RiskAnalyzerMT4

=== ANALIZADOR DE RIESGO MT4 ===





Calculadora profesional de márgenes y dimensionamiento de posiciones para traders serios.





CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:





- CALCULADORA DE TAMAÑO DE LOTE - Calcula el tamaño óptimo de posición basado en su riesgo

- CALCULADORA DE MARGEN - Vea el margen requerido, el margen libre y el nivel de margen ANTES de operar.

- ESTADÍSTICAS DE OPERACIÓN - Tasa de ganancias, factor de beneficios, análisis de ganancias esperadas.

- SEGUIMIENTO DE LA REDUCCIÓN - Seguimiento de la reducción absoluta y máxima

- ANÁLISIS DE RIESGO EN TIEMPO REAL - Todas las métricas se actualizan automáticamente





CALCULE ANTES DE OPERAR:

- Valor en puntos en la divisa de la cuenta

- Tamaño del contrato y límites de lote (mín./máx.)

- Margen requerido para una nueva posición

- Nuevo margen total después de abrir la operación

- Nuevo margen libre restante

- Porcentaje del nuevo nivel de margen

- Riesgo de ajuste de márgenes





PANEL DE ESTADÍSTICAS DE NEGOCIACIÓN:

- Porcentaje de ganancias

- Cálculo del factor de beneficio

- Ganancia esperada por operación

- Reducción máxima

- Reducción absoluta

- Periodo de estadísticas personalizable





OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN:

- Tamaño de lote ajustable para los cálculos

- Periodo de estadísticas personalizable

- Colores y apariencia del panel

- Posición en el gráfico

- Tamaño y estilo de fuente





PERFECTO PARA:

✓ Operadores de Forex (todos los pares)

Índices

Materias primas

Cripto CFDs

Traders de oro, plata y petróleo

✓ Scalping y day trading

Swing trading

✓ Trading de posición





POR QUÉ LOS TRADERS USAN ESTO:

- Evitar las llamadas de margen

- Proteger la cuenta de trading

- Gestión profesional del dinero

- Optimización del riesgo

- Mejor planificación de las operaciones

- Control de la reducción de la cuenta





