SUPER IA SNIPER - VOLUMEN PRO (MT4)

Super IA Sniper - Volume PRO ist ein fortschrittlicher Indikator zur Analyse des Volumens und des Kursverhaltens, der entwickelt wurde, um kurzfristige Umkehrbedingungen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, die auf qualifizierten Volumenereignissen basieren und nur geschlossene Kerzen verwenden (KEIN REPAINT).

Er wurde für Händler entwickelt, die Präzision, Transparenz und eine echte statistische Validierung verlangen, die zufällige Signale und rein subjektive Marktinterpretationen ausschließt.

🔹 WAS DER INDIKATOR ANALYSIERT

Der Indikator wertet kontinuierlich aus:

✔ das Volumenverhalten im Vergleich zu den letzten Durchschnittswerten

✔ Kerzenstruktur (Körper vs. Dochte)

✔ Richtungsabhängiger Preiskontext

✔ Historische Performance der vergangenen Signale

✔ Bestätigungen ausschließlich auf geschlossenen Kerzen

Sein Ziel ist es, nur bedeutsame Marktereignisse hervorzuheben und Rauschen und minderwertige Setups herauszufiltern.

🔹 DER WEISSE BALKEN (SNIPER-SIGNAL)

Das wichtigste visuelle Element des Indikators ist der weiße Balken, der nur erscheint , wenn alle internen Bedingungen erfüllt sind.

Der weiße Balken ist kein direktes Kauf- oder Verkaufssignal.

Vielmehr stellt er ein statistisch abgesichertes Volumenereignis dar, auf das häufig eine kurzfristige Kursreaktion folgt.

👉 In der Praxis:

Der weiße Balken markiert eine qualifizierte und gefilterte Volumenspitze

Solche Ereignisse weisen historisch gesehen eine hohe Umkehrwahrscheinlichkeit auf

Die erwartete Reaktion erfolgt in der Regel bei der nächsten Kerze oder höchstens innerhalb von zwei Kerzen

🔹 WIE ES FUNKTIONIERT (AUF HOHEM NIVEAU)

Ohne seine eigene Logik preiszugeben, vergleicht der Indikator:

Vergleicht das aktuelle Volumen mit seinem jüngsten Durchschnitt

Bewertet die Kerzenqualität und das Ablehnungsverhalten

Wendet strenge Sicherheitsfilter an

Identifiziert wiederkehrende statistische Muster

zeichnet das tatsächliche Ergebnis jedes Signals auf

Zeichnet niemals vergangene Signale neu auf oder modifiziert sie

Alle Berechnungen werden in Echtzeit durchgeführt, wobei der Kerzenschluss stets berücksichtigt wird.

🔹 GENAUIGKEITSSTATISTIKEN (PRO-LEVEL-FUNKTION)

Im Gegensatz zu typischen Indikatoren misst Super IA Sniper - Volume PRO kontinuierlich seine eigene Leistung.

📊 Gesamtverlauf

Gewinnrate berechnet über die letzten 100 Kerzen

📈 Aktuelle Leistungsverfolgung

Genauigkeit über die letzten: ✅ 10 weiße Balken ✅ 20 weiße Balken ✅ 40 weiße Balken ✅ 50 weiße Balken



So können Händler leistungsstarke Marktphasen klar erkennen und ungünstige Bedingungen vermeiden.

🔔 INTELLIGENTES ALARMSYSTEM

Alarme werden nur ausgelöst , wenn alle nachstehenden Bedingungen erfüllt sind:

✅ Ein neuer weißer Balken erscheint

✅ Die jüngste Genauigkeit liegt über 80%

✅ Das Ereignis wurde noch nicht alarmiert

Dies gewährleistet:

Minimales Rauschen

Warnungen nur zu statistisch günstigen Zeitpunkten

Hervorragende Benutzerfreundlichkeit für den manuellen Handel und die Überwachung

🔹 SCHLÜSSEL-FEATURES

✅ NO REPAINT (nur geschlossene Kerzen)

✅ Feste und stabile Volumendarstellung

✅ Exklusives weißes Balkensignal

✅ Übersichtliches statistisches Leistungspanel

✅ Automatische Genauigkeitsberechnung

✅ Leichte und stabile Ausführung

✅ Geeignet für Scalping und kurzfristigen Handel

🔹 FÜR WEN DIESER INDIKATOR GEEIGNET IST

✔ Trader, die Wert auf eine echte statistische Validierung legen

✔ Marktteilnehmer, die hochpräzise Setups anstreben

✔ Benutzer, die das Nachmalen von Indikatoren vermeiden

✔ Trader, die eine objektive Bestätigung dem Rätselraten vorziehen