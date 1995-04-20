🔹 SUPER IA SNIPER - VOLUMEN PRO (MT4)

Super IA Sniper - Volume PRO es un indicador avanzado de análisis de volumen y comportamiento del precio, diseñado para identificar condiciones de inversión a corto plazo de alta probabilidad basadas en eventos de volumen cualificados, utilizando sólo velas cerradas (NO REPAINT).

Fue construido para los operadores que exigen precisión, transparencia y validación estadística real, eliminando las señales aleatorias y las interpretaciones puramente subjetivas del mercado.

🔹 QUÉ ANALIZA EL INDICADOR

El indicador evalúa continuamente:

✔ Comportamiento del volumen respecto a las medias recientes

✔ Estructura de las velas (cuerpo vs mechas)

✔ Contexto direccional del precio

✔ Comportamiento histórico de señales pasadas

✔ Confirmaciones estrictamente en velas cerradas

Su objetivo es destacar sólo los eventos significativos del mercado, filtrando el ruido y las configuraciones de baja calidad.

🔹 LA BARRA BLANCA (SEÑAL DE FRANCOTIRADOR)

El elemento visual clave del indicador es la barra blanca, que aparece sólo cuando se cumplen todas las condiciones internas.

La barra blanca no es una señal directa de compra o venta.

En su lugar, representa un evento de volumen validado estadísticamente, a menudo seguido de una reacción del precio a corto plazo.

👉 En la práctica:

La barra blanca marca un pico de volumen cualificado y filtrado.

Este tipo de eventos muestran históricamente una alta probabilidad de reversión

La reacción esperada suele producirse en la siguiente vela, o como mucho en el plazo de dos velas

🔹 CÓMO FUNCIONA (ALTO NIVEL)

Sin revelar la lógica propietaria, el indicador:

Compara el volumen actual con su media reciente

Evalúa la calidad de la vela y el comportamiento de rechazo

Aplica estrictos filtros de seguridad

Identifica patrones estadísticos recurrentes

Registra el resultado real de cada señal

Nunca repinta ni modifica señales pasadas

Todos los cálculos se realizan en tiempo real, respetando siempre el cierre de la vela.

🔹 ESTADÍSTICAS DE PRECISIÓN (CARACTERÍSTICA DE NIVEL PRO)

A diferencia de los indicadores típicos, Super IA Sniper - Volumen PRO mide continuamente su propio rendimiento.

📊 Historial general

Tasa de ganancias calculada sobre las últimas 100 velas

📈 Seguimiento del rendimiento reciente

Precisión durante los últimos: ✅ 10 barras blancas ✅ 20 barras blancas ✅ 40 barras blancas ✅ 50 barras blancas



Esto permite a los operadores identificar claramente las fases del mercado de alto rendimiento y evitar condiciones desfavorables.

🔔 SISTEMA DE ALERTA INTELIGENTE

Las alertas se activan sólo cuando se cumplen todas las condiciones a continuación:

✅ Aparece una nueva barra blanca

✅ La precisión reciente es superior al 80%

✅ El evento no ha sido alertado antes.

Esto garantiza:

Ruido mínimo

Alertas sólo durante los momentos estadísticamente favorables

Excelente usabilidad para el trading manual y la monitorización

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

✅ NO REPAINT (sólo velas cerradas)

✅ Representación de volumen fija y estable

✅ Señal exclusiva de barra blanca

✅ Panel de rendimiento estadístico claro

✅ Cálculo de precisión automático

✅ Ejecución ligera y estable

✅ Adecuado para scalping y trading a corto plazo

🔹 A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE INDICADOR

✔ Operadores que valoran la validación estadística real

✔ Operadores que buscan configuraciones de alta precisión

✔ Usuarios que evitan repintar indicadores

✔ Operadores que prefieren la confirmación objetiva a las conjeturas