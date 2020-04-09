Mt5 to Telegram notif
- Utilitys
- Naeem Rehman Lakha
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
MT5 Telegram Notifier - Kontoüberwachung in Echtzeit
Bleiben Sie informiert und haben Sie die Kontrolle über Ihr Handelskonto von überall aus. Dieser Expert Advisor sendet sofortige Benachrichtigungen und detaillierte Berichte direkt an Ihren Telegram-Chat.
Wichtigste Vorteile
- Echtzeit-Benachrichtigungen: Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn Positionen geöffnet, geschlossen oder ausstehende Aufträge geändert werden.
- Risikomanagement: Margin-Level-Warnungen helfen Ihnen, vor kritischen Schwellenwerten zu handeln.
- Hedging-Unterstützung: Zeigt jede Position einzeln mit Ticket-basierter Logik an.
- On-Demand-Berichte: Fordern Sie jederzeit über Telegrammbefehle Schnappschüsse Ihres Kontos an.
- Einfache Einrichtung: Keine DLLs oder komplexe Konfiguration - nur Ihr Bot-Token und Ihre Chat-ID.
- Universelle Kompatibilität: Funktioniert mit Forex, Metallen, Indizes und Krypto-CFDs.
Wichtigste Merkmale
- Handels-Warnungen:
- Order Open: Symbol, Richtung, Volumen, Preis, TP/SL, erwarteter Gewinn.
- Auftrag schließen: Realisierter Gewinn/Verlust einschließlich Kommission und Swap.
- Pending Orders: Benachrichtigungen über Hinzufügungen, Aktualisierungen und Löschungen.
- Positions-Aktualisierungen: SL/TP-Änderungen und Teilschließungen.
- Risiko-Warnungen: Margin-Level unter dem von Ihnen festgelegten Schwellenwert.
- Berichte:
- Täglicher Bericht zu der von Ihnen gewählten Zeit.
- Monatliche Zusammenfassung am 1. eines jeden Monats.
- On-Demand-Befehle:
/acc oder /snapshot → Konto-Snapshot /pos → Positions-Snapshot /daily → Täglicher Bericht /monthly → Monatlicher Bericht
- Chart-Schaltflächen: Schnelle Schnappschüsse ohne MT5 zu verlassen.
- Kompakte Zahlen: Saubere numerische Formatierung für Meldungen.
Eingaben
- TELEGRAM_TOKEN: Bot-Token von BotFather.
- TELEGRAM_CHAT_ID: Ihre persönliche, Gruppen- oder Kanal-Chat-ID.
- Notify_On_Open / Notify_On_Close / Notify_On_Modify / Notify_On_Pending: Aktivieren oder deaktivieren Sie bestimmte Alarme.
- MarginLevelAlert: Margin-Level (%) für Risikomeldungen.
- DailyReportHour / DailyReportMinute: Zeit für den täglichen Bericht.
- Monatlichen Bericht aktivieren: Monatliche Zusammenfassung umschalten.
- SchaltflächenImDiagrammzeigen: Schnellzugriffsschaltflächen anzeigen.
Einrichten
- Erstellen Sie einen Telegram-Bot mit @BotFather und kopieren Sie das Token.
- Senden Sie eine Nachricht an Ihren Bot und rufen Sie Ihre Chat-ID ab über: https:
//api.telegram.org/bot< YOUR_TOKEN>/getUpdates
- In MT5: Tools → Options → Expert Advisors → Allow WebRequest for:
h ttps:// api.telegram.org
- Hängen Sie den EA an einen beliebigen Chart an, füllen Sie die Eingaben aus und kompilieren Sie.
- Testen Sie, indem Sie auf Chart-Schaltflächen klicken oder /acc in Telegram senden.
Funktioniert bei jedem Broker, jedem Symbol und jedem Zeitrahmen. Perfekt für Trader, die Echtzeit-Kontrolle und Seelenfrieden wollen.
FAQ
Q1: Warum erhalte ich keine Telegram-Nachrichten?
Prüfen Sie, ob WebRequest in MT5 erlaubt ist:
Tools → Options → Expert Advisors → Allow WebRequest for listed URL → add https://api.telegram.org.
Überprüfen Sie Ihren TELEGRAM_TOKEN und Ihre TELEGRAM_CHAT_ID .
Stellen Sie sicher, dass Sie einen Chat mit Ihrem Bot gestartet haben (senden Sie zuerst eine Nachricht).
Q2: Wie finde ich meine Telegram-Chat-ID?
Senden Sie eine Nachricht an Ihren Bot und öffnen Sie dann:
https://api.telegram.org/bot< YOUR_TOKEN>/getUpdates
Suchen Sie nach "chat":{"id":...} . Für Gruppen/Kanäle verwenden Sie die negative ID (z. B. -1001234567890 ).
Q3: Funktioniert dieser EA auf Hedging-Konten?
Ja. Er listet jede Position einzeln mit einer Ticket-basierten Logik auf.
Q4: Kann ich diesen EA für jedes Symbol oder jeden Zeitrahmen verwenden?
Ja. Er überwacht das gesamte Konto, nicht nur das Chart-Symbol.
F5: Welche Telegrammbefehle sind verfügbar?
/acc oder /snapshot → Account Snapshot /pos → Positions Snapshot /daily → Daily Report /monthly → Monthly Report
F6: Wie füge ich meinem Bot Befehle für einen einfachen Zugriff hinzu?
In Telegram, öffnen Sie @BotFather → /setcommands, dann fügen Sie ein:
acc - Account Snapshot snapshot - Account Snapshot pos - Positions Snapshot daily - Daily Report monthly - Monthly Report
Q7: Bezieht der EA Kommissionen oder Swaps in den erwarteten Gewinn ein?
Nein. Der erwartete Gewinn bei TP/SL basiert nur auf der Preisbewegung. Kommissionen und Swaps sind in den Close Alerts enthalten.
Q8: Kann ich diesen EA in einer Gruppe oder einem Kanal verwenden?
Ja. Fügen Sie den Bot zu der Gruppe/dem Kanal hinzu und verwenden Sie seine negative Chat-ID. Bei Kanälen machen Sie den Bot zu einem Administrator, um Nachrichten zu posten.
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns