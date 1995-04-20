Super IA Sniper Volume PRO

SUPER IA SNIPER - VOLUMEN PRO (MT4)

Super IA Sniper - Volume PRO ist ein fortschrittlicher Indikator zur Analyse des Volumens und des Kursverhaltens, der entwickelt wurde, um kurzfristige Umkehrbedingungen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, die auf qualifizierten Volumenereignissen basieren und nur geschlossene Kerzen verwenden (KEIN REPAINT).

Er wurde für Händler entwickelt, die Präzision, Transparenz und eine echte statistische Validierung verlangen, die zufällige Signale und rein subjektive Marktinterpretationen ausschließt.

🔹 WAS DER INDIKATOR ANALYSIERT

Der Indikator wertet kontinuierlich aus:

  • ✔ das Volumenverhalten im Vergleich zu den letzten Durchschnittswerten

  • ✔ Kerzenstruktur (Körper vs. Dochte)

  • ✔ Richtungsabhängiger Preiskontext

  • ✔ Historische Performance der vergangenen Signale

  • ✔ Bestätigungen ausschließlich auf geschlossenen Kerzen

Sein Ziel ist es, nur bedeutsame Marktereignisse hervorzuheben und Rauschen und minderwertige Setups herauszufiltern.

🔹 DER WEISSE BALKEN (SNIPER-SIGNAL)

Das wichtigste visuelle Element des Indikators ist der weiße Balken, der nur erscheint , wenn alle internen Bedingungen erfüllt sind.

Der weiße Balken ist kein direktes Kauf- oder Verkaufssignal.
Vielmehr stellt er ein statistisch abgesichertes Volumenereignis dar, auf das häufig eine kurzfristige Kursreaktion folgt.

👉 In der Praxis:

  • Der weiße Balken markiert eine qualifizierte und gefilterte Volumenspitze

  • Solche Ereignisse weisen historisch gesehen eine hohe Umkehrwahrscheinlichkeit auf

  • Die erwartete Reaktion erfolgt in der Regel bei der nächsten Kerze oder höchstens innerhalb von zwei Kerzen

🔹 WIE ES FUNKTIONIERT (AUF HOHEM NIVEAU)

Ohne seine eigene Logik preiszugeben, vergleicht der Indikator:

  • Vergleicht das aktuelle Volumen mit seinem jüngsten Durchschnitt

  • Bewertet die Kerzenqualität und das Ablehnungsverhalten

  • Wendet strenge Sicherheitsfilter an

  • Identifiziert wiederkehrende statistische Muster

  • zeichnet das tatsächliche Ergebnis jedes Signals auf

  • Zeichnet niemals vergangene Signale neu auf oder modifiziert sie

Alle Berechnungen werden in Echtzeit durchgeführt, wobei der Kerzenschluss stets berücksichtigt wird.

🔹 GENAUIGKEITSSTATISTIKEN (PRO-LEVEL-FUNKTION)

Im Gegensatz zu typischen Indikatoren misst Super IA Sniper - Volume PRO kontinuierlich seine eigene Leistung.

📊 Gesamtverlauf

  • Gewinnrate berechnet über die letzten 100 Kerzen

📈 Aktuelle Leistungsverfolgung

  • Genauigkeit über die letzten:

    • ✅ 10 weiße Balken

    • ✅ 20 weiße Balken

    • ✅ 40 weiße Balken

    • ✅ 50 weiße Balken

So können Händler leistungsstarke Marktphasen klar erkennen und ungünstige Bedingungen vermeiden.

🔔 INTELLIGENTES ALARMSYSTEM

Alarme werden nur ausgelöst , wenn alle nachstehenden Bedingungen erfüllt sind:

✅ Ein neuer weißer Balken erscheint
✅ Die jüngste Genauigkeit liegt über 80%
✅ Das Ereignis wurde noch nicht alarmiert

Dies gewährleistet:

  • Minimales Rauschen

  • Warnungen nur zu statistisch günstigen Zeitpunkten

  • Hervorragende Benutzerfreundlichkeit für den manuellen Handel und die Überwachung

🔹 SCHLÜSSEL-FEATURES

✅ NO REPAINT (nur geschlossene Kerzen)
✅ Feste und stabile Volumendarstellung
✅ Exklusives weißes Balkensignal
✅ Übersichtliches statistisches Leistungspanel
✅ Automatische Genauigkeitsberechnung
✅ Leichte und stabile Ausführung
✅ Geeignet für Scalping und kurzfristigen Handel

🔹 FÜR WEN DIESER INDIKATOR GEEIGNET IST

✔ Trader, die Wert auf eine echte statistische Validierung legen
✔ Marktteilnehmer, die hochpräzise Setups anstreben
✔ Benutzer, die das Nachmalen von Indikatoren vermeiden
✔ Trader, die eine objektive Bestätigung dem Rätselraten vorziehen


Empfohlene Produkte
Binary Adaptive Trend Cross
Roman Lomaev
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Der   Binary Adaptive Trend Cross -Indikator identifiziert präzise Markteinstiegspunkte durch den Schnittpunkt von Gleitenden Durchschnitten (GD) mit zusätzlicher Trendfilterung. Er zeigt Signale als Pfeile an ( blau für Kauf, rot für Verkauf) und unterstützt Alarmbenachrichtigungen.   Hauptmerkmale Automatische Optimierung für aktuelle Marktbedingungen Trendfilter zur Reduzierung falscher Signale Flexible Signalerzeugung Alarm- und Benachrichtigung
Binary sf
Roman Lomaev
Indikatoren
Der Binary SF Indikator für binäre Optionen wurde für die Handelsplattform MetaTrader 4 entwickelt und bietet Signale ohne Neuberechnung, was ihn zu einem zuverlässigen Werkzeug für Trader macht. Er kann auf jedem Zeitrahmen (von M1 bis täglich) verwendet werden und ist besonders für den Trendhandel geeignet, um die besten Einstiegszeitpunkte für Kurz- und Mittelfristgeschäfte zu identifizieren. Funktionsweise und Signale Der Indikator analysiert den Markt und gibt ein Signal in Form von Pfeile
Ideal Arrow Signal Pro
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Dieses Tool hat sich bei Tests auf dem Forex-Markt für das Währungspaar EUR/USD gut bewährt. Wir haben dieses Tool auch für Binäre Optionen getestet und war in der Lage, Signale von guter Qualität auf dem EUR/USD-Währungsmarkt zu zeigen. SIGNALE NICHT RENDERY BEWEGEN DEN PFEIL UM 1 KERZE MAXIMAL IST DIES EXTREM SELTEN ZU BEGEGNEN Die Signale dieses Instruments werden während des Candlesticks gebildet. Es lohnt sich, in den Handel einzusteigen, nachdem die Kerze, bei der das Signal erzeugt wurde
Binary Gap
Teresinha Moraes Correia
Indikatoren
Eine Lücke ist eine Lücke auf dem Chart zwischen zwei aufeinanderfolgenden Kerzen, in der zwischen dem Schluss der einen Kerze und der Eröffnung der nächsten Kerze kein Handel stattgefunden hat. Auf dem Devisenmarkt treten Lücken hauptsächlich zur Wocheneröffnung auf und spiegeln Ereignisse oder Erwartungen vom Wochenende wider. Aus technischer Sicht kann eine Lücke auf ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage hinweisen. Strategien nutzen Gaps als Signale für eine mögliche Trendfortset
RiveR Scope
Ruslan Losin
Indikatoren
RiverScope ermittelt automatisch die nächstgelegenen wichtigen Kursniveaus sowie Unterstützungs- und Widerstandszonen in der Geschichte und identifiziert außerdem eine große Anzahl von Preisaktionsmustern (30+). Die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus werden auf der Grundlage eines Algorithmus bestimmt, der die historischen Werte des Preises, seinen Bewegungscharakter, das Volumen usw. berechnet und filtert. Es zeigt die aktuelle Situation an, d.h. die nächstgelegenen Niveaus ändern sich in E
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Scalping_Channel“ für MT4. - Scalping Channel hat ATR-basierte Volatilitätsgrenzen. - Ideal für Scalping-Trading: - Steigen Sie über eine ausstehende Limit-Order auf der Mittellinie in den Handel ein. - Erwägen Sie bullische Einstiege, wenn ein grüner, stetiger Aufwärtskanal stattfindet und mindestens 1 Kerze über der oberen Grenze geschlossen wurde (siehe Bilder). - Erwägen Sie bärische Einstiege, wenn ein roter, stetiger Abwärtskanal stattfindet und mindestens 1 Kerze
Binary cucle 6
Roman Lomaev
Indikatoren
Der Indikator Binary Cucle 6 ist ein leistungsstarker Oszillator für den Handel mit binären Optionen auf der MetaTrader 4-Plattform. Er ist für den Einsatz in Zeitrahmen ab M5 konzipiert und kann auch für jedes Währungspaar verwendet werden. Der Binary Cucle 6-Indikator liefert präzise Signale für den Einstieg in einen Handel in Form von blauen und roten Pfeilen, die auf dem Chart erscheinen, bevor die aktuelle Kerze schließt. Dies ermöglicht es Händlern, schnelle und fundierte Entscheidungen
Binary KillerX non repaint high winrate
Yahia Berrim
Indikatoren
Steigern Sie Ihre Handelsgenauigkeit mit dem Binary KillerX Signalindikator , der speziell für binäre Optionsplattformen wie IQ Option, Pocket Option, Quotex und andere entwickelt wurde. Dieser Indikator funktioniert nahtlos auf allen Zeitrahmen und liefert Ihnen klare, zuverlässige Signale ohne Nachmalen. Hauptmerkmale: Non-Repainting Signals - Sobald ein Signal erscheint, wird es sich nie ändern, so dass Sie mit Vertrauen handeln können. Universelle Plattformkompatibilität - Funktioniert a
Signal histogram scalper
Murodil Eminjonov
Indikatoren
Der Indikator „Signalhistogramm-Scalper“ ist ein allgemeiner Indikator in Form eines Histogramms und signalisiert ohne Neuzeichnung oder Verzögerung. Der Indikator „Signal Histogram Scalper“ zeigt auf dem Chart die besten Einstiegspunkte entlang des Trends an. Es ist besser, ihn in Verbindung mit anderen Trendindikatoren als Filter zu verwenden. Der Indikator zeigt gute Ergebnisse im M5-Zeitrahmen. Das Signal wird nach dem Schließen der Kerze generiert und erscheint in Form von grünen und roten
Limitless MT4
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Limitless MT4 ist ein universeller Indikator, der für jeden Anfänger und erfahrenen Trader geeignet ist. funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen, Rohstoffen Limitless MT4 - bereits konfiguriert und erfordert keine zusätzliche Konfiguration Und jetzt die Hauptsache Warum grenzenloses MT4? 1 völliger Mangel an Neuzeichnung 2 zwei Jahre Test durch die besten Handelsspezialisten 3 Die Genauigkeit der korrekten Signale übersteigt 80% 4 schnitten während der Pressemitteilungen
Binary Strong Indication
Ali Raza
Indikatoren
Binary Strong Indication Indicator ist auf der Grundlage von 14 verschiedenen Strategien entwickelt. Sie können Binary Strong Indication Indicator für den Handel mit binären Optionen verwenden, oder wenn Sie wollen, können Sie es für Forex versuchen. Time-Frame: M1 Abhängig von Ihrer Wahl, auf welchem Zeitrahmen Sie Indikation erhalten möchten. Dauer der Handelszeit: 60 Sekunden oder 5 Minuten Meistens haben wir es für 60 Sekunden in iq Option verwendet, aber Sie können es für jeden binären Brok
Smart Reversal Signal
Evgeny Belyaev
3 (2)
Indikatoren
Smart Reversal Signal ist ein professioneller Indikator für die MetaTrader 4 Plattform, der von einer Gruppe professioneller Trader entwickelt wurde. Dieser Indikator ist für den Handel mit Forex und binären Optionen konzipiert. Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie: Ausgezeichnete Indikator-Signale. Kostenlose Produktunterstützung. Regelmäßige Aktualisierungen. Verschiedene Benachrichtigungsoptionen: Alert, Push, Emails. Sie können ihn für jedes Finanzinstrument (Forex, CFD, Optionen)
BinarySniperZ
Abdulkarim Karazon
Indikatoren
Binary Sniper ist ein MT4-Indikator, der Kauf- und Verkaufssignale für den Handel mit binären Optionen liefert. Dieser Indikator verfolgt einen anderen Ansatz. Für den Handel mit binären Optionen ändert dieser Indikator das Signal nicht neu und verzögert es nicht. TEILNAHMEBEDINGUNGEN: 1. CALL (KAUFEN), wenn eine rote Kerze mit der Farbe des binären Sniper-Balkens auf Grün schließt, nachdem sie rot war. (erster Farbwechsel) 2. PUT (VERKAUFEN): Wenn eine grüne Kerze mit der Farbe des binären Sni
Binary Hacker Indicator
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Präzision im Trading: Der Binary Hacker Indikator In der schnelllebigen Welt der Finanzmärkte zählt jede Sekunde und jede Entscheidung kann einen Trade ausmachen oder zerstören. Hier kommt der Binary Hacker Indicator ins Spiel - ein bahnbrechendes Tool, das die Art und Weise, wie Trader Preisbewegungen analysieren, von Grund auf verändern wird, eine Minute nach der anderen. Der Binary Hacker Indicator ist kein gewöhnliches Trading-Tool. Er fungiert als Echtzeit-Analysator, der jede Minute auf de
PutCall Sniper Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Neu im Handel mit binären Optionen? Sie sind nicht in der Lage, beim Handel mit binären Optionen zu gewinnen? Benötigen Sie Hilfe bei Ihrem Handel? Dann sind Sie hier genau richtig! Dieser Indikator liefert Put- (SELL) und Call- (BUY) Signale für binäre Optionen auf den Zeitrahmen M1-M15. Vorteile Fähigkeit, impulsive Bewegungen leicht zu erkennen. Effektive und flexible Kombination mit verschiedenen Handelsstrategien. Erweiterte Statistikberechnung nach dem Einstiegspunkt. Signale ausschließli
KBO V2 For Binary Option
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
In Ordnung. Dieser Indikator funktioniert auf MT4 und ist sehr einfach zu bedienen. Wenn Sie ein Signal von ihm erhalten, warten Sie auf die Kerze mit dem Signal zu schließen und Sie Ihren Handel am Anfang der nächsten neuen Kerze eingeben. Ein roter Pfeil bedeutet verkaufen und ein grüner Pfeil bedeutet kaufen. Alle Pfeile sind mit einem Popup-Alarm ausgestattet, um das Handelssignal leicht erkennen zu können. Sind Sie damit einverstanden? 100% non repaint Work All Major currency pair, 1 min
Scalper M5 system
Andrey Kozak
Indikatoren
Das „Scalper M5-System“ ist ein leistungsstarkes Tool, das für Scalping-Strategien auf dem Forex-Markt entwickelt wurde. Mit einer Genauigkeit von bis zu 95 % liefert dieser Indikator zuverlässige Signale für die Eröffnung von Trades ohne Neulackierung. Es nutzt einen einfachen, aber effektiven Ansatz zur Identifizierung kurzfristiger Handelsmöglichkeiten und ist daher für Händler aller Erfahrungsstufen geeignet. Der Algorithmus des Indikators berücksichtigt verschiedene Faktoren wie Preisdynam
Sharp Scalper
Mazin Salim Said Ba Abbad
Indikatoren
Der "Sharp Scalper"-Indikator ist ein Hochfrequenz-Handelsinstrument, das für schnelle, kurzfristige Trades auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Er konzentriert sich darauf, schnelle Kursbewegungen zu erkennen und Signale für den besten Einstieg zu generieren. Dieser Indikator ist für seine Fähigkeit bekannt, mehrmals am Tag kleine Gewinnchancen zu nutzen, was ihn ideal für Scalper macht, die aus der Marktvolatilität Kapital schlagen wollen. Der" sharp scalper" Indikator verwendet fortschrittl
Gladiator Signal
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Gladiator Signal Indikator für binäre Optionen kann im Forex-Markt verwendet werden... ein Signal erscheint, wenn Sie eine neue Kerze öffnen, müssen wir warten, bis es zu schließen... und zum Zeitpunkt der Eröffnung einer neuen Kerze, wenn das Signal ist, um ein Geschäft für eine Kerze des aktuellen Zeitrahmens zu öffnen funktioniert auf allen Zeitrahmen... in den Einstellungen können Sie aktivieren, schalten Sie den Alarm und Ton Vision...
Binary Booster
Yaroslav Varankin
5 (1)
Indikatoren
Handelsindikator für binäre Optionen: Ein zuverlässiges Werkzeug für Ihre Trades Dieser Indikator wurde speziell für den Handel mit binären Optionen entwickelt und hat seine hohe Qualität, Zuverlässigkeit und angemessene Genauigkeit in Abhängigkeit von der Dynamik des Charts bewiesen. Wichtige Punkte: Signalauswertung: Wenn ein blaues Kreuzsignal erscheint, deutet es auf einen möglichen Einstieg in einen Handel hin, obwohl es für sich genommen als schwaches Signal gilt. Wenn das blaue Kreuz jed
Full STO
Roman Smoroda
Indikatoren
Vollständiger STO-Indikator (enthält alle Versionen der drei STO-Indikatoren: Premium, Gold, Silver) - STABLE TRADE OPTION ist für den automatischen Handel mit binären Optionen konzipiert.  VORSICHTIG LESEN!!!!! WICHTIG Erstellen Sie in einem Terminal zwei Vorlagen mit unterschiedlichen Verfallzeiten, eine Vorlage für 18:01, 18:02 mit Verfallzeiten von 1 bis 15 Minuten und eine Vorlage für 22:00 mit Verfallzeiten von 10 bis 20 Minuten. Gewinnrate: 71% in den letzten 5 Jahren Geldverwaltung:
BinaryLuckMt4
Andrey Spiridonov
1 (1)
Indikatoren
Der BinaryLuck-Indikator ist ein leistungsstarker Indikator für den Handel mit binären Optionen mit beliebigen Verfallszeiten. Dieser Indikator wird besonders nützlich für den Handel mit kurzfristigen binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 30-60 Sekunden sein. Es handelt sich um ein komplett fertiges, in sich geschlossenes Handelssystem. Der Indikator sagt das maximale Hoch und das minimale Tief für die aktuelle Kerze voraus. Dann berechnet er den Weg, den der Kurs auf der aktuellen Kerze zur
Pluto Master Turtle Binary Options
Pailin Sajjanit
Indikatoren
PLUTO MASTER TURTLE (Binäre Option) Der Indikator ermöglicht Ihnen den Handel mit binären Optionen. Der empfohlene Zeitrahmen ist М5 und die Verfallszeit beträgt 5 Minuten. Der Indikator funktioniert für alle Währungspaare. Die Handelszeit ist nicht begrenzt. Ein mögliches Signal wird durch einen Pfeil über/unter einer Kerze angezeigt. Wenn der Pfeil auf der vorherigen Kerze bleibt, können Sie sofort in den Handel einsteigen. Die Pfeile werden nicht neu gemalt! Die Handelsstrategie basiert auf d
THEQ Volumen
Luis Alberto Vazquez Carpio
5 (1)
Indikatoren
THEQ Volume zeigt einen präzisen Lautstärkeoszillator an. Es kann verwendet werden, um folgenden Trends oder möglichen Trendänderungen zu handeln. THEQ Volume enthält auch THEQ Volume Arrows, einen Indikator mit Signalen und Warnungen sowie THEQ Volume EA für Real / Demo, Backtesting und Optimierung oder zum Erstellen einer eigenen Strategie. Zusätzlicher Indikator und Robot EA werden nach Zahlungseingang separat geliefert. THEQ Volume wird nicht neu gestrichen, weist keine Verzögerung auf und d
Aspara111
Gesang Pangestu
Indikatoren
Dieser Indikator ermöglicht Ihnen den Handel mit binären Optionen und speziell programmiert, um das Momentum zu erhalten, um den Trend zu folgen, die in der Live-Markt geschieht. Dieser Indikator basiert auf Trendstärke, Preiskorrektur und fortschrittliche technische Analyse, das ist 100% NO REPAINT. Diese Indikatoren speziell für den manuellen Handel, schlage ich vor, mit einer Plattform, die eine Ablaufzeit verwendet Zeitrahmen : M1 oder M5 Abgelaufene Zeit : 1 Kerze Paar : Beliebig (noch bess
Monitoring the situation
Anton Iudakov
Indikatoren
Der Indikator zeigt die aktuelle Situation bei 16 Indikatoren und 10 Strategien an. Seine Werte werden auf der Grundlage der Bewertung der angegebenen Kriterien für jede einzelne Strategie gebildet. Als Ergebnis kann man auf dem Diagramm die Stärke aller darin enthaltenen Indikatoren sowie eine zusätzliche Logik beobachten. Vorteile: Die Werte der Signale werden nicht neu gezeichnet. Der Pfeil wird nach der Bestätigung gezeichnet. Alle Arten von Alarmen. Zeigt schwache Zonen auf der Grundlage
FREE
Scalping Entry Points
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Scalping Entry Points - ist ein manuelles Handelssystem, das sich an Preisbewegungen anpassen und Signale für offene Geschäfte ohne Neuzeichnung geben kann. Der Indikator bestimmt die Richtung des Trends anhand des zentralen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Der Punktindikator liefert Signale für Ein- und Ausstiege. Geeignet für manuellen Intraday-Handel, Scalping und binäre Optionen. Funktioniert für alle Zeitrahmen und Handelsinstrumente. Der Indikator gibt verschiedene Arten von Warnung
HFT Dominator MT4
Cedric Landry Shema
Experten
HFT Dominator – Ultraschnelles Marktausführungssystem Dieser Expert Advisor (EA) ist für Hochgeschwindigkeits- und Niedriglatenz- Marktoperationen konzipiert. Er führt präzise Einträge innerhalb enger Spreads aus, ideal für schnelle Märkte wie Metalle, Indizes und Devisenpaare, mit optimierter Slippage-Kontrolle. Aktion: Mieten Sie den EA für 30 Tage zu $30 — zeitlich begrenztes Angebot. Das System unterstützt mehrere Money-Management-Modi , adaptive Handelszeiten ( trade timing ) und schützende
Binary sixty scalping
Roman Lomaev
4 (3)
Indikatoren
Binary Sixty Scalping – Indikator für binäre Optionen auf MT4 Binary Sixty Scalping ist ein Indikator für die MT4-Plattform, der speziell für den Handel mit binären Optionen entwickelt wurde. Er funktioniert in allen Zeitrahmen, jedoch wird für eine höhere Genauigkeit empfohlen, ihn ab M5 zu verwenden. Der Indikator ist mit allen Währungspaaren kompatibel und kann an verschiedene Märkte angepasst werden. Wichtige Merkmale: Standard-Ablaufzeit – 1 Kerze , anpassbar in den Einstellungen; Trendbas
Dependence mt4
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Abhängigkeit Pfeil Indikator für Forex, Futures und binäre Optionen ohne Redrawing. Es gibt eine Menge von Signalen, die zusätzliche Indikatoren erfordert, um sie zu überprüfen. Funktioniert nur bei Eröffnungskursen. Daher zuverlässig und ohne Redrawing. Oft werden Signale, die in die falsche Richtung gingen, beim nächsten Signal wieder aufgehoben. Leider geben die meisten populären Indikatoren in der Praxis eine große Anzahl falscher Signale, da sie alle ohne Berücksichtigung der globalen Tre
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indikatoren
War: $299 Jetzt: $99 Supply Demand nutzt frühere Kursbewegungen, um potenzielle Ungleichgewichte zwischen Käufern und Verkäufern zu erkennen. Der Schlüssel liegt darin, die Zonen mit den besten Chancen zu identifizieren, nicht nur die unberührten Zonen. Der Blahtech Supply Demand Indikator bietet eine Funktionalität, die bisher auf keiner Handelsplattform verfügbar war. Dieser 4-in-1-Indikator hebt nicht nur die Zonen mit höherer Wahrscheinlichkeit hervor, indem er eine Multikriterien-Stärke-Eng
Royal Scalping Indicator M4
Vahidreza Heidar Gholami
4.17 (6)
Indikatoren
Royal Scalping Indicator ist ein fortschrittlicher, preisadaptiver Indikator, der entwickelt wurde, um hochwertige Handelssignale zu generieren. Die integrierten Multi-Timeframe- und Multi-Currency-Fähigkeiten machen es noch leistungsfähiger, Konfigurationen basierend auf verschiedenen Symbolen und Timeframes zu haben. Dieser Indikator ist sowohl für Scalp Trades als auch für Swing Trades perfekt geeignet. Royal Scalping ist nicht nur ein Indikator, sondern eine Handelsstrategie selbst. Merkmale
Gartley Hunter Multi MT4
Siarhei Vashchylka
5 (3)
Indikatoren
Gartley Hunter Multi - Ein Indikator zur gleichzeitigen Suche nach harmonischen Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen klassischen Zeitrahmen: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Vorteile 1. Muster: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Gleichzeitige Suche nach Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen klassischen Zeitskalen 3. Suche nach Mustern in allen
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Suchen Sie nach einem leistungsstarken und dennoch leichten Swing-Detektor, der Wendepunkte in der Marktstruktur genau identifiziert? Sie wollen klare, zuverlässige Kauf- und Verkaufssignale, die in jedem Zeitrahmen und für jedes Instrument funktionieren? Buy Sell Arrow MT Swing ist genau dafür entwickelt worden - präzise Swing-Erkennung einfach und effektiv gemacht. Dieser Indikator identifiziert höhere Hochs (HH) , höhere Tiefs (HL) , niedrigere Hochs (LH) und niedrigere Tiefs (LL) mit bemerk
Delta Fusion Pro
Francesco Secchi
5 (2)
Indikatoren
Delta Fusion Pro – Erweiterte Order-Flow-Analyse für den Intraday-Handel Delta Fusion Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 4, der den aggressiven Orderfluss aufdeckt und die Intensität sowie die Richtung des institutionellen Drucks in Echtzeit anzeigt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Volumenindikatoren analysiert er die Delta-Differenz zwischen Ask- und Bid-Volumen, um Umkehrungen vorherzusagen, Trends zu bestätigen und professionelle Interessenzonen zu identifizieren. Hauptmerkm
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
Indikatoren
Der Indikator ist ein Handelssystem für den kurzfristigen Handel. Scalper Assistant hilft, die Richtung der Transaktion zu bestimmen, und zeigt auch die Einstiegs- und Ausstiegspunkte an. Der Indikator zeichnet zwei Linien (mögliche Punkte für die Eröffnung von Positionen). Im Moment des Durchbruchs der oberen Linie nach oben (und wenn alle Handelsbedingungen erfüllt sind), erscheint ein Aufwärtspfeil (ein Kaufsignal), sowie 2 Ziele. Im Moment des Durchbruchs der unteren Linie nach unten (und w
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indikatoren
Ein Top- und Bottom-Indikator, der intuitiv den Trend des Bandes erkennen kann. Er ist die beste Wahl für den manuellen Handel, ohne Redrawing oder Drifting. Wie Sie diesen Indikator kostenlos erhalten: Mehr erfahren Preiserhöhung von $20 alle 3 Tage, Preiserhöhungsprozess: 79--> 99--> 119...... Bis zu einem Zielpreis von $1000. Für alle Anfänger und Programmierung Trading-Freund, können Sie das Signal in den EA zu spielen frei zu schreiben. Array 3 und Array 4, zum Beispiel, 3>4 wird grün, 3<4
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Das Konzept: Die Perspektive eines Generals auf dem Schlachtfeld] Solange du nur ein "Infanterist" bist, der den Feind vor dir bekämpft, kannst du beim Handel nicht gewinnen. SHOGUN Trade hebt Ihre Perspektive von der lokalen Kriegsführung auf die eines "Kommandanten", der das gesamte Schlachtfeld überblickt, der die Kontrolle über sieben Zeitrahmen gleichzeitig hat, der die Reife des Marktes beurteilt und
SL Session Strength 28 Pair
Chalin Saranga Jayathilake
5 (20)
Indikatoren
SL Curruncy-Impuls https://www.mql5.com/en/market/product/82593 SL Session Strength 28 Pair Flow dieser Intraday Asian London New York Sessions strength.SL Session Strength 28 Indikator am besten für Intraday Scalper. Markt starke Bewegung Zeit können Sie am besten Symbol zu fangen. weil Sie wissen, welche Währungen sind am besten zu diesem Zeitpunkt zu handeln. Kaufen Sie starke Währungen und verkaufen Sie schwache Währungen (divergierende Währungen). Empfohlene Zeitrahmen für den Handel: M5 -
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine hervorragende Kombination aus unseren 2 Produkten Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Es funktioniert für alle Zeitrahmen und zeigt grafisch Impulse der Stärke oder Schwäche für die 8 wichtigsten Währungen plus ein Symbol! Dieser Indikator ist darauf spezialisiert, die Beschleunigung der Währungsstärke für beliebige Symbole wie Gold, Exotische Paare, Rohstoffe, Indizes oder Futures anzuzeigen. Als erster seiner Art kann jedes Symbol
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Indikatoren
Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
SL Currency Strength Meter 28 Pair
Chalin Saranga Jayathilake
4.95 (22)
Indikatoren
Mein Indikator für den Intraday-Handel. SL Session Strength 28 Pair https://www.mql5.com/en/market/product/57585 Diese Strategie wird sogar von den Banken verwendet, um Gewinne zu erzielen. Sie nehmen eine starke Währung und setzen sie gegen eine schwache Währung. Mit diesem Indikator können Sie die versteckten Trends und Korrelationen zwischen den 8 am meisten gehandelten Währungen mit Hilfe eines einzigartigen Stärkemessers analysieren, der mehrere Charts in einem einzigen Fenster erstellt, d
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indikatoren
Der Nihilist 5.0 Indikator beinhaltet Forexalien und Nihilist Easy Trend Handelsstrategien und -systeme. Er besteht aus einem MTF Dashboard, wo Sie die verschiedenen Eingabemöglichkeiten jeder Strategie auf einen Blick analysieren können. Es verfügt über ein Alarmsystem mit verschiedenen Arten von konfigurierbaren Filtern. Sie können auch konfigurieren, welche TF Sie auf Ihrer Metatrader 4-Plattform und Ihrer mobilen Anwendung benachrichtigt werden möchten. Der Indikator hat die Möglichkeit zu s
Trend Scalper Arrows Entry Exit
Eduard Bartashevich
Indikatoren
Der Trend_Scalper_Arrows_Entry&Exit-Trendindikator folgt perfekt dem Trend, zeigt Einstiegssuchzonen an, weist mit Pfeilen auf Einstiegssignale hin und zeigt mit vertikalen Linien auch Zonen für die Fixierung von Marktaufträgen an. Ein ausgezeichneter Indikator sowohl für Anfänger im Forex-Handel als auch für Profis. Alle Linien, Pfeile und Alarme können deaktiviert werden. Sehen Sie alle Parameter des Indikators auf dem Bildschirmfoto.
Weitere Produkte dieses Autors
Local Time Ruler Chart Tool
Antonio Augusto Mello Couto
Utilitys
Ortszeitlineal (MT4) Local Time Ruler ist ein professioneller Utility-Indikator, der Ihre lokale Computerzeit direkt auf dem Chart anzeigt und dabei intelligente Zeitmarker verwendet, die automatisch an jeden Zeitrahmen angepasst werden . Er beseitigt die Verwirrung, die durch die Serverzeit des Brokers verursacht wird, und hilft Händlern, die Marktsitzungen, das Kerzen-Timing und zeitbasierte Strategien genau im Auge zu behalten. Wichtigste Vorteile Zeigt die wahre Ortszeit auf dem Chart an
Super IA Channel Creator PRO
Antonio Augusto Mello Couto
Indikatoren
Super IA Channel Creator PRO Intelligente adaptive Kanäle und intelligenter Handelskontext Super IA Channel Creator PRO ist ein fortschrittlicher Marktstruktur- und Entscheidungshilfe-Indikator für MetaTrader 4 , der Händlern dabei hilft, hochwahrscheinliche Handelszonen , Kontextstärke und Preisreaktionsverhalten in Echtzeit klar zu erkennen. Es handelt sich nicht um ein Repainting-Tool und nicht um einen einfachen Channel-Indikator. Es handelt sich um einen kompletten Entscheidungsrahmen , der
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension