Local Time Ruler Chart Tool
- Utilitys
- Antonio Augusto Mello Couto
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
⏱ Ortszeitlineal (MT4)
Local Time Ruler ist ein professioneller Utility-Indikator, der Ihre lokale Computerzeit direkt auf dem Chart anzeigt und dabei intelligente Zeitmarker verwendet, die automatisch an jeden Zeitrahmen angepasst werden.
Er beseitigt die Verwirrung, die durch die Serverzeit des Brokers verursacht wird, und hilft Händlern, die Marktsitzungen, das Kerzen-Timing und zeitbasierte Strategien genau im Auge zu behalten.
✅ Wichtigste Vorteile
-
Zeigt die wahre Ortszeit auf dem Chart an
-
Passt die Zeitmarkierungen automatisch an den aktiven Zeitrahmen an
-
Sauberes, minimales und nicht aufdringliches visuelles Design
-
Kein Neuanstrich
-
Keine Konfiguration erforderlich (Plug & Play)
-
Äußerst leicht und stabil
🕒 Intelligente Zeitlogik nach Zeitrahmen
Der Indikator passt die angezeigten Zeitmarkierungen automatisch an den aktuellen Chart-Zeitrahmen an:
-
M1 → alle 15 Minuten
-
M5 → alle 30 Minuten
-
M15 → alle 1 Stunde
-
M30 → alle 2 Stunden
-
H1 → alle 4 Stunden
-
H4 → alle 16 Stunden
-
D1 → alle 7 Tage (Datumsformat)
-
W1 → monatliche Markierungen
-
MN1 → jährliche Markierungen
Alle Zeiten werden mit Ihrer lokalen Systemuhr angezeigt, nicht mit der Zeit des Brokerservers.
🎯 Für wen ist dieser Indikator geeignet?
-
Scalper und Daytrader
-
Swing- und Positions-Trader
-
Trader, die die Marktsitzungen verfolgen
-
Trader, die sich auf ein präzises Kerzen-Timing verlassen
-
Jeder, der es vorzieht, nach lokaler Zeit statt nach Brokerzeit zu handeln
⚠ Wichtige Hinweise
-
Dieser Indikator generiert keine Handelssignale
-
Er eröffnet oder verwaltet keine Trades
-
Er ist nur ein visuelles und informatives Werkzeug
-
Funktioniert mit jedem Broker und Symbol
✅ Kompatibilität
-
Plattform: MetaTrader 4
-
Symbole: Alle
-
Zeitrahmen: Alle
🚀 Wie zu verwenden
-
Befestigen Sie den Indikator auf dem Chart
-
Kein Setup erforderlich
-
Handeln Sie mit einer klaren und genauen lokalen Zeitreferenz
✅ Zusammenfassung
Local Time Ruler ist die ideale Lösung für Trader, die Klarheit, Präzision und Kontrolle über die Zeit wünschen, die Verzerrungen der Brokerzeit beseitigen und die zeitbasierte Entscheidungsfindung verbessern wollen.