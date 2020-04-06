FVG Profile EA MT5

Estrategia Fair Value Gap. Las entradas se filtran con el Perfil de Mercado y el rango por el valor mínimo de ATR multiplicado por un valor de los parámetros.

Parámetros:

MinATRX - Multiplicador ATR. Si el rango es menor que ATR * MinATRX la señal será omitida.

MPRange - número de barras para formar el Perfil de Mercado.

MPPips - paso del Perfil de Mercado en pips.

EntryPercentage - un nivel mínimo de perfil para entrar en una operación.

Magic - número mágico.

MaxBars - cantidad máxima de barras para mirar hacia atrás en un marco de tiempo superior.

FVGPeriod - marco de tiempo superior para buscar FVG.

TradePeriod - plazo inferior para entrar en la operación (en pruebas) y calcular el perfil.

SL - stop loss en pips.

TP - take profit en pips.

Cualquier pregunta o sugerencia por favor en los comentarios.

Hay un canal de telegrama con señales para comprobar el rendimiento (puede compartir la configuración de cada instrumento).