktwert in Kontowährung

- Kontraktgröße und Lot-Limits (min/max)

- Erforderliche Margin für eine neue Position

- Neue Gesamtmargin nach Handelseröffnung

- Neue verbleibende freie Marge

- Neuer Margin-Level in Prozent

- Risiko einer Nachschussforderung





HANDELSSTATISTIK-PANEL:

- Gewinnrate in Prozent

- Berechnung des Gewinnfaktors

- Erwartete Auszahlung pro Handel

- Maximaler Drawdown

- Absoluter Drawdown

- Anpassbarer Statistikzeitraum





ANPASSUNGSOPTIONEN:

- Einstellbare Losgröße für Berechnungen

- Benutzerdefinierter Statistik-Zeitrahmen

- Farben und Aussehen des Panels

- Position im Diagramm

- Schriftgröße und -stil





PERFEKT FÜR:

✓ Forex-Händler (alle Paare)

✓ Indizes Handel

✓ Commodities

✓ Krypto CFDs

✓ Gold, Silber, Öl Trader

✓ Scalping und Daytrading

✓ Swing Trading

✓ Positionshandel





WARUM TRADER DIES NUTZEN:

- Margin Calls vermeiden

- Handelskonto schützen

- Professionelles Geldmanagement

- Risiko-Ertrags-Optimierung

- Bessere Handelsplanung

- Kontrolle des Kontoverlusts





KEYWORDS: Risikomanagement, Positionsgrößenbestimmung, Lot-Rechner, Margin-Rechner,

Geldmanagement, Forex-Rechner, Handelsstatistiken, Gewinnfaktor,

Drawdown-Analyse, Kontoschutz, MetaTrader Dashboard