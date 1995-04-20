Super IA Sniper Volume PRO

🔹 SUPER IA SNIPER - VOLUMEN PRO (MT4)

Super IA Sniper - Volume PRO es un indicador avanzado de análisis de volumen y comportamiento del precio, diseñado para identificar condiciones de inversión a corto plazo de alta probabilidad basadas en eventos de volumen cualificados, utilizando sólo velas cerradas (NO REPAINT).

Fue construido para los operadores que exigen precisión, transparencia y validación estadística real, eliminando las señales aleatorias y las interpretaciones puramente subjetivas del mercado.

🔹 QUÉ ANALIZA EL INDICADOR

El indicador evalúa continuamente:

  • ✔ Comportamiento del volumen respecto a las medias recientes

  • ✔ Estructura de las velas (cuerpo vs mechas)

  • ✔ Contexto direccional del precio

  • ✔ Comportamiento histórico de señales pasadas

  • ✔ Confirmaciones estrictamente en velas cerradas

Su objetivo es destacar sólo los eventos significativos del mercado, filtrando el ruido y las configuraciones de baja calidad.

🔹 LA BARRA BLANCA (SEÑAL DE FRANCOTIRADOR)

El elemento visual clave del indicador es la barra blanca, que aparece sólo cuando se cumplen todas las condiciones internas.

La barra blanca no es una señal directa de compra o venta.
En su lugar, representa un evento de volumen validado estadísticamente, a menudo seguido de una reacción del precio a corto plazo.

👉 En la práctica:

  • La barra blanca marca un pico de volumen cualificado y filtrado.

  • Este tipo de eventos muestran históricamente una alta probabilidad de reversión

  • La reacción esperada suele producirse en la siguiente vela, o como mucho en el plazo de dos velas

🔹 CÓMO FUNCIONA (ALTO NIVEL)

Sin revelar la lógica propietaria, el indicador:

  • Compara el volumen actual con su media reciente

  • Evalúa la calidad de la vela y el comportamiento de rechazo

  • Aplica estrictos filtros de seguridad

  • Identifica patrones estadísticos recurrentes

  • Registra el resultado real de cada señal

  • Nunca repinta ni modifica señales pasadas

Todos los cálculos se realizan en tiempo real, respetando siempre el cierre de la vela.

🔹 ESTADÍSTICAS DE PRECISIÓN (CARACTERÍSTICA DE NIVEL PRO)

A diferencia de los indicadores típicos, Super IA Sniper - Volumen PRO mide continuamente su propio rendimiento.

📊 Historial general

  • Tasa de ganancias calculada sobre las últimas 100 velas

📈 Seguimiento del rendimiento reciente

  • Precisión durante los últimos:

    • ✅ 10 barras blancas

    • ✅ 20 barras blancas

    • ✅ 40 barras blancas

    • ✅ 50 barras blancas

Esto permite a los operadores identificar claramente las fases del mercado de alto rendimiento y evitar condiciones desfavorables.

🔔 SISTEMA DE ALERTA INTELIGENTE

Las alertas se activan sólo cuando se cumplen todas las condiciones a continuación:

✅ Aparece una nueva barra blanca
✅ La precisión reciente es superior al 80%
✅ El evento no ha sido alertado antes.

Esto garantiza:

  • Ruido mínimo

  • Alertas sólo durante los momentos estadísticamente favorables

  • Excelente usabilidad para el trading manual y la monitorización

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

✅ NO REPAINT (sólo velas cerradas)
✅ Representación de volumen fija y estable
✅ Señal exclusiva de barra blanca
✅ Panel de rendimiento estadístico claro
✅ Cálculo de precisión automático
✅ Ejecución ligera y estable
✅ Adecuado para scalping y trading a corto plazo

🔹 A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE INDICADOR

✔ Operadores que valoran la validación estadística real
✔ Operadores que buscan configuraciones de alta precisión
✔ Usuarios que evitan repintar indicadores
✔ Operadores que prefieren la confirmación objetiva a las conjeturas


Productos recomendados
Binary Adaptive Trend Cross
Roman Lomaev
Indicadores
Indicador autooptimizable para opciones binarias y Forex Descripción general Indicador basado en cruce de medias móviles con filtro de tendencia que muestra señales claras (compra/venta) y soporta alertas. Características principales: Optimización automática de parámetros Filtro de tendencia para señales más limpias Configuración flexible de generación de señales Alertas sonoras y notificaciones push Compatible con trading manual y algorítmico Configuración Parámetros pr
Binary sf
Roman Lomaev
Indicadores
El indicador Binary SF para opciones binarias está diseñado para la plataforma de trading MetaTrader 4 y proporciona señales sin re-pintado, lo que lo convierte en una herramienta confiable para los traders. Es adecuado para cualquier marco temporal (desde M1 hasta diario) y se utiliza principalmente para operar en tendencia, ayudando a los traders a identificar puntos de entrada adecuados para operaciones a corto y mediano plazo. Principio de Funcionamiento y Señales El indicador analiza el mer
Ideal Arrow Signal Pro
Yaroslav Varankin
Indicadores
Esta herramienta ha demostrado su eficacia cuando se ha probado en el mercado Forex en el par de divisas EUR/USD. También probamos esta herramienta para Opciones Binarias y fue capaz de mostrar señales de buena calidad en el cambio de divisas EUR/USD. SEÑALES NO RENDERY MOVER LA FLECHA POR 1 VELA COMO MÁXIMO ESTO ES EXTREMADAMENTE RARO ENCONTRAR Las señales de este instrumento se forman durante la vela. Vale la pena entrar en el comercio después de cerrar la vela en la que se generó la señal. L
Binary Gap
Teresinha Moraes Correia
Indicadores
Un hueco es un espacio en el gráfico entre dos velas consecutivas en el que no se ha producido ninguna operación entre el cierre de una vela y la apertura de la siguiente. En el mercado Forex, los huecos aparecen principalmente en la apertura semanal, reflejando acontecimientos o expectativas del fin de semana. Técnicamente, una brecha puede indicar un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Las estrategias utilizan los gaps como señales de una posible continuación o inversión de la tendenci
RiveR Scope
Ruslan Losin
Indicadores
RiverScope determina automáticamente los niveles de precios más cercanos y las zonas de soporte y resistencia más importantes de la historia, también identifica un gran número de patrones de acción de precios (30+). Los niveles de soporte y resistencia se determinan en base a un algoritmo que calcula y filtra los valores históricos del precio, su carácter de movimiento, volúmenes, etc. Muestra la situación actual, por lo que los niveles más próximos cambian en tiempo real en función del precio a
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Scalping_Channel" para MT4. - El canal de scalping tiene límites de volatilidad basados ​​en ATR. - Ideal para operaciones de scalping: - Ingresar en operaciones a través de la disposición de una orden límite pendiente en la línea media. - Considerar entradas alcistas cuando se forma un canal ascendente estable verde y al menos 1 vela se cerró por encima del borde superior (ver imágenes). - Considerar entradas bajistas cuando se forma un canal descendente estable rojo y
Binary cucle 6
Roman Lomaev
Indicadores
El indicador Binary Cucle 6 es un potente oscilador para el comercio de opciones binarias en la plataforma MetaTrader 4. Está diseñado para funcionar en marcos de tiempo desde M5 y superiores, y también se puede utilizar en cualquier par de divisas. El indicador Binary Cucle 6 proporciona señales precisas para ingresar a una operación en forma de flechas azules y rojas que aparecen en el gráfico antes de que se cierre la vela actual. Esto permite a los operadores tomar decisiones rápidas e inf
Binary KillerX non repaint high winrate
Yahia Berrim
Indicadores
Aumente la precisión de sus operaciones con el indicador de señales Binary KillerX , especialmente diseñado para plataformas de opciones binarias como IQ Option, Pocket Option, Quotex y otras. Este indicador funciona sin problemas en todos los marcos de tiempo , dándole señales claras y fiables sin ningún repintado. Características principales: S eñales sin repintado : una vez que aparece una señal, nunca cambiará, lo que garantiza que opere con confianza. Compatibilidad con plataformas univ
Signal histogram scalper
Murodil Eminjonov
Indicadores
El indicador "Signal histogram scalper" es un indicador general en forma de histograma y señales sin redibujado ni retraso. El indicador "Signal histogram scalper" muestra en el gráfico los mejores puntos de entrada a lo largo de la tendencia. Es mejor utilizarlo junto con otros indicadores de tendencia como filtro. El indicador muestra buenos resultados en el marco temporal M5. La señal se genera después del cierre de la vela y aparece en forma de círculos verdes y rojos. El indicador "Signal h
Limitless MT4
Dmitriy Kashevich
Indicadores
El MT4 ilimitado es un indicador universal adecuado para todos los operadores principiantes y experimentados. funciona en todos los pares de divisas, criptomonedas, acciones en bruto MT4 ilimitado: ya está configurado y no requiere configuración adicional Y ahora lo principal ¿Por qué MT4 ilimitado? 1 falta total de redibujo 2 dos años de pruebas por los mejores especialistas en comercio 3 la precisión de las señales correctas supera el 80% 4 tuvo un buen desempeño en el comercio durant
Binary Strong Indication
Ali Raza
Indicadores
Binario fuerte indicador de indicación está diseñado sobre la base de 14 diferentes estrategias basadas. Puede utilizar binario fuerte indicador de indicación para el comercio de opciones binarias o si lo desea, puede probarlo para Forex. Time-Frame: M1 Depende de su elección en la que el marco de tiempo que desea obtener la indicación. Duración: 60 Segundos o 5 Minutos Mayormente lo usamos para 60 segundos en iq option pero puedes usarlo para cualquier broker binario. Parámetros de entrada : HL
Smart Reversal Signal
Evgeny Belyaev
3 (2)
Indicadores
Smart Reversal Signal es un indicador profesional para la plataforma MetaTrader 4; ha sido desarrollado por un grupo de operadores profesionales. Este indicador está diseñado para el comercio de Forex y opciones binarias. Al comprar este indicador, usted recibirá: Excelentes señales del indicador. Soporte gratuito del producto. Actualizaciones regulares. Varias opciones de notificación: alerta, push, correos electrónicos. Puede utilizarlo en cualquier instrumento financiero (Forex, CFD, opciones
BinarySniperZ
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Binary Sniper es un indicador mt4 que proporciona señales de compra y venta para el comercio de opciones binarias. Este indicador tiene un enfoque diferente. Para el comercio de opciones binarias, este indicador no repinta ni retrasa la señal. REGLAS DE ENTRADA: 1. LLAMADA (COMPRAR), cuando una vela roja se cierra con una barra de francotirador binaria de color verde después de que era roja (primer cambio de color). 2. PONER (VENDER), cuando una vela verde se cierra con una barra de francotirad
Binary Hacker Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicadores
En el acelerado mundo de los mercados financieros, cada segundo cuenta y cada decisión puede ser decisiva para una operación. Entra en el indicador Binary Hacker, una herramienta innovadora que está preparada para transformar la forma en que los traders analizan los movimientos de los precios, minuto a minuto. Revelando la precisión en el trading: El indicador Binary Hacker no es una herramienta de trading ordinaria. Funciona como un analizador en tiempo real, diseccionando cada minuto del gráfi
PutCall Sniper Signal
Nirundorn Promphao
Indicadores
¿Es nuevo en el comercio de opciones binarias? ¿No consigues ganar mientras operas con opciones binarias? ¿Necesita ayuda con sus operaciones? ¡Usted ha venido al lugar correcto! Este indicador proporciona señales de Put (VENTA) y Call (COMPRA) para opciones binarias en los marcos temporales M1-M15. Ventajas Capacidad para reconocer fácilmente los movimientos impulsivos. Combinación eficaz y flexible con diferentes estrategias de negociación. Cálculo avanzado de estadísticas tras el punto de en
KBO V2 For Binary Option
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Muy bien. Este indicador funciona en MT4 y es muy fácil de usar. Cuando recibes una señal de él, esperas a que la vela con la señal se cierre y entras en tu operación al comienzo de la siguiente vela nueva. Una flecha roja significa vender y una flecha verde significa comprar. Todas las flechas vienen con Popup Alert como para una fácil identificación de la señal de comercio. ¿Está de acuerdo con eso? 100% no repintado Trabajo Todos los principales pares de divisas, 1 minuto marco de tiempo d
Scalper M5 system
Andrey Kozak
Indicadores
El "sistema Scalper M5" es una poderosa herramienta diseñada para estrategias de especulación en el mercado Forex. Con una precisión de hasta el 95%, este indicador proporciona señales confiables para abrir operaciones sin repintar. Emplea un enfoque simple pero eficaz para identificar oportunidades comerciales a corto plazo, lo que lo hace adecuado para operadores de todos los niveles. El algoritmo del indicador considera varios factores, como el impulso de los precios, la volatilidad y las te
Sharp Scalper
Mazin Salim Said Ba Abbad
Indicadores
El indicador "Sharp Scalper" es una herramienta de negociación de alta frecuencia diseñada para operaciones rápidas y a corto plazo en el mercado de divisas. Se centra en identificar el movimiento rápido de los precios y generar señales para la mejor entrada. Este indicador es conocido por su capacidad para capturar pequeñas oportunidades de beneficio varias veces a lo largo del día, lo que lo hace ideal para los scalpers que buscan sacar provecho de la volatilidad del mercado. El indicador "sha
Gladiator Signal
Yaroslav Varankin
Indicadores
El indicador Gladiator Signal para opciones binarias se puede utilizar en el mercado de divisas... una señal aparece cuando se abre una nueva vela, tenemos que esperar a que se cierre.. y en el momento de abrir una nueva si la señal es para abrir una operación para una vela del marco de tiempo actual funciona muy bien en todos los marcos de tiempo... en la configuración se puede activar desactivar la alerta y la visión de sonido...
Binary Booster
Yaroslav Varankin
5 (1)
Indicadores
Indicador de comercio de opciones binarias: Una herramienta fiable para sus operaciones Este indicador está diseñado específicamente para el comercio de opciones binarias y ha demostrado su alta calidad, fiabilidad y precisión adecuada, dependiendo de la dinámica del gráfico. Puntos clave: Interpretación de Señales: Cuando aparece una señal de cruz azul, indica una posible entrada en una operación, aunque se considera una señal débil por sí sola. Sin embargo, si la cruz azul va acompañada de un
Full STO
Roman Smoroda
Indicadores
Indicador STO completo (incluye todas las versiones de tres indicadores STO: Premium, Gold, Silver) - STABLE TRADE OPTION está diseñado para el comercio automático de opciones binarias.  ¡¡¡¡¡LEA CUIDADOSAMENTE!!!!! IMPORTANTE En un terminal cree dos plantillas con diferentes vencimientos, una plantilla para las 18:01, 18:02 con vencimientos de 1 a 15 minutos y una plantilla para las 22:00 con vencimientos de 10 a 20 minutos. Winrate: 71% en los últimos 5 años Gestión del dinero: 0,3% del d
BinaryLuckMt4
Andrey Spiridonov
1 (1)
Indicadores
El indicador BinaryLuck es un indicador de gran alcance para el comercio de opciones binarias con cualquier tiempo de caducidad. Este indicador será especialmente útil para el comercio de opciones binarias a corto plazo con un tiempo de caducidad de 30-60 segundos. Este es un completo listo, autónomo sistema de comercio. El indicador predice el máximo alto y mínimo bajo para la vela actual. Luego calcula el camino que el precio ha pasado en la vela actual como un porcentaje del rango Alto/Bajo p
Pluto Master Turtle Binary Options
Pailin Sajjanit
Indicadores
PLUTO MASTER TURTLE (Opción binaria) El indicador le permite operar con opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es М5 y el tiempo de expiración es de 5 minutos. El indicador funciona en cualquier par de divisas. El tiempo de negociación no está limitado. Una posible señal se especifica como una flecha por encima / debajo de una vela. Si la flecha permanece en la vela anterior, puede entrar en el comercio de inmediato. Las flechas no se vuelven a pintar. La estrategia de negociación se
THEQ Volumen
Luis Alberto Vazquez Carpio
5 (1)
Indicadores
THEQ Volumen muestra un oscilador de volumen preciso. Se puede usar para operar siguiendo tendencias o posibles cambios de tendencia. THEQ Volumen incluye también THEQ Volumen Arrows, un indicador con señales y alertas, y THEQ Volumen EA, un robot para operar en real/demo, hacer backtestings y poder optimizar o crear tu propia estrategia. El indicador adicional y Robot EA se envían por separado tras realizar el pago. THEQ Volumen no repinta, no tiene lag y las señales nunca desaparecen cuando la
Aspara111
Gesang Pangestu
Indicadores
Este indicador le permite el comercio de opciones binarias y especialmente programado para obtener el impulso para seguir la tendencia que está sucediendo en el mercado en vivo. Este indicador se basa en la fuerza de la tendencia, la corrección de precios y análisis técnico avanzado, esto es 100% NO REPAINT. Este indicador específicamente para el comercio manual, le sugiero que utilice una plataforma que utiliza un tiempo de caducidad Timeframe : M1 o M5 Tiempo de expiración : 1 Vela Par : Cualq
Monitoring the situation
Anton Iudakov
Indicadores
El indicador muestra la situación actual de 16 indicadores y 10 estrategias. Sus valores se forman a partir de la evaluación de los criterios especificados para cada estrategia por separado. Como resultado, podemos observar en el gráfico la fuerza de todos los indicadores incluidos en él, así como la lógica adicional. Ventajas: Las señales no redibujan sus valores. La flecha se dibuja después de la confirmación. Todo tipo de alertas. Muestra las zonas débiles en función de los resultados de l
FREE
Scalping Entry Points
Vitalyi Belyh
Indicadores
Scalping Entry Points - es un sistema de comercio manual que puede ajustarse a los movimientos de precios y dar señales para abrir operaciones sin volver a dibujar. El indicador determina la dirección de la tendencia por el nivel central de soporte y resistencia. El indicador de puntos proporciona señales para entradas y salidas. Adecuado para operaciones intradía manuales, reventa y opciones binarias. Funciona en todos los plazos e instrumentos comerciales. El indicador da varios tipos de alert
HFT Dominator MT4
Cedric Landry Shema
Asesores Expertos
HFT Dominator – Sistema de Ejecución de Mercado Ultra Rápido Este Asesor Experto (EA) está diseñado para operaciones de mercado de alta velocidad y baja latencia . Ejecuta entradas precisas dentro de spreads ajustados, ideal para mercados rápidos como metales, índices y pares de divisas, con un control de deslizamiento optimizado. Promoción: Alquile el EA por 30 días a $30 — oferta por tiempo limitado. El sistema admite múltiples modos de gestión monetaria , timing de trade adaptativo y lógica d
Binary sixty scalping
Roman Lomaev
4 (3)
Indicadores
Binary Sixty Scalping – Indicador para opciones binarias en MT4 Binary Sixty Scalping es un indicador para la plataforma MT4, diseñado específicamente para el trading de opciones binarias. Funciona en cualquier marco de tiempo, pero para una mayor precisión, se recomienda usar M5 o superiores. El indicador es compatible con todos los pares de divisas, adaptándose a varios mercados. Características principales: Expiración predeterminada – 1 vela , ajustable en la configuración; Operativa basada
Dependence mt4
Andriy Sydoruk
Indicadores
Indicador de flecha de dependencia para forex, futuros y opciones binarias sin redibujar. Da muchas señales, lo que requiere indicadores adicionales para comprobarlas. Funciona sólo en los precios de apertura. Por lo tanto, fiable y sin redibujar. A menudo, las señales que fueron en la dirección equivocada se cancelan en la siguiente señal. Desafortunadamente, la mayoría de los indicadores populares en la práctica dan un gran número de señales falsas, ya que todos ellos trabajan sin ninguna co
Los compradores de este producto también adquieren
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Los indicadores de tendencia son una de las áreas de análisis técnico para su uso en el comercio en los mercados financieros. Indicador de Angular Trend Lines : determina de forma integral la dirección de la tendencia y genera señales de entrada. Además de suavizar la dirección promedio de las velas También utiliza el ángulo de inclinación de las líneas de tendencia. El principio de construcción de ángulos de Gann se tomó como base para el ángulo de inclinación. El indicador de análisis técnico
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicadores
Antes: $299 Ahora: $99 Oferta Demanda utiliza la acción previa del precio para identificar desequilibrios potenciales entre compradores y vendedores. La clave está en identificar las zonas con mejores probabilidades, no sólo las que no se han tocado. El indicador Blahtech Supply Demand ofrece una funcionalidad que antes no estaba disponible en ninguna plataforma de negociación. Este indicador 4 en 1 no sólo destaca las zonas de mayor probabilidad utilizando un motor de fuerza multicriterio, sino
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Gartley Hunter Multi MT4
Siarhei Vashchylka
5 (3)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los marcos temporales clásicos: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los marc
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
¿Busca un detector de oscilaciones potente y ligero que identifique con precisión los puntos de inflexión de la estructura del mercado? ¿Quiere señales de compra y venta claras y fiables que funcionen en cualquier marco temporal y con cualquier instrumento? Buy Sell Arrow MT Swing está construido exactamente para eso - detección de swing de precisión hecha simple y efectiva. Este indicador identifica los máximos más altos (HH) , los mínimos más altos (HL) , los máximos más bajos (LH) y los míni
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
Indicadores
El indicador es un sistema de negociación para operaciones a corto plazo. Scalper Assistant ayuda a determinar la dirección de la operación, y también muestra los puntos de entrada y salida. El indicador traza dos líneas (posibles puntos para abrir posiciones). En el momento de la ruptura de la línea superior hacia arriba (y cuando se cumplen todas las condiciones de negociación), aparece una flecha hacia arriba (una señal de compra), así como 2 objetivos. En el momento de la ruptura de la líne
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indicadores
Un indicador superior e inferior que puede identificar intuitivamente la tendencia de la banda. Es la mejor opción para el trading manual, sin redibujamiento ni deriva. Cómo obtener este indicador gratis: Más información Incremento de precio de $20 cada 3 días, proceso de incremento de precio: 79--> 99--> 119...... Hasta un precio objetivo de $ 1000. Para cualquier novato y amigo de comercio de programación, puede escribir la señal en la EA para jugar libremente. Array 3 y array 4, por ejemplo,
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indicadores
[Versión Finalizada] SHOGUN Trade Oferta de Navidad: 299$ → 99$ (67% de descuento) ¡Consigue el sistema profesional "SHOGUN" por tiempo limitado! Una vez finalizada la promoción, el precio volverá inmediatamente a 299$. 'Llevo 15 años haciendo trading y 7 vendiendo. Esta es la misma 'respuesta' a la que llegué después de años de perder." Días aprendiendo todos los métodos posibles, buscando el Santo Grial y aun así nada funcionaba. Una gran cantidad de conocimientos . Escribí todo eso
SL Session Strength 28 Pair
Chalin Saranga Jayathilake
5 (20)
Indicadores
SL Curruncy impulso https://www.mql5.com/en/market/product/82593 SL Sesión Fuerza 28 Par de flujo de este intradía asiático de Londres Nueva York Sesiones strength.SL Sesión Fuerza 28 indicador mejor para intradía scalper. mercado poderoso tiempo de movimiento se puede coger mejor símbolo. porque usted sabrá qué monedas son los mejores para el comercio en ese momento. Comprar divisas fuertes y vender divisas débiles (divisas divergentes). Plazos sugeridos para operar : M5 - M15 - M30 - Sin emba
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicadores
Este indicador es una super combinación de nuestros 2 productos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . ¡Funciona para todos los marcos de tiempo y muestra gráficamente el impulso de fuerza o debilidad para las 8 divisas principales más un Símbolo! Este Indicador está especializado en mostrar la aceleración de la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Oro, Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo p
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Indicadores
Swing Trading es el primer indicador diseñado para detectar oscilaciones en la dirección de la tendencia y posibles oscilaciones de reversión. Utiliza el enfoque de intercambio de línea de base, ampliamente descrito en la literatura comercial. El indicador estudia varios vectores de precios y tiempos para rastrear la dirección de la tendencia agregada y detecta situaciones en las que el mercado está sobrevendido o sobrecomprado y listo para corregir. [ Guía de instalación | Guía de actualización
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (7)
Indicadores
The price is indicated only for the first   30 copies  ( only    2  copies left ). El siguiente precio aumentará a 150 $. El precio final será de 250 $ . Sniper Delta Imbalance es una herramienta profesional para el análisis profundo de delta - la diferencia entre los volúmenes comprador y vendedor. Lleva el análisis del volumen al siguiente nivel, permitiendo a los operadores ver en tiempo real quién controla el precio -compradores o vendedores-
SL Currency Strength Meter 28 Pair
Chalin Saranga Jayathilake
4.95 (22)
Indicadores
Mi indicador de sesión de negociación intradía. SL Fuerza de la sesión 28 Par https://www.mql5.com/en/market/product/57585 Esta estrategia es utilizada incluso por los Bancos para obtener beneficios. Toman una moneda fuerte y la lanzan contra una moneda débil. Este indicador le permite analizar las tendencias ocultas y las correlaciones entre las 8 divisas más negociadas a través de un medidor de fuerza único que crea múltiples gráficos en una sola ventana basados en la acción del precio de cad
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indicadores
El Indicador Nihilist 5.0 incluye la Mejor Estrategias de Trading Forexalien y Nihilist Easy Trend. El indicador se compone de un Dashboard MTF en donde se puede analizar las distintas posibilidades de entradas de cada estrategia con un simple vistazo. Dispone de un sistema de alertas con distintos tipos de filtros configurables y por cada TF que desee seleccionar los avisos en su plataforma Metatrader 4 y Smartphone. El indicador tiene la opción de seleccionar los TP y SL por ATR o fijos y lota
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LÍNEAS DE TENDENCIA PRO       Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar. Verás     Líneas BOS     Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra. Lo que muestra el indicador: Cambios reales   tendencia
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma de f
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicadores
Presentamos un indicador de Gann único en su clase para XAUUSD IQ Gold Gann Levels es una herramienta de precisión sin repintado diseñada exclusivamente para el trading intradía en XAUUSD/Oro. Utiliza el método de la raíz cuadrada de W.D. Gann para trazar niveles de soporte y resistencia en tiempo real, ayudando a los operadores a detectar entradas de alta probabilidad con confianza y claridad. William Delbert Gann (W.D. Gann) fue un excepcional analista de mercado cuya técnica de trading se bas
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2248)
Indicadores
Solución innovadora para la negociación y filtrado de tendencias con todas las funciones importantes integradas en una sola herramienta. El algoritmo inteligente de Trend PRO detecta la tendencia, filtra el ruido del mercado y da señales de entrada con niveles de salida. Las nuevas características con reglas mejoradas para el cálculo estadístico mejoraron el rendimiento general de este indicador. Información importante revelada Maximice el potencial de Trend Pro, por favor visite www.mql5.com
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Otros productos de este autor
Local Time Ruler Chart Tool
Antonio Augusto Mello Couto
Utilidades
Regla de hora local (MT4) Local Time R uler es un indicador de utilidad profesional que muestra la hora local de su ordenador directamente en el gráfico , utilizando marcadores de tiempo inteligentes adaptados automáticamente a cada marco temporal . Elimina por completo la confusión causada por la hora del servidor del bróker y ayuda a los operadores a mantener un conocimiento preciso de las sesiones de mercado, la sincronización de las velas y las estrategias basadas en el tiempo. Principales v
Super IA Channel Creator PRO
Antonio Augusto Mello Couto
Indicadores
Super IA Channel Creator PRO Canales Adaptativos Inteligentes y Contexto Comercial Inteligente Super IA Channel Creator PRO es un indicador avanzado de estructura de mercado y apoyo a la toma de decisiones para MetaTrader 4 , diseñado para ayudar a los operadores a identificar claramente las zonas de negociación de alta probabilidad , la fuerza del contexto y el comportamiento de la reacción del precio en tiempo real. No se trata de una herramienta de repintado ni de un simple indicador de canal
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario