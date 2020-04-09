Mt5 to Telegram notif

MT5 Telegram Notifier - Kontoüberwachung in Echtzeit

Bleiben Sie informiert und haben Sie die Kontrolle über Ihr Handelskonto von überall aus. Dieser Expert Advisor sendet sofortige Benachrichtigungen und detaillierte Berichte direkt an Ihren Telegram-Chat.

Wichtigste Vorteile

Echtzeit-Benachrichtigungen: Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn Positionen geöffnet, geschlossen oder ausstehende Aufträge geändert werden.

Risikomanagement: Margin-Level-Warnungen helfen Ihnen, vor kritischen Schwellenwerten zu handeln.

Hedging-Unterstützung: Zeigt jede Position einzeln mit Ticket-basierter Logik an.

On-Demand-Berichte: Fordern Sie jederzeit über Telegrammbefehle Schnappschüsse Ihres Kontos an.

Einfache Einrichtung: Keine DLLs oder komplexe Konfiguration - nur Ihr Bot-Token und Ihre Chat-ID.

Universelle Kompatibilität: Funktioniert mit Forex, Metallen, Indizes und Krypto-CFDs.

Wichtigste Merkmale

Handels-Warnungen:
Order Open: Symbol, Richtung, Volumen, Preis, TP/SL, erwarteter Gewinn.
Auftrag schließen: Realisierter Gewinn/Verlust einschließlich Kommission und Swap.

Pending Orders: Benachrichtigungen über Hinzufügungen, Aktualisierungen und Löschungen.

Positions-Aktualisierungen: SL/TP-Änderungen und Teilschließungen.

Risiko-Warnungen: Margin-Level unter dem von Ihnen festgelegten Schwellenwert.

Berichte:
Täglicher Bericht zu der von Ihnen gewählten Zeit.
Monatliche Zusammenfassung am 1. eines jeden Monats.

On-Demand-Befehle:
/acc oder /snapshot → Konto-Snapshot
/pos → Positions-Snapshot
/daily → Täglicher Bericht
/monthly → Monatlicher Bericht

Chart-Schaltflächen: Schnelle Schnappschüsse ohne MT5 zu verlassen.

Kompakte Zahlen: Saubere numerische Formatierung für Meldungen.

Eingaben

TELEGRAM_TOKEN: Bot-Token von BotFather.

TELEGRAM_CHAT_ID: Ihre persönliche, Gruppen- oder Kanal-Chat-ID.

Notify_On_Open / Notify_On_Close / Notify_On_Modify / Notify_On_Pending: Aktivieren oder deaktivieren Sie bestimmte Alarme.

MarginLevelAlert: Margin-Level (%) für Risikomeldungen.

DailyReportHour / DailyReportMinute: Zeit für den täglichen Bericht.

Monatlichen Bericht aktivieren: Monatliche Zusammenfassung umschalten.

SchaltflächenImDiagrammzeigen: Schnellzugriffsschaltflächen anzeigen.

Einrichten

Erstellen Sie einen Telegram-Bot mit @BotFather und kopieren Sie das Token. Senden Sie eine Nachricht an Ihren Bot und rufen Sie Ihre Chat-ID ab über: https: //api.telegram.org/bot< YOUR_TOKEN>/getUpdates In MT5: Tools → Options → Expert Advisors → Allow WebRequest for: h ttps:// api.telegram.org Hängen Sie den EA an einen beliebigen Chart an, füllen Sie die Eingaben aus und kompilieren Sie. Testen Sie, indem Sie auf Chart-Schaltflächen klicken oder /acc in Telegram senden.

Funktioniert bei jedem Broker, jedem Symbol und jedem Zeitrahmen. Perfekt für Trader, die Echtzeit-Kontrolle und Seelenfrieden wollen.









FAQ

Q1: Warum erhalte ich keine Telegram-Nachrichten?

Prüfen Sie, ob WebRequest in MT5 erlaubt ist:

Tools → Options → Expert Advisors → Allow WebRequest for listed URL → add https://api.telegram.org.

Überprüfen Sie Ihren TELEGRAM_TOKEN und Ihre TELEGRAM_CHAT_ID .

Stellen Sie sicher, dass Sie einen Chat mit Ihrem Bot gestartet haben (senden Sie zuerst eine Nachricht).

Q2: Wie finde ich meine Telegram-Chat-ID?

Senden Sie eine Nachricht an Ihren Bot und öffnen Sie dann:

https://api.telegram.org/bot< YOUR_TOKEN>/getUpdates

Suchen Sie nach "chat":{"id":...} . Für Gruppen/Kanäle verwenden Sie die negative ID (z. B. -1001234567890 ).

Q3: Funktioniert dieser EA auf Hedging-Konten?

Ja. Er listet jede Position einzeln mit einer Ticket-basierten Logik auf.

Q4: Kann ich diesen EA für jedes Symbol oder jeden Zeitrahmen verwenden?

Ja. Er überwacht das gesamte Konto, nicht nur das Chart-Symbol.

F5: Welche Telegrammbefehle sind verfügbar?

/acc oder /snapshot → Account Snapshot /pos → Positions Snapshot /daily → Daily Report /monthly → Monthly Report

F6: Wie füge ich meinem Bot Befehle für einen einfachen Zugriff hinzu?

In Telegram, öffnen Sie @BotFather → /setcommands, dann fügen Sie ein:

acc - Account Snapshot snapshot - Account Snapshot pos - Positions Snapshot daily - Daily Report monthly - Monthly Report

Q7: Bezieht der EA Kommissionen oder Swaps in den erwarteten Gewinn ein?

Nein. Der erwartete Gewinn bei TP/SL basiert nur auf der Preisbewegung. Kommissionen und Swaps sind in den Close Alerts enthalten.

Q8: Kann ich diesen EA in einer Gruppe oder einem Kanal verwenden?

Ja. Fügen Sie den Bot zu der Gruppe/dem Kanal hinzu und verwenden Sie seine negative Chat-ID. Bei Kanälen machen Sie den Bot zu einem Administrator, um Nachrichten zu posten.





Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns