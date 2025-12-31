Triple EMA Pullback MT5 EA - Trendfolgeroboter für Pullbacks

Triple EMA Pullback ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5, das sich auf den Handel mit starken Trends konzentriert und auf saubere Pullbacks zum Einstieg wartet.

Der EA verwendet drei EMAs auf dem Arbeitszeitrahmen zusammen mit einem Trendfilter auf einem höheren Zeitrahmen, um zufällige Einträge und unruhige Märkte zu vermeiden.

KERNIDEE

- Erkennen Sie einen klaren Trend mithilfe eines EMA-Filters für einen höheren Zeitrahmen.

- Verwenden Sie drei EMAs auf dem Trading-Chart (Fast, Mid, Slow), um die Struktur des Trends zu definieren.

- Warten Sie, bis der Kurs gegen den Trend zurückgeht und in die EMA-Zone eintaucht.

- Steigen Sie erst ein, wenn der Kurs den Fast EMA in Richtung des Haupttrends zurückerobert.

- Setzen Sie den Stop-Loss in der Nähe des Slow EMA mit einem kleinen Puffer und nehmen Sie den Gewinn mit einem R-Multiple (Risiko-Ertrags-Verhältnis) mit.

Mit diesem Ansatz bleibt das System geduldig - kein Over-Trading, nur strukturierte Pullbacks innerhalb eines gesunden Trends.

SO FUNKTIONIERT DIE STRATEGIE

Trendfilter

- Verwendet einen konfigurierbaren Zeitrahmen und EMA (Standard: 200 EMA).

- Nur KAUFEN, wenn der Filter einen Aufwärtstrend anzeigt, nur VERKAUFEN, wenn er einen Abwärtstrend anzeigt. Einstiegslogik

Die drei EMAs auf dem Chart:

- Fast EMA - Signallinie (Standardwert 50)

- Mid EMA - Pullback-Zone (Standardwert 90)

- Slow EMA - Struktur/Sicherheitslinie (Standardwert 170) KAUFEN:

- Trendfilter = UP

- EMA-Reihenfolge: Fast > Mid > Slow

- Der Kurs schließt zuerst unter dem Fast EMA und macht dann einen tieferen Pullback in die Mid/Slow EMA Zone.

- Wenn der Kurs wieder über dem Fast EMA schließt, während alle EMAs bullisch bleiben, geht der EA in einen BUY über. VERKAUFEN:

- Genaue Spiegelung der Logik von KAUFEN in einem Abwärtstrend. Risiko- und Ausstiegsmanagement

- Der Stop Loss wird jenseits des Slow EMA mit einem konfigurierbaren Puffer in Punkten platziert.

- Der Take Profit wird als ein Vielfaches des Risikos berechnet (R-Multiple).

- Jeweils eine Position pro Symbol - kein Raster, kein Martingal. Optional:

- Break-Even Funktion

- Trailing Stop

- Kombinierte BE + Trailing Logik Zeitfilter (UTC)

- Das Handelsfenster wird z.B. in UTC-Zeit definiert:

Start: 18:00, Ende: 02:00

- Dies ermöglicht es Ihnen, sich auf die aktivsten Sitzungen zu konzentrieren und Zeiten mit geringer Liquidität zu vermeiden.

GELDVERWALTUNG

Sie können wählen zwischen:

- Fixed Lot - einfaches Volumen pro Handel

- Risk % per Trade - Positionsgröße basierend auf einem Prozentsatz des Kontokapitals

- Fixed Money Risk - Risiko eines festen Währungsbetrags pro Handel

Der EA berechnet die Losgröße automatisch aus dem von Ihnen gewählten Risikomodus und dem Abstand zwischen Entry und Stop Loss.

HAUPTEIGENSCHAFTEN

- Vollautomatischer MT5 Expert Advisor

- Dreifache EMA-Pullback-Logik mit höherem Zeitrahmen-Trendfilter

- Klare regelbasierte Ein- und Ausstiege - kein Ermessen erforderlich

- Eingebauter Zeitfilter in UTC

- Flexibles Geldmanagement: Festes Lot / %-Risiko / Festes Geldrisiko

- Erweiterte Positionsabsicherung: Break-Even, Trailing Stop, BE + Trailing Kombination

- Ein Handel pro Symbol (kein Martingal, kein Grid)

- Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen - einfach optimieren und testen vor dem Live-Einsatz

BACKTEST-BEISPIELE (EINZELNES SYMBOL)

Die Screenshots zeigen separate Jahrestests mit denselben Grundeinstellungen:

- 2024: ca. 350 Nettogewinn, Profit Factor ≈ 1.90, max relativer Drawdown ≈ 14%.

- 2025: ca. 350 Nettogewinn, Gewinnfaktor ≈ 1,68, max. relativer Drawdown ≈ 32%.

Diese Beispiele basieren nur auf historischen Daten. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen vom Broker, den Spreads, der Ausführung und Ihren Risikoeinstellungen ab. Past performance does not guarantee future results.

EMPFEHLUNGEN

- Nutzen Sie einen zuverlässigen ECN-Broker mit niedrigen Spreads und guter Ausführung.

- Testen Sie die Daten Ihres Brokers mit dem Strategy Tester, bevor Sie live gehen.

- Beginnen Sie mit einem konservativen Risiko (z.B. 0,5-1% pro Handel) und erhöhen Sie es erst, wenn Sie das Verhalten des EAs vollständig verstehen.

- Ein VPS wird für einen stabilen 24/5 Betrieb empfohlen.

SUPPORT & SET FILES

Nachdem Sie den EA gekauft haben, senden Sie mir bitte eine private Nachricht (PM) auf MQL5.

Ich werde Ihnen die empfohlenen .set Konfigurationsdateien für eine schnelle und einfache Einrichtung zur Verfügung stellen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Triple EMA Pullback MT5 EA ist ein professionelles Handelswerkzeug, keine Garantie für Gewinn. Der Handel mit Forex, Metallen und CFDs ist mit Risiken verbunden. Verwenden Sie den EA nur, wenn Sie sich der Risiken bewusst sind, und handeln Sie niemals mit Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren.