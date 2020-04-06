FVG Profile EA MT5
- Asesores Expertos
- Aleksey Usachev
- Versión: 1.4
- Activaciones: 5
Estrategia Fair Value Gap. Las entradas se filtran con el Perfil de Mercado y el rango por el valor mínimo de ATR multiplicado por un valor de los parámetros.
Parámetros:
MinATRX - Multiplicador ATR. Si el rango es menor que ATR * MinATRX la señal será omitida.
MPRange - número de barras para formar el Perfil de Mercado.
MPPips - paso del Perfil de Mercado en pips.
EntryPercentage - un nivel mínimo de perfil para entrar en una operación.
Magic - número mágico.
MaxBars - cantidad máxima de barras para mirar hacia atrás en un marco de tiempo superior.
FVGPeriod - marco de tiempo superior para buscar FVG.
TradePeriod - plazo inferior para entrar en la operación (en pruebas) y calcular el perfil.
SL - stop loss en pips.
TP - take profit en pips.
Cualquier pregunta o sugerencia por favor en los comentarios.
Hay un canal de telegrama con señales para comprobar el rendimiento (puede compartir la configuración de cada instrumento).