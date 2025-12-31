Triple EMA Pullback MT5 EA - Robot de Seguimiento de Tendencias Pullback

Triple EMA Pullback es un sistema de trading automatizado para MetaTrader 5 que se centra en el trading de tendencias fuertes y la espera de pullbacks limpios para entrar.

El EA utiliza tres EMAs en el marco de tiempo de trabajo junto con un filtro de tendencia de marco de tiempo superior para evitar entradas aleatorias y mercados agitados.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IDEA BÁSICA

- Detectar una tendencia clara utilizando un filtro de EMA superior.

- Utilice tres EMA en el gráfico de negociación (rápida, media y lenta) para definir la estructura de la tendencia.

- Espere a que el precio retroceda contra la tendencia y se sumerja en la zona de la EMA.

- Entre sólo cuando el precio recupere la EMA rápida en la dirección de la tendencia principal.

- Coloque el stop loss cerca de la EMA lenta con un pequeño colchón, y tome beneficios utilizando un múltiplo R (relación riesgo-recompensa).

Este enfoque mantiene la paciencia del sistema: sin sobreoperaciones, sólo retrocesos estructurados dentro de una tendencia saludable.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



CÓMO FUNCIONA LA ESTRATEGIA

Filtro de tendencia

- Utiliza un marco temporal y una EMA configurables (por defecto: 200 EMA).

- Sólo COMPRA cuando el filtro muestra una tendencia alcista, sólo VENDE cuando muestra una tendencia bajista. Lógica de Entrada

Las tres EMAs en el gráfico:

- EMA rápida - línea de señal (por defecto 50)

- EMA media - zona de retroceso (por defecto 90)

- EMA lenta - estructura / línea de seguridad (por defecto 170) COMPRA:

- Filtro de tendencia = ARRIBA

- Orden EMA: Rápida > Media > Lenta

- El precio primero cierra por debajo de la EMA Rápida, luego hace un retroceso más profundo hacia la zona de la EMA Media/Lenta.

- Cuando el precio vuelve a cerrar por encima de la EMA rápida y todas las EMA siguen siendo alcistas, el AE realiza una COMPRA. VENTA:

- Lógica exacta de COMPRA en una tendencia bajista. Gestión de Riesgo y Salida

- Stop Loss se coloca más allá de la EMA Lenta con un búfer configurable en puntos.

- El Take Profit se calcula como un múltiplo del riesgo (múltiplo R).

- Una posición por símbolo a la vez - sin rejilla, sin martingala. Opcional:

- Función Break-Even

- Trailing Stop

- Lógica combinada BE + Trailing Filtro de tiempo (UTC)

- La ventana de negociación se define en tiempo UTC, por ejemplo:

Inicio: 18:00, Fin: 02:00

- Esto le permite centrarse en las sesiones más activas y evitar los periodos de baja liquidez.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



GESTIÓN DEL DINERO

Puede elegir entre:

- Lote fijo - volumen simple por operación

- Riesgo % por operación - tamaño de la posición basado en un porcentaje del capital de la cuenta

- Riesgo de dinero fijo - arriesga una cantidad fija de divisa por operación.

El EA calcula automáticamente el tamaño del lote a partir del modo de riesgo elegido y la distancia entre la Entrada y el Stop Loss.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Asesor Experto MT5 totalmente automatizado

- Lógica de triple EMA pullback con filtro de tendencia de marco temporal superior

- Entradas y salidas claras basadas en reglas - sin necesidad de discreción

- Filtro de tiempo incorporado en UTC

- Gestión monetaria flexible: lote fijo / % de riesgo / riesgo de dinero fijo

- Protección de posición avanzada: Break-Even, Trailing Stop, combinación BE + Trailing

- Una operación por símbolo (sin martingala, sin rejilla)

- Funciona con cualquier símbolo y marco temporal - sólo tiene que optimizar y probar antes de utilizarlo en directo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



EJEMPLOS DE BACKTEST (UN SOLO SÍMBOLO)

Las capturas de pantalla muestran pruebas anuales separadas con los mismos ajustes básicos:

- 2024: aprox. 350 de beneficio neto, Profit Factor ≈ 1,90, reducción relativa máxima ≈ 14%.

- 2025: aprox. 350 de beneficio neto, Profit Factor ≈ 1,68, reducción relativa máxima ≈ 32%.

Estos ejemplos se basan únicamente en datos históricos. Los resultados reales dependerán del broker, los spreads, la ejecución y su configuración de riesgo. Past performance does not guarantee future results.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



RECOMENDACIONES

- Utilice un broker ECN fiable con spreads bajos y buena ejecución.

- Pruebe con los datos de su broker en el Probador de Estrategias antes de empezar a operar.

- Comience con un riesgo conservador (por ejemplo 0.5-1% por operación) y auméntelo sólo si entiende completamente el comportamiento del EA.

- Se recomienda un VPS para un funcionamiento estable 24/5.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



SOPORTE & ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN

Después de comprar el EA, por favor envíeme un mensaje privado (PM) en MQL5.

Le proporcionaré los archivos de configuración .set recomendados para una configuración rápida y sencilla.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AVISO LEGAL

Triple EMA Pullback MT5 EA es una herramienta de trading profesional, no una garantía de ganancias. Operar en Forex, Metales y CFDs implica riesgo. Utilice el EA sólo si entiende completamente los riesgos, y nunca opere con dinero que no pueda permitirse perder.