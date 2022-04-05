Local Time Ruler Chart Tool

⏱ Ortszeitlineal (MT4)

Local Time Ruler ist ein professioneller Utility-Indikator, der Ihre lokale Computerzeit direkt auf dem Chart anzeigt und dabei intelligente Zeitmarker verwendet, die automatisch an jeden Zeitrahmen angepasst werden.

Er beseitigt die Verwirrung, die durch die Serverzeit des Brokers verursacht wird, und hilft Händlern, die Marktsitzungen, das Kerzen-Timing und zeitbasierte Strategien genau im Auge zu behalten.

✅ Wichtigste Vorteile

Zeigt die wahre Ortszeit auf dem Chart an

Passt die Zeitmarkierungen automatisch an den aktiven Zeitrahmen an

Sauberes, minimales und nicht aufdringliches visuelles Design

Kein Neuanstrich

Keine Konfiguration erforderlich (Plug & Play)

Äußerst leicht und stabil

🕒 Intelligente Zeitlogik nach Zeitrahmen

Der Indikator passt die angezeigten Zeitmarkierungen automatisch an den aktuellen Chart-Zeitrahmen an:

M1 → alle 15 Minuten

M5 → alle 30 Minuten

M15 → alle 1 Stunde

M30 → alle 2 Stunden

H1 → alle 4 Stunden

H4 → alle 16 Stunden

D1 → alle 7 Tage (Datumsformat)

W1 → monatliche Markierungen

MN1 → jährliche Markierungen

Alle Zeiten werden mit Ihrer lokalen Systemuhr angezeigt, nicht mit der Zeit des Brokerservers.

🎯 Für wen ist dieser Indikator geeignet?

Scalper und Daytrader

Swing- und Positions-Trader

Trader, die die Marktsitzungen verfolgen

Trader, die sich auf ein präzises Kerzen-Timing verlassen

Jeder, der es vorzieht, nach lokaler Zeit statt nach Brokerzeit zu handeln

⚠ Wichtige Hinweise

Dieser Indikator generiert keine Handelssignale

Er eröffnet oder verwaltet keine Trades

Er ist nur ein visuelles und informatives Werkzeug

Funktioniert mit jedem Broker und Symbol

✅ Kompatibilität

Plattform: MetaTrader 4

Symbole: Alle

Zeitrahmen: Alle

🚀 Wie zu verwenden

Befestigen Sie den Indikator auf dem Chart Kein Setup erforderlich Handeln Sie mit einer klaren und genauen lokalen Zeitreferenz

✅ Zusammenfassung

Local Time Ruler ist die ideale Lösung für Trader, die Klarheit, Präzision und Kontrolle über die Zeit wünschen, die Verzerrungen der Brokerzeit beseitigen und die zeitbasierte Entscheidungsfindung verbessern wollen.