RiskAnalyzerMT4

=== ANALIZADOR DE RIESGO MT4 ===

Calculadora profesional de márgenes y dimensionamiento de posiciones para traders serios.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- CALCULADORA DE TAMAÑO DE LOTE - Calcula el tamaño óptimo de posición basado en su riesgo
- CALCULADORA DE MARGEN - Vea el margen requerido, el margen libre y el nivel de margen ANTES de operar.
- ESTADÍSTICAS DE OPERACIÓN - Tasa de ganancias, factor de beneficios, análisis de ganancias esperadas.
- SEGUIMIENTO DE LA REDUCCIÓN - Seguimiento de la reducción absoluta y máxima
- ANÁLISIS DE RIESGO EN TIEMPO REAL - Todas las métricas se actualizan automáticamente

CALCULE ANTES DE OPERAR:
- Valor en puntos en la divisa de la cuenta
- Tamaño del contrato y límites de lote (mín./máx.)
- Margen requerido para una nueva posición
- Nuevo margen total después de abrir la operación
- Nuevo margen libre restante
- Porcentaje del nuevo nivel de margen
- Riesgo de ajuste de márgenes

PANEL DE ESTADÍSTICAS DE NEGOCIACIÓN:
- Porcentaje de ganancias
- Cálculo del factor de beneficio
- Ganancia esperada por operación
- Reducción máxima
- Reducción absoluta
- Periodo de estadísticas personalizable

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN:
- Tamaño de lote ajustable para los cálculos
- Periodo de estadísticas personalizable
- Colores y apariencia del panel
- Posición en el gráfico
- Tamaño y estilo de fuente

PERFECTO PARA:
✓ Operadores de Forex (todos los pares)
Índices
Materias primas
Cripto CFDs
Traders de oro, plata y petróleo
✓ Scalping y day trading
Swing trading
✓ Trading de posición

POR QUÉ LOS TRADERS USAN ESTO:
- Evitar las llamadas de margen
- Proteger la cuenta de trading
- Gestión profesional del dinero
- Optimización del riesgo
- Mejor planificación de las operaciones
- Control de la reducción de la cuenta

PALABRAS CLAVE: gestión de riesgos, dimensionamiento de posiciones, calculadora de lotes, calculadora de márgenes,
gestión monetaria, calculadora forex, estadísticas de trading, factor de beneficio,
análisis de detracciones, protección de cuentas, panel de MetaTrader
Productos recomendados
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Indicadores
Visión general Harmonic Patterns MT4 es un indicador de análisis técnico diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Identifica y muestra patrones de precios armónicos, como Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark y Gartley, tanto en direcciones alcistas como bajistas. El indicador calcula los niveles de precios clave, incluidos los niveles de entrada, stop loss y tres niveles de toma de beneficios, para ayudar a los operadores a analizar los movimientos del mercado. Los elementos visuales y las alert
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indicadores
Indicador Trendlines Chart Patterns (MT4) Patrones gráficos automatizados y señales de ruptura para MT4: ¡Opere con Precisión! El "Trendlines Chart Patterns Indicator" es una herramienta avanzada de trading para MetaTrader 4 (MT4 ), meticulosamente diseñada para identificar señales de compra y venta de alta probabilidad basadas en la formación dinámica de líneas de tendencia robustas y patrones gráficos populares. Este potente indicador de divisas automatiza el complejo proceso de identificación
Voenix
Lorentzos Roussos
4.58 (12)
Asesores Expertos
Patrones armónicos , escáner y comerciante  Patrones incluidos: patrón ABCD patrón garley patrón de murciélago patrón de cifrado 3Patrón de unidades patrón de cisne negro Patrón de cisne blanco Patrón Quasimodo o patrón Over Under Patrón de murciélago alternativo patrón de mariposa Patrón de cangrejo profundo patrón de cangrejo patrón de tiburón Patrón FiveO patrón de cabeza y hombros patrón de triángulo ascendente Patrón uno dos tres Y 8 patrones personalizados Voenix es un escáner de patrones
FIBO Price Calculator
Rui Zhao
Utilidades
Breve descripción de la calculadora de precios FIBO 1. Dibujo automatizado del retroceso de Fibonacci Este indicador dibuja automáticamente líneas de retroceso de Fibonacci en el gráfico de MT4, ayudando a los operadores a identificar rápidamente posibles niveles de soporte y resistencia. 2. Secuencia de Fibonacci personalizable Los usuarios pueden personalizar los valores de la secuencia de Fibonacci, y el indicador los convierte automáticamente en niveles de precios correspondientes basados en
Reversal Pattern Pro
Boonyapagorn Rodvattanajinda
Indicadores
Patrones de Reversión Pro Reversal Patterns Pro es una herramienta analítica de Price Action (PA) que escanea los patrones de reversión. - Encuentra y marca los patrones de velas japonesas más fiables en tiempo real. - Soporta todos los marcos de tiempo (Mejor para Scalping) - No repinta por lo que es un indicador excepcional para Expert Advisors. Parámetros de entrada : - Modo de soporte y resistencia (verdadero o falso) para habilitar el filtrado avanzado. - Periodo Donchian - Periodo RSI -
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
ON Trade Harmonic Patterns
Abdullah Alrai
Indicadores
Este indicador detectará patrones armónicos dibujados en el gráfico mediante métodos manuales y automáticos. Agrega tu comentario, por favor. Notas: El indicador tiene un panel de control y guardará cada configuración (gráfico y marco de tiempo). Puedes minimizarlo para tener más espacio en el gráfico y presionar el botón de cierre para ocultar todos los datos del indicador en el gráfico si prefieres trabajar con otras herramientas de análisis. Cuando uses este indicador y cambies las configurac
Fibonacci Trend MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
Indicadores
Oferta especial : ALL TOOLS , ¡solo $35 cada uno! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me En un entorno de trading volátil, una herramienta de análisis potente e intuitiva puede ayudarte a aprovechar las oportunidades rápidamente. Fibonacci Trend Scanner no solo integra las funciones tradicionales del indicador de Fibonacci y SuperTrend, sino que también amplía la func
No Marti No Party
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90395 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/99545 Presentamos el Asesor Experto (EA) "No Marti No Party": el epítome de las estrategias comerciales agresivas. Este EA no es para los pusilánimes, ya que opera según un principio de alto riesgo y alta recompensa que puede generar ganancias sustanciales o pérdidas significativas. El nombre lo dice todo: la estrategia Martingala es el núcleo de este EA. Está diseñado para duplicar a
Antabod Gamechanger
Rev Anthony Olusegun Aboderin
Indicadores
*Antabod GameChanger Indicator - Transforme sus operaciones ¿Está cansado de perseguir tendencias demasiado tarde o de dudar de sus operaciones? ¡El *Antabod GameChanger Indicator* está aquí para *revolucionar su estrategia de trading* y darle la ventaja que necesita en los mercados! ¿Por qué elegir GameChanger? *Detección Precisa de Tendencias* - GameChanger identifica los cambios de tendencia con *precisión milimétrica*, asegurando que usted entre y salga de las operaciones en el momento
CandleStick Scanner for MT4
Mounir Cheikh
Utilidades
El CandleStick Scanner es una herramienta que le permite realizar un escaneo del mercado y buscar cualquier patrón de vela que ya haya creado en el gráfico actual, Puede realizar una búsqueda rápida en el gráfico actual (se escanearán 500 barras), Esta es una versión lite de CandleStick Factory para MT4 . El video de la versión completa se puede encontrar aquí : https://www.youtube.com/watch?v=fq7pLXqVO94 La versión completa se puede comprar aquí: https: //www.mql5.com/en/market/product/75628 C
FREE
Fibo Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Asesores Expertos
Fibo Eagle EA para MT4 - Asesor Experto en Operativa de Cuadrícula basada en Fibonacci Visión general FiboEagleEA es un sofisticado Asesor Experto (EA) diseñado para los traders que desean un sistema de trading automatizado impulsado por la secuencia de Fibonacci. Este EA integra los principios del grid trading con herramientas avanzadas de gestión monetaria, ofreciendo una mezcla de precisión, adaptabilidad y potencial de rentabilidad. Si usted es nuevo en el comercio o un profesional experimen
I Smart Martin Pro
Alexey Nazarov
Asesores Expertos
El asesor Smart Martin automatiza una estrategia de trading basada en niveles de soporte y resistencia para EURUSD (marco temporal H1). Características principales: Entrada precisa basada en ruptura/rebote de niveles. Gestión de riesgo estricta: Stop Loss y Take Profit fijos. Filtrado de señales falsas mediante análisis de volatilidad. Detalles de la estrategia Reglas de entrada Los niveles se construyen en base al análisis técnico del precio. Reglas de salida Stop Loss: 200 puntos desde el ni
Fibonacci Calculator
Jalitha K Johny
Indicadores
El uso de la calculadora de Fibonacci con las Ondas de Elliot puede generar resultados notables. Un trader puede utilizar estos niveles o ratios para encontrar operaciones de alta probabilidad con un stop loss muy pequeño. También puede utilizar estos ratios para encontrar extensiones de Ondas de Elliot y reservar beneficios cerca de esos niveles. Para los expertos en Ondas de Elliot, la calculadora de Fibonacci es una herramienta muy útil que puede ayudarles a calcular los niveles de extensión
Major Support and Resistance Indicator
Ahmad Ar Abedalaziz Alazaizeh
Indicadores
Este indicador filtra el indicador Zigzag para calcular los principales niveles de soporte y resistencia . Variables gap mínimo entre picos : es la distancia (GAP) entre los picos de el Zigzag sensibilidad de picos : Número mínimo de picos cercanos look back: significa que tiene que probar los últimos 50 picos en el Zigzag nombre del objeto perfix: un prefijo para el nombre de la línea del nivel en el gráfico
FREE
Fibonacci Wave Bands
Luc Michael Botes
Indicadores
Indicador de bandas de ondas de Fibonacci El indicador de bandas de ondas de Fibonacci utiliza los coeficientes de Fibonacci para crear bandas dinámicas en torno a una media móvil central. Estas bandas se derivan de ratios de Fibonacci clave (normalmente 38,2%, 50%, 61,8%) y se adaptan a la volatilidad del mercado, ofreciendo información sobre posibles zonas de soporte y resistencia. Características principales: Niveles Fibonacci: El indicador traza múltiples bandas por encima y por debajo de un
CyberZingFx Volume Plus
Afsal Meerankutty
4.94 (16)
Indicadores
Versión avanzada de CyberZingFx Volume Plus, el indicador MT4 definitivo para los operadores que buscan señales de compra y venta altamente precisas. Con una estrategia adicional y señales de puntos de acción de precios que aumentan su eficacia, este indicador ofrece una experiencia de trading superior tanto para profesionales como para principiantes. La versión CyberZingFx Volume Plus Advanced combina el poder del análisis de volumen y los datos históricos de precios con una estrategia adiciona
RenkoButterfly
Sergey Deev
Indicadores
El indicador muestra barras Renko en el gráfico, las utiliza para trazar el ZigZag - líneas de tendencia que conectan los mínimos y máximos locales del movimiento del precio, y los destaca basándose en los patrones de Gartley, mostrando los posibles puntos de reversión del precio. Renko - visualización especializada de la acción del precio, en la que el gráfico no se muestra en cada barra del marco de tiempo, sino sólo bajo la condición de que el precio haya pasado más del número especificado de
Elliott Wave MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Teoría de Ondas de Elliott Automatizada 1. Conteo automático de ondas y reducción del sesgo (Objetividad) Normalmente, el conteo de Ondas de Elliott implica mucha "imaginación" u opinión personal. Este indicador ayuda al: Encontrar Ondas de Impulso (1-2-3-4-5): Utiliza reglas estrictas (ej. la onda 3 no puede ser la más corta, la onda 4 no debe solaparse con la 1) para mostrar la estructura de precios teóricamente correcta. Encontrar Ondas Correctivas (A-B-C): Ayuda a detectar retrocesos para en
Smart Fibonacci EA
Yeoh Kia Gee
Asesores Expertos
SMART FIBONACCI EA 1. VISIÓN GENERAL Este Asesor Experto (EA) combina los niveles de retroceso de Fibonacci con filtros de tendencia e impulso para identificar oportunidades de negociación de alta probabilidad. El EA está diseñado para operar en el marco temporal H4 en los principales pares de divisas, utilizando un enfoque sistemático para la gestión de riesgos y la ejecución de operaciones. 2. Características únicas Ø Cálculo dinámico de Fibonacci Ø Calcula automáticamente los niveles de Fib
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Indicadores
La nueva actualización convierte a este indicador en una completa herramienta de estudio, análisis y explotación de patrones probabilísticos. Incluye: Monitor porcentual multiactivo en gráfico. Martingalas configurables. Veintiún patrones preconfigurados , incluyendo patrones Mhi y C3. Un editor de patrones avanzado para almacenar hasta 5 patrones personalizados. Modo Backtest para comprobar los resultados con informes de pérdidas. Filtro de tendencias. Filtro de aciertos operativos. Opción de c
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Auto Fibo Retracement MT4
Nguyen Tuan Son
3.67 (3)
Indicadores
Indicador automático de retroceso de Fibonacci - Flexible y fiable Este no es sólo otro indicador Auto Fibonacci Retracement - es una de las herramientas más flexibles y fiables disponibles . Si le resulta útil, por favor deje una reseña o comentario para apoyar el proyecto. Echa un vistazo a mis otras herramientas útiles a continuación: Timeframes Trend Scanner - Escanea la tendencia de activos en diferentes marcos de tiempo con múltiples indicadores. Market Trend Scanner - Escanea la tendenci
FREE
Fibonacci Confluence Higher TF
Minh Truong Pham
Indicadores
Fibonacci Confluence Toolkit es una herramienta de análisis técnico diseñada para ayudar a los operadores a identificar posibles zonas de reversión de precios mediante la combinación de señales y patrones clave del mercado. Destaca áreas de interés en las que se prevén acciones o reacciones significativas de los precios, aplica automáticamente niveles de retroceso de Fibonacci para delimitar posibles zonas de retroceso y detecta patrones de velas envolventes. Su singularidad radica en que se bas
Best Martingale Strategy
Zafar Iqbal Sheraslam
Asesores Expertos
EA Martingala es una estrategia de apuestas popular que se ha aplicado a varias formas de juego, incluyendo el comercio y la inversión. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las estrategias de Martingala pueden ser extremadamente arriesgadas y no se recomiendan para empresas financieras serias, ya que pueden conducir a pérdidas sustanciales. Esta estrategia se basa en la idea de doblar la apuesta después de cada operación perdedora con la esperanza de obtener beneficios. A continuación,
BBMA Grid Combination
Kahfi Pangariduwan
5 (1)
Asesores Expertos
BBMAGC BBMAGC es un sistema de trading automático con una estrategia de trabajo obtenida del famoso indicador BBMA combinado con el sistema de rejilla avanzada. Este EA utiliza sistemas de trading peligrosos como la martingala y la rejilla, así que por favor comprenda el riesgo antes de usar este EA. Marco de tiempo: H1 Símbolo: mejor resultado en EUR/USD, GBPUSD, GBPCAD VPS recomendado Broker de 4/5 dígitos Depósito mínimo 1000$. Spread bajo siempre mejor Desde que usas el sistema Grid, siempre
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta de comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia por
Elliott Wave Trend MT4
Young Ho Seo
4 (7)
Indicadores
Elliott Wave Trend fue diseñado para el conteo científico de ondas. Esta herramienta se centra en deshacerse de la vaguedad de la clásica Elliott Wave Counting utilizando la pauta de la plantilla y el enfoque patrón. Para ello, en primer lugar, Elliott Wave Trend ofrece la plantilla para el recuento de ondas. En segundo lugar, ofrece la puntuación estructural de la onda para ayudar a identificar la formación de la onda precisa. Ofrece tanto la puntuación estructural de la onda impulsiva como la
RTSPattern
Tomas Belak
Indicadores
El indicador ofrece una alternativa superior al análisis de la acción de los precios. Permite identificar patrones normalizados, que luego se transforman en una representación gráfica para predecir futuros pasos dentro de una serie temporal. En la esquina superior izquierda, encontrará información sobre la precisión prevista de la predicción, determinada mediante un complejo cálculo MSQE. Dispone de flexibilidad para ajustar la ventana temporal, lo que facilita la validación del rendimiento del
Los compradores de este producto también adquieren
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT4 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el Local Trade Copier EA MT4 ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus necesi
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación - Instrucciones para la aplicación - Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden y ver su
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gato MT4) no es solo un simple copiador local de operaciones; es un marco completo de gestión de riesgos y ejecución, diseñado para los desafíos actuales del trading. Desde los retos de las prop firms hasta la gestión de cuentas personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección del capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona en modo Master (emisor) y en modo Slave (receptor)
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilidades
Risk/Reward Tool es un Expert Advisor de grado profesional diseñado para revolucionar la forma en que planifica, visualiza y ejecuta operaciones en MetaTrader 4. Ya sea que sea un trader discrecional que valora la gestión precisa del riesgo o un desarrollador de estrategias que necesita probar configuraciones de trading visualmente, esta herramienta proporciona todo lo que necesita en una interfaz elegante e intuitiva. A diferencia de las calculadoras de posición básicas, Risk/Reward Tool combin
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilidades
¡Vea instantáneamente su historial de operaciones cerradas por día y semana, sus operaciones abiertas actuales y su exposición al mercado de divisas en un solo gráfico! Utilice el mapa de calor para identificar operaciones rentables y dónde se encuentra su reducción actual dentro de su cartera de operaciones. Botones de cierre rápido Utilice los botones de cierre rápido para cerrar cada operación en un solo símbolo, cerrar operaciones individuales en su totalidad o tomar ganancias o pérdidas p
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilidades
Copiadora comercial para MetaTrader 4. Copia operaciones de forex, posiciones, pedidos de cualquier cuenta. Es una de las mejores copiadoras comerciales   MT4 - MT4, MT5 - MT4 para la versión  COPYLOT MT4  (o MT4 - MT5 MT5 - MT5 para la versión COPYLOT MT5 ). Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex Versión copiadora para  MetaTrader 5 terminal (МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian al instante, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda un segundo. En la nueva versión, en modo remoto , la operación de copia puede realizarse con un retardo de milisegundos o cero . Después de la compra, p
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilidades
Trade Copier Pro es una poderosa herramienta para copiar el comercio a distancia entre múltiples cuentas en diferentes lugares a través de Internet. Esta es una solución ideal para el proveedor de la señal, que quieren compartir su comercio con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar los oficios a múltiples receptores y un receptor puede obtener el comercio de múltiples proveedores también. Proveedor y el receptor pueden gestionar su lista de asociados con el
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilidades
El MT4 to Telegram Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales a Telegram, transformando su cuenta en un proveedor de señales. El formato de los mensajes es completamente personalizable! Sin embargo, para un uso sencillo, también puede optar por una plantilla predefinida y habilitar o deshabilitar partes específicas del mensaje. [ Demo ]  [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ]
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 4 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador, asesor experto y script, trabajando con ellos tan fácilmente como con gráfico
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic.  ¡Trabajando con posiciones y pedidos!  Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede operar con un clic del gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que el control estándar de MetaTrader. Cálculos automáticos de parámetros y funciones que facilitan la vida de un comerciante y lo ayudan a realizar sus actividades comerciales de manera mucho más rápida y conveniente. Consejos gráficos e informació
RS Trade Copier
Boris Sedov
5 (1)
Utilidades
Solución profesional para copiar operaciones entre terminales. RS Trade Copier es un sistema confiable y flexible para copiar operaciones comerciales entre terminales MetaTrader 4. La herramienta es adecuada tanto para traders experimentados y servicios de señales como para inversores particulares. Permite transmitir señales desde uno o varios proveedores hacia uno o múltiples clientes con alta precisión y mínima latencia. Admite configuración automática sencilla y opciones avanzadas de configur
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Utilidades
El Asesor Experto   repite   operaciones y posiciones un número preestablecido de veces en su cuenta   MetaTrader 4   . Copia todas las transacciones abiertas manualmente o por otro Asesor Experto. ¡Copia señales y aumenta el lote de señales   ! Aumenta la cantidad de otros EA. Se admiten las siguientes funciones: lote personalizado para operaciones copiadas, copia de Stop Loss, Take Profit, uso de trailing stop. Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar     Cómo
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
Utilidades
Auto Grid:  creación automatizada de órdenes en grid basada en sus operaciones existentes. Automatice estrategias de trading complejas   con sistemas de grid sofisticados que detectan nuevas posiciones y crean automáticamente arrays de órdenes optimizadas. Utilidad multifuncional : 66+ funciones, incluyendo la herramienta Auto Grid  |   contácteme  si tiene alguna pregunta  |   Versión para MT5 A. Detección y Monitoreo Inteligente de Operaciones: Escaneo de símbolos específicos o cartera comple
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Utilidades
Cerrar posiciones en MetaTrader 4 al alcanzar la ganancia / pérdida total con la función de seguimiento de ganancias. Puede habilitar las paradas virtuales (orden separada) , Cálculo y cierre para posiciones de COMPRA y VENTA por separado (COMPRA VENTA separada) , Cerrar y calcular todos los símbolos o solo el símbolo actual (Todos los símbolos) , Habilitar trailing con fines de lucro ( Trailing Profit ) Cierre sobre las pérdidas y ganancias totales en la moneda de depósito, puntos, % del saldo
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilidades
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilidades
Descubre la copia instantánea de operaciones con el revolucionario X2 Copy MT4. Con solo 10 segundos de configuración, obtendrás una herramienta poderosa para sincronizar operaciones entre terminales MetaTrader en una sola computadora con Windows o VPS a una velocidad sin precedentes: menos de 0,1 segundos. Ya sea que estés gestionando múltiples cuentas, siguiendo señales o escalando tu estrategia, X2 Copy MT4 se adapta a tu flujo de trabajo con una precisión y control inigualables. Deja de espe
Loss Recovery Trading Robot
Quang Dung Pham
5 (2)
Utilidades
Este es un Asesor Experto que se utiliza para operaciones manuales como un EA de fondo o combinado con un EA externo para abrir órdenes. Loss Recovery Trading es una de sus opciones para manejar las posiciones perdidas en lugar de utilizar stop loss mediante el establecimiento de un área de recuperación de la zona y el objetivo de salir de la secuencia de rondas de giro. ¿Cómo funciona? Si el mercado va en contra de la dirección de sus primeras posiciones en los puntos específicos de pérdida, e
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilidades
Copiadora->Interfaz de interacción cómoda y rápida, los usuarios pueden usarla de inmediato       ->>>> Recomendado para usar en computadoras Windows o VPS Windows Características: Configuraciones de copy trading personalizadas y diversificadas: 1. Se pueden configurar diferentes modos de lote para diferentes fuentes de señal 2. Se pueden configurar diferentes fuentes de señal para copy trading hacia adelante y hacia atrás 3. Las señales se pueden configurar con comentarios 4. Si se debe calibr
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilidades
Herramienta de negociación avanzada: Órdenes inteligentes con un solo clic que se ejecutan según sus condiciones Desarrollado por traders para la comunidad de traders: calculadora de tamaño de posición (tamaño de lote), abrir posición tras la acción del precio, creador de estrategias, configurar y olvidarse de operar, notificaciones móviles Gestión del riesgo: calculadora del tamaño de la posición con porcentaje de riesgo, porcentaje de ganancia, relación riesgo-recompensa objetivo, diferencial
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilidades
Este evaluador le permite identificar activos que están más sobrecomprados (% de crecimiento) o sobrevendidos (% de caída) de lo habitual dentro de un período de tiempo seleccionado (período de tiempo). El mercado está regido por la ley, compre más barato, venda más caro, pero sin un escáner automático será muy difícil para usted identificar las monedas / acciones que están sobrecompradas o sobrevendidas más de lo habitual, por ejemplo, dentro de la semana actual, o el hora actual o mes. Puede
Bermaui Manual EA
Muhammad Elbermawi
5 (10)
Utilidades
Este es un asesor experto semiautomático que comercia con el sistema de red. La idea es tomar gradualmente diferentes posiciones en el mercado y luego calcular el nivel de equilibrio para ellas. Cuando los precios superan este punto de equilibrio por una distancia predeterminada, todas las órdenes abiertas se cierran. Información importante Aquí está la guía del usuario:   https://www.mql5.com/en/blogs/post/730567 Puede probar este EA con cualquiera de mis otros productos, aquí: https://www.mql
EchoTrade Telegram Signal Backtester
Perpetual Chinemerem Vincent
Utilidades
EchoTrade Backtester de Señales de Telegram VALIDE SEÑALES DE TELEGRAMAS EN MINUTOS - DEJE DE ADIVINAR, EMPIECE A HACER BACKTESTING Deje de arruinar cuentas con señales "VIP" que no funcionan. El EchoTrade Telegram Sign al Backtester es la solución profesional para auditar, verificar y optimizar el rendimiento de cualquier proveedor de señales de Telegram en datos históricos. La mayoría de los proveedores de señales le muestran sus ganancias pero ocultan sus pérdidas. Esta herramienta revela la
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilidades
De Telegram a MT4:   La solución definitiva para copiar señales Optimice sus operaciones con   Telegram para MT4   , la herramienta de vanguardia diseñada para copiar señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 4, sin necesidad de DLL. Esta robusta solución garantiza una ejecución fluida de señales con una precisión y opciones de personalización inigualables, ahorrándole tiempo y mejorando su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Característic
Otros productos de este autor
SessionLevels
Tolga Duyen
Indicadores
Este indicador muestra niveles de precios potenciales, niveles de soporte y resistencia, niveles de precios máximos y mínimos para las sesiones asiática, europea y americana. Funciona para el día que seleccione en la interfaz de usuario. Es adecuado para el oro, bitcoin, todas las monedas, materias primas, criptomonedas y todos los instrumentos de inversión en el metatrader. Usted puede utilizar en el día de sus operaciones comerciales con facilidad. Este indicador es para la plataforma metatrad
FREE
RiskAnalyzerMT5
Tolga Duyen
Utilidades
=== ANALIZADOR DE RIESGO MT5 === Calculadora profesional de márgenes y tamaño de posiciones para operadores serios. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: - CALCULADORA DE TAMAÑO DE LOTE - Calcula el tamaño óptimo de posición basado en su riesgo - CALCULADORA DE MARGEN - Vea el margen requerido, el margen libre y el nivel de margen ANTES de operar. - ESTADÍSTICAS DE OPERACIÓN - Tasa de ganancias, factor de beneficios, análisis de ganancias esperadas. - SEGUIMIENTO DE LA REDUCCIÓN - Seguimiento de la re
