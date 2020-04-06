FVG Profile EA MT5

Estrategia Fair Value Gap. Las entradas se filtran con el Perfil de Mercado y el rango por el valor mínimo de ATR multiplicado por un valor de los parámetros.

Parámetros:

MinATRX - Multiplicador ATR. Si el rango es menor que ATR * MinATRX la señal será omitida.

MPRange - número de barras para formar el Perfil de Mercado.

MPPips - paso del Perfil de Mercado en pips.

EntryPercentage - un nivel mínimo de perfil para entrar en una operación.

Magic - número mágico.

MaxBars - cantidad máxima de barras para mirar hacia atrás en un marco de tiempo superior.

FVGPeriod - marco de tiempo superior para buscar FVG.

TradePeriod - plazo inferior para entrar en la operación (en pruebas) y calcular el perfil.

SL - stop loss en pips.

TP - take profit en pips.

Cualquier pregunta o sugerencia por favor en los comentarios.

Hay un canal de telegrama con señales para comprobar el rendimiento (puede compartir la configuración de cada instrumento).

Productos recomendados
Break Hunter 28
Jimmy Musyoki Mwongela
Asesores Expertos
BREAK HUNTER 28 - Asesor Experto Profesional en Straddle Trading DESCRIPCIÓN Break Hunter 28 es un Asesor Experto de estrategia straddle automatizada diseñada para capturar movimientos de ruptura mediante la colocación simultánea de órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop a una hora específica cada día. Cuando una orden se activa por una ruptura del precio, la orden opuesta se cancela automáticamente, lo que le permite aprovechar el impulso en la dirección de la ruptura. El EA cuenta con un agr
Smart Trend Fisher
Svetoslav Ognyano Chilingirov
Asesores Expertos
El EA Smart Trend es una estrategia de seguimiento de tendencia totalmente automatizada que explota la tendencia de los pares JPY. La estrategia viene con una configuración predeterminada USDJPY ligeramente optimizada y un paquete de 2 conjuntos de entrada diferentes que representan 2 perfiles de riesgo diferentes entre los que puede elegir. Sin embargo, ¡hay que experimentar! Este asesor experto no utiliza martingala, rejilla o técnicas similares, por lo tanto no hay picos en la reducción rela
Dashboard Super Three MA MT5
Wang Yu
Utilidades
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Póngase en contacto conmigo / mensaje si encuentra algún problema con el uso del producto o la necesidad de características adicionales para agregar a la versión base. Hay versión Demo de este panel Dashboard Super Three MA MT5 Demo en mi lista de productos, por favor pruébelo para familiarizarse con todas las funcionalidades de forma gratuita Versión gratuita: LINK Versión MT4: LINK Este sistema utiliza básicamente PA y tres medias móviles ajustables como indicador
Stock Trader Hedge MT5
Ivan Pochta
5 (4)
Asesores Expertos
==== Resultados en vivo ==== Stock Trader Hedge - Modo CFD: aquí >> (Admiral Markets Live) > Stock Trader Hedge v.1.6 Presets: Descargar >> > Stock Trader Hedge v .1.2 Backtests : Descargar >> Stock Trader Hedge es un asesor de trading totalmente automatizado diseñado para trabajar en el mercado de valores de EE.UU. . El sistema se basa en la estrategia de negociación del autor. A diferencia de los sistemas de Forex, Stock Trader Hedge abre sólo posiciones LARGAS por la dirección global de la
Its Volatility is your Opportunity
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
En ocasiones el mercado se vuelve volátil y necesitamos algoritmos que operen esta volatilidad independientemente de su dirección. Este sistema trata de tomar ventaja en momentos de alta volatilidad. Dispone de 5 niveles de filtros de entrada que se recomienda ajustar en función de la volatilidad, el valor medio sería modo 3, por debajo la sensibilidad disminuye, por encima aumenta. Puedes descargarte la demo y probarlo tu mismo. Curva de crecimiento muy estable como resultado de técnicas de
Moving Average Breakout
Sylvestre Setufa Djagbavi
Asesores Expertos
Idea general de la estrategia El robot se basa en un principio sencillo pero muy eficaz: Identificar rupturas claras de la media móvil acompañadas de una fuerte elasticidad del precio. El objetivo es detectar los momentos en los que el mercado crea un impulso genuino , una señal de que se está formando una tendencia real, no sólo una fluctuación aleatoria. Al centrarse únicamente en rupturas fuertes y confirmadas, el robot filtra la mayoría de las señales falsas que atrapan a los operadores man
Pinbar Detector EA
Aissam Atti
Asesores Expertos
TÍTULO DEL PRODUCTO: Detector Profesional de Pinbar EA | Detección en Tiempo Real Latencia Cero | M15 M30 H1 H4 | Escáner Multi-Símbolo | Filtros de Calidad Estrictos | MetaTrader 5 DESCRIPCIÓN CORTA: Detector de pinbar profesional con CRITERIOS ESTRICTOS para pinbars PODEROSOS únicamente. Detección INMEDIATA al cierre de vela con latencia cero. Filtra señales débiles - detecta solo rechazos de alta calidad con ratio mecha/cuerpo 3x y dominancia mecha 60%. Monitoreo multi-símbolo M15/M30/H1/H4.
Hedging Gridder
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Hedging Grid EA - Sistema de negociación multiestrategia adaptable Hedging Grid EA es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para los operadores que desean una negociación sólida con cobertura dinámica, tamaño de lote adaptable y múltiples mecanismos de protección . Construido con flexibilidad y precisión, puede ser optimizado tanto para un crecimiento agresivo como para un rendimiento conservador con gestión de riesgos , por lo que es adecuado para una amplia gama de estilos de nego
NasDaq Killer
Nam Hoai Khau
1 (1)
Asesores Expertos
¿Estás cansado de luchar en el mundo del trading? He estado operando durante más de 5 años, y me tomó bastante tiempo lograr consistencia. En este momento, estoy utilizando con éxito este robot de comercio para generar ingresos pasivos con mi cuenta financiada en FTMO. Entiendo lo frustrante que puede ser cuando las empresas propietarias se benefician de sus contratiempos. Este robot de comercio puede ser su boleto al éxito, ayudando a cumplir con los requisitos de la mayoría de las empresas pr
Dashboard Super ma ris cci MT5
Wang Yu
Utilidades
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Póngase en contacto conmigo / mensaje si se encuentra con algún problema con el uso del producto o necesita característica adicional para agregar en la versión base. Hay versión Demo de este panel Dashboard Super MA RSI CCI Demo en mi lista de productos, por favor pruébelo para familiarizarse con todas las funcionalidades de forma gratuita, LINK . Dashboard Super MA RSI C CI es una herramienta gráfica intuitiva y práctica que le ayudará a: Tener 28 pares bajo contro
KTS poverty killer robot
Thato Modiba
Asesores Expertos
1. Visión general y estrategia Plataforma : MT5 Símbolo : Opera exclusivamente XAUUSD ( oro) Mecanismo principal : En una operación inicial que entra en drawdown, el EA inyecta operaciones adicionales de tamaño de lote creciente para recuperar pérdidas y volverse rentable: el patrón clásico de martingala/recuperación. Controles del usuario : Tamaño de lote , stop loss y niveles de take profit totalmente personalizables para la gestión del riesgo 2. Versión y Reclamaciones de Beneficios Ve
Giant Grid AI Intelligent Trading Robot
Ge Senlin
Asesores Expertos
Giant Grid AI Robot de comercio inteligente - Guía de características 1. Descripción del producto Giant Grid AI Intelligent Trading Robot es una solución avanzada de negociación automatizada diseñada específicamente para el mercado de divisas (Forex) . Combina la clásica estrategia de trading grid con el indicador Fuxi Hexagram y algoritmos de IA para realizar automáticamente operaciones de alta frecuencia de "compra bajo, vende alto". Este EA (Asesor Experto) es ideal para los operadores que b
Kikyo
Yuta Hirae
Asesores Expertos
[Par de divisas objetivo / hora] [EURUSD/15M] Recomendado. ¡Lote variable MT5EA para la operación de interés compuesto! [Sobre el funcionamiento del EA] Después de comprar un EA, se recomienda operar con una cuenta real después de operar con una cuenta demo durante un cierto período de tiempo. [Acerca de kikyo/logic overview] Kikyo es un EA que soporta EURUSD/15M. Adopta un sistema de lote variable que puede realizar fácilmente operaciones de interés compuesto según la cantidad de fondos (
News Hedging Pro MT5
Mean Pichponreay
Asesores Expertos
News Hedging Pro es un robot único que le permite operar durante los periodos más críticos de anuncio de noticias mediante su estrategia predefinida. Usted puede preestablecer la estrategia para operar, y luego se negociará esa noticia de forma automática cuando llegue la noticia. La publicación de noticias da la oportunidad de tener pips ya que el precio suele tener un gran movimiento en ese momento. Ahora con esta herramienta, operar con noticias es más fácil, más flexible y más emocionante qu
Shinkiro DE40 Scalper
Wilna Barnard
Asesores Expertos
Shinkiro DE40 Scalper: Estrategia Precisa de Scalping en un Índice Dinámico Shinkiro DE40 Scalper es un sistema de trading automatizado diseñado para identificar oportunidades de entrada basadas en los niveles de precio más altos y más bajos de las últimas X velas . Este asesor experto (EA) se centra en la consistencia y la gestión del riesgo , operando de manera óptima durante la apertura de la Bolsa de Fráncfort , y también adaptándose a la volatilidad de los mercados en las sesiones de Nueva
MACD Hedge
Ahmet Gokcen Sirma
Asesores Expertos
MACD Hedge EA: Robot de Trading Inteligente con Estrategias Múltiples   candleforms.co 1. Fundamento de la Señal: Combinación de MACD y RSI MACD Hedge EA utiliza dos indicadores técnicos potentes para generar señales sólidas: MACD detecta la dirección de la tendencia y el impulso RSI filtra señales falsas, detectando condiciones de sobrecompra o sobreventa Las operaciones solo se activan cuando las condiciones técnicas están alineadas. 2. 6 Estrategias Integradas en un Solo Robot Este EA incl
Loss Recovery 1 MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
4.2 (5)
Asesores Expertos
Loss Recovery 1 es un Asesor Experto para recuperar pérdidas de posiciones que fueron abiertas en la dirección equivocada (que fueron abiertas por otro EA o manualmente). Este EA recupera su pérdida y cierra su posición sin usar métodos peligrosos de martingala/promedio. Este EA coloca algunas posiciones en direcciones opuestas y algunas posiciones en dirección de la posición equivocada y gestiona estas posiciones con métodos matemáticos hasta recuperar la pérdida total de la posición. Usando
London Edge
Antoine Melhem
5 (1)
Asesores Expertos
LONDON EDGE  – Asesor Experto para Scalping en GBPUSD M30 LONDON EDGE es un Asesor Experto estructurado diseñado para operar GBPUSD en el marco temporal de M30. Utiliza una lógica coherente con niveles fijos de Stop Loss y Take Profit. El tamaño de la posición se ajusta automáticamente en función del saldo de la cuenta. No utiliza martingala, grid ni cobertura. Este EA es apto para su uso en empresas de fondeo, cumpliendo con reglas estrictas de gestión de riesgo y requisitos de baja reducción.
Otter Scalper
Esteban Thevenon
Asesores Expertos
Otter Scalper es un robot de comercio 100% automatizado. Utiliza una estrategia de ruptura muy eficaz. La gestión del dinero es automática. Se toma una posición cuando se alcanza un máximo o un mínimo. La posición se asegura tan pronto como sea posible y se sigue con un trailing stop loss. Como el beneficio medio es pequeño, es aconsejable operar con un diferencial pequeño. Por lo tanto, el rendimiento del robot puede variar en función de su broker. También se recomienda encarecidamente no util
Nexus Range Breakout
Mohammed Kaddour
Asesores Expertos
Este es un sistema clásico de Range BreakOut. El rango se define por el número mínimo de barras y el ancho máximo en pips. El usuario puede ajustar ambos. El Range Breakout Expert Advisor puede ser utilizado para operar rangos de tiempo. El mercado a menudo encuentra su dirección en las horas de la mañana y luego sigue esta tendencia para el día, este asesor experto está diseñado para el comercio de estas tendencias después de la ruptura de la mañana. Sin embargo, usted puede operar todo tipo de
The easiest 3 ema technique plus grid scalping
Onyekachi Franklin Agbo
1 (1)
Asesores Expertos
"La técnica más fácil de 3 EMA + Grid Scalping (High WinRate)" describe una estrategia específica en el ámbito del trading financiero, con un enfoque en la simplicidad y la eficacia. Vamos a desglosar los componentes clave: 1. **Técnica 3 EMA**: EMA son las siglas de Exponential Moving Average (media móvil exponencial), un tipo de media móvil que otorga un mayor peso e importancia a los puntos de datos más recientes. La "3 EMA" probablemente se refiere a una técnica que utiliza tres EMA difere
FREE
Smart System V1
Fabian Fernando Yonathan Emod
Asesores Expertos
El EA utiliza órdenes de gran volumen para cerrar parcialmente otras órdenes, con este enfoque, el precio de equilibrio y beneficio está mucho más cerca del precio actual que si utiliza todas las órdenes en el terminal o sus volúmenes completos. Como resultado, la probabilidad de cerrar órdenes o reducir lotes en el mercado aumenta varias veces. La estrategia del EA es simple: Si la última vela fue alcista, compra. Si la última vela fue bajista, vende. Esto se aplica a todas las órdenes, no só
AI Swing EA Meta5
Reza Aghajanpour
5 (1)
Asesores Expertos
Introducción : AI Swing EA es un trader totalmente automatizado con SL Fijo y alta tasa de ganancias. Será 200 $, ahora es sólo 49 $. No Martingala, No Grid Contacta conmigo para enviarte instrucciones y añadirte en grupo. El modelo OpenAI de nueva generación ganó rápidamente una atención significativa con su amplia gama de capacidades y versatilidad, Utilizamos su experiencia en la asistencia a los precios de predicción en la formulación y aplicación de estrategias de negociación mejoradas.
Gold survivor
Mr Charat Sattayamuk
Asesores Expertos
Este algoritmo utiliza martingala inteligente. Capaz de sobrevivir en cualquier situación. Las nuevas órdenes no se determinan por la distancia. Pero se determina por el punto donde se espera que el mercado de marcha atrás. El robot comienza con órdenes de acuerdo a la tendencia. Nunca coloca órdenes que vayan en contra de las tendencias del mercado y no coloca órdenes en situaciones en las que las tendencias del mercado tienden a invertirse. Por último, puede obtener más beneficios utilizando e
Stabilized Funds EA
Albert Villar I Ortiz
Asesores Expertos
Stabilized Funds EA es un Asesor Experto totalmente automático construido para el par de divisas EURUSD . Stabilized Funds EA no utiliza Martingale y Grid, todas las operaciones están cubiertas por StopLoss y TakeProfit . Stabilized Funds EA sólo funciona en pares de divisas EURUSD. Stabilized Funds EA ha sido probado durante más de 5 años en Strategy Tester . *****************************************************************************************************************************************
FlashTrader Pro
Roman Lomaev
Asesores Expertos
FlashTrader Pro - Asesor Experto en Scalping para Forex   Descripción General Completa FlashTrader Pro   es un sistema automatizado de trading diseñado meticulosamente para operaciones de   scalping   y   trading a corto plazo   en el mercado de divisas. Este asesor experto analiza minuciosamente los movimientos bruscos del precio, ejecutando operaciones únicamente cuando se cumplen rigurosamente las condiciones preestablecidas de volatilidad y horario de trading. El sistema emplea una   est
Sondra Grider Hedge MT5
Denis Nikolaev
Asesores Expertos
Sondra Grider Hedge es un sistema de rejilla multidivisa con martingala, breakeven automático y trailing stop. Basta con instalar el Asesor Experto en el gráfico de cualquier instrumento financiero con los parámetros por defecto. Parámetros Lote - volumen fijo para operar MagicNumber - un número único para el EA para identificar sus órdenes. Komment comentario para abrir operaciones El depósito mínimo para empezar a operar es de 1000 usd. Las operaciones rentables pasadas del Asesor Experto n
Xagusd Sentinel
Wycliffe Wanjala Wanyonyi
Asesores Expertos
XAGUSD SENTINEL (MT5) - Breakout & Retest Scalper para XAGUSD/EURUSD en M1 Opere la estructura, no el ruido. XAGUSD SENTINEL es un asesor experto de precisión de ruptura de soporte/resistencia + retesteo diseñado especialmente para XAGUSD (Plata) y EURUSD en el marco temporal M1 . Mapea las zonas dinámicas de los pivotes de precios, los tiempos de entradas en rupturas limpias o retests rápidos, y gestiona el riesgo con protecciones a nivel de cesta, para que pueda perseguir configuraciones de al
Donia MT5
Taha Saber Ashour Kamel
Asesores Expertos
Donia es super inteligente y avanzado Mt5 asesores expertos que está lleno de ricos parámetros que le ayudan a disfrutar de la negociación sin ningún tipo de presión también tienen la ventaja de bucle símbolo que le ayudan a abrir operaciones para todos los pares en el reloj de mercado con un solo clic que hará que el análisis ai y entrar en señales fuertes también se va a controlar tp y sl y risk% también drawdown y Winrate también el tamaño del lote y también el comercio de sincronización y mu
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Asesores Expertos
El EA identifica divergencias en dos pares de divisas correlacionados y opera en la dirección en la que convergen de nuevo. Marco temporal de trabajo: M30 Parámetros de entrada MagicNumber - número de identificación para el EA. OrdersComment - comentario a la orden, automático si se establece un valor vacío. Lots - tamaño del lote. DepoPer001Lot - cálculo automático del lote (especifique el saldo por 0.01 lote) (si es 0, se utiliza el valor del parámetro "Lots"). TimeFrame - marco de tiempo de
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Otros productos de este autor
ZigZag with not repainting MT5
Aleksey Usachev
Indicadores
La fórmula clásica de ZigZag. Pero sin rezagos y repintados. Usted puede ver en las capturas de pantalla que muestra los valores entre los picos y es útil para probar estrategias basadas en el indicador. Porque a veces la gente encuentra una buena idea sobre él, pero no entienden que los indicadores de repintado tienen algunas cosas a tener en cuenta. Los parámetros son los mismos que el indicador ZigZag original: Profundidad, Desviación y Retroceso. Útil para analizar visualmente el gráfico y c
FREE
Renko Chart with Moving Average
Aleksey Usachev
Indicadores
Gráfico Renko con Media Móvil. Idea clásica de gráficos Renko. Está protegido en el gráfico principal y se puede aplicar la Media Móvil. Los precios de las barras se usan desde un marco de tiempo inferior. Parámetros: BarsBack - cuántas barras del timeframe inferior se utilizarán. Si el valor es cero utilizará todas las barras disponibles. LTF - marco de tiempo inferior. BrickSize - Barra Renko en puntos. BullishColor - Color de la vela alcista. BearishColor - Color de la vela bajista. HideLine
FREE
Range Cycle Indicator
Aleksey Usachev
5 (3)
Indicadores
Indicador de ciclo de rango. Da una señal sobre el ciclo del rango de precios suavizado por la media móvil. Es mejor usarlo en marcos de tiempo H1+ y evitar mercados laterales. Porque si el mercado es plano este indicador dará demasiadas señales de ganancia cero o incluso perdedoras. Parámetros: PopUpAlert - para permitirle alertar cuando cambia la tendencia; EMailAlert - para alertas por correo electrónico; period - este es un criterio de suavizado, use valores más altos en marcos de tiempo má
FREE
Kaufman Efficiency Ratio with Moving Average
Aleksey Usachev
Indicadores
Muestra el valor del Ratio de Eficiencia de Kaufman y suavizado por MA. El cálculo se basa en el movimiento dividido por la volatilidad en un periodo especificado. Los niveles son ajustables así como la visualización. Parámetros: KERPeriod - periodo para el cálculo del ratio. EMAPeriod - período para el promedio móvil. Shift - desplazamiento del indicador. HigherLevel - valor bajo de la zona superior. LowerLevel - valor alto de la zona inferior. ShowHigherZone - permite dibujar la zona superior.
FREE
Cycle Signals
Aleksey Usachev
Indicadores
Indicador de señales cíclicas. Da señal en el ciclo de rango de precios y suavizado con algoritmo. Hay parámetros muy pequeños: permitir alertas (Pop Up o Email), colores para las flechas de gráficos, marco de tiempo a utilizar para el cálculo (pero es mejor utilizar el marco de tiempo actual). Y el parámetro más importante es "período". Para plazos bajos se recomiendan valores altos. El periodo actual es bueno para M5. Disminuirlo para plazos más altos. Cerrar flechas comerciales vendrá pronto
FREE
ZigZag with no repaining
Aleksey Usachev
Indicadores
La fórmula clásica de ZigZag. Pero sin rezagos y repintados. Usted puede ver en las capturas de pantalla que muestra los valores entre los picos y es útil para probar estrategias basadas en el indicador. Porque a veces la gente encuentra una buena idea sobre él, pero no entienden que los indicadores de repintado tienen algunas cosas a tener en cuenta. Los parámetros son los mismos que el indicador ZigZag original: Profundidad, Desviación y Retroceso.
FREE
Moving Average Zones Signals
Aleksey Usachev
5 (1)
Indicadores
Algo corto pero agradable que da señales y algunas ideas para las paradas. Se utilizan cinco medias móviles para encontrar cruces y crear una zona. Todos los periodos y métodos son ajustables pero los valores por defecto ya están optimizados. Si usted tiene retrasos en la historia larga puede reducir MaxBars para que funcione más rápido. Por favor comente si necesita explicar los parámetros. También cualquier idea de mejora son bienvenidos.
FREE
Fair Value Gap filtered by Market Profile MT4
Aleksey Usachev
Indicadores
Este indicador se basa en el Fair Value Gap en un marco temporal superior y se filtra por el nivel mínimo del RSI con multiplicador. El área se muestra utilizando el Perfil de Mercado para buscar el mejor nivel fuerte para la entrada. Como usarlo. Cuando aparezca el área, espere a que el precio toque la zona fuerte más cercana. El verde es para comprar y el rojo para vender. Usted puede establecer preferible stop loss y take profit sólo para visualizar. Pero tiene que ser no tan lejos de la zon
Magic Curves
Aleksey Usachev
Indicadores
El indicador muestra curvas de equilibrio basadas en el número mágico para el análisis de carteras. Permite estimar visualmente el rendimiento de diferentes estrategias en un único símbolo. Cualquiera de los números mágicos puede ocultarse pulsando sobre el valor en la leyenda. Parámetros: HideAllOnStart - todos los números mágicos están ocultos y se pueden activar haciendo clic en su valor; MAMode - muestra el beneficio medio de las operaciones; MAPeriod - Periodo de la media móvil; Magics - un
MACD Price Divergence
Aleksey Usachev
Indicadores
Este indicador representa el enfoque clásico de la divergencia MACD vs gráfico de precios con alguna utilidad visual y alertas. Puede dibujar líneas para definir la divergencia en ambos gráficos o en una ventana separada. Todo es ajustable. Los parámetros son los siguientes. MACD: FastEMA, SlowEMA y SignalSMA. Adicionales: DrawIndicatorLines (para mostrar los valores en una ventana separada), DrawPriceLines (para mostrarlo en el propio gráfico) y DoAlerts (para permitir que el indicador avise cu
Universal Harmonic Indicator
Aleksey Usachev
Indicadores
Indicador basado en armónicos. Reconoce varios patrones: ABCD, 3 Drives, Gartley, Butterfly, Bat, Atlternative Bat, Deep Bat, Crab, Deep Crab, Cypher y Shark. Capaz de establecer SL y tres niveles de TP basados en Niveles Fibonacci. Tres tipos de alertas disponibles: PopUp, Email y Push. Consejos de comercio en el gráfico y las estadísticas también se imprimen para la estimación visual. Todos los patrones se forman sin repintar ZigZiag. Parámetros para ello son clásicos: InpDepth, InpDeviation,
FVG Profile EA
Aleksey Usachev
Asesores Expertos
Estrategia Fair Value Gap. Las entradas se filtran con el Perfil de Mercado y el rango por el valor mínimo de ATR multiplicado por un valor de los parámetros. Parámetros: MinATRX - Multiplicador ATR. Si el rango es menor que ATR * MinATRX la señal será omitida. MPRange - número de barras para formar el Perfil de Mercado. MPPips - paso del Perfil de Mercado en pips. EntryPercentage - un nivel mínimo de perfil para entrar en una operación. Magic - número mágico. MaxBars - cantidad máxima de barras
Fair Value Gap filtered by Market Profile
Aleksey Usachev
Indicadores
Este indicador se basa en el Fair Value Gap en un marco temporal superior y se filtra por el nivel mínimo del RSI con multiplicador. El área se muestra utilizando el Perfil de Mercado para buscar el mejor nivel fuerte para la entrada. Como usarlo. Cuando aparezca el área, espere a que el precio toque la zona fuerte más cercana. El verde es para comprar y el rojo para vender. Puede establecer un stop loss y take profit preferibles solo para visualizar. Pero tiene que ser no tan lejos de la zona.
Cycle Signals MT5
Aleksey Usachev
Indicadores
Indicador de señales cíclicas. Da señal en el ciclo de rango de precios y suavizado con algoritmo. Hay parámetros muy pequeños: permitir alertas (Pop Up o Email), colores para las flechas de gráficos, marco de tiempo a utilizar para el cálculo (pero es mejor utilizar el marco de tiempo actual). Y el parámetro más importante es "período". Para plazos bajos se recomiendan valores altos. El periodo actual es bueno para M5. Disminuirlo para plazos más altos. Cerrar las flechas de comercio vendrá pr
Range Cycle Indicator MT5
Aleksey Usachev
Indicadores
Indicador de ciclo de rango. Da una señal sobre el ciclo del rango de precios suavizado por la media móvil. Es mejor usarlo en marcos de tiempo H1+ y evitar mercados laterales. Porque si el mercado es plano este indicador dará demasiadas señales de cero beneficio o incluso de pérdida. Parámetros: PopUpAlert - para permitirle alertar cuando cambia la tendencia; EMailAlert - para alertas por correo electrónico; period - este es un criterio de suavizado, use valores más altos en marcos de tiempo m
Universal Harmonic Indicator MT5
Aleksey Usachev
Indicadores
Indicador basado en armónicos. Reconoce varios patrones: ABCD, 3 Drives, Gartley, Butterfly, Bat, Atlternative Bat, Deep Bat, Crab, Deep Crab, Cypher y Shark. Capaz de establecer SL y tres niveles de TP basados en Niveles Fibonacci. Tres tipos de alertas disponibles: PopUp, Email y Push. Consejos de comercio en el gráfico y las estadísticas también se imprimen para la estimación visual. Todos los patrones se forman sin repintar ZigZiag. Parámetros para ello son clásicos: InpDepth, InpDeviation,
Kaufman Efficiency Ratio with Moving Average MT5
Aleksey Usachev
Indicadores
Muestra el valor del Ratio de Eficiencia de Kaufman y suavizado por MA. El cálculo se basa en el movimiento dividido por la volatilidad en un periodo especificado. Los niveles son ajustables así como la visualización. Parámetros: KERPeriod - periodo para el cálculo del ratio. EMAPeriod - período para el promedio móvil. Shift - desplazamiento del indicador. HigherLevel - valor bajo de la zona superior. LowerLevel - valor alto de la zona inferior. ShowHigherZone - permite dibujar la zona superior.
Magic Curves MT5
Aleksey Usachev
Indicadores
El indicador muestra curvas de equilibrio basadas en el número mágico para el análisis de carteras. Permite estimar visualmente el rendimiento de diferentes estrategias en un único símbolo. Cualquiera de los números mágicos puede ocultarse pulsando sobre el valor en la leyenda. Parámetros: HideAllOnStart - todos los números mágicos están ocultos y se pueden activar haciendo clic en su valor; MAMode - muestra el beneficio medio de las operaciones; MAPeriod - Periodo de la media móvil; Magics - un
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario